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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية, إنتهت عمليات الرصد و التصحيح لجميع المواد للصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية وتم اعتماد النتائج من المحافظين مما يتيح للطالب معرفة ما حصل عليه من درجات خلال امتحانات الترم الثاني ونحن نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2018 -2019 ويتابع الطلبة والطالبات موعد إعلان النتيجة و حرصنا منا على متابعة موقع التربية والتعليم نظرا لأهمية هذه المرحلة التي تعد الخطيرة والمصيرية في حياة الطالب فإذا حصل الطالب على درجات متفوقة في هذه الحالة ينتقل إلى المرحلة الثانوية وهي بداية الطريق الى الجامعة التي يحلم بها كل الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

ومن المنتظر أن يعتمد محافظ الدقهلية الدكتور “كمال شاروبيم” نتيجة الترم الثاني في القريب العاجل وذلك بعد أن يتم المراجعة النهائية حسبما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إن هذه العملية تحتاج إلى وقت وجهد منظم من المعلمين لضمان تحقيق الأمانة الشفافية و رصد أي أخطاء قد تضر بالطالب حتى لا يوجد شكاوى من أهالي الطلاب الذين يشككون في النتائج حين تكون غير مرضية ويذكر أن العام الماضي كان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية السابق قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية في مايو 2018، موضحاً أن نسبة النجاح بلغت 83.7%, حيث أن عدد من تقدموا للإمتحان 97859 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، حضر منهم 96040 طالب وطالبة، ونجح منهم 8372 طالب وطالبة, لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

تستعد كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية الإعلان عن النتيجة وهم إدارات “غرب وشرق المنصورة” وإدارات مركزي طلخا وبلقاس التعليمية وإدارة مركز نبروه و مركز أجا ومركز شربين, مركز دكرنس و مركز منية النصر وإدارة ميت سلسيل وإدارة مركز المنزلة, مركز الجمالية التعليمية, مركز المطرية,  مركز تمي الأمديد وإدارة بني عبيد ومركز السنبلاوين وأخيرا مركز ميت غمر, ومن هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 208-2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2018-2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ——-من هنا
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ————— من هنا.
كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة
اللغة العربية 40 درجة
اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات (2) 30 درجة
مادة الرياضيات (1) 20 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، اليوم السبت، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 

أعلن السيد وزير التربية والتعليم عن اقتراب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني 2019 ثم يتم رفعها عبر البوابات الإلكترونية لجميع المحافظات

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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      لغة انجليزية 13.5
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      لغة انجليزية 25.5
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      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18
      مجموع 116
      دين 18
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    1. لاسم: احمد يسرى مخيمر السعيد مخيمر
      رقم الجلوس: 54335
      اسم المدرسة: 074 شبراهور ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 20
      لغة انجليزية 20
      رياضيات 13
      دراسات اجتماعية 9.5
      علوم 14
      مجموع 76.5
      دين 15.5
      كمبيوتر 7

    1. لاسم: ولاء عصام عبد الوهاب السقا سليمان
      رقم الجلوس: 51788
      اسم المدرسة: 045 شبرا سندى ع م
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 20.5
      رياضيات 17.5
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 19.5
      مجموع 109
      دين 14.5
      كمبيوتر 9

    1. اسم: شيماء سامى صلاح موسى اسماعيل
      رقم الجلوس: 50570
      اسم المدرسة: 034 الحصاينه ع م
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 24
      رياضيات 21
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      مجموع 121.5
      دين 15.5
      كمبيوتر 6.5

  38. لاسم: سعاد محمود مصطفى عبد الحميد زيد
    رقم الجلوس: 79928
    اسم المدرسة: 014 الخشاشنه المرساه ع م
    الدرجات

    لغة عربية 37.5
    لغة انجليزية 25.5
    رياضيات 25
    دراسات اجتماعية 19
    علوم 18.5
    مجموع 125.5
    دين 19
    كمبيوتر 8

    رد

    1. الاسم: ناديه ياسر احمد صبرى حسن عبد الله
      رقم الجلوس: 73074
      اسم المدرسة: 052 كفور البهايته ع م
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 18
      رياضيات 22
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19
      مجموع 115.5
      دين 19
      كمبيوتر 7

    1. الاسم: عبد الرحمن محمد نعيم رجب الجوهرى
      رقم الجلوس: 72435
      اسم المدرسة: 050 السادات ع م بأوليله
      الدرجات

      لغة عربية 28
      لغة انجليزية 27
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 14.5
      مجموع 109.5
      دين 18.5
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: ايهاب محمود محمد على الحصي
      رقم الجلوس: 37324
      اسم المدرسة: 073 مصطفى كامل ع م بالسبخاوية
      الدرجات

      لغة عربية 28.5
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19.5
      مجموع 124
      دين 12
      كمبيوتر 6.5

    1. الاسم: ايهاب محمود محمد على الحصي
      رقم الجلوس: 37324
      اسم المدرسة: 073 مصطفى كامل ع م بالسبخاوية
      الدرجات

