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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اخر العام عبر بوابة مديرية التربية والتعليم

كتب محمد ناصر آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اخر العام عبر بوابة مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الاول 2019 عبر موقع بوابة مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الاول 2019, ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان  النتيجة في جميع المدارس الخاصة والحكومية ومن المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من مكتب الدكتور “كمال شاروبيم” محافظ الدقهلية خلال الساعات القادمة وكان ذالك بحضور ” عبد الرؤف ” وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

بينما بلغ عدد طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية المتنظرين النتيجة 100.644 الف طالب وطالبة في جميع إدرات محافظة الدقهلية وأيضا قد بلغ عدد  المدرسين والموجهين من الدرجة الأولى  الى 1710 مدرس, ومن جهة أخرى لن يقوم أولياء الأمور بتقديم شكاوي في امتحان “الجبر ” الذي كان به اسئلة صعبة جدا على الطلاب وغير موجود بالكتاب الوزاري مثلما حدث في محافظة القاهرة في الترم الأول, بينما ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في كل من المحافظات الأتية أولا محافظة الجيزة التي بلغ نسبة الناجحين فيها 71.23% و وثانيا محافظة الإسكندرية وقد بلغت نسبة الناجين فيها 86.1%  ومحافظة مرسي مطروح التي بلغ عدد الناجحين 73.3%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اخر العام عبر بوابة مديرية التربية والتعليم

إداراة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

سنعرض لكم الأن جميع الإدارات التعلمية بمحافظة الدقهلية.

  • إدارة المنصورة التعليمية
  • إدارة بلقاس التعليمية
  • إدارة طلخا التعليمية
  • إدارة ميت غمر التعليمية
  • إدارة ميت غمر التعليمية
  • إدارة السنبلاوين التعليمية
  • إدارة المنزلة التعليمية
  • إدارة شربين التعليمية
  • إدارة الجمالية التعليمية
  • إدارة ميت سلسيل التعليمية
  • إدارة شربين التعليمية
  • إدارة بني عبيد التعليمية
  • إدارة دكرنس التعليمية
  • إدارة جمصة التعليمية
  • إدارة نبروة التعليمية
  • إدارة ميت غمر التعليمية
  • إدارة تمي الأمديد التعليمية.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول.

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي————من هنا

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي————- —-من هنا
وأيضا يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي——- — من هنا 

الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية.

  • أولا قم بفتح موقع بوابة مدرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية
  • ثانيا قم بالضغط على نتيجة الصف الثالث الاعدادي
  • ثالثا قم بكتابة رقم الجلوس
  • رابعا قم بالضغط على عرض النتيجة.

الدرجات النهائية للموات الدراسية لعام 2019

المواد الدراسية الدرجات النهائية للمواد
مادة العربي 40 درجة
مادة الإنجليزي 30 درجة
 الرياضيات (2) 30 درجة
الرياضيات (1) 20 درجة
العلوم 20 درجة
التربية الدينية لا تضاف للمجموع
 التربية الفنية لا تضاف للمجموع
الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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عن الكاتب

محمد ناصر

طالب بكلية آداب المنصورة قسم علم نفس أهتم بكل ما هو جديد بالسوشيال ميديا وأعمل كاتب ومحرر بموقع نجوم مصرية

التعليقات

    1. احمد سمير ابراهيم محمد غازى
      رقم الجلوس: 41563
      اسم المدرسة: 018 الحصص ع
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 27
      رياضيات 24
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 18.5
      مجموع 123.5
      دين 20
      كمبيوتر 8.5

    3. احمد عصام حسين محمد محمد ابو حمايل
      رقم الجلوس: 70214
      اسم المدرسة: 035 فتحى المغربى ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 24.5
      رياضيات 20
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 17.5
      مجموع 119
      دين 17.5
      كمبيوتر 7.5

    2. زياد محمد عبد الفتاح السعيد
      رقم الجلوس: 72160
      اسم المدرسة: 049 بشالوش ع م
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 24
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 18.5
      مجموع 126.5
      دين 20
      كمبيوتر 7

    2. ربيع فريد ربيع فريد سليمان
      رقم الجلوس: 16069
      اسم المدرسة: 038 حسين حماد ع بالخيارية
      الدرجات

      لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 21.5
      رياضيات 26.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19.5
      مجموع 124
      دين 19
      كمبيوتر 6

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