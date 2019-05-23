نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم, بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الاعدادي, من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم في الأيام القلية المقبلة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع بمحافظة الفيوم على الأنترنت وقد صرح أحد المصادر المسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه سوف يتم الآن رصد النتائج، بعد المرجعات وأعمال الكنترول تمهيدا لاعتمادها من محافظ الفيوم اللواء “عصام سعد”، ثم بعد ذلك يتم نشرها من خلال، بوابة مديرية التربية والتعليم على ان يتم إرسالها إلى جميع المدارس، في اليوم التالي لنشرها بجميع مدارس المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح التي حقهها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في العام الماضي 2018 بلغت 94,80 %، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الذي أشاد بمستوى الطلاب المرتفع مشيرا أن إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى في العام الماضي بلغ 13739 طالب وطالبة، حضر منهم 12206 وبلغ عدد الناجحين 11571 بنسبة نجاح بلغت 94,80 %.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الفيوم.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية ورصد الدرجات، وفور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة الفيوم، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم ——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة. أترك إسمك وإسم محافظتك ورقم جلوسك وسنجلب لك النتيجة فور ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية فورا, أسرة نجوم مصرية تتمنى لكم النجاح والتفوق

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