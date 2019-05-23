نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية, إنتهت عمليات الرصد و التصحيح لجميع المواد للصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية وتم اعتماد النتائج من المحافظين مما يتيح للطالب معرفة ما حصل عليه من درجات خلال امتحانات الترم الثاني ونحن نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2018 -2019 ويتابع الطلبة والطالبات موعد إعلان النتيجة و حرصنا منا على متابعة موقع التربية والتعليم نظرا لأهمية هذه المرحلة التي تعد الخطيرة والمصيرية في حياة الطالب فإذا حصل الطالب على درجات متفوقة في هذه الحالة ينتقل إلى المرحلة الثانوية وهي بداية الطريق الى الجامعة التي يحلم بها كل الطلاب.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.
ومن المنتظر أن يعتمد محافظ الدقهلية الدكتور “كمال شاروبيم” نتيجة الترم الثاني في القريب العاجل وذلك بعد أن يتم المراجعة النهائية حسبما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إن هذه العملية تحتاج إلى وقت وجهد منظم من المعلمين لضمان تحقيق الأمانة الشفافية و رصد أي أخطاء قد تضر بالطالب حتى لا يوجد شكاوى من أهالي الطلاب الذين يشككون في النتائج حين تكون غير مرضية ويذكر أن العام الماضي كان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية السابق قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية في مايو 2018، موضحاً أن نسبة النجاح بلغت 83.7%, حيث أن عدد من تقدموا للإمتحان 97859 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، حضر منهم 96040 طالب وطالبة، ونجح منهم 8372 طالب وطالبة, لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس
تستعد كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية الإعلان عن النتيجة وهم إدارات “غرب وشرق المنصورة” وإدارات مركزي طلخا وبلقاس التعليمية وإدارة مركز نبروه و مركز أجا ومركز شربين, مركز دكرنس و مركز منية النصر وإدارة ميت سلسيل وإدارة مركز المنزلة, مركز الجمالية التعليمية, مركز المطرية, مركز تمي الأمديد وإدارة بني عبيد ومركز السنبلاوين وأخيرا مركز ميت غمر, ومن هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 208-2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2018-2019.
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ——-من هنا
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ————— من هنا.
كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس
جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.
|المادة الدراسية
|الدرجة النهاية للمادة
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
اعرف نتائج المحافظات الآتية:
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، اليوم السبت، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
أعلن السيد وزير التربية والتعليم عن اقتراب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني 2019 ثم يتم رفعها عبر البوابات الإلكترونية لجميع المحافظات
التعليقات
محمد نبيل عبدالله العوضى
المدرسة العياديه الاعدادي
رقم الجلوس ٤٢٠٥٠
بالتوفيق سنرسل لك النتيجة فور ظهورها
عمار ياسر محمد السيد علي
1843
72218
هشام محمد السيد سليم عبدالله
دينا شعبان سيد حموده
14992
انا رقم جلوسي 61922
محمد فارس عبدالله حسين مدرسه الشهيد احمد السيد موسى
له
منه الله شعبان علي محمد علي
رقم الجلوس ،697
مدرسه السيده خديجه إلاعداديه بنات
رقم الجلوس 143
1213
الاسم السيد هشام السيد عبد المقصود
الاسم المدرسه الشهد خالد الشيخ
عمر ابراهيم حمد 965
75956
فريدة طه السيد 75956
الاسم: فريده طه السيد محمد البشبيشى
رقم الجلوس: 75956
اسم المدرسة: 076 الشهيد عبد الرحمن حسين عبد الرحمن ع م
الدرجات
لغة عربية 22.5
لغة انجليزية 9.5
رياضيات 11
دراسات اجتماعية 11
علوم 6.5
مجموع 60.5
دين 15
كمبيوتر 4.5
بحث عن نتيجة أخرى
شربين الدقهليه
رنا محمد جلال السيد سلام
