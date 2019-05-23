نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اخر العام عبر بوابة مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الاول 2019, ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان النتيجة في جميع المدارس الخاصة والحكومية ومن المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من مكتب الدكتور “كمال شاروبيم” محافظ الدقهلية خلال الساعات القادمة وكان ذالك بحضور ” عبد الرؤف ” وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.
بينما بلغ عدد طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية المتنظرين النتيجة 100.644 الف طالب وطالبة في جميع إدرات محافظة الدقهلية وأيضا قد بلغ عدد المدرسين والموجهين من الدرجة الأولى الى 1710 مدرس, ومن جهة أخرى لن يقوم أولياء الأمور بتقديم شكاوي في امتحان “الجبر ” الذي كان به اسئلة صعبة جدا على الطلاب وغير موجود بالكتاب الوزاري مثلما حدث في محافظة القاهرة في الترم الأول, بينما ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في كل من المحافظات الأتية أولا محافظة الجيزة التي بلغ نسبة الناجحين فيها 71.23% و وثانيا محافظة الإسكندرية وقد بلغت نسبة الناجين فيها 86.1% ومحافظة مرسي مطروح التي بلغ عدد الناجحين 73.3%.
إداراة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.
سنعرض لكم الأن جميع الإدارات التعلمية بمحافظة الدقهلية.
- إدارة المنصورة التعليمية
- إدارة بلقاس التعليمية
- إدارة طلخا التعليمية
- إدارة ميت غمر التعليمية
- إدارة ميت غمر التعليمية
- إدارة السنبلاوين التعليمية
- إدارة المنزلة التعليمية
- إدارة شربين التعليمية
- إدارة الجمالية التعليمية
- إدارة ميت سلسيل التعليمية
- إدارة شربين التعليمية
- إدارة بني عبيد التعليمية
- إدارة دكرنس التعليمية
- إدارة جمصة التعليمية
- إدارة نبروة التعليمية
- إدارة ميت غمر التعليمية
- إدارة تمي الأمديد التعليمية.
روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول.
يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي————من هنا
يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي————- —-من هنا
وأيضا يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي——- — من هنا
الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية.
- أولا قم بفتح موقع بوابة مدرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية
- ثانيا قم بالضغط على نتيجة الصف الثالث الاعدادي
- ثالثا قم بكتابة رقم الجلوس
- رابعا قم بالضغط على عرض النتيجة.
الدرجات النهائية للموات الدراسية لعام 2019
|المواد الدراسية
|الدرجات النهائية للمواد
|مادة العربي
|40 درجة
|مادة الإنجليزي
|30 درجة
|الرياضيات (2)
|30 درجة
|الرياضيات (1)
|20 درجة
|العلوم
|20 درجة
|التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
254
صالح أحمد البدوى إبراهيم رقم الجلوس3605
رقم الجلوس 43903
انا عايز الينك يا جماعه
رفم جلوسي 41563 محافظه الدقهليه
احمد سمير ابراهيم محمد غازى
رقم الجلوس: 41563
اسم المدرسة: 018 الحصص ع
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 27
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 19
علوم 18.5
مجموع 123.5
دين 20
كمبيوتر 8.5
عاوزه اعرف نتيجتي رقم جلوسي 41563
70214
النتيجة هتظهر في خلال ساعات
دا ظهرت وناس جابتها كتير
احمد عصام حسين محمد محمد ابو حمايل
رقم الجلوس: 70214
اسم المدرسة: 035 فتحى المغربى ع بنين
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 24.5
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 20
علوم 17.5
مجموع 119
دين 17.5
كمبيوتر 7.5
زياد محمد عبد الفتاح السعيد رقم جلوس 72160مدرسه بشالوش الاعداديه ميت غمر
النتيجة هتظهر في خلال ساعات
زياد محمد عبد الفتاح السعيد
رقم الجلوس: 72160
اسم المدرسة: 049 بشالوش ع م
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18.5
مجموع 126.5
دين 20
كمبيوتر 7
محمد محسن رضوان الطناحى
النتيجة هتظهر في خلال ساعات
محمدمجدى عبالعزيز محمد حسين
رقم الجلوس ٦٩٥٥٦
دماص مركز ميت غمر الدقهلية
النتيجة هتظهر خلال ساعات
زياد محمد عبد الفتاح السعيد. رقم جلوس.7216. مدرسه بشالوش الاعداديه ميت غمر دقهليه
ربيع فريد ربيع فريد سليمان
رقم الجلوس 16069
الدقهلية اداره شرق
تمام سيتم ارسال النتيجة هنا لحضرتك
ربيع فريد ربيع فريد سليمان
رقم الجلوس: 16069
اسم المدرسة: 038 حسين حماد ع بالخيارية
الدرجات
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 21.5
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 124
دين 19
كمبيوتر 6