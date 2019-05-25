نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية – روابط مباشرة لنتائج ثالثة إعدادي “مديرية الشرقية التعليمية”

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية بعد أن طال الانتظار من جانب جميع طلاب ثالثة إعدادي بالشرقية، خاصة بعد أن ظهرت نتائج الإعدادية نهاية العام في العديد من المحافظات، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الطلاب لجميع المحافظات خلال الأسبوع القادم.
من المترقب اعتماد نتيجة إعدادية إعدادية الشرقية الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة، حيث أعلنت المديرية انتهاء التصحيح غدا الأحد والبدء في تجميع وتدقيق الدرجات.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية
حيث أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية الذين خاضوا الامتحانات الترم الثاني للعام الحالي حوالي 113 ألف طالب، كما أكد أنه تم عقد غرفة عمليات من أجل متابعة سير عملية امتحانات شهادة نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني.
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية برقم الجلوس
من المتوقع أن يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية، عقب أن تنتهي المديرية من أعمال الكنترول الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية، ويتابع قسم التعليم بموقع نجوم مصرية، أخبار إعلان نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني، وسيتم عرضها من خلال هذا المقال ترقبونا.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- اعرف نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية قبل الجميع.
البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية
ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، من الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال هذا الرابط (www.sharkia.gov.eg)، واتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلى الخدمات
- الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على زر عرض النتيجة
مديرية الشرقية التعليمية
كما يمكن لجميع الطلاب من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، من خلال الدخول على موقع مديرية الشرقية التعليمية من خلال هذا الرابط، واتباع نفس الخطوات سالفة الذكر وبالتوفيق لجميع الطلاب.
متابعة إعلان نتيجة إعدادية الشرقية
- انطلقت امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بداية الأسبوع.
- أكد وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية أنه بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات إعدادية الشرقية 2019 حوالي 118981 طالب و طالبة، مشير إلى أنه تم توزيعهم على 664 لجنة.
- انتهت امتحانات نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني اليوم الخميس.
- انتهت اليوم امتحانات نتائج الإعدادية 2019 الترم الثاني بالشرقية دون شكاوى من الطلاب.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية - روابط مباشرة لنتائج ثالثة إعدادي "مديرية الشرقية التعليمية"
التعليقات
عبدالله اشرف محمد عرفه
رقم جلوس/545101
اسلام محمد حمد احمد 59233
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 16
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 18.5
اكتب تعليقك هنا…منه احمد فتحى مهدى 79892
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 10
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 17.5
العلــوم 20 17.5
شمس عبدالباسط 59087
درجات المواد
اللغه العربيه 40 24.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 14
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 16
درجات المواد التى لا ت
2546
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 29.5
العلــوم 20 19.5
يمني احمد محمد ابراهيم ٤٤٦٨٣ منيا القمح _شرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 13.5
