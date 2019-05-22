روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني- سجل رقم جلوسك واعرف النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني سيتم إعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، طبقاً لما صرح به الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، حيث أكد أنه تم ظهور نتيجة إعدادية المنوفية 2019، فور الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات.
حيث اقتربت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على الانتهاء من تصحيح نتيجة الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية، ونترقب اعتماد نتيجة الإعدادية لمحافظة المنوفية بداية الأسبوع المقبل.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
حيث انتهت امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، منذ يوم الثلاثاء القادم، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية خلال الأيام المقبلة، وسيتم نشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لطلاب 3 إعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بكم، في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول، فور اعتمادها
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية menoufia.moe.gov.eg
حيث سيكون موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، من أكثر الكلمات التي سيبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي، فور اعتماد محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، حيث سيتم رفعها على الموقع.
ويمكن لطلاب من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية من الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، والدخول على نتائج الامتحانات، ومن ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتيجة.
حيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، وشدد على ضرورة التدقيق في أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه أوشكت على الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال الأسبوع الحالي.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية
حيث أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات النهائية وتجميعها، سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية، من جانب المحافظ، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها بعد ذلك على الموقع الإلكتروني، ليطمئن الطلاب على نتائجهم، ويمكن أن يعلموا نتيجة إعدادية المنوفية 2019 يوم من اعتمادها بالمدارس.
وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم لأول، مرت بسلام ولم يتم أي شكاوى من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، وأشار الطلاب أن معظم الامتحانات كانت مباشرة ولم توجد أي صعوبة سوي في امتحان اللغة العربية ولكنه لم يتم تسجيل شكوي حوله أيضا من جانب الطلاب.
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- أوشك طلاب ثالثة إعدادي على الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية.
- يبدأ غدا أعمال التصحيح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية
- بدأت مديرة التربية والتعليم بالمنوفية بأعمال التصحيح بجميع المدارس.
- تفقد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أعمال التصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، في عدد من المدارس.
- أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال منتصف الأسبوع القادم.
- وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان نتائج إعدادية المنوفية قريبا.
- أوشكت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على الانتهاء من التصحيح.
- ننتظر مع طلاب ثالثة إعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.
- حيث انتهت مديرية المنوفية التعليمية من تصحيح نتائج الطلاب
- تم اعتماد نتيجة إعدادية المنوفية منذ قليل.
- تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول، صباح اليوم، بنسبة نجاح 82.11%
- اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية ( من هنا)
- بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول 65 ألف طالب
← إقرأ أيضاً:
- هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 – إطلع فوراً عبر روابط الحصول على نتائج طلبة كافة المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي ووزارة التربية والتعليم
التعليقات
نور ابراهيم العباسي ورقم الجلوس58922محافظة المنوفية
ارجو ان تجيبو الشهاده لي بسرعه رقم الجلوس ١٤١١٦
رقم الجلوس ٦١٠٤٨
أحمد عبد القادر ابرهيم حبر هاشم رقم الجلوس 34510محافظه المنوفيه
بسمله محمد فوزي الشناوى على
رقم الجلوس14714
محافظه المنوفيه اداره قويسنا التعليميه
علا خالد الشبيني رقم الجلوس 41423
الاسم شهد عصام غياشى فايز محافظة المنوفية مرز تلا رقم الجلوس 32021
حبيبة علي وحيد السروي من المنوفية
من شبين الكوم مدرسة الشهيد الجندي الإعدادية بنات
ملك هيثم سالم الشيخه
مدرسه الشاعر غنيم الاعداديه
اداره شبين الكوم
مش هينفع اكتب رقم الجلوس
منار ايمن محمود ٦٠٦٣٣
محمد حاتم
مركز شبين الكوم الكوم الاخضر
4021
الاسم : عمر عبد الرحمن محمد ابو شبانة عبيد
الادارة : كفر الزيات التعليمية
المدرسة : كفور بلشاى للتعليم الاساسى
رقم الجلوس : 63845
عمر عبد الرحمن محمد ابو شبانة عبيد
رقم الجلوس 63845
المحافظة الغربية
رضا فهمى جمعة الجمل
عايز نتيجتى 56426 محافظة المنوفية ادارة بركة السبع
إيمان نادر عبدالرازق
رقم الجلوس 28778
لغة عربية 19
لغة انجليزية 13
رياضيات 12
دراسات اجتماعية 14
علوم 8.5
مجموع 66.5
دين 14
كمبيوتر 5
اريد النتيجه الطالبه سلسبيل سامي عبد المقصود صالح رقم الجلوس 62205 ادارة السادات التعليميه
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17.5
مجموع 130
دين 16.5
كمبيوتر 8.5
ياسين عبدالهادي حسن محمد رقم الجلوس 21875
لغة عربية 12
لغة انجليزية 8
رياضيات 9.5
دراسات اجتماعية 6
علوم 3
مجموع 38.5
دين 11.5
كمبيوتر 2
هبه علاء شمس الدين
رقم الجلوس ٣٦٣٣٧ مركز قويسنا مدرسه الشهيد محمد عبدالسلام
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 11.5
رياضيات 14.5
دراسات اجتماعية 7.5
علوم 7.5
مجموع 71.5
دين 15.5
كمبيوتر 4.5
هبه علاء شمس الدين
رقم الجلوس ٣٦٣٣٧
ندى مختار عبد العزيز الرفاعى
المنوفيه سرسنا
50049
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 16
علوم 17.5
مجموع 122.5
دين 19
كمبيوتر 3.5
٣٥٢٠٨
لغة عربية 34
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 16.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 13
مجموع 98.5
دين 15
كمبيوتر 6.5
الاسم : هاجر يحيي محمد سعد علي منصور
ادارة قويسنا التعليميه
رقم الجلوس:٣٥٩٤٣
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19
مجموع 133.5
دين 19.5
كمبيوتر 5
9921منه عماد فؤاد بسيوني
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 19
مجموع 133
دين 19.5
كمبيوتر 7.5
الاسم منه عماد فؤاد بسيوني رقم الجلوس 9921
أحمد محمد السيد العسال
رقم الجلوس 18245
أشمون المنوفية
لغة عربية 39
لغة انجليزية 26
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 18
