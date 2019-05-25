روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم- سجل بياناتك واحصل على نتيجة “3 إعدادي”

نتابع مع جميع طلاب ثالثة إعدادي أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم، حيث تنتهي امتحانات الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع الماضي،وسنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، وجميع البيانات الصادرة من موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وسيتم نشر روابط إعدادية الدقهلية 2019 بالاسم.

نترقب اعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 الفصل الدراسي الثاني، خلال الأيام القليلة القادمة حيث اقتربت المديرية من الانتهاء من التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية



يتطلع طلاب ثالثة إعدادية إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم، بفارغ الصبر وخاصة بعد التصريحات التي أدلت بها المديرية والتي تفيد بتأخر ظهور نتيجة إعدادية الدقهلية 2019، والجدير بالذكر أنه ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، يوم الخميس الموافق 12 مايو.

اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 فور اعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية

من المقرر أنه عقب اعتماد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، نتائج إعدادية الدقهلية، يكون متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية .



الدخول على القسم المتعلق ب نتائج الشهادة الإعدادية 2019



ومن ثم يقوم طالب صف ثالثة إعدادي بتسجيل رقم الجلوس

ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 تفصيلياً.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

نتيجة إعدادية الدقهلية 2019

حيث من المقرر أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 لجميع الإدارات التعليمية وهم :

إدارة المنصورة التعليمية

إدارة بلقاس التعليمية

إدارة طلخا التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة السنبلاوين التعليمية

إدارة المنزلة التعليمية

إدارة شربين التعليمية

إدارة الجمالية التعليمية

إدارة ميت سلسيل التعليمية

إدارة شربين التعليمية

إدارة بني عبيد التعليمية

إدارة دكرنس التعليمية

إدارة جمصة التعليمية

إدارة نبروة التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة تمي الأمديد التعليمية

متابعة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس

حيث تفقد على عبد الرؤوف وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، امتحانات أولي إعدادي اليوم السبت.

تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، غدا الخميس.

البدء في أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية الترم الأول.

تتابع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أعمال كنترول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالدقهلية، بجميع الإدارات التعليمية.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سيتم الانتهاء من التصحيح خلال ساعات وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 يوم الخميس.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 الترم الأول ( من هنا)



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