زياد محمدعزت رقم جلوس16177
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 21
الجبر 15 10
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 21.5
العلــوم 20 15.5
41281
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 11
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 22.5
العلــوم 20 14
الاسم امنية مدحت يوسف رقم جلوس ٧٤٨٣٣
درجات المواد
اللغه العربيه 40 29
الدراسات الاجتماعيه 20 15.5
اللغه الانجليزيه 30 26
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 10.5
مجموع الرياضيات 30 18
العلــوم 20 18.5
ابراهيم محمد ابراهيم احمد رقم جلوس ١٠٤٤٤٨ الطهارة فاقوس
شروق هشام على عطوه رقم الجلوس ٢٢٢٨٢. من القنايات شرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 14.5
الدراسات الاجتماعيه 20 7.5
اللغه الانجليزيه 30 17
الجبر 15 5.5
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 17.5
العلــوم 20 12
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 17.5
ناديه حازم محمد
53579
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 12
اللغه الانجليزيه 30 20
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 3.5
مجموع الرياضيات 30 18
العلــوم 20 10.5
احمد محمد السيد عبدالرحمن
مركز الحسينية _ رقم جلوس 108977
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 19
العلــوم 20 16.5
نور الدين خالد
رقم جلوسك كام يا نور
لو سمحتوا نتيجة محافظة الشرقية هاتظهر امتى ارحمونا بقي
نورا علي ابراهيم علي السيد
رقم الجلوس 53594
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 29
العلــوم 20 17.5
زيادمحمدسمير٧٤٢٩٤
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 22.5
الجبر 15 9.5
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 17.5
أحمد طلعت صالح عطية 32743
درجات المواد
اللغه العربيه 40 25.5
الدراسات الاجتماعيه 20 14
اللغه الانجليزيه 30 9.5
الجبر 15 8.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 16
العلــوم 20 15.5
مصطفي محمد مصطفى محافظة الشرقية ادارة بلبيس رقم الجلوس34798
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 9
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 20.5
العلــوم 20 17.5
الاسم / أسماء ابراهيم محمد
محافظه/ الشرقيه فاقوس
المدرسه / فاقوس الاعداديه بنات
رقم الجلوس / 94264
29126
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 10
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 17.5
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 22
الجبر 15 12
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 18.5
محمد احمد السيد احمد احمد
رقم الجلوس 34727
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20.5
الدراسات الاجتماعيه 20 10
اللغه الانجليزيه 30 16
الجبر 15 3
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 10.5
العلــوم 20 7
114845. ايمان احمد عبدالوهاب عبدالفتاح
مدرسه كفرالمدينه الاعداديه اداره منشاه ابوعمر
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 20
اريد شهادة الصف الثالث الاعدادى الاسم ملك محمد عبد العال رقم الجلوس 45017
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 7.5
اللغه الانجليزيه 30 18.5
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 8.5
مجموع الرياضيات 30 16
العلــوم 20 11
فاطمه محمد ابراهيم عباس
34241
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 22
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 22
العلــوم 20 19
لو سمحت نتيجه رقم الجلوس دا
71593
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 19
اروى ابراهيم محمد
رقم الجلوس 71593
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 19
٨٧٩١٧
سامح سليم السيد محمد
الاسم اسلام خالد مرسي رقم الجلوس 16557. اداره غرب التعليميه الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 11
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 19.5