علوم 14
مجموع 125
دين 17.5
كمبيوتر 8.5
الاسم نور سعيد محمد حسانين محمد
رقم الجلوس ٤٧٢٧٥
محافظة المنوفية
ارجو الرد
لغة عربية 33
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 13
علوم 13.5
مجموع 109
دين 14.5
كمبيوتر 7.5
الاسم نور سعيد محمد حسانين محمد
رقم الجلوس ٤٧٢٧٥
محافظة المنوفية
الاسم تسنيم مجدي محمد عبدالعاطي
المنوفيه اداره شبين الكوم
رقم الجلوس 2839
لغة عربية 36
لغة انجليزية 30
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 20
مجموع 134.5
دين 18.5
كمبيوتر 8
نور سعيد محمد حسانين محمد
محافظة المنوفية
رقم الجلوس ٤٧٢٧٥
الاسم نور سعيد محمد حسانين محمد
رقم الجلوس ٤٧٢٧٥
ناديه محمد عبدالسميع 48655
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 16
مجموع 129
دين 19
كمبيوتر 6.5
ابراهيم فتحى عبداللطيف الاخصاصى رقم الجلوس 26037
احمد محمد رجب 26046 ادارة اشمونالتعليميه
لغة عربية 31
لغة انجليزية 14
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 6.5
مجموع 79
دين 15.5
كمبيوتر 3
احمد محمدعبد القادر 26048 ادارة اشمون التعليميه
لغة عربية 28
لغة انجليزية 7
رياضيات 6.5
دراسات اجتماعية 14
علوم 9.5
مجموع 65
دين 12.5
كمبيوتر 6
الاسم/عبدالرحمن محمد شحاتة
رقم الجلوس /٢٧٧١٤
مدرسة/رشدى عبدالستارالاعدادى
إدارة اشمون
أميرة خالد عيد خليل
رقم الجلوس 49940
غة عربية 14.5
لغة انجليزية 15.5
رياضيات 12
دراسات اجتماعية 10
علوم 4
مجموع 56
دين 18.5
كمبيوتر 6.5
39841
هايدي ابو العطا محمد
محافظه المنوفيه
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 15
علوم 11.5
مجموع 107
دين 14.5
كمبيوتر 6
39841
هايدي ابو العطا محمد
محافظه المنوفيه
ابراهيم فتحى عبداللطيف الاخصاصى 26037
النتيجه رقم الجلوس 26037
لغة عربية 30
لغة انجليزية 13.5
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
مجموع 83.5
دين 16
كمبيوتر 5.5
غة عربية 30
لغة انجليزية 13.5
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
مجموع 83.5
دين 16
كمبيوتر 5.5
فُتٌحًيَ غُآنِمً رقُمً آلَجّلَوٌسِ٥٩٤٦٠
إسلام عبدالمنعم النوري
رقم الجلوس 34716
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 10.5
علوم 18
مجموع 109.5
دين 16.5
كمبيوتر 6.5
مصطفى على محمد الطور ى مركز قويسنا رقم الجلوس 35669
لغة عربية 32
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 18
علوم 19.5
مجموع 118
دين 19
كمبيوتر 6
مصطفى علي محمد الطور ى مركز قويسنا رقم الجلوس 35669
الاسم مصطفى علي محمد الطوري رقم الجلوس 35669
هبة مصطفى على
ادارة الباجور
46055
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 16.5
مجموع 123
دين 17.5
كمبيوتر 7
انشاء الله الدرجات حلوة
سعيد محمود سعيد
رقم الجلوس 24908
محافظه المنوفية
مدرسه الانجب الإعدادية
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 133.5
دين 16.5
كمبيوتر 7
انا حسام حسن قهيم وقم الجلوس 20555
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 10.5
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 11
علوم 10
مجموع 75
دين 13
كمبيوتر 2.5
اسامه جمال الطوخي /17373
لغة عربية 29
لغة انجليزية 12.5
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 11
مجموع 90
دين 14.5
كمبيوتر 6
محمد ياسر رشاد بسيوني رقم الجلوس 45747
لغة عربية 21.5
لغة انجليزية 18
رياضيات 17
دراسات اجتماعية 8.5
علوم 8
مجموع 73
دين 18
كمبيوتر 5.5
يوسف عبدالسلام عبدالمنصف عبدالسلام الشريف رقم جلوس ٢٠١٣٩ مدرسة البرانيه الاعداديه النشتركه
محمد ياسر رشاد بسيوني اداره الباجور التعليمية رقم الجلوس 45747
