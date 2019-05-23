نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اخر العام عبر بوابة مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الاول 2019, ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان النتيجة في جميع المدارس الخاصة والحكومية ومن المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من مكتب الدكتور “كمال شاروبيم” محافظ الدقهلية خلال الساعات القادمة وكان ذالك بحضور ” عبد الرؤف ” وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

بينما بلغ عدد طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية المتنظرين النتيجة 100.644 الف طالب وطالبة في جميع إدرات محافظة الدقهلية وأيضا قد بلغ عدد المدرسين والموجهين من الدرجة الأولى الى 1710 مدرس, ومن جهة أخرى لن يقوم أولياء الأمور بتقديم شكاوي في امتحان “الجبر ” الذي كان به اسئلة صعبة جدا على الطلاب وغير موجود بالكتاب الوزاري مثلما حدث في محافظة القاهرة في الترم الأول, بينما ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في كل من المحافظات الأتية أولا محافظة الجيزة التي بلغ نسبة الناجحين فيها 71.23% و وثانيا محافظة الإسكندرية وقد بلغت نسبة الناجين فيها 86.1% ومحافظة مرسي مطروح التي بلغ عدد الناجحين 73.3%.

إداراة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

سنعرض لكم الأن جميع الإدارات التعلمية بمحافظة الدقهلية.

إدارة المنصورة التعليمية

إدارة بلقاس التعليمية

إدارة طلخا التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة السنبلاوين التعليمية

إدارة المنزلة التعليمية

إدارة شربين التعليمية

إدارة الجمالية التعليمية

إدارة ميت سلسيل التعليمية

إدارة شربين التعليمية

إدارة بني عبيد التعليمية

إدارة دكرنس التعليمية

إدارة جمصة التعليمية

إدارة نبروة التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة تمي الأمديد التعليمية.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول.

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي————من هنا

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي————- —-من هنا

وأيضا يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي——- — من هنا

الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية. أولا قم بفتح موقع بوابة مدرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية

ثانيا قم بالضغط على نتيجة الصف الثالث الاعدادي

ثالثا قم بكتابة رقم الجلوس

رابعا قم بالضغط على عرض النتيجة.

الدرجات النهائية للموات الدراسية لعام 2019

المواد الدراسية الدرجات النهائية للمواد مادة العربي 40 درجة مادة الإنجليزي 30 درجة الرياضيات (2) 30 درجة الرياضيات (1) 20 درجة العلوم 20 درجة التربية الدينية لا تضاف للمجموع التربية الفنية لا تضاف للمجموع الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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