26394
منه جوده احمد
الشرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 14.5
الدراسات الاجتماعيه 20 14
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 8.5
الهندسة 15 5
مجموع الرياضيات 30 13.5
العلــوم 20 5.5
محافظه الشرقيه ظهرات ولا ايه
عبدالرحمن محمد موسى
108553
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 27.5
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 25
العلــوم 20 16.5
النتيجة هتظهر إمتي
احمد محمد عبد التواب
النتيجه هتظهر انهارده ولا بكره
جديده ابراهيم رقم الجلوس 42895
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 20
احمد محمد لطفى ابراهيم
رقموالجلوس ١١٢٩٩٧
ادارة صان الحجر محافظة الشرقيه
مهند السيد عيسى محمد
إدارة فاقوس محافظة الشرقيه
رقم الجلوس ١٠٤٢٠٧
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 16
اللغه الانجليزيه 30 21.5
الجبر 15 11
الهندسة 15 10
مجموع الرياضيات 30 21
العلــوم 20 16.5
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 14
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 19.5
احمد محمد لطفى
رقم الجلوس١١٢٩٩٧
ادارة صان الحجر الشرقيه
عبدالله محمد عبدالله ابراهيم
رقم الجلوس 106220
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 25.5
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 15.5
رقم الجلو٩١٦٤١
محافظه المنيا اداره ملوي التعليمية
بسرعه لو سمحت
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 29
العلــوم 20 17.5
نورا محمود سلامه. 1644
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 18.5
ادهم صلاح مساعد سالم
96138
مركز فاقوس مدرسه النوافعه الاعداديه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 7
الدراسات الاجتماعيه 20 5.5
اللغه الانجليزيه 30 11
الجبر 15 3
الهندسة 15 4
مجموع الرياضيات 30 7
العلــوم 20 2
الاسم/ أية حمدي عبد اللطيف البحيري رقم الجلوس ٣٧٨٦٣ مدرسة ٢٥ يناير بالعاشر من رمضان
تكلا أيمن موريس
74528
محمد شاكر عبدالواحد. رقم جلوس ٤٦٣٢١
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 10
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 18
درجات المواد
اللغه العربيه 40 12
الدراسات الاجتماعيه 20 10.5
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 5.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 13
العلــوم 20 10.5
تكلا أيمن موريس 74528
الاسم محمد عبد الحفيظ الصباغ
رقم جلوس 37788
مدرسة 25يناير العاشر من رمضان شرقية
ابن العم ربنا يوفقك ♥☺
درجات المواد
اللغه العربيه 40 25
الدراسات الاجتماعيه 20 10
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 4.5
مجموع الرياضيات 30 12
العلــوم 20 12.5
محرز ابراهيم متولي احمد
66542
محافظه الشرقيه
اداره ديرب نجم التعليميه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 19.5
حاتم نزيه
47642
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 21
الجبر 15 9.5
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 22
العلــوم 20 14
حاتم نزيه عيد
47642
ندى نبيل فاروق عبد المقصود محمد رقم الجلوس 82030
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 21
الجبر 15 9.5
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 22
العلــوم 20 14
عبدالرحمن السعيد جابر بدوى ملوحة
رقم الجلوس :36909
محافظة الشرقية ادارة العاشر من رمضان
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 26
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 22.5
العلــوم 20 18
زياد محمد فاروق عبد الحميد ٤٣٥١٥
محمد ابراهيم زكريا محافظة الشرقيه ادارة ديرب نجم التعليميه مدرسة سلامه احمد عطيه رقم الجلوس66543
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
اللغه الانجليزيه 30 5.5
الجبر 15 5.5
الهندسة 15 4.5
مجموع الرياضيات 30 10
العلــوم 20 4
فوزية احمد لطفي ابراهيم عبدالوهاب
محافظة الشرقية
رقم الجلوس :88877
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 9
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 21.5
العلــوم 20 14.5
فوزية احمد لطفي ابراهيم عبدالوهاب
محافظة الشرقية
رقم الجلوس :88877
34470
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 10.5
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 8
مجموع الرياضيات 30 15.5
العلــوم 20 10
اسماء مصطفي ابراهيم احمد محافظة الشرقية
بلبيس
بعد اذنك
نتيجه رقم جلوس ٦٨٥٩٩الشرقيه مدرسه الشهيد صلاح الدين الإعداديه بالمجفف
احمد دسوقي عبد العزيز عبد العال الحوت
رقم الجلوس.. 116272
محافظه الشرقيه
اداره التعليم الصالحيه الجديده
درجات المواد
اللغه العربيه 40 13
الدراسات الاجتماعيه 20 7
اللغه الانجليزيه 30 17
الجبر 15 4
الهندسة 15 4.5
مجموع الرياضيات 30 8.5
العلــوم 20 6
3411
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 27.5
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 20
3410
سعيد محمد سعيد ابراهيم
محافظة الشرقيه ادارة الزقازيق
رقم الجلوس 10440
محمدالسيدمحمدالسيد
٨٠٥٩٠
مدرسه العوامرة الاعدادي
مركز ابوكبير
درجات المواد
اللغه العربيه 40 26.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 17
الجبر 15 12
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 25
العلــوم 20 10
105741
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 29.5
العلــوم 20 19
محمود عبده محمد ابراهيم عطيه
رقم الجلوس:75231
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20.5
الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 3.5
الهندسة 15 5.5
مجموع الرياضيات 30 9
العلــوم 20 10
احمد صبحي احمد
7689
محافظة الشرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 15.5
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 9.5
مجموع الرياضيات 30 20
العلــوم 20 10
89887الشرقيه كفر صقر
لوسمحت نتيجه رقم جلوس 2122
روناء محمد دسوقى يوسف
مدرسه الشيخ على المفتى
رقم الجلوس ١١٢١٨١
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 29.5
العلــوم 20 18.5
يوسف بلال ابو الخير محافظة الشرقية رقم الجلوس ٥٩٧٤
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28.5
الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
اللغه الانجليزيه 30 21
الجبر 15 9.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 17
العلــوم 20 12.5
تيسير عبد الخالق عبد العزيز
رقم الجلوس 44820
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 13
الهندسة 15 9
مجموع الرياضيات 30 22
العلــوم 20 18
اﻻسم مريم علاء احمد الشربينى
رقم الجلوس 15072
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 19.5
محمد علي محمد محمد عطيه هلال رقم الجلوس ٣٢٠٥٤
درجات المواد
اللغه العربيه 40 30.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 19.5
الجبر 15 13
الهندسة 15 10.5
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 15
محمد علي محمد محمد عطيه هلال٣٢٠٥٤
محمد علي محمد محمد عطيه هلال ٣٢٠٥٤
عبدالرحمن رأفت محمد حسن
مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركه بالزقازيق
رقم الجلوس ٣٣٥١
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 27.5
العلــوم 20 17
الاسم مريم محمد عبدربه السيد امين
رقم الجلوس 36678 ادارة العاشر من رمضان
درجات المواد
اللغه العربيه 40 27.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 17.5
الجبر 15 8
الهندسة 15 3
مجموع الرياضيات 30 11
العلــوم 20 12.5
احمد محمد رجب رقم الجلوس 38970 الشرقية
مي ممدوح جمال حسين
٥٧١٤٦
درجات المواد
اللغه العربيه 40 9.5
الدراسات الاجتماعيه 20 12
اللغه الانجليزيه 30 7
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 8
مجموع الرياضيات 30 15.5
العلــوم 20 4
احمد محمد رجب – رقم الجلوس 38970 الشرقية
الاسم :محمد عبدالرحمن محمد السيد علي نور
رقم الجلوس :٠١٦٩٦٩
محافظة الشرقية
الاسم مريم محمد صالح احمد محمد
رقم الجلوس 14861
