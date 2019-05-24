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بالاسم ورقم الجلوس ..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا- رابط مباشر لنتيجة “3 إعدادي”

كتب هبه سالم آخر تحديث
بالاسم ورقم الجلوس ..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا- رابط مباشر لنتيجة “3 إعدادي”
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس

نترقب مع طلاب الصف الثالث الإعدادي لحظه اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019، لجميع المديريات التعليمية، بمجرد انتهاء امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني، والتي انتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو  في جميع المحافظات، ولهذا ننشر أخبار نتيجة إعدادية المنيا 2019 خلال هذا التقرير.

تواصل مديرية المنيا التعليمية تصحيح نتيجة الطلاب للشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا

حيث يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع الحالي، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس، ويتابع معكم موقع نجوم مصرية، أنباء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 أول بأول، وسيتم عرض نتائج جميع الطلاب من خلال هذا المقال، وهذا يأتي حرصا من إدارة الموقع على  تلبية رغبة القراء.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • للحصول على نتيجة  الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجتك فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس

وعقب اعتماد محافظ المنيا إلى نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس، يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي من معرفة نتيجة ثالثة إعدادي بالمنيا برقم الجلوس، حيث سيتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، كما سيتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس
البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا

نتائج الشهادة الإعدادية بالمنيا

وتبدأ مديرية المنيا التعليمية، أعمال التصحيح لأوراق إجابات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019، بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، خلال نهاية الأسبوع الحالي، وبعد انتهاء جميع أعمال الكنترول سيتم رفع نتيجة إعدادية المنيا 2019 عبر الموقع الإلكتروني.

والجدير بالذكر، أن المؤشرات الأولية لتصحيح نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، تشير إلى ارتفاع نتائج الطلاب، وهذا يؤكد التوقعات الخاصة بالطلاب حيث أعربوا عن سعادتهم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولم تخرج عن كتاب الوزارة.

نتيجة إعدادية المنيا 2019

حيث من المقرر أن يعلن محافظ المنيا خلال عرض نتيجة إعدادية المنيا 2018 الترم الثاني، نسبة نجاح جميع الإدارات التعليمية :

  • إدارة المنيا التعليمية
  • إدارة ملوي التعليمية
  • إدارة سمالوط التعليمية
  • إدارة دير مواس التعليمية
  • إدارة أبو قرقاص التعليمية
  • إدارة العدوة التعليمية
  • إدارة مغاغة التعليمية
  • إدارة بني نزار التعليمية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا

  • تم البدء في امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 المنيا الترم الأول خلال الأسبوع الماضي.
  • ومن المقرر أن ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا غدا الخميس.
  • بدأت أعمال التصحيح نتائج إعدادية المنيا 2019  في جميع المدارس.
  • أوشكت مديرة المنيا التعليمية على الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب.
  • أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه سيتم إعلان نتيجة إعدادية المنيا خلال مطلع الأسبوع القادم.
  • ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 على أحر من الجمر.
  • اقتربت مديرية التربية والتعليم بالمنيا من إعلان نتيجة إعدادية المنيا نهاية العام
  • يشعر الطلاب بحالة من التوتر والقلق بسبب تأخر إعلان النتائج.
  • أوشكت مديرية التربية والتعليم بالمنيا على الانتهاء من نتيجة الترم الأول ورفعها للمحافظ.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

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      25.5
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      6

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      اللغة الإنجليزية
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      10
      العلوم
      10
      الجبر
      11
      الهندسة
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      الرياضيات
      19
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      12
      التربية الفنية
      5.5

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      اللغة الإنجليزية
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      العلوم
      19
      الجبر
      14
      الهندسة
      14
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      6.5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      7.5

    1. اللغة العربية
      33.5
      اللغة الإنجليزية
      27
      الدراسات الإجتماعية
      16.5
      العلوم
      15
      الجبر
      10.5
      الهندسة
      10
      الرياضيات
      20.5
      الحاسب الآلي
      6.5
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      35
      اللغة الإنجليزية
      16
      الدراسات الإجتماعية
      15
      العلوم
      14.5
      الجبر
      6.5
      الهندسة
      8.5
      الرياضيات
      15
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      14
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      36
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      16.5
      العلوم
      13.5
      الجبر
      14.5
      الهندسة
      13.5
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      6.5
      التربية الدينية
      14
      التربية الفنية
      8
      المجموع
      109.00
      النسبة المئوية
      77.86%
      التقدير العام

    1. اللغة العربية
      28
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      14
      العلوم
      10
      الجبر
      7
      الهندسة
      10
      الرياضيات
      17
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      7
      المجموع
      84.00
      النسبة المئوية
      60%
      التقدير العام

    2. اللغة العربية
      21
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      14
      العلوم
      10
      الجبر
      7.5
      الهندسة
      8.5
      الرياضيات
      16
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      5

    1. اللغة العربية
      23
      اللغة الإنجليزية
      8
      الدراسات الإجتماعية
      10
      العلوم
      2
      الجبر
      6
      الهندسة
      6.5
      الرياضيات
      12.5
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      7

  91. سلمى نبيل شعبان رقم الجلوس ٨٠١٩١ محافظة المنيا مركز ابو قرقاص مدرسة قاسم امين الاعدادية بنات بابوقرقاص المنيا

    رد

    1. اللغة العربية
      39.5
      اللغة الإنجليزية
      27.5
      الدراسات الإجتماعية
      15.5
      العلوم
      15.5
      الجبر
      13.5
      الهندسة
      14.5
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      33
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      10
      العلوم
      15
      الجبر
      6.5
      الهندسة
      9
      الرياضيات
      15.5
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية

