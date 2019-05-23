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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف, بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الذي ينتظره طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس واقتربت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الانتهاء من أعمال التصحيح و المراجعات الدقيقة ورصد الدرجات وانتهت الامتحانات,  بدون حدوث أي مشاكل أو شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور وشملت الامتحانات جميع المواد الدراسية المقررة على الصف الثالث الاعدادي وهم (العربي والإنجليزي والجبر والهندسة والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والعلوم والحاسب الآلي).

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف.

من المتوقع أن يتم رفع نتيجة التعليم الأساسي ببني سويف خلال أيام قليلة عبر مديرية التربية والتعليمية وبوابة محافظة بني سويف الإلكترونية، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تقوم بها مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات وكان محافظ بني سويف المستشار هانى عبد الجابر قام بمتابعة سير عملية الامتحانات من خلال زيارته للكثير من الإدارات التعليمية بمحافظة بني سويف، للاطمئنان على أداء الامتحانات بشكل سليم، بحيث لا يتخلل الامتحانات أي أسئلة تعجيزية، والتي من شأنها قد تؤدي إلى ضياع أحلام الطلاب في رغبتهم في تحقيق أعلى درجات  النجاح.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

  • أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة لبني سويف.
  • اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
  • اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
  • اضغط على عرض النتيجة
    ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بني سويف، موقع مديرية التربية والتعليم———-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف ———–——من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية  2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يممنكم الحصول على نتيجة الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة, أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

  7. عبدالرحمن احمد محمد (مركز اهناسيا المدينه _ النويره ) عايز اعرف نتيحتى ودرجات جميع المواد فى امتحان الترم الاول للصف الثالث الاعدادى 2019 ورقم الجلوس هو 27902

    رد

    1. لاسم: عبدالرحمن احمد محمد عبدالجواد
      رقم الجلوس: 27902
      اسم المدرسة: النويرة ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 39.25
      لغة انجليزية 28
      جبر 15
      هندسة 15
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      دين 19
      كمبيوتر 5

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