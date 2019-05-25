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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية – روابط مباشرة لنتائج ثالثة إعدادي “مديرية الشرقية التعليمية”

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية – روابط مباشرة لنتائج ثالثة إعدادي “مديرية الشرقية التعليمية”
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية بعد أن طال الانتظار من جانب جميع طلاب ثالثة إعدادي بالشرقية، خاصة بعد أن ظهرت نتائج الإعدادية نهاية العام في العديد من المحافظات، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الطلاب لجميع المحافظات خلال الأسبوع القادم.

من المترقب اعتماد نتيجة إعدادية إعدادية الشرقية الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة، حيث أعلنت المديرية انتهاء التصحيح غدا الأحد والبدء في تجميع وتدقيق الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

حيث أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية الذين خاضوا الامتحانات الترم الثاني للعام الحالي حوالي 113 ألف طالب، كما أكد أنه تم عقد غرفة عمليات من أجل متابعة سير عملية امتحانات شهادة نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية برقم الجلوس

من المتوقع أن يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية،  عقب أن تنتهي المديرية من أعمال الكنترول الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية، ويتابع قسم التعليم بموقع نجوم مصرية، أخبار إعلان نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني، وسيتم عرضها من خلال هذا المقال ترقبونا.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • اعرف نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية قبل الجميع.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
نتيجة إعدادية الشرقية الترم الأول 2018

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، من الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال هذا الرابط (www.sharkia.gov.eg)، واتباع الخطوات التالية :

  • الدخول إلى الخدمات
  • الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول
  • إدخال رقم الجلوس
  • الضغط على زر عرض النتيجة

مديرية الشرقية التعليمية

كما يمكن لجميع الطلاب من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، من خلال الدخول على موقع مديرية الشرقية التعليمية من خلال هذا الرابط، واتباع نفس الخطوات سالفة الذكر وبالتوفيق لجميع الطلاب.

متابعة إعلان نتيجة إعدادية الشرقية

  • انطلقت امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بداية الأسبوع.
  • أكد وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية  أنه بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات إعدادية الشرقية 2019 حوالي 118981 طالب و طالبة، مشير إلى أنه تم توزيعهم على 664 لجنة.
  • انتهت امتحانات نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني اليوم الخميس.
  • انتهت اليوم امتحانات نتائج الإعدادية 2019 الترم الثاني بالشرقية دون شكاوى من الطلاب.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

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    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35
      الدراسات الاجتماعيه 20 16
      اللغه الانجليزيه 30 27
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 27
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 10
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 17.5
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 24.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 25
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 12
      مجموع الرياضيات 30 26
      العلــوم 20 16
      درجات المواد التى لا ت

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 29.5
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 29.5
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 27
      العلــوم 20 13.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 21
      الجبر 15 10
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 21.5
      العلــوم 20 15.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 26.5
      الجبر 15 11
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 22.5
      العلــوم 20 14

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 29
      الدراسات الاجتماعيه 20 15.5
      اللغه الانجليزيه 30 26
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 10.5
      مجموع الرياضيات 30 18
      العلــوم 20 18.5

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 14.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 7.5
      اللغه الانجليزيه 30 17
      الجبر 15 5.5
      الهندسة 15 12
      مجموع الرياضيات 30 17.5
      العلــوم 20 12

    3. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28
      الدراسات الاجتماعيه 20 12
      اللغه الانجليزيه 30 20
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 3.5
      مجموع الرياضيات 30 18
      العلــوم 20 10.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 19
      العلــوم 20 16.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
      اللغه الانجليزيه 30 25
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 29
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 22.5
      الجبر 15 9.5
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 25.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 14
      اللغه الانجليزيه 30 9.5
      الجبر 15 8.5
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 16
      العلــوم 20 15.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 25
      الجبر 15 9
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 20.5
      العلــوم 20 17.5

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
      اللغه الانجليزيه 30 28.5
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 10
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 17.5

    3. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 22
      الجبر 15 12
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 24.5
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 20.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 10
      اللغه الانجليزيه 30 16
      الجبر 15 3
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 10.5
      العلــوم 20 7

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 20
      الدراسات الاجتماعيه 20 7.5
      اللغه الانجليزيه 30 18.5
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 8.5
      مجموع الرياضيات 30 16
      العلــوم 20 11

