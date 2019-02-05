نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية. يتراقب الالاف من الطلاب المرحلة الإعدادية ظهور نتيجة الصف الثالث الأعدادي بمحافظة بجميع المحافظات بينما وقد ظهرت النتيجة في المحافظات التاليية أولا محافظة الجيزة والتي بلغ بها عدد الناجحين 71.23% , ثانيا محافظة الأسكندرية والتي يبلغ عدد الناجحين بها 86.1% , ثالثا محافظة مرسي مطروح وقد بلغ عدد الناجحين فيها 73.3% رابعا محافظة كفر الشيخ والتي بلغت عدد الناجحين بها 85.76%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

ومن المقرر إعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القليوبية الترم الأول لعام 2019 من السيد الدكتور “علاء عبد الحليم” المحافظ بمدرية التربية والتعليم بالقيوبية وبعد الإنتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب سيتم رفعها على الموقع ا يجري حاليا في الإنتهاء من تصحيح الأوراق بينما وأنه يعمل في تصحيح والمراجعة حتي أمس يوم الأربعاء ومن المقرر ظهروها في الاسبوع القادم.

إداراة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

الإداراة التعليمية التابعة لمدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

إدارة بنها التعليمية

إدارة طوخ التعليمية

إدارة قها التعليمية

إدارة قليوب التعليمية

إدارة شبرا الخيمة التعليمية

إدارة الخانكة التعليمية

إدارة العبور التعليمية

إدارة شبين القناطر التعليمية

إدارة القناطر الخيرية التعليمية

إدارة كفر شكر التعليمية

روابط نتيجة الصف الثالث الأعدادي.

يمكنك الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية —————— من هنا

وإيضا يمكنك الحصول علي نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة القليوبية ————من هنا



ويمكنك إيضا الحصول على نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة الدقهلية —-من هنا

ويمكنك إيضا الحصول علي نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة الشرقية —–من هنا

ويمكنك إيضا الحصول علي نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة القاهرة ——من هنا

ويمكنك إيضا الحصول علي نتيجة الصف الثالث الأعدادي محافظة الأسماعيلية —من هنا





كيف يمكنك الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية.

أولا أفتح موقع بوابة مدرية التربية والتعليم

ثانيا قم بالضغط على نتيجة الصف الثالث الاعدادي

ثالثا قم بكتابة رقم الجلوس

رابعا قم بالضغط على عرض النتيجة.

الدرجات النهائية للموات الدراسية لعام 2019

المواد الدراسية الدرجات النهائية للمواد مادة العربي 40 درجة مادة الإنجليزي 30 درجة الرياضيات (2) 30 درجة الرياضيات (1) 20 درجة العلوم 20 درجة التربية الدينية لا تضاف للمجموع التربية الفنية لا تضاف للمجموع الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

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