    1. اللغة العربية
      20
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      11
      العلوم
      10
      الجبر
      8.5
      الهندسة
      7.5
      الرياضيات
      16
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      23
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      10
      العلوم
      5.5
      الجبر
      7.5
      الهندسة
      9
      الرياضيات
      16.5
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      33.5
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      10
      العلوم
      4.5
      الجبر
      7
      الهندسة
      7.5
      الرياضيات
      14.5
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      13
      التربية الفنية
      6

    2. اللغة العربية
      34.5
      اللغة الإنجليزية
      28
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      20
      الجبر
      13
      الهندسة
      13.5
      الرياضيات
      26.5
      الحاسب الآلي
      6.5
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      8.5

    3. اللغة العربية
      39
      اللغة الإنجليزية
      30
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      18.5
      الجبر
      14.5
      الهندسة
      14.5
      الرياضيات
      29
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية

    1. اللغة العربية
      27.5
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      14
      العلوم
      12
      الجبر
      9.5
      الهندسة
      7.5
      الرياضيات
      17
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      6.5

    1. اللغة العربية
      39
      اللغة الإنجليزية
      30
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الجبر
      15
      الهندسة
      14
      الرياضيات
      29
      الحاسب الآلي
      8.5
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      6

    2. اللغة العربية
      36
      اللغة الإنجليزية
      25
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      19
      الجبر
      15
      الهندسة
      15
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      5

    3. اللغة العربية
      40
      اللغة الإنجليزية
      29.5
      الدراسات الإجتماعية
      19.5
      العلوم
      20
      الجبر
      13.5
      الهندسة
      13.5
      الرياضيات
      27
      الحاسب الآلي
      7.5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8.5

    2. اللغة العربية
      40
      اللغة الإنجليزية
      30
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الجبر
      15
      الهندسة
      15
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      6.5

  106. محمد مصطفي رقم الجلوس 106101 /مركز ملوي
    ارجو السرعه
    رقم جلوس زميل ليه الاسم محمد مجدي محمد أمين
    رقم الجلوس ٩٣٢٨٠

    رد

    1. اللغة العربية
      38
      اللغة الإنجليزية
      28
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الجبر
      13.5
      الهندسة
      14.5
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      7.5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

  127. عايزه اعرف النتيجه الاسم :شاديه كامل صلاح مدرسه :عمر بن الخطاب الاعداديه بنات بالروضه محافظه المنيا اداره ملوي التعليميه

    رد

    2. اللغة العربية
      32
      اللغة الإنجليزية
      16
      الدراسات الإجتماعية
      14
      العلوم
      10
      الجبر
      8.5
      الهندسة
      10
      الرياضيات
      18.5
      الحاسب الآلي
      5.5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      6

  130. الاسم /الاء زين عبدالله عبد التواب
    رقم الجلوس/110976
    محافظه المنيا مركز ديرمواس قريه تانوف مدرسه تانوف الاعداديه

    رد

    2. اللغة العربية
      24
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      17.5
      العلوم
      10.5
      الجبر
      8
      الهندسة
      7.5
      الرياضيات
      15.5
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      7

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنيا خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

    1. منة عبدالباسط عبدالعال أبو زيد
      مدرسة الشيخ حسين الإعدادية المشتركة
      إدارة ملوى ،محافظة المنيا
      رقم الجلوس:94448

    1. لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنيا حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا

  285. عبداللطيف خالد عبداللطيف &😍من المنيا مركز العدوة قرية د
    كفر المغربي مدرسة كفر المغربي تعليم اساسي رقم الجلوس 6346

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 20 15 16 19.5 12 10 6 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 22.5 3 6 12 10 12 5.5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 29.5 15 12.5 20.5 14.5 16 5 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 16 18.5 18 13.5 13 5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39.5 28.5 20 29.5 19 19 7 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 11 7 7 10 7 11 5 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 12.5 9.5 7 15 2 11 5 3.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 24 15 14 15 10 10 5.5 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36.5 24 15 24 16 20 8.5 7

  309. محافظة المنيا
    إدارة بنى مزار التعليمية
    مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية
    الطالبة /الشيماء ياسر عبد العظيم محمد
    رقم الجلوس/23829

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 24 15 10 15 10 10.5 7.5 7

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 10 15 12 8.5 4.5 10 6 6.5

    3. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 20 15 10 15 10 10 8.5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 21 15 10 15 10 11 7.5 5.5

  312. الاسم/احمد أشرف عبد المحسن
    رقم الجلوس/14780
    محافظة/المنيا
    الإدارة/إدارة مغاغه التعليمية
    المدرسة/مدرسة شيحة الاعدادية
    الصف/الثالث الاعدادي

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 23.5 15 10 15.5 10 10 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 20 15 11 15 10 15 8 5

    2. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 20 15 11 15 10 15 8 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 26 15 13 15 10 16.5 6.5 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 40 30 19 29.5 20 17 8 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39.5 29 18.5 28 19 15.5 6.5 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 40 30 18 29 18 15 8.5 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 40 30 19.5 30 19 16.5 7 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 27.5 19.5 28 19 13 8 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 4.5 2 3 8 3 7 6.5 2.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34 15 10.5 16 10 16.5 7.5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 35 27 20 29 19 18 7 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33.5 22 13 23.5 17 14 7 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 12.5 8 11 11.5 2.5 5 5.5 3

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33 21 16 24.5 13.5 20 8 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 20 15 10 16 10 10.5 6.5 5

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