39394
ايه ايمن عبداللطيف موسى
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
مجموع 136.5
دين 16.5
كمبيوتر 10
محمد ياسر رشاد بسيوني رقم الجلوس 45747 المنوفية
عبدالرحمن احمد محمد راشد
رقم الجلوس 8261
ادارة شبين الكوم
مدرسة الحسينية
الاسم. كيرلس فادى مجدى ميخائيل اسحاق
رقم الجلوس. 60808
الاداره. المنوفيه بالسادات
اداره شبين الكوم التعليميه مد رسه الشهيد حماد الصعيدى الماى 6601
الاسم عبد الرؤف أبوبكر ابراهيم محمد سالم. رقم الجلوس 6601 مدرسه الشهيد حماد الصعيدى بالماى اداره شبين الكوم التعليميه
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 8
رياضيات 14.5
دراسات اجتماعية 13
علوم 13
مجموع 77
دين 19
كمبيوتر 2
ك12483محافظه المنوفيه منوف
الاسم شروق شعبان ابراهيم سويلم
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 18
مجموع 134.5
دين 17
كمبيوتر 8.5
نعمه محمد عبدالعزيز قنديل 51333
لغة عربية 37
لغة انجليزية 28
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 19
مجموع 130.5
دين 19.5
كمبيوتر 5.5
سهير محمد احمد بحيري
30434
لو سمحتي عايزاها محافظه المنوفيه
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 16
مجموع 112
دين 15
كمبيوتر 4.5
سندس عبدالفتاح فراج محمد
3136 شبين الكوم مدرسة ميت مسعود
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
مجموع 138.5
دين 19
كمبيوتر 8
معلش عايزة اعرف النتيجة 32342
مش ناجح
لغة عربية 36
لغة انجليزية 22
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 18
مجموع 120
دين 17.5
كمبيوتر 8.5
الاسم أشرف وائل عبدالونيس جوهر
محافظة المنوفية
إدارة شبين الكوم
رقم الجلوس ١٠٢٦٢
مدرسة التربية الاسلامية الخاصة
انا خلود ربيع الندار. من الشهداء المنوفيه. مدرسه الشهداء الاعداديه للبنات. رقم الجلوس 49631
ارجو الرد
الاسم .عباس اشرف عادل عبدالصادق رقم الجلوس:٤٠٠١١ محافظه المنوفيه اداره قويسنا التعلميه
محافظة المنوفية
رقم الجلوس : ٢٨٩٧٤
الاسم.اسراء مصيلحى عبد الجواد مصيلحى
رقم الجلوس.26135
محافظه .المنوفيه
مركز. أشمون
مدرسة.الدكاتره زكى مبارك الاعداديه بسنتريس
26135
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19
علوم 18.5
مجموع 131
دين 14
كمبيوتر 8.5
علي أحمد نبيل الكفراوي رقم الجلوس 59452
لغة عربية 36
لغة انجليزية 28
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 18.5
مجموع 126.5
دين 19
كمبيوتر
اسماء محمد مصطفي سليمه
رقم الجلوس 4954
مدرسه الشهداء الاعداديه بنات
مدرسه الشهدا الاعداديه للبنات
لغة عربية 15
لغة انجليزية 9
رياضيات 2
دراسات اجتماعية 3
علوم 7
مجموع 36
دين 17
كمبيوتر
الشيماء عادل محمد الدهشان
رقم الجلوس 28913
محافظة المنوفية
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19
علوم 19.5
مجموع 138.5
دين 20
كمبيوتر 9
52580
عاوز اعرف نتيجة٥٤٣٩٥
٥٤٣٩٥
انا وسام عاطف شوقي سعدة الشهادة الاعدادية رقم الجاوس 25891
غة عربية 34.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 14
مجموع 113
دين 19.5
كمبيوتر 6.5
على ابراهيم ابومسلم الطنطاوى
مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض
محافظه المنوفية
رقم الجلوس 31099
أحمد حمدى
إدارة قويسنا
رقم الجلوس
٤٢٥٢٤
عبدالله محمد غريب يونس قريه سمادون رقم الجلوس 22214
الشاهده
عبدالله محمد غريب يونس رقم الجلوس 22214
عمر عبدالمنتصر عبدالله الرمادى و رقم الجلوس ٤٨٩٩٣
الاسم/أحمدإبراهيم
رقم الجلوس18231
ارجوالردبسرعه
الاسم : بسنت طارق شاهين
المنوفية
ادارة الباجور
45412
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
مجموع 138.5
دين 16
كمبيوتر 6.