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 22
      الجبر 15 10.5
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 22
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 29.5
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 28
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 29.5
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 28
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 28.5
      الجبر 15 11
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 24.5
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 14.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 14
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 8.5
      الهندسة 15 5
      مجموع الرياضيات 30 13.5
      العلــوم 20 5.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 27.5
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 25
      العلــوم 20 16.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 28
      العلــوم 20 20

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 16
      اللغه الانجليزيه 30 21.5
      الجبر 15 11
      الهندسة 15 10
      مجموع الرياضيات 30 21
      العلــوم 20 16.5

    3. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 28.5
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 25.5
      الجبر 15 11.5
      الهندسة 15 12
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 15.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 29
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 29.5
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 7
      الدراسات الاجتماعيه 20 5.5
      اللغه الانجليزيه 30 11
      الجبر 15 3
      الهندسة 15 4
      مجموع الرياضيات 30 7
      العلــوم 20 2

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 10
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 18

    3. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 12
      الدراسات الاجتماعيه 20 10.5
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 5.5
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 13
      العلــوم 20 10.5

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 25
      الدراسات الاجتماعيه 20 10
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 4.5
      مجموع الرياضيات 30 12
      العلــوم 20 12.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 21
      الجبر 15 9.5
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 22
      العلــوم 20 14

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 21
      الجبر 15 9.5
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 22
      العلــوم 20 14

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 26
      الجبر 15 11.5
      الهندسة 15 11
      مجموع الرياضيات 30 22.5
      العلــوم 20 18

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28
      الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
      اللغه الانجليزيه 30 5.5
      الجبر 15 5.5
      الهندسة 15 4.5
      مجموع الرياضيات 30 10
      العلــوم 20 4

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 9
      الهندسة 15 12.5
      مجموع الرياضيات 30 21.5
      العلــوم 20 14.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 20
      الدراسات الاجتماعيه 20 10.5
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 8
      مجموع الرياضيات 30 15.5
      العلــوم 20 10

  54. احمد دسوقي عبد العزيز عبد العال الحوت
    رقم الجلوس.. 116272
    محافظه الشرقيه
    اداره التعليم الصالحيه الجديده

    رد

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 13
      الدراسات الاجتماعيه 20 7
      اللغه الانجليزيه 30 17
      الجبر 15 4
      الهندسة 15 4.5
      مجموع الرياضيات 30 8.5
      العلــوم 20 6

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 27.5
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 20

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 26.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 17
      الجبر 15 12
      الهندسة 15 13
      مجموع الرياضيات 30 25
      العلــوم 20 10

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 29.5
      العلــوم 20 19

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 20.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
      اللغه الانجليزيه 30 24.5
      الجبر 15 3.5
      الهندسة 15 5.5
      مجموع الرياضيات 30 9
      العلــوم 20 10

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 20
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 15.5
      الجبر 15 10.5
      الهندسة 15 9.5
      مجموع الرياضيات 30 20
      العلــوم 20 10

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 29.5
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 12.5
      اللغه الانجليزيه 30 21
      الجبر 15 9.5
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 17
      العلــوم 20 12.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 33
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 13
      الهندسة 15 9
      مجموع الرياضيات 30 22
      العلــوم 20 18

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 37
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 29
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 30.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 19.5
      الجبر 15 13
      الهندسة 15 10.5
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 15

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 24.5
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 27.5
      العلــوم 20 17

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 27.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 17.5
      الجبر 15 8
      الهندسة 15 3
      مجموع الرياضيات 30 11
      العلــوم 20 12.5

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 9.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 12
      اللغه الانجليزيه 30 7
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 8
      مجموع الرياضيات 30 15.5
      العلــوم 20 4

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 32.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
      اللغه الانجليزيه 30 26.5
      الجبر 15 10
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 24
      العلــوم 20 14.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 32.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 16
      اللغه الانجليزيه 30 27.5
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 27
      العلــوم 20 18.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 24.5
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 8
      مجموع الرياضيات 30 15.5
      العلــوم 20 13.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 32
      الدراسات الاجتماعيه 20 10
      اللغه الانجليزيه 30 19.5
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 3.5
      مجموع الرياضيات 30 11
      العلــوم 20 6

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 19.5
      الجبر 15 9
      الهندسة 15 9
      مجموع الرياضيات 30 18
      العلــوم 20 13.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 23.5
      الجبر 15 12
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 23.5
      العلــوم 20 18
      درجات المواد التى لا تضا

