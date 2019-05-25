روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم- سجل بياناتك واحصل على نتيجة “3 إعدادي”

نتابع مع جميع طلاب ثالثة إعدادي أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم، حيث تنتهي امتحانات الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع الماضي،وسنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، وجميع البيانات الصادرة من موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وسيتم نشر روابط إعدادية الدقهلية 2019 بالاسم.
نترقب اعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 الفصل الدراسي الثاني، خلال الأيام القليلة القادمة حيث اقتربت المديرية من الانتهاء من التصحيح.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
يتطلع طلاب ثالثة إعدادية إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم، بفارغ الصبر وخاصة بعد التصريحات التي أدلت بها المديرية والتي تفيد بتأخر ظهور نتيجة إعدادية الدقهلية 2019، والجدير بالذكر أنه ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، يوم الخميس الموافق 12 مايو.
- اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 فور اعتمادها.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية
من المقرر أنه عقب اعتماد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، نتائج إعدادية الدقهلية، يكون متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، من خلال إتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية .
- الدخول على القسم المتعلق بنتائج الشهادة الإعدادية 2019
- ومن ثم يقوم طالب صف ثالثة إعدادي بتسجيل رقم الجلوس
- ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 تفصيلياً.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
نتيجة إعدادية الدقهلية 2019
حيث من المقرر أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 لجميع الإدارات التعليمية وهم :
- إدارة المنصورة التعليمية
- إدارة بلقاس التعليمية
- إدارة طلخا التعليمية
- إدارة ميت غمر التعليمية
- إدارة ميت غمر التعليمية
- إدارة السنبلاوين التعليمية
- إدارة المنزلة التعليمية
- إدارة شربين التعليمية
- إدارة الجمالية التعليمية
- إدارة ميت سلسيل التعليمية
- إدارة شربين التعليمية
- إدارة بني عبيد التعليمية
- إدارة دكرنس التعليمية
- إدارة جمصة التعليمية
- إدارة نبروة التعليمية
- إدارة ميت غمر التعليمية
- إدارة تمي الأمديد التعليمية
متابعة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس
- حيث تفقد على عبد الرؤوف وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، امتحانات أولي إعدادي اليوم السبت.
- تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، غدا الخميس.
- البدء في أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية الترم الأول.
- تتابع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أعمال كنترول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالدقهلية، بجميع الإدارات التعليمية.
- أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سيتم الانتهاء من التصحيح خلال ساعات وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 يوم الخميس.
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 الترم الأول ( من هنا)
التعليقات
ربا سمير محمد وهبه رقم الجلوس 72027
عبدالرحمن محمد الحنبلي رقم الجلوس ٧٩٩٨٨
محمدايمن محمديحي رقم جلوس 71546
عاطف الشربيني كنك رقم الجلوس 41262
شيماء عاطف فوزى عبد السميع 73399
رقم الجلوس ٤٠٧٨٤ الاسم مريم سمير ممدوح العشري المدرسه محمود شهاب الاعدادى مركز شربين
خالد وليد سعد عبد الحفيظ
الدقهليه
361
خالد وليد سعد عبد الحفيظ
الدقهليه
361
منة الله محمد صلاح الجبالى
94825 محافظة الدقهلية
على رمضان مصطفى رقم الجلوس 68018
رقية سامى محمد السعيد
رقم الجلوس ..:٢٦٧٣
احمد محمد محمود حسن رقم الجلوس 91888
احمد محمد محمود طه حسن رقم الجلوس 91888
عمرو محمد زكريا
رقم الجلوس : 4468
الاسم سارة رضا السيد رقم الجلوس 48813
مصطفي محمد راشد 58228
الاسم/محمدرضامحمدالشربينى جبر
رقم الجلوس/15472
محافظة الدقهلية
ادارة شرق المنصورة التعليمية
مدرسة/محلة دمنه الإعدادية بنين
الإسم/ محمدرضامحمدالشربينى
رقم الجلوس/15472
نجاة جمال محمد بدوى بسيوني. 42922 محافظة الدقهلية
شعبان سالم شعبان عبد الرسول مدرسة الشهيد حمزة بلدقهليه
شعبان سالم شعبان عبدالرسول ورقم الجلوس 110
عمر محمد ابراهيم محمد إبراهيم
رقم الجلوس٢١٧٧٤
رقم الجلوس33053
محافظة الدقهلية إدارة بلقاس التعلمية
إيهاب مسعود 67557
محمود عثمان رقم جلوس 72499
120
الاسم منة ايمن محمد عاطف رقم الجلوس ١١١١٨
عايز درجة الشهاده الإعدادي بميت سلسبيل
84419
130
احمد عبوده رفيق محلب
مدرسه الوصيف الريس رقم الجلوس 902940
41736 ندى سامى عوض محمد
مصطفي ابراهيم عبد العظيم رقم الجلوس 91795 محافظة الدقهلية مدرسه الاتحاد الاعداديه المشتركه
95.5
مصطفي ابراهيم عبد العظيم محمد السيد 91795 مدرسة الاتحاد الاعداديه المشتركه
كريم عمر رمضان ٢٨٩٧٨
رقم الجلوس88510
ادهم محمد فؤاد محمد ابراهيم منصور
30896 الدقليه بلقاس
المجموع 123.5
123.5
الاسم: كريم مصطفى ياسين السيد رقم الجلوس 80966 مدرسة نجير الاعداديه المشتركه
احمد عبوده رفيق محلب
مدرسه الوصيف الريس رقم الجلوس 902940
ندى أسامة 11144
مريم محمد عابد محمد
33466
125
الاسم /شهد صبري محمد
رقم الجلوس / 75411
133.5
9450
113
٢٠٧١٧محمد ممدوح
امنيه محمد عطيه عيد ورشان
رقم الجلوس 17805
125
يعني هيجي امته
رقم الجلوس 32882
الاسم يوسف أشرف شكري
سوسن محمد رشاد 26930
وفاء حمدي السعيد المرسي رقم الجلوس52662 محافظه الدقهلية
رقم الجلوس 16506 إبراهيم أسامه
الاسم ديناحمدى عبده عبده الطويل رقم الجلوس 96508محافظة الدقهلية مدرسه الاحمديه الاعداديه المشتركه
منار محمد عبدالفتاح محافظه الدقهليه رقم الجلوس. 27937
118
38426
125
احمد محمود سليمان عبدر به رقم الجلوس (٢٢٢٧٠)
محمود مصطفى مشالى الدقهلية رقم الجلوس 58926
120
سعاد اكرم عبدالخالق فتحى يوسف من البرامون شرق المنصورة ورقم الجلوس 16781
136
79778 عزت فايز محمد علي و79801 اسماء فايز محمد علي عطية
احمد اسامة محمود محمد رقم الجلوس90886