الدقهلية دكرنس
مدرسة ميت الحلوج بنات
٧٨٩٥٨
لوسمحت النتيجه
78641
لاسم: فاطمه الزهراء ابراهيم موسي علي خلف الجندي
رقم الجلوس: 78641
اسم المدرسة: 003 دكرنس ع بنات
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 27
رياضيات 17
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
مجموع 118.5
دين 18
كمبيوتر 9
رقم جلوس ٨٧٨٤٦
عاوزة ده 61843
عايزه النتيجه 44569 الاسم اميرة محمد علي حسين
انا اسمي مريم محمد رزق مدرسة سللنت لﻷسمنت المشتركه رقم الجلوس هو 7148
لغة عربية 30
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 17
مجموع 109.5
دين 19
كمبيوتر 7
اسمي أحمد محمود 123
انا رقم جلوسي 7148
الاسم: مريم محمد رزق المتولى شرف
رقم الجلوس: 7148
اسم المدرسة: 036 شركة السويس للاسمنت ع م
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 17
مجموع 109.5
دين 19
كمبيوتر 7
الجلوس8005 محافظة الدقهلية
النتيجة
الاسم: زينب المتولى منصور المتولى منصور
رقم الجلوس: 8005
اسم المدرسة: 044 ميت عزون ع م
الدرجات
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 5.5
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 13.5
مجموع 82
دين 14
كمبيوتر 5
لو سمحت نتيجة رقم الجلوس دا 8005 كامعاوزة النتيجة
لاسم: زينب المتولى منصور المتولى منصور
رقم الجلوس: 8005
اسم المدرسة: 044 ميت عزون ع م
الدرجات
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 5.5
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 13.5
مجموع 82
دين 14
كمبيوتر 5
ندى السيد محمد محمد عوض
رقم الجلوس٩٢٧٤٣
٣٧٣٦٤ ممكن النتيجه
منى السيدفتحى 52154
منى السيد فتحى 52154
منى السيد فتحى
52154
رقم الجلوس ٢٤٥٥٧
ماهر احمد محمد السيد بدوي 97862
الاسم: ماهر احمد محمد السيد بدوى
رقم الجلوس: 97862
اسم المدرسة: 021 أولاد حانا ع م
الدرجات
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 10.5
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 14
علوم 13.5
مجموع 90.5
دين 16.5
كمبيوتر 8
رقم الجلوس11500
اسم: ابراهيم محمد ابراهيم السيد زيدان
رقم الجلوس: 11500
اسم المدرسة: 006 الملك الصالح ع بنين
الدرجات
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 135.5
دين 19.5
كمبيوتر 10
88423
ممكن اعرف نتيجه 88423
لاسم: نرمين على احمد على احمد
رقم الجلوس: 88423
اسم المدرسة: 012 النزل ع م
الدرجات
لغة عربية 17.5
لغة انجليزية 13.5
رياضيات 19.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 14.5
مجموع 83
دين 14
كمبيوتر 5.5
50509
لو سمحت عايزه نتيجتي الدقهليه مركز السنبلاوين
الاسم: اسراء خيرى متولى المنسى يوسف
رقم الجلوس: 50509
اسم المدرسة: 034 الحصاينه ع م
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 18
مجموع 116
دين 18
كمبيوتر 2
50509
54335
لاسم: احمد يسرى مخيمر السعيد مخيمر
رقم الجلوس: 54335
اسم المدرسة: 074 شبراهور ع بنين
الدرجات
لغة عربية 20
لغة انجليزية 20
رياضيات 13
دراسات اجتماعية 9.5
علوم 14
مجموع 76.5
دين 15.5
كمبيوتر 7
٥٥٣٤٨
51788 شبراسندى الاعدادية
لاسم: ولاء عصام عبد الوهاب السقا سليمان
رقم الجلوس: 51788
اسم المدرسة: 045 شبرا سندى ع م
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 19.5
مجموع 109
دين 14.5
كمبيوتر 9
٥
عاوز اعرف نتيجه طارق محمد محمد يوسف٩٥٧٨٣ رقم الجلوس
عاوز اعرف نتيجه طارق محمد محمد يوسف
ممكن 50570
اسم: شيماء سامى صلاح موسى اسماعيل
رقم الجلوس: 50570
اسم المدرسة: 034 الحصاينه ع م
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 24
رياضيات 21
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 121.5
دين 15.5
كمبيوتر 6.5
احمد عبوده رفيق محلب
مدرسه الوصيف الريس
902940
لاسم: سعاد محمود مصطفى عبد الحميد زيد
رقم الجلوس: 79928
اسم المدرسة: 014 الخشاشنه المرساه ع م
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 19
علوم 18.5
مجموع 125.5
دين 19
كمبيوتر 8
ممكن اعرف النتيجه بالاسم
نورهان يوسف مصباح
