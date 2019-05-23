نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا, يترقب أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية نتيجة الترم الثاني وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات, حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا أن نتيجة الترم الثاني ستظهر في الأيام المقبلة وذلك بعد الانتها من كافة أعمال الكنترول ورصد الدرجات وإعلانها رسميا على موقع مديرية التربية والتعليم حين ظهورها وبعد اعتمادها من محافظ المنيا اللواء ” قاسم حسين” وإعلان العشرة الأوائل على المحافظة .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا.

أكد محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات كانت سهلة وبمستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي, حيث أدى امتحانات الترم الأول عدد 92296 على جميع الإدارات التعليمة التابعة لمحافظة المنيا في المواد الدراسية المقررة وهي اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الرياضيات’ العلوم, الدراسات الإجتماعية , الحاسب الألي, التربية الدينية, التربية الفنية وكان وكيل الوزارة تلقى شكوى من الطلاب بمادة الدراسات الإجتماعية بوجود خطأ في السؤال الثاني رقم 4، ومن جانبة قرر على الفور إلغاء السؤال، وتوزيع درجاته على باقي الامتحان كما أمر بالتحقيق مع واضعي امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا.

يذكر أن مجموع درجات الطالب في المواد الدراسية 280 درجة مقسمة على الترمين ليكون الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة بدون إضافة مادة الحاسب الألي والتربية الدينية والتربية الفنية لمجموع الدرجات ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا فور ظهورها خلال الأيام القادمة للعام الدراسي 2018- 2019 اتبع تلك الخطوات يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة المنيا، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

ومن ناحية أخرى صرح وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمنيا ” محمد عزب ” أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 اعتبارا من يوم الاحد الموافق 9-6-2019 ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت الموافق 17- 8- 2019, أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة, أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيك بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان للدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي

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