93
إيمان عمرو رشدى 83743 محافظة الدقهلية
119
102.5 و 113.5
الاسم ليلى احمد عبد الستار رقم الجلوس 52085
111
ليلى احمد عبد الستار
٦٥٧٢٦رحاب خالدمسعد مطر النتيجه
نتيجه الطالب أحمد وائل أحمد عبد العال أمين بدوى بميت غمر
خلود علاء احمد احمد سليمان رقم الجلوس 21474 محافظه الدقهليه
106
إيمان عبد العزيز عبد الحافظ محمد شادي
٢٥٢٥٦
٣٣٤٤٥
ابراهيم ناصر ابراهيم رضوان رقم الجلوس 7040
رقم الجلوس /30483
اسم /فاطمه ياسر محمد فرحات فرحات
129
رقم جلوسى ٩٦٥٩
رقم الجلوس هو ٩٤٤٨
رحمة حسن محمد عبد الرحمن ورقم الجلوس 54208 ادارة السنبلاوين
101.5
ندا ابو السعود مجاهد الدقهليه رقم الجلوس 101515
128
ندا ابو السعود مجاهد
ناديه عبدالفتاح عبد المنعم جمعه
٧٢٦٧١
الدقهليه
محمد العييوى محمد
4959
103.5
رحمة حسن محمد عبد الرحمن ورقم جلوسي45208
133.5
هاني البدري رقم الجلوس 94447
115
احمد محمد حسن شعبان رقم الجلوس 21720
92
روان عزت ابراهيم رقم الجلوس 88148
روان عزت ابراهيم رقم الجلوس 88149منية النصردقهلية
123
15499 و15741
الدقهلية
٥٢١٧٩
شروق وائل عبدالفتاح
رقم الجلوس 0434
مدرسه ميت العامل الاعدادي بنات
ندي حسين محمد عطا رزق حسيش رقم الجلوس 70416 ميت غمر محافظه المنصوره
97.5
ندي حسين محمد عطا رزق حشيش رقم الجلوس 70416 محفظة الد قهليه
الاسم ايه عبده عبد الصمد حسين
محا فظه طلخا
رقم الجلوس ٢٥٤٤٧
هالة عبدالهادى السعيد محمود محمدمحافظةالدقهلية27978
119
احمد محمد عوض الوسيه رقم الجلوس ٦٢٧٦٦ محافظه الدقهلية مدرسة بقطارس بنين مركز اجا
100
ادرة اجا٥٩١٥٧
محمد جمعة ابوراشد المنير ورقم جلوسة 441770
الرقم غير صحيح
مريم محمد عابد محمد33466
125
مريم محمد عابد محمد 33466
محمد ايمن عبدالعليم
ندي احمد الدياسطي رقم الجلوس 22655
فارس عبد الخالق حامد إبراهيم
رقم الجلوس ١٦٦٢١
مروان السيد شاكر
رقم الجلوس 689
ادارة المنصورة التعلمية
الاسم محمد أبو العباس محمدمحمد
رقم الجلوس 54878
ادرة تمى الامديد
السعيد حمدى شعبان على رقم جلوس 57047
59
رقم الجلوس 8676
ياسمين مصطفى مصطفى حسن 22532
رقم جلوسى٤٣٩١٠
اداره شربين التعليميه
بنت خالتي نورهان مدحت علي عوض العتباني رقم الجلوس 23450
55939 ندى
محمد وائل فتحي محمد سيد احمد
72786
116
عبدالله الطنطاوي معوض مصطفى العناني …رقم الجلوس 15418
91
محمد مدحت لمعي عبد الله
رقم الجلوس 63067
بلقاس
80
انا فرحه حسنين عبد الحميد رقم جلوسي ٣٣٦٦١
104.5
هبه محفوظ حامد عبدالمنعم
رقم الجلوس 42220
54.5
مريم عماد حسين جمعه رقم الجلوس 81547 إدارة دكرنس
محمد ايمن عبدالعليم رقم الجلوس54781
97.5
129.5
أمنيه محمد محمد الصاوي
18497
سعودي محمود يونس محمد يونس 75575
129.5
سامية البكرى السيد ،رقم الجلوس 62989
120.5
رقم جلوسى ٤٨٨٤٤
الاسم محمد على السيد محمد على عبده محافظة الدقهلية رقم الجلوس ١٧٨٣
الاءرضا حامد ادارة منية النصر .الكردي المشتركة رقم الجلوس90252
93
مي ناصر محمد مصطفي الطنطاوي والي
رقم الجلوس 6913
123.5
مى عادل محمد كمال احمد العزب ميت العامل مركز اجا دقهليه رقم الجلوس ٦٠٥٠٨
رقم الجلوس 38512
93
ضحى محمد ابراهيم
65420رقم الجلوس
صهرجت الصغرى بنات
125
ايمان محمود الخضرى إبراهيم الشيخ مدرسه الاعداديه بميت غمر 67275