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 10
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 24
العلــوم 20 14.5
انا الحسن ماجد فتحي السيد ابو الدهب رقم الجلوس 13838
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32.5
الدراسات الاجتماعيه 20 16
اللغه الانجليزيه 30 27.5
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 18.5
زيادمحمد منير عبدالظاهر
64647
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 8
مجموع الرياضيات 30 15.5
العلــوم 20 13.5
زينب رمضان محمد محمد
٣٩٣٦١
الشرقيه
العاشر من رمضان
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32
الدراسات الاجتماعيه 20 10
اللغه الانجليزيه 30 19.5
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 3.5
مجموع الرياضيات 30 11
العلــوم 20 6
محافظه الشرقيه اداره الجنسيه رقم جلوسي ١٠٨٣٩٠الاسم بسمه مدحت عبد المنعم حسين ابراهيم عمر
محمد نشات عليوه20489 ادارة غرب الزقازيق
ايه محمد طلبه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 19.5
الجبر 15 9
الهندسة 15 9
مجموع الرياضيات 30 18
العلــوم 20 13.5
محمد نشات عليوه رقم الجلوس 20489
٣٨٩٤٠
اسراء فؤاد عيد محمد علي/ الشرقيه /14080
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 23.5
الجبر 15 12
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 18
درجات المواد التى لا تضا
سيف الله عمر جمعة عمر محافظة الشرقية ديرب نجم 64648
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 25.5
العلــوم 20 19.5
فارس فيصل سعيد 59455
درجات المواد
اللغه العربيه 40 29.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 9
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 22.5
العلــوم 20 14.5
طارق عبدالله عبدالله احمد نصار محافظة الشرقيه
رقم الجلوس49611
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 19
العلــوم 20 15
الاء عبد الناصر ورقم الجلوس ١١٤٢٨٦ محافظة الشرقيه
انا في شنباره الميمونه رقم الجلوس 26
محمد عبدالله سعد محمد 27349 محافظة الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 19
العلــوم 20 15
ليلى عمرو السيد عبدالله محمد ٥١٢٠ رقم الجلوس
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 15
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 17.5
الاسم ليلي عمرو السيد عبدالله محمد رقم الجلوس ٥١٢٠ مدرسة عبد اللطيف حسانين
احمد عادل عطيه رقم الجلوس451
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 14
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 10
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 21
العلــوم 20 14
الاسم أحمد حسين عطية مصطفي سرحان ..رقم الجلوس 16828 محافظة الشرقية ادارة غرب الوقاويق التعليمية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 40
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 20
الاسم:عبدالرحمن محمد احمد حسنين
رقم الجلوس:95384
درجات المواد
اللغه العربيه 40 27
الدراسات الاجتماعيه 20 16
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 4.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 12
العلــوم 20 13
الاسم محمد حمدى أحمد حسين رقم الجلوس2871 اداره الصالحية الجديده
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 8.5
الهندسة 15 8.5
مجموع الرياضيات 30 17
العلــوم 20 11
إسلام عصام السيد متولى 2393
شهدطارق عبدالفتاح خضري مدرسة الحاج عبد الرؤف مشهور مجلة مني القمح الشرقيه رقم الجلوس 233 الصف الاول الاعدادي
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 14
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 19
مؤمن هانى بندارى عبدالسلام
مدرسه تلبانه الإعدادية. منيا القمح. شرقية
رقم جلوس 119497
محمد علاء محمد السيد عليوه
رقم الجلوس. 352
محافظه الشرقيه
اداره بلبيس التعليميه
مدرسه عزبه الخمسين
ندى محمد فرج رضوان رقم الجلوس 37070
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 20
