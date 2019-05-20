نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس- سجل بياناتك واعرف مجموعك قبل الجميع

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس تعد محط اهتمام الألوف من طلاب التعليم الأساسي، لمعرفة درجاتهم في شهادة إتمام التعليم الأساسي، حيث بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية خلال بداية الأسبوع الماضي في جميع المحافظات ومنها محافظة الغربية، ولهذا يتابع موقع نجوم مصرية أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 خلال هذا التقرير.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019



ولهذا فيمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بحفظ رابط المقال على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والاطلاع على التقرير من وقت لآخر حيث يتم التحديث بشكل دوري وإضافة أخر البيانات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لتكون أول من يعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكنك معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 ، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة إعدادية الغربية 2019 الترم الثاني تتكون من 140 درجة كمجموع كلي، يتم تقسيم الدرجات على جميع المواد، ومن المتوقع أن يبدأ تصحيح أوراق الإجابات الخاصة ب نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس خلال نهاية الأسبوع الحالي أي بعد انتهاء الطلاب من جميع الامتحانات.

وسيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية عبر الروابط التالية :

موقع مديريه التربية والتعليم بالغربية

الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية

اختيار الخدمات الإلكترونية

تحديد نتائج الامتحانات

اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2018

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على زر النتيجة

البوابة الإلكترونية لمحافظه الغربية

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية

إدخال رقم الجلوس

الضغط على عرض النتائج

متابعة موعد ظهور نتيجة إعدادية بالغربية

لا تزال امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي مستمرة في محافظة الغربية، وسوف تنتهي يوم الخميس.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أنه انطلقت أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية

انتهي الطلاب من جميع الامتحانات يوم الخميس الماضي.

بدأت أعمال التصحيح لإعدادية الغربية بجميع المدارس

حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني 69261 طالب.

أكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه أوشك الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية الغربية 2019.

من المتوقع أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالغربية تصحيح أوراق الامتحانات نهاية الأسبوع الحالي.

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