127
على أبو العباس على حسين رقم الجلوس 54873 محافظة الدقهلية
124.5
١٦٦٨٥ يوسف السيد عبد الرحمن
16685 يوسف السيد عبد الرحمن احمد شعبان ٠١٠٩٠٩٠٥٣٢٩
127.5
محمد السيد عبد الحميد محمد احمد
٧٨٣٥٢
الدقهليه. مركز دكرنس
محمد السيد عبد الحميد محمد احمد
٧٨٣٥٢
الدقهليه
47058 احمد ماجد ممدوح
روميساء حسام جابر
٧٣٩٣٢
93.5
81
6397 محافظة الدقهلية
الاسم :هنا هانى ،رقم الجلوس :80873
137.5
115.5
رقم جلوسى 71383 محافظة الدقهليه كوم النور ميت غمر مدرسه الشهيد يحي الادغم
96.5
زينب محمود عبدالهادى رقم الجلوس٣٣٥٨٩ مدرسة المعصرة الإعداديه محافظة الدقهلية
126
زينب محمود عبدالهادى رقم الجلوس ٣٣٥٨ محافظة الدقهلية
ندى هشام رقم الجلوس 9124
109
ايه هانى عطيه
رقم الجلوس ٩٥٢٨
زينب حامد رقم الجلوس 27276
106
رحمةمحمدمحمود إسماعيل المدرسةالإثيوبية الاعدادية بنات المنصورة رقم جلوسي2030
الاسم / ساندى صالح حمدى حسن
رقم الجلوس/ ٩٨٩٥ /محافظه الدقهلية
59705
إدارة أجا دقهلية
139
احمد محمد محمد شرف الدين
رقم الجلوس ٥٨٠٣٦
اداره التعليميه اجا الاعدادي بنين
104
احمد محمد عبدربه محافظه الدقهليه 32166
101.5
رحمه محمد زكريا محمد محمد 76945
116.5
رحمه محمد مصطفى عبدالعزيزرقم جلوس ٥٣٥١٧
عبدالرحمن رضا حامد رقم الجلوس 28105
87
محمود انور عبدالاهادى حسن رقم الجلوس 25031 من الدقهليه
100
محمود انور عبدالاهادى حسن رقم الجلوس 25031
60651 ارجو ان تبعتو الدراجات باسرع وقت
89
ريم
رقم الجلوس60651
اجا الدقهليه
89
85946
محمد ايهاب احمد العدل
97
محمد هشام إبراهيم امين احمد
7525
بلجاى المنصوره
90.5
محمد السيد محمد ابوشعيشع محافظة الدقهليه مدرسة منشأة عبد الرحمن
اموره رقم الجلوس 71033 مدرسه الشهيد عوض رياض ع
108
اكتب تعليقك هنا…أمانى الطيبى ذيدان عبدالدايم السيد
رقم جلوسى 44060
124
الاسم: شهد محمد حسين محمد محيسن
رقم الجلوس: ٢٧١٨
عبدالرحمن
٣٥٩٠٨
محمد جمال سعد على عبد الغني
إدارة دكرنس التعليمية
82458
105.5
الإسم /محمد جمال سعد على عبد الغني
إدارة دكرنس التعليمية
رقم الجلوس 82458
أحمد إكرام وحيد مصطفى رقم الجلوس 84551 إدارة بنى عبيد الدقهليه
رقم الجلوس 29545 مدرسة بنوب الاعدادية
محمود جمعة انور السيد
112
فارس الخطيب صبرى ابراهيم / مدرسه سرسق الاعداديه / اداره طلخا التعليميه / رقم الجلوس ٢٠٣٠٤
الاسم محمد سمير محمد كمال احمد ربيع محافظة الدقهليه رقم الجلوس 71932
105
امنية وائل عبد الرازق ابراهيم ابراهيم
66984
محافظه الدقهليه
ادارة ميت غيمر التعليميه
125.5
حسن رفعت محمد ابراهيم رقم الجلوس ٦٤٢٦٧ مدرسة شبراويش الاعداديه بنين إدارة أجا التعليميه
كريم مصطفى محمد الشريف /ادارةشرق المنصورة التعليمية /10573(الترم الاول 2019
كريم مصطفى محمد الشريف /إدارة شرق المنصورة التعليمية /10573 /الترم الاول 2019
كريم مصطفى محمد الشريف /ادارةشرق المنصورة التعليمية /10573
مني طه طه فياض رقم جلوس ٩٤٠٦٥
سلمي محمد محمد عليوه رقم جلوس76956مدرسه اصر الاعداديه المشتركه بكفر النعيم
85
رقم الجلوس 2780
روان محسن أحمد أحمد
رقم الجلوس 40734
محافظه الدقهليه
الاء مجاهد حسين 51390
رفاء زكري الزكرى رقم الجلوس 5937 الدقهلية مركز المنصوره
