نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية, بعد الإنتهاء من إمتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في كافة المحافظات يترقب أولياء الأمور موعد ظهور نتائج أبنائهم بكل شغف وسوف نقدم لكم التفاصيل الكاملة عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2018- 2019 حيث انتهت المحافظة من الامتحانات بنهاية هذا الأسبوع ومرت الإمتحانات دون وجود أي شكاوى من الطلاب على أسئلة الإمتحانات , وكانت الإمتحانات بمستوى الطالب المتوسط حيث أدى الطلاب امتحاناتهم بجميع المواد الدراسية المختلفة التي درسوها وهي اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, مادة الرياضيات, مادة العلوم, مادة الدراسات الإجتماعية, التربية الدينية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم ” طه عجلان “أنه تتم مراجعة أوراق الصف الثالث الإعدادي بدقة شديدة من رصد وجمع جميع الدرجات في كافة المواد الدراسية، وعند الانتها ء في نهاية الأسبوع القادم سيقوم الدكتور “علاء عبد الحليم مرزوق ” محافظ القليوبية باعتماد نتائج الامتحانات، مع الكشف عن أسماء أوائل الطلاب وسوف ترفع جميع الدرجات عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة, وأدى 89 الف طالبة وطالبة يمثلون جميع مدارس المحافظة لجميع الإدارات التعليمية وهي إدارة بنها التعليمية, قليوب, الخانكة, القناطر الخيرية,كفر شكر, شبين القناطر, طوخ, قها.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية.

للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية ——من هنا

الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية—————— من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

ومن ناحية أخرى يتم تقسيم مجموع الدرجات للشهادة الإعدادية هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) وجدير بالذكر أنه من المقرر بدء أجازة نصف العام الدراسي الِأول 2019، السبت الموافق 26 يناير و سوف تستمر على مدار أسبوعين، على أن تنتهي السبت الموافق 9 فبراير القادم 2019، لبدء الفصل الدراسي الثاني ولمعرفة طريقة البحث عن النتيجة اتبع الخطوات التالية” يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، وبعد ذلك الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له .

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

​

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

← إقرأ أيضاً: