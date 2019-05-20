نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس- سجل بياناتك واعرف مجموعك قبل الجميع

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس تعد محط اهتمام الألوف من طلاب التعليم الأساسي، لمعرفة درجاتهم في شهادة إتمام التعليم الأساسي، حيث بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية خلال بداية الأسبوع الماضي في جميع المحافظات ومنها محافظة الغربية، ولهذا يتابع موقع نجوم مصرية أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 خلال هذا التقرير.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019
ولهذا فيمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بحفظ رابط المقال على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والاطلاع على التقرير من وقت لآخر حيث يتم التحديث بشكل دوري وإضافة أخر البيانات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لتكون أول من يعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكنك معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها.
روابط نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة إعدادية الغربية 2019 الترم الثاني تتكون من 140 درجة كمجموع كلي، يتم تقسيم الدرجات على جميع المواد، ومن المتوقع أن يبدأ تصحيح أوراق الإجابات الخاصة ب نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس خلال نهاية الأسبوع الحالي أي بعد انتهاء الطلاب من جميع الامتحانات.
وسيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية عبر الروابط التالية :
موقع مديريه التربية والتعليم بالغربية
- الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية
- اختيار الخدمات الإلكترونية
- تحديد نتائج الامتحانات
- اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2018
- تسجيل رقم الجلوس
- الضغط على زر النتيجة
البوابة الإلكترونية لمحافظه الغربية
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على عرض النتائج
متابعة موعد ظهور نتيجة إعدادية بالغربية
- لا تزال امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي مستمرة في محافظة الغربية، وسوف تنتهي يوم الخميس.
- أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أنه انطلقت أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية
- انتهي الطلاب من جميع الامتحانات يوم الخميس الماضي.
- بدأت أعمال التصحيح لإعدادية الغربية بجميع المدارس
- حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني 69261 طالب.
- أكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه أوشك الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية الغربية 2019.
- من المتوقع أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالغربية تصحيح أوراق الامتحانات نهاية الأسبوع الحالي.
التعليقات
غاده كامل الورداني الباجوري
منه الله محمود محمدمحمودالبنهاوى رقم الجلوس ١٥٩٢ طنطا
ندى مصطفى حشمت
رقم الجلوس 3122
احمد محمد ابوزيد رقم الجلوس 6045
50904
50904السنطه غربيه
الغربيه
50904 سيف الدين انيس مصطفى الجدى
46093
محمد كامل حسن خليفه
زفتي غربية
42080
ندي ربيع محمد غنيم
42080 زفتي غربية
انتي من زفتي
احمد المرسي محمد ١٩٦٩٣
فاطمه مسعود عبدالحليم عبدالباقي مبارك رقم جلوس 20728 مدرسه ديرب هاشم الاعدادية المشتركه المحله الكبرى
مدرسة محمد محمود مقبل الاعدادية
بالمحله الكبرى بالغربية
رقم جلوس 16331
رقم جلوس 16331
محافظة الغربية
نتيجة محمد صقر محمد المغازى رقم الجلوس32045. مدرسة كفر العبابدة الإعدادية بنين. محافظة الغربية
نتيجه العداديه
50531
طاهر ابوذيد صفوت عيد
محافظه الغربيه
ممكن نتيجه طاهر ابوذيد صفوت عيد
50531
رقم الجلوس 50531
طاهر ابوذيد صفوت عيد
محمد اليمن عيد عجيز محافظة الغربية الثالث الاعدادي رقم الجلوس 55585
أية أيمن فوزي سعادة
٤٩٥٥٩
أية أيمن فوزي سعادة
رقم الجلوس ٤٩٥٥٩
وليد علاء محمود محمد سالم
٤٣١٣٩
رقم الجلوس 50531
الاسم طاهر ابوذيد صفوت عيد
٣١١٣٩
ذياد طارق البهي
١١٣ الغربيه
ممكن النتيجة لزينب محمود رقم الجلوس 61888
زينب محمود 61888
527
نتيجة الصف الثاني الاعدادي الغربيه ايه وليد السعيد المرسي البدوي الرقم 527
ممكن النتيجة ل احمد تامر جمعه الشحات الغمرى
رقم الجلوس 8
801 الغربيه
محمد ادهم الشر قاوى
محمد ادهم الشرقاوي
الغربيه
ممكن انتيجه ل محمد ادهم الشر قاوى رقم الجلوس ١١٧٣١
سيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها من المحافظ قريبا برجاء المتابعة وبالتوفيق لجميع الطلاب
مروان محمد قطب ابراهيم دراز رقم الجلوس ٩٨٧
عبد الرحمن عدنان رقم جلوس. محافظة الجيزة 105667