2440 محافظه الدقهلية
احمد سامى السعيد عوض الله رقم الجلوس 68364 النتيجة لو سمحتوا
الاء يسري حامد مصطفي ٦٠٨٣٩
الاسم..محمد محمد ابراهيم رضوان
رقم الجلوس.. 88018
محافظة الدقهلية
رحمه محمد محمد طه حسن
رقم الجلوس 83594
عبد الرحمن خالد احمد السيد سيد احمد رقم الجلوس 16538 محافظة الدقهلية حي شرق مدرسه البرامون الاعداية المشتركة
روان يسرى السيد متولى
ادارة بنى عبيد
رقم الجلوس 84768
Basmala Hussein
12882
بسمله حسين محمد
رقم الجلوس ١٢٨٨٢
امين محمد زكى
رقم الجلوس
83780 . ادارو دكرنس التعليميه
٦٥١٦٨
شهد السيد القصبي الدكرور حسين
مدرسه البرامون الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس ١٦٧٩٤
أحمد عبد السلام. الدقهلية. 12519
احمد فهد احمد صالح
20581
الإسم مروة إبراهيم عبد الحميد رقم الجلوس 63674في مدرسة منشية عبد النبى في محافظة الدقهلية
مروة إبراهيم عبد الحميد رقم الجلوس63674 في مدرسة منشية عبد النبى في محافظة الدقهلية
نتائج شهاده الاعدادى محافظه الدقهليه ٢٠١٩
محمد شاكر رقم الجلوس 13929
نورهان عبده محمد رقم الجلوس ٢٢٢١٣
منة الله احمد عبدالستار مدرسة شفيق حشيش
ادارة شربين دقهلية رقم الجلوس 43451
خالد عمرو عبدالكريم الشعراوى رقم 71886
ممكن حد يقولى الشهادة بانت ولا لا اصل انا مش عرفه
محمد اسامة 79222
الاسم:- السيد عبد الهادي عبد المنعم محمد عبد الله
مدرسة الشهيد الرئد/ رامي عبد المنعم إبراهيم الجوهري
قرية كفر الشرقوة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية
رقم الجلوس/102441
منه احمد جمعه محمد 10074
الاسم نورا سمير محمد عبد القادر
رقم الجلوس 25357
هاجر صابر محمود
المنصوره
2792
الاسم اميره عبد الرحمن السيد السيد الغالي
رقم الجلوس 91993
مركز ميت سلسيل
مدرسه الحاج معين للتعليم الأساسي
عبدالرحمن رضا حامد ابوالفتوح محمود هاشم (رقم الجلوس : 28105
اسماء حمام مصطفى النقيب
رقم الجلوس :97107
٦٨٢٧٤
هاجر صابر محمود عبد النبى عوض
رقم جلوسه 2792
محافظه الدقهلية مدينه المنصوره غرب
رقم الدلوس 24949
عبدالرحمن ابراهيم عبدالله برقم الجلوس 91754
لو سمحت نتيجة الصف الثالث الاعدادى
الاسم / احمد العربي الترامسي
رقم الجلوس /94121
محافظة الدقهلية
روان محمود حلمی
50135
ريم هانى عبد العزيز احمد
رقم جلوس 26643
الدقهلية
ادارة نبروه
ريم هاني عبد العزيز احمد
رقم جلوس 26643
ماهر كامل
ريم هانى
الاسم ريم هاني عبد العزيز احمد
الاسم. يوسف محمود محمد حسين صقر
رقم الجلوس :
١٧٠
المنصورة
الاسم إيمان عمرو رشدى رقم الجلوس 83743 محافظة الدقهلية
الاسم آيه محمود محمد المتولي
رقم الجلوس27233 محافظة الدقهليه
محمود محمد محمد عبدالله الفجال
رقم الجلوس ٩٩٥٩٨
مدرسة عبدالمنعم سند الاعدادية بالمطرية دقهلية
رقم الجلوس 74455
رقم جلوسي ٩٥٥٢١ محافظة الدقهلية
الاسم:ياسمين مصطفي على مصطفى
رقم الجلوس :٩٦٤٥١
عبد الرحمن احمد السيد
الدقهلية
١٠٧٤١
خالد هانى على زناتى
٤٦٨٩٩
احمد وائل السيدمصطفي رقم الجلوس 11554
محمود اشرف عبد الله محافظة الدقهلية رقم الجلوس 43107
عايزه النتيجه
الاسم/فاطمه الزهراء محمد عبد السميع محمد احمد المحلاوي
رقم الجلوس ٩٦٠٠٠