      لغة عربية 28.5
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19.5
      مجموع 124
      دين 12
      كمبيوتر 6.5

    1. لاسم: منار محمد عبد الفتاح محمد الشناوي
      رقم الجلوس: 27937
      اسم المدرسة: 013 نشا ع. بنات
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 27.5
      رياضيات 18.5
      دراسات اجتماعية 15
      علوم 19
      مجموع 118
      دين 19.5
      كمبيوتر 7

    1. لاسم: ناهد عماد عبده محمد فرج
      رقم الجلوس: 51127
      اسم المدرسة: 040 الفتح ت أ
      الدرجات

      لغة عربية 38.5
      لغة انجليزية 22.5
      رياضيات 25
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 19.5
      مجموع 124
      دين 18.5
      كمبيوتر 8

    1. لاسم: محمد رضا محمد عاشور
      رقم الجلوس: 21793
      اسم المدرسة: 011 ميت عنتر ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 19
      لغة انجليزية 18
      رياضيات 15
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 10
      مجموع 80.5
      دين 14
      كمبيوتر 5

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      رقم الجلوس: 48366
      اسم المدرسة: 014 ميت غراب ع م
      الدرجات

      لغة عربية 30.5
      لغة انجليزية 16
      رياضيات 19
      دراسات اجتماعية 12.5
      علوم 19
      مجموع 97
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      اسم المدرسة: 028 ابناء نعمان ع
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 25
      رياضيات 25
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 18
      مجموع 121
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      كمبيوتر 4.5

    1. الاسم: احمد جمال عبد الفتاح السيد
      رقم الجلوس: 37810
      اسم المدرسة: 081 منشأة شومان ع م
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 28.5
      رياضيات 24
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 16.5
      مجموع 126.5
      دين 17
      كمبيوتر 8.5

    1. لاسم: محمد صبح محمد عبد العال بهنسى
      رقم الجلوس: 8608
      اسم المدرسة: 051 ميت لوزة ع
      الدرجات

      لغة عربية 31.5
      لغة انجليزية 5
      رياضيات 22
      دراسات اجتماعية 15.5
      علوم 13
      مجموع 87
      دين 18
      كمبيوتر 2

    1. اسم: اسماء ايمن عبد الرحمن عبد الرحمن المهندس
      رقم الجلوس: 42342
      اسم المدرسة: 022 ترعة غنيم ع
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19
      مجموع 133
      دين 19.5
      كمبيوتر 8.5

    1. سم: نانسى غانم محمد محمد العزبى
      رقم الجلوس: 19157
      اسم المدرسة: 019 المنزلة الرسمية للغات
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 29
      رياضيات 27
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19
      مجموع 132.5
      دين 19
      كمبيوتر 9.5

    1. لاسم: شهد عبده البليسى محمد الباز
      رقم الجلوس: 83622
      اسم المدرسة: 046 منشاة عبد الرحمن ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 26.5
      رياضيات 27
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      مجموع 130.5
      دين 19.5
      كمبيوتر 8

    1. اسم: شهد عبده البليسى محمد الباز
      رقم الجلوس: 83622
      اسم المدرسة: 046 منشاة عبد الرحمن ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 26.5
      رياضيات 27
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      مجموع 130.5
      دين 19.5
      كمبيوتر 8

    4. الاسم: محمد هانى السيد صالح سمك
      رقم الجلوس: 1904
      اسم المدرسة: 005 جاد الحق الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 24.5
      لغة انجليزية 17
      رياضيات 18.5
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 15
      مجموع 93
      دين 15
      كمبيوتر 7.5

    1. لاسم: رنا رأفت محمود التابعي
      رقم الجلوس: 63071
      اسم المدرسة: 042 الشهيد الجندى ت أ
      الدرجات

      لغة عربية 39.5
      لغة انجليزية 29
      رياضيات 27.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19.5
      مجموع 135.5
      دين 18.5
      كمبيوتر 8.5

    2. لاسم: السعيد حمدى شعبان على عبد الرازق
      رقم الجلوس: 57047
      اسم المدرسة: 026 الرميله وبرسوم ت أ
      الدرجات

      لغة عربية 21.5
      لغة انجليزية 1.5
      رياضيات 10
      دراسات اجتماعية 14
      علوم 12
      مجموع 59
      دين 16
      كمبيوتر 6.5

    3. اسم: فاطمة الزهراء اسامه محمد محمد عبد المنعم نبه
      رقم الجلوس: 65187
      اسم المدرسة: 065 فيشابنا ع م
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 14.5
      رياضيات 18
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 18.5
      مجموع 104
      دين 18
      كمبيوتر 10

    2. لاسم: خالد محمد احمد محمد صالح محمد
      رقم الجلوس: 78070
      اسم المدرسة: 001 على مبارك ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 24
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 17.5
      مجموع 115.5
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    1. سم: مصطفى حسام الدين مصطفى شعبان
      رقم الجلوس: 28999
      اسم المدرسة: 020 كفر الابحر ع م
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      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 18.5
      رياضيات 11
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 15.5
      مجموع 99.5
      دين 19
      كمبيوتر 4.5

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