مدرسه جمال عبد الناصر شنوان شبين الكوم رقم الجلوس(٦٠١٨)
فؤاد وائل فؤاد عبده علي
محمود عبد المنعم الحمدى دبور
رقم الجلوس30018
مدرسة الشهيد عصام علام بكفر عسكر
31003
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
زياد محمد دياب من مدرسه الشهيد محمد مبروك أبو خطاب كفر ربيع من فيه ورقم جلوسي٣٢٠٩٧
الاسم / مصطفى ابراهيم صابر ابراهيم
رقم الجلوس 28361
ادارة اشمون التعليمية – المنوفية
الشهادة الاعدادية
نتيجة 3اعدادي لمحافظةالمنوفيه رقم الجلوس33737
ضحي عبدالرحيم عبدالحكيم عبدالفضيل
رقم الجلوس 15656
محافظة المنوفية ادارة منوف
مدرسة سدود الاعدادية المشتركة
اسمي ضحي عبدالرحيم عبدالحكيم عبدالفضيل
ادارة منوف
رقم الجلوس ١٥٦٥٦
مدرسة سدود الاعدادية المشتركة
محافظة المنوفية
12248 تتا الاعدادية
الاسم:يوسف وليد عمر مطاوع
رقم الجلوس:15923
المدرسه:سدود الاعداديه المشتركه
ارجو الرد سريعا
يوسف وليد مطاوع
رقم الجلوس 15923
مدرسه سدود الاعداديه المشتركه بمنوف
53293 . مريم حمدي
أسماء أبوالفتوح رقم الجلوس 48769 المنوفية. الباجور
الاسم محمد صفوت مبروك محمد عبدالله رقم الجلوس ١٧٩٢٠
ملك محمد عزت فهمي السيد
12503
منوف
نتيجة الإعدادية بالاسم
ملك محمد عزت فهمي السيد
12503
منوف التعليمية
رقم جلوس 1330 المنوفية
لغة عربية 25
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 10.5
علوم 14
مجموع 96.5
دين 16.5
كمبيوتر 5
٣٧٢٣
الاسم/أدهم مدحت محمد حلمي
ادارة قويسنا التعليمية
رقم الجلوس/٤١٠١٠
مدرسة الشهيد احمد عبد الدايم الاعدادية بشبرا بخوم
1373 سالي اسامه الصباغ
19109 روضه
الاسم: حسين مجدي، رقم الجلوس: 8119 مدرسه طنبدى مركز شبين الكوم
محافظه المنوفيه(2019) عبدالرحمن محمد عبدالسميع
الجلوس9793
أحلام مصطفي حلمي -المنوفية-208936
الاستادة هبة سالم النتيجة بتاعت محافظة المنوفية ظهرات ولا لسه
السم| اسراء محمد
رقم الجلوس | 63197
محافظة| المنوفية
ادارة| السادات التعليمية
اسراء محمد
رقم الجلوس 63197
رآمـي خآلد آبرآهہيمـ عبد آلورآث آلغندور
57136و75297
5638
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
علاء صابر عبدالرسول دكور مدرسة شوشاي الاعدادية اشمون رقم الجلوس 23670
208521
عمر محمود شعبان اعداديه محافظة المنوفية مركز تلا
رقم الجلوس ٦٦٧٨
الاسم.انس محمد عبدالعزيز حبيب
محافظة المنوفيه
رقم الجلوس .52632
مدرسة زاوية الناعوره الاعداديه
52632 محافظة المنوفيه الاسم انس محمد عبدالعزيز حبيب مدرسة زاوية الناعوره الاعداديه
ايه علوي عبد الفتاح السيسي
يوسف محمد عبد الحميد ابو يوسف رقم الجلوس 8230
الاسم مصطفى رضا البابلي
اداره شبين الكوم
رقم الجلوس ٩٣٣٧
مدرسة باسم مختار الجمسي
انا محمود خالد مدرسة عبد الحميد سالم رقم الجلوس24555
60171
ثراء زايد 13012 الشهيد شعبان المليجي
فاطمه فتحي ابراهيم الدسوقي احمد. شبين الكوم قريه دكما
٦٩١٣ رقم الجلوس الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
13017 للطالبه حبيبه محمد فهمي الفرماوي
