ظهرت حالاً نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني محافظة الشرقية 2019 عبر البوابة الإلكترونية

نعرض لكم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم التاني محافظة الشرقية بعد إعتمادها رسمياً من السيد المحافظ، وقيام جميع الإدارات التعليمية برفع النتيجة على موقع البواية الإلكترونية لمحافظة الشرقية، بعدما سيطرت حالة من التوتر والقلق على الأهالي وأبنائهم ها هي قد أعلنت وبشكل رسمي نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وأطمئن جميع الطلاب على درجاتهم، ونشرت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكتروني للشرقية عبر الفيس بوك تهنئة خاصة لكل الطلاب الناجحين ونحن بدورنا أيضاً نقدم لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في مصر وجميع طلاب المراحل الدراسية المختلفة بالتهنئة ونتمنى لهم دوام النجاح والتفوق.

وتضم محافظة الشرقية إدارات تعليمة عدة هي، فاقوس، القنايات، درب نجم، القرين، العاشر من رمضان، مشتول السوق، ههيا، غرب الزقازيق، منيا القمح، الصالحية، بلبيس، شرق الزقازيق، كفر صقر وظهرت النتيجة في جميع تلك الإدارات التعليمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019:

وأصبح بإمكان طلاب الشهادة الاعدادية في الشرقية معرفة نتائجهم وذلك عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس ونوفر لكم رابط الحصول على النتيجة من هنا او من هنا.

وفي حالة وجود خلل في موقع ظهور النتيجة فأعلم أن هذا فقط بسبب الضغط والبحث العالي على موقع النتيجة، إذا واجهتك مشكلة قم بترك تعليق أسف الموضوع وسوف نساعدك في جلب النتيجة الخاصى بك.

وجب التنوية أن مجموع الترم الأول يضاف إلى مجموع الترم التاني ويكون المجموع الكلي لجميع المواد من 280 درجة.

توزيع درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فقط 2019

المادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات العلوم الدراسات الإجتماعية المجموع الدرجات 40 30 30 20 20 140

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