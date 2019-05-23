نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية, من المنتظر في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية أو مديرية التربية والتعليم بالغربية وذلك بعد أن انتهت الإمتحانات وبدأ الطلاب و أولياء الأمور ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر للاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية أنه سوف يتم نشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بعد اعتماد المحافظ اللواء هشام السعيد النتيجة خلال الأيام القادمة, وذلك بعد أن مرت فترة الإمتحانات دون تقديم أي شكوى من الطالب بخصوص أسئلة الامتحانات أو معاملة المراقبين معهم ولا أيضا أي شكاوى من أولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.

كانت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية العام الماضي 2017-2018 الترم التاني 76.9% بمحافظة الغربية, تقدم 67 ألف و813 طالب وطالبة، حضر منهم 67 ألفا و723 طالب وطالبة، فيما يعني أنه قد غاب 90 طالبا وطالبة، مقارنة بالعام الماضى، حيث تسرب 7 آلاف طالب من الامتحانات، وناجح 52 ألفا و85 طالبا وطالبة، دور ثان 15 ألفا و727 طالبا, ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي طبقا للعينة العشوائية التي تم تصحيحها على أن يتم نشر النتيجة النهائية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات, كما يمكنك الحصول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2018-2019 برقم الجلوس

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بادخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

يجري حاليا الانتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية ——من هنا

كما تستطيع معرفة النتيجة من رابط اخر————————-من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة, أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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