٢٠٩٢٤١
ساره صابر عبد الستار رقم الجلوس 61398 المنوفيه
حسناءحسن خيري مدرسه الزهراءالاسلاميه الخاصه شبين الكوم رقم الجلوس ١٠٤٩٩
مدرسه الزهراءالاسلاميه شبين الكوم رقم الجلوس ١٠٤٩٩
احمد خالد سعد يونس رقم الجلوس 65093 مدرسه ابرهيم حموده طه شبرا مركز قوسنا منوفيه 2019التلم الاول
وفاء علي معتمد ناصف
رقم الجلوس 29744
محافظه المنوفيه
اداره تلا
مدرسه ميت الوسطي الابتدائية الصف الخامس الاسم ملك أحمد محمد محمد عبد السميع رقم الجلوس 264محافظةالمنوفية
ملك أحمد محمد محمد رقم الجلوس 264 محافظة المنوفية الصف الخامس الابتدائي الترم الاول
مياده حسين هلال رمضان حسن رقم جلوس٥١ أشمون منوفيه
مياده حسين هلال رمضان حسن
رقم الجلوس 432236 مدرسة حسكنيتة الثانوية بنين
432236
الشيماء خالد غالب
الرقم 42476
اداره الباجور
مدرسه الشهيد محمود العسكرى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 55.5 40 58.5 40 270.5 37.5 15.5 19
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
2043
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70 39.5 34.5 45 28 217 34.5 14.5 13.5
عايز النتيجه
الاسم: محمدمحمودمحمداحمدالمشد
رقم الجلوس 43299
محافظة المنوفيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69.5 46 34.5 43 30 223 33 16 17
عبدالرحمن محمد عثمان محمد
٥٨٦٦٨
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74.5 58 39.5 49.5 38 259.5 36.5 13 16.5
رضوى رضا عبد المؤمن محمود الليثى
24797
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 48 30 29 18 10.5 135.5 23 16 12
الاسم:عبدلله محمود صلاح الدين
رقم الجلوس: 34184
محافظة المنوفيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 56.5 40 54 39 266 37 15 14.5
الاسم:محمد عادل مصطفى الفقي
رقم الجلوس:٤٢٤٥٦
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79 60 40 60 40 279 38.5 15.5 18.5
ضحي خالد عبد العليم درويش
رقم الجلوس ٢٧
مينا بشرة
ندا وائل عبد الحق البنا
٢١١٥٤
غير معروف
محافظه المنوفيه الحلامشه مركز بركه السبع
حافظة المنوفية
عبدالواحد واءل عفيفي
إسلام منصور محمد منصور الرملى
ادهم منشاوي عبد الغني
45764
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 27 6.5 5 6 12.5 14 7.5 4
اريد النتيجه رقم الجلوس ٩٥٥٩ مدرسه الاعداديه بميت موسى
رقم الجلوس٩٥٥٩ مدرسه احمد نشات الاعداديه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 28.5 9 12.5 15 20 17 7.5 3.5
منه الله محمد فريد محمد علام / مدرسة المساعى الجديدة بنات / محافظة المنوفيه / رقم الجلوس 866
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36 29 20 29.5 20 19.5 8 9.5
الاسم مصطفى حمادة يوسف شعلة
المدرسه الشهيد محمود صالح الديب
رقم الجلوس30053
محافظه المنوفيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 30 20 28.5 20 16 7.5 8
الاسم نداء مجدي عبد الفتاح بدر
رقم الجلوس ٤١٨٩٤