ياريت اعرف نتيجتى برقم جلوسى هو 73074
الاسم: ناديه ياسر احمد صبرى حسن عبد الله
رقم الجلوس: 73074
اسم المدرسة: 052 كفور البهايته ع م
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 18
رياضيات 22
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
مجموع 115.5
دين 19
كمبيوتر 7
عبدالرحمن محمد نعيم الجوهري
72435
الاسم: عبد الرحمن محمد نعيم رجب الجوهرى
رقم الجلوس: 72435
اسم المدرسة: 050 السادات ع م بأوليله
الدرجات
لغة عربية 28
لغة انجليزية 27
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 14.5
مجموع 109.5
دين 18.5
كمبيوتر 9
مريم أيمن محمد علي أمين
مدرسة دنديط الإعدادية بنات
إدارة ميت غمر
رقم الجلوس ٧٤٠٢٠
٥٥١٠٦ ٥٥٠٤٤
أيهاب محمود محمد الحصي
37324
الاسم: ايهاب محمود محمد على الحصي
رقم الجلوس: 37324
اسم المدرسة: 073 مصطفى كامل ع م بالسبخاوية
الدرجات
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 124
دين 12
كمبيوتر 6.5
37324
الاسم: ايهاب محمود محمد على الحصي
رقم الجلوس: 37324
اسم المدرسة: 073 مصطفى كامل ع م بالسبخاوية
الدرجات
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 124
دين 12
كمبيوتر 6.5
رقم جلوسي 59877
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 20
مجموع 123.5
دين 19
كمبيوتر 10
٨٣٧٩٧
محمد السيد السيد مصطفى عجيز
27937. منار محمد عبد الفتاح. الدقهليه
لاسم: منار محمد عبد الفتاح محمد الشناوي
رقم الجلوس: 27937
اسم المدرسة: 013 نشا ع. بنات
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 18.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 19
مجموع 118
دين 19.5
كمبيوتر 7
ناهد عماد عبده محمد رقم الجلوس 51127
غير معروفة
لاسم: ناهد عماد عبده محمد فرج
رقم الجلوس: 51127
اسم المدرسة: 040 الفتح ت أ
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19.5
مجموع 124
دين 18.5
كمبيوتر 8
الارقام تيجي منين
نتجت محمد هاني السيسد صالح سمك
ورقم الجلوس 1904
مدرسه جدا الحق
رقم جلوسى ١٧٩٢٧
تمام أول ما تظهر
21793
محافظة الدقهلية محمد رضا محمد عاشور
لاسم: محمد رضا محمد عاشور
رقم الجلوس: 21793
اسم المدرسة: 011 ميت عنتر ع بنين
الدرجات
لغة عربية 19
لغة انجليزية 18
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 10
مجموع 80.5
دين 14
كمبيوتر 5
48366
الاسم: محمود جمال رمضان السيد احمد
رقم الجلوس: 48366
اسم المدرسة: 014 ميت غراب ع م
الدرجات
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 16
رياضيات 19
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 19
مجموع 97
دين 18.5
كمبيوتر 6
سعد محمد مصطفى عبدالمجيد رقم الجلوس 399224
رجاء التأكد من الرقم
محمد محسن رضوان الطناحى690210
محمد محسن رضوان الطناحى
لو سمحت الدرجات ٦٤١٨١
14231
اسم: احمد عوض عوض طه محمد
رقم الجلوس: 14231
اسم المدرسة: 028 ابناء نعمان ع
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 25
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 17
علوم 18
مجموع 121
دين 14
كمبيوتر 4.5
فوزي وليد فوزي حسن عطا ..رقم الجلوس ٦٢٨١٣
محافظة الدقهلية
تمام أول ما تظهر خلال ساعات
37810
الاسم: احمد جمال عبد الفتاح السيد
رقم الجلوس: 37810
اسم المدرسة: 081 منشأة شومان ع م
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 20
علوم 16.5
مجموع 126.5
دين 17
كمبيوتر 8.5
أميرة مجدى السيد
رقم الجلوس ٨٢٥١٨
وسام اسامه صادق احمد
8608
لاسم: محمد صبح محمد عبد العال بهنسى
رقم الجلوس: 8608
اسم المدرسة: 051 ميت لوزة ع
الدرجات
لغة عربية 31.5
لغة انجليزية 5
رياضيات 22
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 13
مجموع 87
دين 18
كمبيوتر 2
رقم جلوسي 42342
اسم: اسماء ايمن عبد الرحمن عبد الرحمن المهندس
رقم الجلوس: 42342
اسم المدرسة: 022 ترعة غنيم ع
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 28
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 133
دين 19.5
كمبيوتر 8.5
نتيجه لرقم جلوس 19157
سم: نانسى غانم محمد محمد العزبى