طارق عماد محمد سليمان محافظه السرقيه رقم الجلوس 95375
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 27.5
الجبر 15 5.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 20.5
العلــوم 20 17.5
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20.5
الدراسات الاجتماعيه 20 10
اللغه الانجليزيه 30 16.5
الجبر 15 9.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 17
العلــوم 20 11
خلود صبري سليم
رقم الجلوس230046
230044
خلود صبري سليم
معهد فتيات الزقازيق
معهد فتيات الزقازيق
الاسم. خلود صبري
ممكن النتيجة
الاسم رضا كمال مصطفى عبداللطيف
اولى اعدادى
لو سمحتم عايزين نتيجه الشهاده الاعدادية
محافظ الشرقية
مدرسه نتردام ديزا بوت الراهبات
الاسم/منه الله محمد محمد نصرالله
رقم الجلوس/1095
ممكن النتيجه
عزه عطيه مصطفي عبد الغفار /233137
محافظه الشرقيه
ممكن النتيجه ضروري
عزه عطيه مصطفي عبد الغفار / 233137
محافظه الشرقيه
مصطفي أحمد بيومي الصف الأول الاعدادى محافظه الشرقيه الترم الاول
السيد حسني السيد حامد
رقم جلوسي 16
النتيجة لس مظهرطش والى ايه
ايه أحمد حامد احمد محمد محافظة الشرقية
رقم الجلوس
جلوس66932
ايه أحمد حامد احمد محمد محافظة الشرقية
رقم ال
جلوس66932
ايه أحمد حامد احمد محمد محافظة الشرقية
رقم الجلوس66932
ممكن لو سمحتو النتيجه الرقم الجلوس98064 محافظة الشرقية
اسم الطالب
98064 رقم الجلوس
بحر البقر ع المدرسة
58 عربى
36.5 انجليزى
36 دراسات
15 جبر
22 هندسة
37 رياضيات
31 علوم
198.5 المجموع
30 التربية الدينية
12.5 الحاسب
16 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
ممكن لو سمحتو النتيجه
الرقم الجلوس98064
24684
فرحه رمضان ابراهيم يوسف ابراهيم اسم الطالب
24684 رقم الجلوس
ميت حمل ع م المدرسة
55.5 عربى
37 انجليزى
34.5 دراسات
19 جبر
23.5 هندسة
42.5 رياضيات
31.5 علوم
201 المجموع
28 التربية الدينية
11.5 الحاسب
15 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
النتيجهه لو سمحتم
ادهم علي ابراهيم كفر الحمام ١٥٩٠٩
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 27.5
الجبر 15 9
الهندسة 15 9.5
مجموع الرياضيات 30 18.5
العلــوم 20 14.5
منه مهدي محمد محمد جاويش
38630
منيا القمح
منه مهدي محمد محمد جاويش اسم الطالب
38630 رقم الجلوس
عزيز أباظة ع بنات المدرسة
59.5 عربى
33.5 انجليزى
23.5 دراسات
16.5 جبر
15 هندسة
31.5 رياضيات
22.5 علوم
170.5 المجموع
22 التربية الدينية
10 الحاسب
13 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
نتيجه جايب كدين الترم التانى 87036
محمد حسينى كامل السيد عبدالرحمن اسم الطالب
87036 رقم الجلوس
ابو جابر ع المدرسة
40 عربى
45 انجليزى
34.5 دراسات
23.5 جبر
19.5 هندسة
43 رياضيات
32.5 علوم
195 المجموع
27 التربية الدينية
12 الحاسب
15 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
83131
إدارة فاقوس التعليمية
نورهان عادل السيد عليوة محمد اسم الطالب
83131 رقم الجلوس
فاقوس ع الجديدة المدرسة
76.5 عربى
60 انجليزى
40 دراسات
30 جبر
30 هندسة
60 رياضيات
39.5 علوم
276 المجموع
38.5 التربية الدينية
14.5 الحاسب
13 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
83131
إدارة فاقوس التعليمية
87036
محمد علاء محمد السيد عليوه
رقم الجلوس. 352
اداره بلبيس التعليميه
مدرسه عزبه الخمسين
سحر يسري محود
92508
الشرقيه
اداره فاقوس
مدرسه جملات الوكيل
سحر يسرى محمود ابراهيم اسم الطالب
92508 رقم الجلوس
جمالات الوكيل المدرسة
64.5 عربى
47 انجليزى
38 دراسات
27.5 جبر
28 هندسة
55.5 رياضيات
33.5 علوم
238.5 المجموع
32.5 التربية الدينية
10 الحاسب
15 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
محمد عبدالله السيد عبد القادر
44145
محافظه الشرقيه اداره منيا القمح
محمد عبدالله السيد عبدالقادر حسانين اسم الطالب
44145 رقم الجلوس
المعالى المدرسة
68 عربى
51.5 انجليزى
36 دراسات
21.5 جبر
24 هندسة
45.5 رياضيات
31 علوم
232 المجموع
35 التربية الدينية
11 الحاسب
