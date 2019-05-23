نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية, إنتهت عمليات الرصد و التصحيح لجميع المواد للصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية وتم اعتماد النتائج من المحافظين مما يتيح للطالب معرفة ما حصل عليه من درجات خلال امتحانات الترم الثاني ونحن نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2018 -2019 ويتابع الطلبة والطالبات موعد إعلان النتيجة و حرصنا منا على متابعة موقع التربية والتعليم نظرا لأهمية هذه المرحلة التي تعد الخطيرة والمصيرية في حياة الطالب فإذا حصل الطالب على درجات متفوقة في هذه الحالة ينتقل إلى المرحلة الثانوية وهي بداية الطريق الى الجامعة التي يحلم بها كل الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

ومن المنتظر أن يعتمد محافظ الدقهلية الدكتور “كمال شاروبيم” نتيجة الترم الثاني في القريب العاجل وذلك بعد أن يتم المراجعة النهائية حسبما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إن هذه العملية تحتاج إلى وقت وجهد منظم من المعلمين لضمان تحقيق الأمانة الشفافية و رصد أي أخطاء قد تضر بالطالب حتى لا يوجد شكاوى من أهالي الطلاب الذين يشككون في النتائج حين تكون غير مرضية ويذكر أن العام الماضي كان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية السابق قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية في مايو 2018، موضحاً أن نسبة النجاح بلغت 83.7%, حيث أن عدد من تقدموا للإمتحان 97859 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، حضر منهم 96040 طالب وطالبة، ونجح منهم 8372 طالب وطالبة, لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس

تستعد كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية الإعلان عن النتيجة وهم إدارات “غرب وشرق المنصورة” وإدارات مركزي طلخا وبلقاس التعليمية وإدارة مركز نبروه و مركز أجا ومركز شربين, مركز دكرنس و مركز منية النصر وإدارة ميت سلسيل وإدارة مركز المنزلة, مركز الجمالية التعليمية, مركز المطرية, مركز تمي الأمديد وإدارة بني عبيد ومركز السنبلاوين وأخيرا مركز ميت غمر, ومن هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 208-2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2018-2019.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ——-من هنا

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ————— من هنا.

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.

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