نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي نتيجة أبنائهم بعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2019, حيث من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدراجات في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة بالسويس وهي إدارة السويس وإدارة الأربعين التعليمبة وإدارة عتاقة التعليمية وإدارة فيصل التعليمية وإدارة الجناين التعليمية حيث أدى جميع الطلاب الامتحانات في المواد الدراسية المقرر وهي (اللغة العربية, اللغة الأجنبية, الرياضيات, الدراسات الإجتماعية , وأيضا المواد الدراسية التى لاتضاف الى المجموع الكلي وهي الحاسب الالي, التربية الدينية, الرسم).
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.
صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عبد الحافظ وحيد أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام مرت دون أي شكاوى من قبل الطلاب وأن جميع أسئلة الامتحانات جاءت بمستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي وقد تم تشكيل غرفة عمليات مسؤولة عن تلقي أي شكاوى ترد إليها من الطلاب أو أولياء أمور حول الامتحانات خلال الفترة وسوف نعلن عن نتيجة الترم الثاني خلال الأيام القادمة بعد الإنتهاء من أعمال الكنترول واعتمدادها من قبل محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ونشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ولمعرفة الوصول الى معرفة النتبجة تابع الخطوات التالية أولا يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.
ومن جهة أخرى, قامت مديرية أمن السويس بإطلاق مبادرة بعنوان “كلنا واحد” وذلك من أجل سداد المصروفات الدراسية للطلبة والطالبات الغير قادرين على سداد المصروفات للعام الدراسي 2018- 2019, وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مد جسور الثقة والتواصل والتعاون المجتمعي ورفع جزء من العبئ عن كاهل أولياء الأمور.
استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة السويس، موقع مديرية التربية والتعليم ———-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس—-———من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.
اعرف نتائج المحافظات الآتية:
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسيوط.
وتباشر وزارة التربية والتعليم حاليًا مهام التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ليتم الإعلان عنها بعد أن تنتهي مباشرة, في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
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التعليقات
سيف عادل عبد الفتاح
رقم الجلوس7576
مدرسة المشير احمد اسماعيل المشاركه
بالتوفيق ان شاء الله
الاسم /الاء احمد محمد علي
رقم الجلوس/21
رقم اللجنه/1
الصف/الاول الاعدادي
مدرسه السادات الاعداديه بنات بمحافظة السويس
ممكن نتيجه رقم الجلوس ده ١٠٧٠٦
الاسم يارا عبدالرحيم عباس
رقم الجلوس 7322
مدرسه الاعداديه القديمه بنات
1556
الاسم : عبد الرحمن عبد الغفار عيد عبد الغفار رقم الجلوس : 1556
المادة
الدرجة
عربي 32.5
انجليزي 24
دراسات اجتماعية 10
رياضيات 16
علوم 12.5
المجموع الكلي
95
عبدالرحمن عبدالغفار عيد
1556
مدرسه عمر بن الخطاب
عائشة سريا محمود
رقم الجلوس 2574
المدرسة احمد زكى ع بنات
اسم: عائشه سريا محمود محمدين
رقم الجلوس: 2574
اسم المدرسة: احمد زكى للتعليم الاساسي بنات
الدرجات
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 26
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
مجموع 129
دين 14.5
كمبيوتر 8.5
انا أسمى مصطفى إبراهيم حلمى محمد سيد سليمان مدرسه ابن الهيثم الخاصه رقم الجلوس9389
لاسم: مصطفى ابراهيم حلمي محمد سيد
رقم الجلوس: 9389
اسم المدرسة: ابن الهيثم الخاصة
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 132
دين 18.5
كمبيوتر 7
مازن محمد فهد سيف امون شوشه رقم الجلوس ٩٩٢٤
يوسف محمد عفيفى محمد حسين مدرسه ابن الهيثم الخاصه 9402
الاسم: يوسف محمد عفيفي محمد حسين
رقم الجلوس: 9402
اسم المدرسة: ابن الهيثم الخاصة
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 129
دين 15
كمبيوتر 9.5
الاسم:عبد العزيز أشرف عبد العزيز محمد
المدرسة:بورتوفيق للتعليم الأساسي
رقم الجلوس:5919
لاسم: عبد العزيز اشرف عبد العزيز محمد
رقم الجلوس: 5919
اسم المدرسة: بورتوفيق المشتركة
الدرجات
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 15
علوم 17.5
مجموع 116.5
دين 17.5
كمبيوتر 6
هى نتيجة السويس ظهرت
يوسف ناصر بخيت عبد الشهيد 7849
ايمان سيد عباس مدرسه السادات الاعداديه بنات رقم الجلوس 3012
الاسم: ايمان سيد عباس مرسي
رقم الجلوس: 3012
اسم المدرسة: السادات بنات
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 19.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 12
مجموع 103
دين 17
كمبيوتر 7
محمدعبدالله الطاهر أحمد
رقم الجلوس 8547
الاسم: محمد عبد الله الطاهر احمد
رقم الجلوس: 8547
اسم المدرسة: منشية الرجولة المشتركة
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 15
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 17
مجموع 100
دين 12.5
كمبيوتر 5
الإسم.ياسر منصور توفيق زكي محمد
رقم الجلوس.؟
مدرسة.الشهيد أحمد صبحى
لجنة.10
ممكن تبعت رقم الجلوس