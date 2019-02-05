نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية. يتراقب الالاف من الطلاب المرحلة الإعدادية ظهور نتيجة الصف الثالث الأعدادي بمحافظة بجميع المحافظات بينما وقد ظهرت النتيجة في المحافظات التاليية أولا محافظة الجيزة والتي بلغ بها عدد الناجحين 71.23% , ثانيا محافظة الأسكندرية والتي يبلغ عدد الناجحين بها 86.1% , ثالثا محافظة مرسي مطروح وقد بلغ عدد الناجحين فيها 73.3% رابعا محافظة كفر الشيخ والتي بلغت عدد الناجحين بها 85.76%.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.
ومن المقرر إعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القليوبية الترم الأول لعام 2019 من السيد الدكتور “علاء عبد الحليم” المحافظ بمدرية التربية والتعليم بالقيوبية وبعد الإنتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب سيتم رفعها على الموقع ا يجري حاليا في الإنتهاء من تصحيح الأوراق بينما وأنه يعمل في تصحيح والمراجعة حتي أمس يوم الأربعاء ومن المقرر ظهروها في الاسبوع القادم.
إداراة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.
الإداراة التعليمية التابعة لمدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.
- إدارة بنها التعليمية
- إدارة طوخ التعليمية
- إدارة قها التعليمية
- إدارة قليوب التعليمية
- إدارة شبرا الخيمة التعليمية
- إدارة الخانكة التعليمية
- إدارة العبور التعليمية
- إدارة شبين القناطر التعليمية
- إدارة القناطر الخيرية التعليمية
- إدارة كفر شكر التعليمية
روابط نتيجة الصف الثالث الأعدادي.
يمكنك الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية —————— من هنا
وإيضا يمكنك الحصول علي نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة القليوبية ————من هنا
ويمكنك إيضا الحصول على نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة الدقهلية —-من هنا
ويمكنك إيضا الحصول علي نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة الشرقية —–من هنا
ويمكنك إيضا الحصول علي نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة القاهرة ——من هنا
ويمكنك إيضا الحصول علي نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة الأسماعيلية —من هنا
كيف يمكنك الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية.
- أولا أفتح موقع بوابة مدرية التربية والتعليم
- ثانيا قم بالضغط على نتيجة الصف الثالث الاعدادي
- ثالثا قم بكتابة رقم الجلوس
- رابعا قم بالضغط على عرض النتيجة.
الدرجات النهائية للموات الدراسية لعام 2019
|المواد الدراسية
|الدرجات النهائية للمواد
|مادة العربي
|40 درجة
|مادة الإنجليزي
|30 درجة
|الرياضيات (2)
|30 درجة
|الرياضيات (1)
|20 درجة
|العلوم
|20 درجة
|التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الصف الأول الإعدادي – طالع موقع الاستعلام عن نتائج الترم الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم
التعليقات
محمد طاهر72692
انا رقم جلوسي 3233
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اسم المدرسة: حمزة بن عبدالمطلب ت أ بنين
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داليا محمد رشاد
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يوسف ايمن علي
زياد احمد سيد رقم الجلوس ١٨٢٧١
محمد عواد شيتيوي سلامة رقم الجلوس ٦٤٤
محمد احمد محمود محمد رقم الجلوس 48624
اريد نتيجتي بمحافظة الاعدادية ورقم جلوسي 12445
الاسم: محمد اشرف السيد عبدالعزيز الخولى
رقم الجلوس: 12445
اسم المدرسة: ش/محمد سباعى محمد حجازى ع بنين بميت كنانة
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مجموع 134.5
النتيجة
الاسم: محمد احمد محمود محمد
رقم الجلوس: 48624
اسم المدرسة: الدلتا للصلب ع بنين
الدرجات
مجموع 46.5
محمد احمد محمود محمد
رقم الجلوس: 48624
اسم المدرسة: الدلتا للصلب ع بنين
الدرجات
مجموع 46.5
اريد نتيجة ورقم جلوسي هو ٣٥٥٤٨
78011
انا أسمى حنان احمد ابو المعارف سيد من محافظة قنا اولى اعدادى رقم الجلوس ١٣٨
انا رقم جلوسى 50791
رقم جلوسى50791
احمد محمد منصور 61744 محافظة القليوبية
محمد سعيدعبدالستارمحمد رقم الجلوس ٢٩٨٢٤