مدرسه كمال الشاذلي الاعداديه المشتركه بالمنوفيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 29 19.5 23.5 20 18 8 7
الاسم هانم السيد محمد فرج
المنوفيه
ادارة قويسنا التعليميه
رقم الجلوس35387
مدرسه ام خنان الاعداديه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 30.5 21 18 22.5 20 17.5 8 8.5
الاسم محمد السيد عماره رقم الجلوس 50219 محافظه المنوفيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 27 20 27.5 20 19 8 9
عايزه اعرف نتيجه 23463
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 30.5 25 19 24 18.5 17 8.5 5
نتيجة محافظة المنوفيه
عمر سعيد فهمى صادق
مدرسة شبرا خلفون الاعدادية
رقم الجلوس 3582
ادرة شبين الكوم
المنوفية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 30.5 24.5 18.5 25.5 19 18.5 5 8.5
الاسم مريم عبد الناصر محمد عبد العظيم
رقم الجلوس ٤٥٤٩٨
عمر سعيد فهمى
ادارة شبين الكوم
رقم الجلوس 3582
الاسم محمد عادل صلاح ابراهيم. رقم الجلوس 54613 شنتنا الحجر بالمنوفيه. مدرسه امين هلال الاعداديه بنين
الاسم
أحمد وهبه السيد عبدالله
رقم الجلوس
29960
اداره تلا التعليميه
بابل مركز تلا منوفيه
الاسم
أحمد وهبه عبد الله
رقم الجلوس
29960
بابل مركز تلا منوفيه
الاسم/عمرو صلاح محروس ابراهيم
المنوفيه
ادارة السادات
رقم الجلوس/58219
انا اسماء من المنوفية عيزه اعرف النتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول
الاسم كريم رضا محمد شتات
المنوفيه
اداره شبين الكوم
رقم الجلوس 6411
مدرسه الشهيد حماد الصعيدي بالماي
اللغة العربية 38
اللغة الأجنبية 30
دراسات 20
جبر 12.5
هندسة 12.5
رياضيات 25
العلوم 20
كمبيوتر 10
تربية دينية 20
احمد طارق فتحي عبدالعزيز
رقم الجلوس 26549
مدرسة الشهيد عبدالسلام صبيح
اداره اشمون التعلميه
اللغة العربية 20.5
اللغة الأجنبية 8.5
دراسات 5
جبر 3.5
هندسة 6
رياضيات 9.5
العلوم 7.5
الاسم: احمد عبد المنعم عبد الحميد فهمي
رقم الجلوس:46124
ادارة الباجور التعليمية
اللغة العربية 35
اللغة الأجنبية 26.5
دراسات 16
جبر 10.5
هندسة 11.5
رياضيات 22
العلوم 19
كمبيوتر 9
تربية دينية 18
الاسم: اسراء عبدالعليم عبداللطيف يوسف العسيلى
رقم الجلوس:35266
محافظةالمنوفية- ادارةقويسن التعليمية- مدرسة ام خنان الاعدادية بأم خنان
اللغة العربية 33.5
اللغة الأجنبية 27
دراسات 19.5
جبر 14.5
هندسة 12
رياضيات 26.5
العلوم 20
كمبيوتر 8.5
تربية دينية 18
الاسم: اسراء عبدالعليم عبداللطيف يوسف العسيلى رقم الجلوس:35266
محافظة المنوفية
مدرسة ام خنان الاعدادية بأمخنان
الاسم:اسراء عبدالعليم عبداللطيف يوسف العسيلى رقم الجلوس: 35266 محافظةالمنوفية- ادارة شبين الكوم – مرسة ام خنان الاعدادية
الاسم يوسف ممدوح الصيفى
المنوفية
ادارة قويسنا التعليمية
رقم الجلوس ٤١٥٦١
مدرسة عبد الحليم بدر الإعدادي
اللغة العربية 22
اللغة الأجنبية 10.5
دراسات 15
جبر 6.5
هندسة 7.5
رياضيات 14
العلوم 15
كمبيوتر 5.5
تربية دينية 14.5