نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية, انتهت الامتحانات وقد شهدت نموذج رائع من التنظيم والالتزام من المراقبين وأيضا من الطلاب التي أشادت بسهولة ويسر الأسئلة التي وردت لهم في ورقات الامتحانات كما أشادوا بحسن تعامل المراقبين ورؤساء الأدوار معهم مما أتاح لهم الراحة النفسية للتركيز في الإجابات وعلى الجانب الأخر لم تصدر اي شكاوى من أولياء الأمور ولا الطلاب في امتحانات الترم الثاني, وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مختار عبد الهادى عفيفى نصر شاهين, أنه في الوقت الحالي يتم مراجعة نتائج الصف الثالث الاعدادي، وتجميع الدرجات وإعداد قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.
كانت نتيجة امتحانات الترم الأول من العام الماضي للشهادة الإعدادية محافظة المنوفية قد حققت بنسبة نجاح 85.31 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل وقد صرح الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 62 ألفا 963 طالبا وبلغ عدد الحاضرين منهم 62 ألفا 825 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 53 ألفا 598 طالبا.
طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.
- أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.
- اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
- قم بادخال رقم جلوس الطالب.
- اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
- اضغط على عرض النتيجة
ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية——————————من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.
جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.
|المادة الدراسية
|الدرجة النهاية للمادة
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
اعرف نتائج المحافظات الآتية:
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسيوط.
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية الترم الثاني رقم الجلوس .22628
احمد محمد فتحي عثمان
5212
ان شاء الله أول ما النتيجة تظهر
احمد محمد فتحي عثمان
5212
نورهان مسعود احمدعلي رقم الجلوس ٣٧٨٠٨
انا رقم الجلوس 107
الاسم /احمد خالد عاشور
31556
روفيده وائل عبد الرحمن
الاسم / ذياد أحمد أبوالسعود محروس صالح
رقم الجلوس / 35261
2966 مصطفي هشام
محمد امين ممدوح عدنان
مدرسة اسامة بن زيد
اولى اعدادي
108
مدرسه الحديثه بنات فى منوف رقم الجلوس 231
السلام عليكم ممكن نتيجه احمد محمد رشاد سلام رقم الجلوس 139
٢٠٣٣٧ مركز اشمون
محمد ياسر مبارك 47881
اسم: محمود اصبح اسماعيل علي
رقم الجلوس: 47881
اسم المدرسة: ابشيش الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 24
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 18
علوم 15.5
مجموع 117.5
دين 17.5
كمبيوتر 5.5
لو سمحت عوزة نتيجةرقم ٣٤٣٦٧
٢٤٠٤٣
اسراء عادل ابراهيم شحاته المنوفيه
ممكن ارسال رقم الجلوس
59505 اول ما تظهر لوسمحت قولي
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 18
مجموع 133
دين 19
كمبيوتر 6.5
مازن ايهاب عبدالعظيم رفاعي المنوفيه. 2737
مازن ايهاب عبدالعظيم رفاعي
رقم الجلوس: 2737
اسم المدرسة: النقيب / طارق محمد طلبه الإعداديةً بشبين الكوم
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 14
علوم 17.5
مجموع 110.5
دين 13.5
كمبيوتر 5
٢٨٦١٣
النتيجة هتظهراهته
تابع معنا خلال الايام المقبلة
رقم الجلوس ٣٠٠٢
جزاك الله عنا خير الجزاء
السلام عليكم يا استاز ناصر.. ممكن نتيجه ملك محمد عزت فهمي السيد
12503.. منوف التعليمية
وعليكم السلام ان شاء الله أول ما النتيجة تظهر سنرسلها لحضرتك هنا
الاسم: ملك محمد عزت فهمي
رقم الجلوس: 12503
اسم المدرسة: شهداء6 اكتوبر الاعدادية بتتا
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 130.5
دين 17.5
كمبيوتر 10
45339. اداره الباجور التعليميه
أول ما النتيجة تظهر سنرسلها لحضرتك هنا
على مصطفى رشاد صقر
رقم الجلوس: 45339
اسم المدرسة: الشهيد احمد محمد حسنين شاهين للتعليم الاساسى
الدرجات
لغة عربية 20.5
لغة انجليزية 17
رياضيات 10.5
دراسات اجتماعية 5.5
علوم 4
مجموع 57.5
دين 8.5
كمبيوتر 3
ندي محمود حسن مح47720
ندى محمود حسن محمود
رقم الجلوس: 47720
اسم المدرسة: كفر القرينين الأعدادية
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 22
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 14.5
مجموع 109
دين 18.5
كمبيوتر 5.5
رقم الجلوس ٤٣٠٢١
المنوفية
ياريت اول لما تظهر
النتيجة خلاص ظهرت
2839 رقم الجلوس
الاسم: تسنيم مجدى محمد عبدالعاطى حسن
رقم الجلوس: 2839
اسم المدرسة: عبد الفتاح فرج الإعدادية بالراهب
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 30
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 20
مجموع 134.5
دين 18.5
كمبيوتر 8
هتظهر امتي 30211
الاسم: ايه طاهر محمود سالمان
رقم الجلوس: 30211
اسم المدرسة: السادات الاعدادية بميت أبوالكوم
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 138.5
دين 18
كمبيوتر 7.5
رقم الجلو س8068 محافظه المنوفيه
الاسم: نورهان على عبدالعزيز عبدالحميد على
رقم الجلوس: 8068
اسم المدرسة: طنبدى الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17
مجموع 124.5
دين 19
كمبيوتر 6.5
مدرسه الشهيد وليد عبد معوض نصر
محمود رمضان محمد فرس 51908
إدارة الشهداء
لاسم: محمود رمضان محمد فرس
رقم الجلوس: 51908
اسم المدرسة: الشهيد وليد عيد معوض نصر الإعدادية بكفر عشما
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 28
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 17.5
مجموع 124
دين 18
كمبيوتر
مدرسه الشهيد وليد عبد معوض نصر
محمود رمضا
ن محمد فرس 51908
إدارة الشهداء
المنوفيه
21323
عمر صبرى لطفى دبور رقم الجلوس ٤٠١٨٧ مدرسة الشهيد عمرو ابوالنصر الإعدادية للبنين ميت بره مركز قويسنا برجاء مواصفاتها بالنتيجة
عمر صبرى لطفى دبور مدرسة الشهيد عمرو ابوالنصر الإعدادية للبنين
ياريت ارسال رقم الجلوس
لو ظهرت قولي في تعليق
مدرسة الشهيد رأفت أبو العلا27928
27928
ابراهيم محمد ذكى عثمان
٤١٥١١
ظهرت ولا لا ياجماعه حد يفهمنا
محمد ياسر سعيد الطنطاوي مدرسه الشهيد وليد محمد الغنيمي عزبه راتب منوفيه 57963
لاسم: محمد ياسر سعيد ابراهيم الطنطاوى
رقم الجلوس: 57963
اسم المدرسة: الشهيد وليد محمد الغنيمى تعليم اساسى بعزبه راتب
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 15.5
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 14
مجموع 110.5
دين 19.5
كمبيوتر 6.5
نتيجة الإعدادية
رقم الجلوس 12503
مريم جهاد الاشقر
٤٣٠٢١
مدرسه الشهيد عمر أبو النصر للبنات بميت بره مركز قويسنا
ظهرت ولا ايه
انتا راسب