15 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
2995 كريم وسيم عبد العظيم
سارة مصطفى لطفي
26243
ادارة بلبيس شرقية
رقم الجلوس 18397
ساره مصطفى لطفى عبدالعزيز اسم الطالب
26243 رقم الجلوس
حلمى رجب ع بنات المدرسة
76.5 عربى
60 انجليزى
40 دراسات
29.5 جبر
28 هندسة
57.5 رياضيات
38.5 علوم
272.5 المجموع
38.5 التربية الدينية
18 الحاسب
16.5 تربية فنية
0 مستوى اول
0
صدفة مجدي طلبة. ٦٨١٥٩
صدفه مجدي طلبه عبدالرازق مصطفي اسم الطالب
68159 رقم الجلوس
الترعه الجديده ت س المدرسة
70.5 عربى
52.5 انجليزى
34 دراسات
28 جبر
21 هندسة
49 رياضيات
25 علوم
231 المجموع
29.5 التربية الدينية
14.5 الحاسب
14 تربية فنية
0 مستوى اول
0
مدرسه بندف الاعداديه
خلف الله احمد
عاوز النتيجه بسرعه
الصف الثالث الاعدادى
منة صلاح يوسف
رقم الجلوس 84038
اداره فاقوس
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33 27 18.5 26.5 14.5 17 5 5
83285
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 40 30 20 30 19.5 19 9 10
الاسم احمد محمد سيد محمد على
رقم الجلوس 91721
ادارة فاقوس التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33 21 18 27 15.5 16 6 6
صلاح إبراهيم موسى محمد موسى رقم الجلوس ٣٦٧٥٢ معهد السمري محافظة الشرقية
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
كمال احمد محمد نصر صالح
35676
ادارة مشتول السوق
لما نشوف النتيجة اللي عاملة زي اللحمة الجملي دي هتظهر امتى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 28.5 20 25 19 16.5 8 7.5
انا اروه هشام السيد عبد السلام رقم الجلوس 36546 مركز مشتول السوق
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33 26.5 15.5 28.5 15 17 7 5
نداء محمد جابر عبدالحميد
رقم الجلوس94312
نداء محمد جابر عبدالحميد حسن اسم الطالب
94312 رقم الجلوس
الحسينية ع بنات المدرسة
73 عربى
54 انجليزى
38 دراسات
30 جبر
27 هندسة
57 رياضيات
35.5 علوم
257.5 المجموع
36 التربية الدينية
14.5 الحاسب
16 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح
رقم الجلوس 25234
نورهان مختار
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 22.5 20 15.5 20.5 10 15 8 3.5
حرام عليكوا اعصابنا باظت
حتظهر اكتي
الرجاء النتيجه بسرعه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 16 22.5 11 21 7 8 7 6
69800
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36 30 19 29.5 19.5 17.5 8 9.5
لو سمحتم عايز نتيجتى بسرعه الصف الثالث محافظه الشرقيه مركز ولاد صقر
يرجي كتابة رقم الجلوس
الاسم /احمد السيد أحمد على
رقم الجلوس /77423
إدارة /كفر صقر التعليمية
أنا رقم جلوسي 50850 عايز اعرف النتيجة أول ما ططلع علىالنت
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34 28 19 20 14.5 17.5 7 7.5
هاجر أحمد محمد السيد على. رقم الجلوس 67440
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36 23.5 18.5 21 16.5 15 8 3.5
بالنجاح والتفوق المستمر والفوز المشرق
ادارة منياوالقمح محافظة الشرقية رقم جلوس 39249
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31.5 10.5 13.5 28.5 17.5 15 7 8
حرام.عاليكم.قرفتونا
رقم الجلوس 83219
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 25 27.5 19.5 27.5 13 17.5 7 6.5
الاسم الزهراء محمد رضا
رقم الجلوس 83236
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39.5 29 19.5 29.5 17.5 17.5 8 7.5
عاوذة اعرف نتيجتي
الاسم: فايز عمرو فايز العبد
رقم الجلوس:60828
ادارة ديرب نجم التعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 25.5 20 29.5 18 16 8 5
زياد عماد محمد على 1569 ادارة شرق الزقلزيق التعليمية
محمد عز الدين يوسف عزالدين٣٧٣
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 38 29 20 30 18.5 19.5 5 9
الاسم مصطفي محمود مصطفي يونس
رقم الجلوس. ٤٤٧١٦
الاسم . مصطفي محمود مصطفي يونس
رقم الجلوس. ٤٤٧١٦
ادارة منيا القمح
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 30 20 29.5 20 20 8 10