رقم الجلوس: 19157
اسم المدرسة: 019 المنزلة الرسمية للغات
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 29
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
مجموع 132.5
دين 19
كمبيوتر 9.5
انا رقم الجلوس ٧٨٤٥٦ اسمي امنيه مصباح عبد السلام صبح
رقم الجلوس ٤٨٦٢٢
عبدالرحمن عاطف :رقم الجلوس:٥٣١٦٧
محمدخالدمحمدمحمد رفم جلوس ١٣٠٩٠
الحمد اسامه فهمي فيصل
رقم الجلوس ٨٤٦٢
احمد اسامه فهمي فيصل
رقم الجلوس ٨٤٦٢
83622
لاسم: شهد عبده البليسى محمد الباز
رقم الجلوس: 83622
اسم المدرسة: 046 منشاة عبد الرحمن ع بنات
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 130.5
دين 19.5
كمبيوتر 8
شهد عبده البليسي
83622
مدرسه منشأه عبدالرحمن الاعداديه بنات
اسم: شهد عبده البليسى محمد الباز
رقم الجلوس: 83622
اسم المدرسة: 046 منشاة عبد الرحمن ع بنات
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 130.5
دين 19.5
كمبيوتر 8
رقم الجلوس 3504034
إسراء فخري السيد
السعيد حمدي شعبان على رقم جلوس 57047
عبدالله ناصر ٤١٢٦٤
1904
الاسم: محمد هانى السيد صالح سمك
رقم الجلوس: 1904
اسم المدرسة: 005 جاد الحق الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 24.5
لغة انجليزية 17
رياضيات 18.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 15
مجموع 93
دين 15
كمبيوتر 7.5
63071
لاسم: رنا رأفت محمود التابعي
رقم الجلوس: 63071
اسم المدرسة: 042 الشهيد الجندى ت أ
الدرجات
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 135.5
دين 18.5
كمبيوتر 8.5
منة محمد السيد محمد عبدالمقصود
١٥٥٣٥
اسمي رضا جمال حسني امين الطنطاوي رقم الجلوس78727
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 65187
السعيد حمدي شعبان على رقم جلوس 57047
لاسم: السعيد حمدى شعبان على عبد الرازق
رقم الجلوس: 57047
اسم المدرسة: 026 الرميله وبرسوم ت أ
الدرجات
لغة عربية 21.5
لغة انجليزية 1.5
رياضيات 10
دراسات اجتماعية 14
علوم 12
مجموع 59
دين 16
كمبيوتر 6.5
اسم: فاطمة الزهراء اسامه محمد محمد عبد المنعم نبه
رقم الجلوس: 65187
اسم المدرسة: 065 فيشابنا ع م
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 14.5
رياضيات 18
دراسات اجتماعية 19
علوم 18.5
مجموع 104
دين 18
كمبيوتر 10
اسمي حسين محمد عبدالله رقم الجلوس ٨٦٨٥
78070
لاسم: خالد محمد احمد محمد صالح محمد
رقم الجلوس: 78070
اسم المدرسة: 001 على مبارك ع بنين
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 17.5
مجموع 115.5
دين 16
كمبيوتر 4.5
انا محمد حسنى رقم الجلوس ٢٠٦٩٧
أنا محمد صلاح رضا أحمد إبراهيم رقم جلوس ٦٨١٢٩
رقم الجلوس هو. ٦٢٦١١
من فضلك بسرعه
انا على جمعه رقم الجلوس ٧٦٦٠٠محافظة الدقهليه للصف الثالث الاعدادي والنبي عاوزها حالن 😘😘😍
سيف محمد عبدالله
امير محمد عبدالله محافظة الدقهليه
28999
سم: مصطفى حسام الدين مصطفى شعبان
رقم الجلوس: 28999
اسم المدرسة: 020 كفر الابحر ع م
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 18.5
رياضيات 11
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 15.5
مجموع 99.5
دين 19
كمبيوتر 4.5
58072
28010
ابراهيم محمود ابراهيم
28010
امنه هتظهر انتيجه
انا رقم الجلوس٨٨١١٨ارجو من حضرتكم إرسال النتيجه
هتظهرامتي
ارجومعرفه تقريبامتي ستظهرالنتيجه
احمد خالد امين الحنفي
١٦٣١٢
78806
المنصورة دة رقم الجلوس يا رب الجاح22802
٨٣٨٦٠ رقم الجلوس
شهد عادل سمير
41115
78286
عمر سمير محمد
رقم الجلوس:٦٠٦٤
عمر ياسر محمود محمد دياب
76007
منه الله مروان ابو العنين
26968
اسراء ياسر مصطفى ، ادارة غرب المنصورة
٥٠٢٣
غرب المنصورة دقهليه رقم الجلوس هو5348
32167
هي هتظهر امته رقم الجلوس 51120
٢٤٨٠٦ محمد فرج رزق أحمد
ياريت اعرف النتيجه رقم الجلوس هو١٥٥٥٢
احمد حماده محمد إسماعيل سيد أحمد رقم للجلوس 7812 محافظه الدقهلية
81817
مروة محمد
٦٦٥٥٥
10010
9983
عبد الرحمن خالد احمد سيد السيد أحمد مدرسة البرامون الاعدادية المشتركة
عبد الرحمن خالد احمد سيد السيد أحمد
ياريت تبعت رقم الجلوس