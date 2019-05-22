 التخطي إلى المحتوى

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني- سجل رقم جلوسك واعرف النتيجة

كتب هبه سالم آخر تحديث
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني- سجل رقم جلوسك واعرف النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني سيتم إعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، طبقاً لما صرح به الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، حيث أكد أنه تم ظهور نتيجة إعدادية المنوفية 2019، فور الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات.

حيث اقتربت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على الانتهاء من تصحيح نتيجة الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية، ونترقب اعتماد نتيجة الإعدادية لمحافظة المنوفية بداية الأسبوع المقبل.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

حيث انتهت امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، منذ يوم الثلاثاء القادم، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية خلال الأيام المقبلة، وسيتم نشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكن لطلاب 3 إعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بكم، في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول، فور اعتمادها

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية menoufia.moe.gov.eg

حيث سيكون موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، من أكثر الكلمات التي سيبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي، فور اعتماد محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، حيث سيتم رفعها على الموقع.

ويمكن لطلاب من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية من الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، والدخول على نتائج الامتحانات، ومن ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتيجة.

حيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، وشدد على ضرورة التدقيق في أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه أوشكت على الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال الأسبوع الحالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية

حيث أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات النهائية وتجميعها، سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية، من جانب المحافظ، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها بعد ذلك على الموقع الإلكتروني، ليطمئن الطلاب على نتائجهم، ويمكن أن يعلموا نتيجة إعدادية المنوفية 2019 يوم من اعتمادها بالمدارس.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم لأول، مرت بسلام ولم يتم أي شكاوى من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، وأشار الطلاب أن معظم الامتحانات كانت مباشرة ولم توجد أي صعوبة سوي في امتحان اللغة العربية ولكنه لم يتم تسجيل شكوي حوله أيضا من جانب الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية

 

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

  • أوشك طلاب ثالثة إعدادي على الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية.
  • يبدأ غدا أعمال التصحيح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية
  • بدأت مديرة التربية والتعليم بالمنوفية بأعمال التصحيح بجميع المدارس.
  • تفقد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أعمال التصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، في عدد من المدارس.
  • أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال منتصف الأسبوع القادم.
  • وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان نتائج إعدادية المنوفية قريبا.
  • أوشكت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على الانتهاء من التصحيح.
  • ننتظر مع طلاب ثالثة إعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.
  • حيث انتهت مديرية المنوفية التعليمية من تصحيح نتائج الطلاب
  • تم اعتماد نتيجة إعدادية المنوفية منذ قليل.
  • تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول، صباح اليوم، بنسبة نجاح 82.11%
  • اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية ( من هنا)
  • بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول 65 ألف طالب

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  10. الاسم : عمر عبد الرحمن محمد ابو شبانة عبيد
    الادارة : كفر الزيات التعليمية
    المدرسة : كفور بلشاى للتعليم الاساسى
    رقم الجلوس : 63845

    رد

  56. الاسم عبد الرؤف أبوبكر ابراهيم محمد سالم. رقم الجلوس 6601 مدرسه الشهيد حماد الصعيدى بالماى اداره شبين الكوم التعليميه

    رد

  62. الاسم أشرف وائل عبدالونيس جوهر
    محافظة المنوفية
    إدارة شبين الكوم
    رقم الجلوس ١٠٢٦٢
    مدرسة التربية الاسلامية الخاصة

    رد

  66. الاسم.اسراء مصيلحى عبد الجواد مصيلحى
    رقم الجلوس.26135
    محافظه .المنوفيه
    مركز. أشمون
    مدرسة.الدكاتره زكى مبارك الاعداديه بسنتريس

    رد

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

  100. الاسم/أدهم مدحت محمد حلمي
    ادارة قويسنا التعليمية
    رقم الجلوس/٤١٠١٠
    مدرسة الشهيد احمد عبد الدايم الاعدادية بشبرا بخوم

    رد

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 55.5 40 58.5 40 270.5 37.5 15.5 19
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70 39.5 34.5 45 28 217 34.5 14.5 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69.5 46 34.5 43 30 223 33 16 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74.5 58 39.5 49.5 38 259.5 36.5 13 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 48 30 29 18 10.5 135.5 23 16 12

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 56.5 40 54 39 266 37 15 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79 60 40 60 40 279 38.5 15.5 18.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 27 6.5 5 6 12.5 14 7.5 4

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 28.5 9 12.5 15 20 17 7.5 3.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36 29 20 29.5 20 19.5 8 9.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 30 20 28.5 20 16 7.5 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 29 19.5 23.5 20 18 8 7

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 30.5 21 18 22.5 20 17.5 8 8.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 27 20 27.5 20 19 8 9

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 30.5 25 19 24 18.5 17 8.5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 30.5 24.5 18.5 25.5 19 18.5 5 8.5

  172. الاسم: اسراء عبدالعليم عبداللطيف يوسف العسيلى
    رقم الجلوس:35266
    محافظةالمنوفية- ادارةقويسن التعليمية- مدرسة ام خنان الاعدادية بأم خنان

    رد

  174. الاسم:اسراء عبدالعليم عبداللطيف يوسف العسيلى رقم الجلوس: 35266 محافظةالمنوفية- ادارة شبين الكوم – مرسة ام خنان الاعدادية

    رد

  175. الاسم يوسف ممدوح الصيفى
    المنوفية
    ادارة قويسنا التعليمية
    رقم الجلوس ٤١٥٦١
    مدرسة عبد الحليم بدر الإعدادي

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.