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 28.5
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 12
      مجموع الرياضيات 30 25.5
      العلــوم 20 19.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 29.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 9
      الهندسة 15 13.5
      مجموع الرياضيات 30 22.5
      العلــوم 20 14.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 25
      الجبر 15 11.5
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 19
      العلــوم 20 15

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 25
      الجبر 15 11.5
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 19
      العلــوم 20 15

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 34.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 13
      مجموع الرياضيات 30 28
      العلــوم 20 17.5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 35
      الدراسات الاجتماعيه 20 14
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 10
      الهندسة 15 11
      مجموع الرياضيات 30 21
      العلــوم 20 14

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 40
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 14.5
      الهندسة 15 14
      مجموع الرياضيات 30 28.5
      العلــوم 20 20

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 27
      الدراسات الاجتماعيه 20 16
      اللغه الانجليزيه 30 15
      الجبر 15 4.5
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 12
      العلــوم 20 13

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 28.5
      الجبر 15 8.5
      الهندسة 15 8.5
      مجموع الرياضيات 30 17
      العلــوم 20 11

    1. شهدطارق عبدالفتاح خضري مدرسة الحاج عبد الرؤف مشهور مجلة مني القمح الشرقيه رقم الجلوس 233 الصف الاول الاعدادي

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 36.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 28
      الجبر 15 14
      الهندسة 15 13
      مجموع الرياضيات 30 27
      العلــوم 20 19

    3. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38
      الدراسات الاجتماعيه 20 20
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 20

    5. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 20
      الدراسات الاجتماعيه 20 18
      اللغه الانجليزيه 30 27.5
      الجبر 15 5.5
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 20.5
      العلــوم 20 17.5

    6. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 20.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 10
      اللغه الانجليزيه 30 16.5
      الجبر 15 9.5
      الهندسة 15 7.5
      مجموع الرياضيات 30 17
      العلــوم 20 11

  101. لو سمحتم عايزين نتيجه الشهاده الاعدادية
    محافظ الشرقية
    مدرسه نتردام ديزا بوت الراهبات
    الاسم/منه الله محمد محمد نصرالله
    رقم الجلوس/1095

    رد

    1. اسم الطالب
      98064 رقم الجلوس
      بحر البقر ع المدرسة
      58 عربى
      36.5 انجليزى
      36 دراسات
      15 جبر
      22 هندسة
      37 رياضيات
      31 علوم
      198.5 المجموع
      30 التربية الدينية
      12.5 الحاسب
      16 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. فرحه رمضان ابراهيم يوسف ابراهيم اسم الطالب
      24684 رقم الجلوس
      ميت حمل ع م المدرسة
      55.5 عربى
      37 انجليزى
      34.5 دراسات
      19 جبر
      23.5 هندسة
      42.5 رياضيات
      31.5 علوم
      201 المجموع
      28 التربية الدينية
      11.5 الحاسب
      15 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 32.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 17
      اللغه الانجليزيه 30 27.5
      الجبر 15 9
      الهندسة 15 9.5
      مجموع الرياضيات 30 18.5
      العلــوم 20 14.5

    1. منه مهدي محمد محمد جاويش اسم الطالب
      38630 رقم الجلوس
      عزيز أباظة ع بنات المدرسة
      59.5 عربى
      33.5 انجليزى
      23.5 دراسات
      16.5 جبر
      15 هندسة
      31.5 رياضيات
      22.5 علوم
      170.5 المجموع
      22 التربية الدينية
      10 الحاسب
      13 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. محمد حسينى كامل السيد عبدالرحمن اسم الطالب
      87036 رقم الجلوس
      ابو جابر ع المدرسة
      40 عربى
      45 انجليزى
      34.5 دراسات
      23.5 جبر
      19.5 هندسة
      43 رياضيات
      32.5 علوم
      195 المجموع
      27 التربية الدينية
      12 الحاسب
      15 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. نورهان عادل السيد عليوة محمد اسم الطالب
      83131 رقم الجلوس
      فاقوس ع الجديدة المدرسة
      76.5 عربى
      60 انجليزى
      40 دراسات
      30 جبر
      30 هندسة
      60 رياضيات
      39.5 علوم
      276 المجموع
      38.5 التربية الدينية
      14.5 الحاسب
      13 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. سحر يسرى محمود ابراهيم اسم الطالب
      92508 رقم الجلوس
      جمالات الوكيل المدرسة
      64.5 عربى
      47 انجليزى
      38 دراسات
      27.5 جبر
      28 هندسة
      55.5 رياضيات
      33.5 علوم
      238.5 المجموع
      32.5 التربية الدينية
      10 الحاسب
      15 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى

    1. محمد عبدالله السيد عبدالقادر حسانين اسم الطالب
      44145 رقم الجلوس
      المعالى المدرسة
      68 عربى
      51.5 انجليزى
      36 دراسات
      21.5 جبر
      24 هندسة
      45.5 رياضيات
      31 علوم
      232 المجموع
      35 التربية الدينية
      11 الحاسب
      15 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. ساره مصطفى لطفى عبدالعزيز اسم الطالب
      26243 رقم الجلوس
      حلمى رجب ع بنات المدرسة
      76.5 عربى
      60 انجليزى
      40 دراسات
      29.5 جبر
      28 هندسة
      57.5 رياضيات
      38.5 علوم
      272.5 المجموع
      38.5 التربية الدينية
      18 الحاسب
      16.5 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0

    1. صدفه مجدي طلبه عبدالرازق مصطفي اسم الطالب
      68159 رقم الجلوس
      الترعه الجديده ت س المدرسة
      70.5 عربى
      52.5 انجليزى
      34 دراسات
      28 جبر
      21 هندسة
      49 رياضيات
      25 علوم
      231 المجموع
      29.5 التربية الدينية
      14.5 الحاسب
      14 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33 27 18.5 26.5 14.5 17 5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 40 30 20 30 19.5 19 9 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33 21 18 27 15.5 16 6 6

    3. لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 28.5 20 25 19 16.5 8 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33 26.5 15.5 28.5 15 17 7 5

    3. نداء محمد جابر عبدالحميد حسن اسم الطالب
      94312 رقم الجلوس
      الحسينية ع بنات المدرسة
      73 عربى
      54 انجليزى
      38 دراسات
      30 جبر
      27 هندسة
      57 رياضيات
      35.5 علوم
      257.5 المجموع
      36 التربية الدينية
      14.5 الحاسب
      16 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 22.5 20 15.5 20.5 10 15 8 3.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 16 22.5 11 21 7 8 7 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36 30 19 29.5 19.5 17.5 8 9.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34 28 19 20 14.5 17.5 7 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36 23.5 18.5 21 16.5 15 8 3.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31.5 10.5 13.5 28.5 17.5 15 7 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 25 27.5 19.5 27.5 13 17.5 7 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39.5 29 19.5 29.5 17.5 17.5 8 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 25.5 20 29.5 18 16 8 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 38 29 20 30 18.5 19.5 5 9

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 30 20 29.5 20 20 8 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36.5 30 20 22 17.5 17 7 5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 32.5 27 18.5 24.5 13.5 16 8 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34 16.5 18 25.5 17 16.5 8 7

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39.5 30 20 30 19.5 18.5 6 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33.5 21.5 18.5 24.5 15 17.5 6 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31.5 27 20 23 15 16 5 8.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 30 26 18.5 23.5 15 15 8 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 32 27 16 28.5 14 17 6 6

  167. الاسم /محمد وائل احمد عبد العاطى
    محافظة /الشرقية
    ادارة/العاشر من رمضان
    رقم الجلوس/32291
    لو سمحتوا افيدونا فى حين ظهور النتيجة

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 27.5 15 16 15 10 14 7

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 25.5 22 17.5 18.5 14.5 14 6 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 30 20 30 20 19.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 35 28.5 19.5 29.5 19.5 16.5 8 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39 30 20 30 19.5 20 9 9.5

  176. عبد الوهاب حمدي عبد الوهاب سكران ورقم جلوس٥٧٢٨٤
    أنا من ديرب نجم محافظة الشرقيةوربنا يستر

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 30 20 28.5 18.5 16.5 5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39.5 30 20 28.5 19.5 19 8 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31 28.5 16 24.5 15.5 17.5 6 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 38 30 19 28 18 18.5 8 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 25 18.5 14.5 18.5 10 12 5 3

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 38.5 29 20 29.5 19 17 7 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 30 20 30 20 18 8 8.5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 30 20 30 19.5 14.5 7 5.5

    3. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 24 15 15 16.5 6 13 7 5.5

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