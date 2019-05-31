نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس 2019 الترم الثاني “مايو”

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بعد أن تم اعتمادها رسمياً منذ قليل، فبعد الانتظار من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان الرسمي عن نشر نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا دور مايو 2019م، فقد تم الإعلان رسمياً عبر الحساب الرسمي لمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن اعتماد السيد المحافظ لنتائج الصف الثالث الإعدادي اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 31 مايو 2019م، ووقد قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بنشر كشوف الدرجات عبر الموقع المخصص لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019، بالإضافة إلى إرفاق أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن اعتماد السيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 31 مايو 2019م نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وقد نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا البيانات الخاصة بنسب الطلاب المتقدمين للامتحان والنسبة المئوية للناجحين والناجحات بالشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، إلى جانب نشر أسماء أوائل الطلاب بمحافظة المنيا.

حيث تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية “دور مايو 2019” بمحافظة المنيا 106468 طالباً وطالبةً، وقد حضر الاختبارات النهائية 98087 طالباً وطالبةً، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين 72332 طالباً وطالبةً، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 من خلال تنزيل الملف الذي قامت المحافظة برفعه عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، ومن يرغب في الدخول إلى الصفحة الرسمية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (صفحة محافظة المنيا فيسبوك).

وقد بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية على مستوى محافظة المنيا 73.74%، وقد استطاع 266 طالباً وطالبةً من الحصول على الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية بالفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، ونرفق لمتابعي موقعنا موقع نجوم مصرية صوراً تتضمن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، وقد تقدم السيد المحافظ بخالص التهنئة لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة وخاصةً المتميزين منهم، متمنياً لهم جميعا دوام النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، ومن يرغب في تنزيل الملف يمكنه ذلك من خلال الرابط التالي (تنزيل نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنيا).

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن حصول 266 طالباً وطالبةً على الدرجات النهائية على مستوى مدارس المحافظة، ويمكنكم الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا من خلال الرابط المرفق، كما يمكنكم معرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة المنيا من خلال الصور التالية:

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