مي ربيع صلاح عبدالعظيم
رقم الجلوس ٥٠٣٦١
محافظه الشرقيه
الاسم. ايهاب عماد محمد شوقى . رقم الجلوس . 7580.. المحافظة. الشرقيه .المدرسه . الطاهره الاعدادية
رقم الجلوس 48204محافظةالشرقية😘
احمد عادل
5352
معاذ السيد احد السيد عبد الهادى
رقم الجلوس 48231
ادارة ايو حماد التعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36.5 30 20 22 17.5 17 7 5
كفاية لعب بأعصابنا حرام عليكوا
الاسم\محمدطارق جودة عباس العماوي
رقم الجلوس\19565
ادارة \بلبيس التعلميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32.5 27 18.5 24.5 13.5 16 8 5.5
محمود محمد عبد الرؤوف/39951
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34 16.5 18 25.5 17 16.5 8 7
الاسم زياد جمال الصاوي
رقم الجلوس 70125
محافظة الشرقية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39.5 30 20 30 19.5 18.5 6 8
دنيا محمد 53721 ابوحماد
الاسم السيد على أحمد
محافظة الشرقية
ادارة منشأة ابو عمر
رقم الجلوس 101566
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33.5 21.5 18.5 24.5 15 17.5 6 7.5
محافظة الشرقيه
اداره فاقوس التعليميه
رقم الجلوس 86574
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31.5 27 20 23 15 16 5 8.5
محمد حمدى رقم الجلوس 73391
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 30 26 18.5 23.5 15 15 8 6.5
النتيجه من فضلكم بسرعه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32 27 16 28.5 14 17 6 6
النتيجة بسرعه
خحخح
الاسم /محمد وائل احمد عبد العاطى
محافظة /الشرقية
ادارة/العاشر من رمضان
رقم الجلوس/32291
لو سمحتوا افيدونا فى حين ظهور النتيجة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 27.5 15 16 15 10 14 7
91075
Happy results
٨٦٢٨٧رقم الجلوس
محمد سامح محمد العبسي
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 25.5 22 17.5 18.5 14.5 14 6 7.5
الاسم :عبدالرحمن رضا عطيه
رقم الجلوس: ٦٤٥٦١
اداره : ههيا
محافظه : الشرقيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 30 20 30 20 19.5
93105 إدارة فاقوس محافظة الشرقية الترم الاول
ادارة ديرب نجم التعليمية
رقم الجلوس 57583
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 35 28.5 19.5 29.5 19.5 16.5 8 6
محب مدحت ماهر شفيق
3003
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39 30 20 30 19.5 20 9 9.5
ربنا يستر أنا من ديرب نجم شرقية ومنتظر
ان شاء اللة يكون خير
عبد الوهاب حمدي عبد الوهاب سكران ورقم جلوس٥٧٢٨٤
أنا من ديرب نجم محافظة الشرقيةوربنا يستر
محمد عبدالحميد عطوه حسن
رقم الجلوس ٤٥٧٢٣
إدارة منيا. القمح التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 30 20 28.5 18.5 16.5 5 5
محافظة الشرقية
ادارة ديرب نحم
رقم الجلوس 55910
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39.5 30 20 28.5 19.5 19 8 8
30598 العاشر من رمضان
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31 28.5 16 24.5 15.5 17.5 6 5
رقم الجلوس 87161
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 38 30 19 28 18 18.5 8 7.5
22364
الاسم/عبد الحليم
ادارة/بلبيس
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 25 18.5 14.5 18.5 10 12 5 3
مني حسن شاكر حمزه ٤٧٤٨٧
٤٧٤٨٧
٩٤٤٦١
نتيجه الشرقيه اداره منيا القمح شرقيه رقم 39495
عايزه النتيجه بسرعه
محمد محمود علي عبدربه خليل
35700 مشتول السوق
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 38.5 29 20 29.5 19 17 7 5.5
يوسف محمد محمود السيد شلتوت رقم الجلوس٣٩٩٥٩ ادارة منيا القمح التعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 30 20 30 20 18 8 8.5
محمد فايز عايد محمد 32777 العاشر من رمضان
ع بكرة كداا انا برضوو من العاشر من رمضان …..//
رقم الجلوس 31854
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 30 20 30 19.5 14.5 7 5.5
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 24 15 15 16.5 6 13 7 5.5