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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية, انتهت الامتحانات وقد شهدت نموذج رائع من التنظيم والالتزام من المراقبين وأيضا من الطلاب التي أشادت بسهولة ويسر الأسئلة التي وردت لهم في ورقات الامتحانات كما أشادوا بحسن تعامل المراقبين ورؤساء الأدوار معهم مما أتاح لهم الراحة النفسية للتركيز في الإجابات وعلى الجانب الأخر لم تصدر اي شكاوى من أولياء الأمور ولا الطلاب في امتحانات الترم الثاني, وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مختار عبد الهادى عفيفى نصر شاهين, أنه في الوقت الحالي يتم مراجعة نتائج الصف الثالث الاعدادي، وتجميع الدرجات وإعداد قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

 

كانت نتيجة امتحانات الترم الأول من العام الماضي للشهادة الإعدادية محافظة المنوفية قد حققت بنسبة نجاح 85.31 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل وقد صرح الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم  بالمنوفية أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 62 ألفا 963 طالبا وبلغ عدد الحاضرين منهم 62 ألفا 825 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 53 ألفا 598 طالبا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

  • أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.
  • اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • قم بادخال رقم جلوس الطالب.
  • اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
  • اضغط على عرض النتيجة
    ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية——————————من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة
اللغة العربية 40 درجة
اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات (2) 30 درجة
مادة الرياضيات (1) 20 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

    1. اسم: محمود اصبح اسماعيل علي
      رقم الجلوس: 47881
      اسم المدرسة: ابشيش الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 24
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 15.5
      مجموع 117.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 5.5

    1. مازن ايهاب عبدالعظيم رفاعي
      رقم الجلوس: 2737
      اسم المدرسة: النقيب / طارق محمد طلبه الإعداديةً بشبين الكوم
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 26.5
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 14
      علوم 17.5
      مجموع 110.5
      دين 13.5
      كمبيوتر 5

    2. الاسم: ملك محمد عزت فهمي
      رقم الجلوس: 12503
      اسم المدرسة: شهداء6 اكتوبر الاعدادية بتتا
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 28.5
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      مجموع 130.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 10

    2. على مصطفى رشاد صقر
      رقم الجلوس: 45339
      اسم المدرسة: الشهيد احمد محمد حسنين شاهين للتعليم الاساسى
      الدرجات

      لغة عربية 20.5
      لغة انجليزية 17
      رياضيات 10.5
      دراسات اجتماعية 5.5
      علوم 4
      مجموع 57.5
      دين 8.5
      كمبيوتر 3

    1. ندى محمود حسن محمود
      رقم الجلوس: 47720
      اسم المدرسة: كفر القرينين الأعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 22
      رياضيات 20
      دراسات اجتماعية 16.5
      علوم 14.5
      مجموع 109
      دين 18.5
      كمبيوتر 5.5

    1. الاسم: تسنيم مجدى محمد عبدالعاطى حسن
      رقم الجلوس: 2839
      اسم المدرسة: عبد الفتاح فرج الإعدادية بالراهب
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 20
      مجموع 134.5
      دين 18.5
      كمبيوتر 8

    1. الاسم: ايه طاهر محمود سالمان
      رقم الجلوس: 30211
      اسم المدرسة: السادات الاعدادية بميت أبوالكوم
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      مجموع 138.5
      دين 18
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: نورهان على عبدالعزيز عبدالحميد على
      رقم الجلوس: 8068
      اسم المدرسة: طنبدى الاعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 25.5
      رياضيات 28
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 17
      مجموع 124.5
      دين 19
      كمبيوتر 6.5

    1. لاسم: محمود رمضان محمد فرس
      رقم الجلوس: 51908
      اسم المدرسة: الشهيد وليد عيد معوض نصر الإعدادية بكفر عشما
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 26.5
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 17.5
      مجموع 124
      دين 18
      كمبيوتر

  34. عمر صبرى لطفى دبور رقم الجلوس ٤٠١٨٧ مدرسة الشهيد عمرو ابوالنصر الإعدادية للبنين ميت بره مركز قويسنا برجاء مواصفاتها بالنتيجة

    رد

    2. لاسم: محمد ياسر سعيد ابراهيم الطنطاوى
      رقم الجلوس: 57963
      اسم المدرسة: الشهيد وليد محمد الغنيمى تعليم اساسى بعزبه راتب
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 15.5
      رياضيات 25.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 14
      مجموع 110.5
      دين 19.5
      كمبيوتر 6.5

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