مدرسة حسنين الشناوي للتعليم الاساسي التابعه لمركز المنزله قرية المواجد
رحاب محمد الحفنى ورقم الجلوس226174
٤٧١٦
ادارة المنصوره التعليميه
عمرو خالد الدقهلية طلخاا
23149
عبدالرحمن عاطف عطيه
رقم جلوسى ٢٧٥٤٢ محافظه الدقهلية
رقم الجلوس 240 33 الاسم عمر مدحت سامي عبد العزيز عطيه محافظه الدقهليه
عمر مدحت سامي عبد العزيز عطيه 24033
24033 عمر مدحت سامي عبد العزيز عطيه
٦٦٢٥١
رقم الجلوس
24805
لو سمحتي
رقم جلوسي94705
اسمي رحمه اسامه حبيب محمد مسلم
المنزه الدقهليه
مدرسه على السوده ع بنات
جهاد عباس عبد محمد النجدى
محافظة الدقهلية
رقم الجلوس: 101147
عوز النتيجه 46298
محمود محمد محمود المتولي حسن 47936
رقم الجلوس 76897 محافظة الدقهلية
عبد الرحمن احمد السيد
رقم الجلوس ١٠٤٧١ محافظة الدقهلية
رقم الجلوس 10 مدرسه نور الين الاعداديه بالدقهليه
الاسم “احمد ابراهيم عويد
الاسم:احمد محمد عبد الصمد عبد المقصود :::::::::::::::::::::رقم الجلوس:75465
الاسم :خالد ابراهيم ابراهيم جاد.
المحافظه:الدقهليه. رقم الجلوس:82241
اداره:دكرنس
الاسم: السعيد محمد الدسوقي ابراهيم
رقم الجلوس: ٣٢٧٩٨
المحافظه: الدقهلية
عبدالرحمن عماد حمدي محمد
رقم الجلوس 432
رقم الجلوس 224038
٢٢٣٣٧
٢٢٣٣٧
اسلام محمد ابراهيم خليل حسن سيد احمد
رقم الجلوس 87097
مؤمن حسن 39193 شربين الدقهلية
الاسم:كريم عبد المنعم محمد محمد السعداوي
رقم الجلوس:39845
محافظه الدقهليه مركز شربين
مدرسه الشهيد عبد الرحمن عوده الاعداديه بنين
ارجو منكم النتيجه في اسرع وقت
الاسم:مؤمن حسن محمد الدسوقى سيد أحمد يونس
رقم الجلوس:39193
محافظه:شربين الدقهلية
مدرسه:الاعدادية بنين
100973محافظ الدقهليه الصف الثالث الاعدادي
رقم جلوسي ١٠٠٩١٢ محافظة االمطرية الدقهلية
رقم الجلوس100973 محافظ الدقهليه الصف الثالث الاعدادي بسرعه ارجوكم
رقم الجلوس 100973محافظ الدقهليه الصف الثالث الاعدادي
رقم الجلوس88451 محافظة الدقهلية
59.5
23753محافظة الدقهليه
الدقهليه رقم الجلوس 84999
الدقهليه. رقم الجلوس. 84999
96312
٩٥٢٣١
اسلام محمد رشاد عيسي فراج
اداره المنزله التعليميه
رقم الجلوس :٩٥٢٣١
5872 رقم جلوسي
الدقهلية غرب المنصورة
عبدرحمن سامح مصباح
رقم الجلوس..٣١١٣٥
اداره بلقاس التعلميه
رقم جلوسي 24882
هدي السيد محمد.محافظةالدقهليه53336
عبدالرحمن عامر بدر ناصف 79364
دعاء السيد محمود السيد اداره طلخا التعليميه رقم ٢٤٦٩٨
محمد السيد محروس عبد الكريم عبد الله 23363
مريم على فوزى رقم الجلوس20200
رقم الجلوس . 22532
الاسم . احمد جمال محمد رجب
محمد احمد سليم علي حسن
رقم الجلوس 76602محافظه الدقهليه اداره ميت غمر التعليميه
مدرسه الشهيد الرائد رامي عبدالمنعم الجوهري
ابراهيم ناصر ابراهيم رضوان رقم الجلوس4070
96
الاسم: مريم محمد حسن احمد يوسف
رقم الجلوس :١٤٣٦
8147
منير صالح صالح بدير محمد
محافظة الدقهلية
جهاد عباس عبد محمد النجدى
101147
زينب رشاد محمد عبد الفتاح. رقم الجلوس. 227297
بلا ارف
رقم الجلوس 75777
محمدالسعيد العجمى رقم الجلوس 885
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
مريم جوده
رقم الجلوس 500 الصف االثاني الاعدادي
رقم الجلوس15092 محافظه الدقهليه
23355
1268 محافظة الدقهلية عصام يسرى بدير المرسى
