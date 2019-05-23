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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي نتيجة أبنائهم  بعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2019, حيث من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدراجات في جميع  الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة بالسويس  وهي إدارة السويس وإدارة الأربعين التعليمبة وإدارة عتاقة التعليمية وإدارة فيصل التعليمية وإدارة الجناين التعليمية حيث أدى جميع الطلاب الامتحانات في المواد الدراسية المقرر وهي (اللغة العربية, اللغة الأجنبية, الرياضيات, الدراسات الإجتماعية , وأيضا المواد الدراسية التى لاتضاف الى المجموع الكلي وهي الحاسب الالي, التربية الدينية, الرسم).

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عبد الحافظ وحيد أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام مرت دون أي شكاوى من قبل الطلاب وأن جميع أسئلة الامتحانات جاءت بمستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي  وقد تم تشكيل غرفة عمليات مسؤولة عن تلقي أي شكاوى ترد إليها من الطلاب أو أولياء أمور حول الامتحانات خلال الفترة وسوف نعلن عن نتيجة الترم الثاني خلال الأيام القادمة بعد الإنتهاء من أعمال الكنترول واعتمدادها من قبل محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ونشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ولمعرفة الوصول الى معرفة النتبجة تابع الخطوات التالية أولا يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به،  ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع  مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

ومن جهة أخرى, قامت مديرية أمن السويس بإطلاق مبادرة بعنوان “كلنا واحد” وذلك من أجل سداد المصروفات الدراسية للطلبة والطالبات الغير قادرين على سداد المصروفات للعام الدراسي 2018- 2019, وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مد جسور الثقة والتواصل والتعاون المجتمعي ورفع جزء من العبئ عن كاهل أولياء الأمور.

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة السويس، موقع مديرية التربية والتعليم ———-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس—-———من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية  2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

وتباشر وزارة التربية والتعليم حاليًا مهام التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ليتم الإعلان عنها بعد أن تنتهي مباشرة, في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

    1. الاسم : عبد الرحمن عبد الغفار عيد عبد الغفار رقم الجلوس : 1556
      المادة

      الدرجة

      عربي 32.5
      انجليزي 24
      دراسات اجتماعية 10
      رياضيات 16
      علوم 12.5
      المجموع الكلي

      95

    1. اسم: عائشه سريا محمود محمدين
      رقم الجلوس: 2574
      اسم المدرسة: احمد زكى للتعليم الاساسي بنات
      الدرجات

      لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 26
      رياضيات 28
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19
      مجموع 129
      دين 14.5
      كمبيوتر 8.5

    1. لاسم: مصطفى ابراهيم حلمي محمد سيد
      رقم الجلوس: 9389
      اسم المدرسة: ابن الهيثم الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 29.5
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19.5
      مجموع 132
      دين 18.5
      كمبيوتر 7

    1. الاسم: يوسف محمد عفيفي محمد حسين
      رقم الجلوس: 9402
      اسم المدرسة: ابن الهيثم الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 26.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19
      مجموع 129
      دين 15
      كمبيوتر 9.5

    1. لاسم: عبد العزيز اشرف عبد العزيز محمد
      رقم الجلوس: 5919
      اسم المدرسة: بورتوفيق المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 20.5
      رياضيات 27
      دراسات اجتماعية 15
      علوم 17.5
      مجموع 116.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 6

    1. الاسم: ايمان سيد عباس مرسي
      رقم الجلوس: 3012
      اسم المدرسة: السادات بنات
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 20.5
      رياضيات 19.5
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 12
      مجموع 103
      دين 17
      كمبيوتر 7

    1. الاسم: محمد عبد الله الطاهر احمد
      رقم الجلوس: 8547
      اسم المدرسة: منشية الرجولة المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 15
      رياضيات 24.5
      دراسات اجتماعية 12.5
      علوم 17
      مجموع 100
      دين 12.5
      كمبيوتر 5

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