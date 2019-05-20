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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس- سجل بياناتك واعرف مجموعك قبل الجميع

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس- سجل بياناتك واعرف مجموعك قبل الجميع
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس تعد محط اهتمام الألوف من طلاب التعليم الأساسي، لمعرفة درجاتهم في شهادة إتمام التعليم الأساسي، حيث بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية خلال بداية الأسبوع الماضي في جميع المحافظات ومنها محافظة الغربية، ولهذا يتابع موقع نجوم مصرية أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 خلال هذا التقرير.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019

ولهذا فيمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بحفظ رابط المقال على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والاطلاع على التقرير من وقت لآخر حيث يتم التحديث بشكل دوري وإضافة أخر البيانات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لتكون أول من يعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكنك معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

موقع مديريه التربية والتعليم بالغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية برقم الجلوس

 

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة إعدادية الغربية 2019  الترم الثاني تتكون من 140 درجة كمجموع كلي، يتم تقسيم الدرجات على جميع المواد، ومن المتوقع أن يبدأ تصحيح أوراق الإجابات الخاصة ب نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس خلال نهاية الأسبوع الحالي أي بعد انتهاء الطلاب من جميع الامتحانات.

وسيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية عبر الروابط التالية :

موقع مديريه التربية والتعليم بالغربية

  • الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية
  • اختيار الخدمات الإلكترونية
  • تحديد نتائج الامتحانات
  • اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2018
  • تسجيل رقم الجلوس
  • الضغط على زر النتيجة

البوابة الإلكترونية لمحافظه الغربية

  • الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية
  • إدخال رقم الجلوس
  • الضغط على عرض النتائج

متابعة موعد ظهور نتيجة إعدادية بالغربية

  • لا تزال امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي مستمرة في محافظة الغربية، وسوف تنتهي يوم الخميس.
  • أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أنه انطلقت أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية
  • انتهي الطلاب من جميع الامتحانات يوم الخميس الماضي.
  • بدأت أعمال التصحيح لإعدادية الغربية بجميع المدارس
  • حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني 69261 طالب.
  • أكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه أوشك الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية الغربية 2019.
  • من المتوقع أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالغربية تصحيح أوراق الامتحانات نهاية الأسبوع الحالي.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

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