مجدي هاني عبد السميع محمد
403
ارجوا معرفة النتجة الدقليهة دنديط
امل محمد شعبان السعيد الصف الاول الاعدادي مدرسه كفر دميره الجديد رقم الجلوس 16
محافظه الدقهليه اداره اجا التعليميه رقم الجلوس 61243
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68.5 45 26.5 36 24.5 200.5 32.5 16 10
انا عايزه النتيجه من محافظه الدقهليه رقم الجلوس 61243
٨٥٩٤٠
ه اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 55 39 54.5 39.5 266 37.5 11.5 17.5
النتيجة امتى مى محمود عبدالباسط محمد رقم الجلوس ٢١١٣٥
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 59 38 59.5 39 273.5 36 14.5 13
اكتب تعليقك هنا…32316
رقية عصام محمد
أداره بلقاس التعليمية
اكتب تعليقك هنا…رقيه عصام محمد
32316
ادارة بلقاس التعليمية
اكتب تعليقك هنا…برجاء ارسال النتيجه انا
رقية عصام محمد عبدالغفار
رقم الجلوس 32316
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73 53 36.5 48.5 39 250 35 13 14
اكتب تعليقك هنا…32316.
رقيه عصام محمد
اكتب تعليقك هنا…رقيه عصام محمد
رقم الجلوس
32316
سنه أولى إعدادى رقم الجلوس١٨٤محافظة الدقهليه
مي محمود عبدالباسط محمد رقم الجلوس ٢١١٣٥
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 59 38 59.5 39 273.5 36 14.5 13
٥٥٠٦٢ ريناد هانى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76 36 32.5 43 32.5 220 37.5 14.5 13.5
محمد علاء الدين محمدعلي
72661
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 63 31.5 23.5 39.5 33 190.5 34 12 12.5
محافظه القاهرة
عادل طارق
365422
عادل صفوت عبد الحفيظ عبد الرحمن
محافظة سوهاج مركزه اخميم
مدرسةالفيما الاعدايه المشركه
حسام احمد شعير 30571
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36 24 14.5 25 12.5 15 6.5 7
هدى.محمد.السيد.عبد.الحكيم.رقم.الجلوس.53068
71278
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 38 27 18.5 24.5 16 17.5 7 8
53660
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39.5 29.5 19 30 20 19 7 9.5
نتيجة الشهادة الاعدادية عام ٢٠١٨رقم جلوس ٣٥٢٠١ مركزبلقاس محافظة الدقهلية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 29 18 27 19 19 6 7.5
أحمد رزق على احمد قميحة
98508
مدرسة العصافرة الاعدادية بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31.5 22.5 14 21 11 20 7 7
ياسمين الخزامي علي ابو المعاطي غنيم
72920
134
الاسم/معاد محمد عبد الوهاب عبد الستار. رقم الجلوس/ 70558. محافظة. الدقهلية. اداره ميت غمرالتعلييه.
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 28 17 19 14.5 13.5 6 9
عاىز.الدرجات.بسرعة.تامة
براء محمد سعد بركات
12266
الدقهليه
مدرسه المحمدية الاسلاميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 23.5 18 24.5 15.5 14 6 8.5
أرجو معرفة النتيجة شرق شبر45963
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39 28 18 27.5 17.5 20 7.5 9
سهيله عربى جوده محمد عطيه عطا. ٤١٧٦٢
رقم جلوسي 8090محافظه القليوبيه
شهد محمدعباس رقم الجلوس ٤٣٤٢٩محافظ الدقهلية مدرسه شفيق
122.5