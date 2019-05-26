انهى طلاب الشهادة الإعدادية أداء الامتحان في جميع المواد المقررة للعام الدراسي 2019/2018م، منذ أيام، وبدأت أعمال التصحيح بعدها مباشرة، ثم التجميع والرصد والمراجعة، تمهيدًا لإظهار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 ، وقد قام أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بعملهم بدقة متناهية وفي وقت قصير حتى يطمأن الطلاب واولياء أمورهم على نتيجة الامتحانات .

اعتماد المحافظ لنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2019

ما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لنتيجة الشهادة الإعدادية، ليتسنى لمديرية التربية والتعليم نشرها على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، وذلك بمجرد انتهاء الكنترول من إعداد الكشوف النهائية للنتيجة .

رابط نتيجة إعدادية الجيزة 2019

خصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابط جديد، لإظهار نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة،ويمكن الحصول عليها من خلال الرابط التالي :

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة والخاص بمديرية التربية والتعليم ( إضغط هنا )، وذلك بإدخال رقم الجلوس والضغط على مفتاح النتيجة يظهر للطالب نتيجة كل مادة و مجموعهم والدرجة العظمى لكل مادة والمجموع الكلي .

تهنئة الموقع :

يهنئ موقع نجوم مصرية كل الطلاب الناجحين في امتحان الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني وجميع الطلاب الناجحين في مصر، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح .

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