نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية, انتهت الامتحانات وقد شهدت نموذج رائع من التنظيم والالتزام من المراقبين وأيضا من الطلاب التي أشادت بسهولة ويسر الأسئلة التي وردت لهم في ورقات الامتحانات كما أشادوا بحسن تعامل المراقبين ورؤساء الأدوار معهم مما أتاح لهم الراحة النفسية للتركيز في الإجابات وعلى الجانب الأخر لم تصدر اي شكاوى من أولياء الأمور ولا الطلاب في امتحانات الترم الثاني, وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مختار عبد الهادى عفيفى نصر شاهين, أنه في الوقت الحالي يتم مراجعة نتائج الصف الثالث الاعدادي، وتجميع الدرجات وإعداد قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

كانت نتيجة امتحانات الترم الأول من العام الماضي للشهادة الإعدادية محافظة المنوفية قد حققت بنسبة نجاح 85.31 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل وقد صرح الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 62 ألفا 963 طالبا وبلغ عدد الحاضرين منهم 62 ألفا 825 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 53 ألفا 598 طالبا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بادخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.

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