نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة اخر العام 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة, ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي إعلان النتيجة كما أن أهالي الطلاب ينتظرونها بقلق وتوتر شديد بعد التظلمات والبلاغات التي اقدموا بها لمدرية التربية والتعليم بسبب امتحان “الجبر ” وذلك بسبب وجود يعض الأسئلة الصعبة على الطلاب وغير موجود بالكتاب الوزاري ومن أجل رفع درجات الطلاب أسرعت كنترولات الشهادة الإعدادية في القاهرة برفع درجات الطلاب ومن المعروف ان هذه السنة من أهم سنوات الدراسة لإنها تحدد مصير الطالب المصري فمنهم من يذهب الى المرحلة الثانوي العام أو الثانوية الفنية “زراعي، صناعي، تجاري, والجميع يعلم أن محافظة القاهرة تكون من أوئل المحافظات في إعلان نتيجة تالتة إعدادي ومن المتوقع ظهورها السبت القادم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادية الأن في محافظة الجيزة أولا والإسكندرية ثانيا كما ذكرنا في الفقرة السابقة وباقي قليل على اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني وصرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن النتيجة ظهرت على موقع المديرية برقم الجلوس ويمكن لأى طالب معرفة النتيجته وهذا حسب توقعات الطلاب كما يحدث كل سنة وقد أعلن محمد عطية وكيل وزاره التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأن من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الساعات القادمة وسيتم اعتمادها عقب انتهاء المراجعة الاخيرة من اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة

إداراة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

تشمل الإدارات التعلمية نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة ،كلا من (إدارة مصر الجديد التعلمية , وإدارة الزيتون التعلمية وإدارة الساحل التعلمية وإدارة غرب القاهرة وإدارة السيدة زينب وإدارة الخليفة والمقطم وإدارة الزواية وإدارة شبرا التعلمية وإدارة شرق مدينة نصر).

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة.

يمكنك الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط ـ————– من هنا

وأيضا يمكنك الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط ——– من هنا

الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 2019.

للحصول علي نتيجة الترم الاول للعام الدراسي 2019 اتبع الخطوات التالية.

أولا افتح الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة القاهرة

ثانيا قم بالضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثا قم بكتابة رقم جلوس الطالب.

رابعا اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

خامسا اضغط على عرض النتيجة.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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