نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثانى 2019 “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول ينتظرها العديد من طلاب الصف الثالث الاعدادى فى جميع مدارس المحافظة، كانت الامتحانات قد انتهت الأسبوع الماضى، وذلك قبل بداية أجازة نصف العام بيومين، كان قد دخل الامتحانات 50 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع الادارات التعليمية بمحافظة الجيزة، منها ادارة منشأة القناطر و ابو النمرس، والحوامدية و العياط و الصف و أطفيح و كرداسة و أوسيم،و قد بدأت الامتحانات يوم 17 يناير و استمرت حتى يوم الخميس 24 يناير، و بدأت بعد مباشرة تصحيح أوراق الاجابات، فى كنترولات المحافظة، الذى تعيينها من أجل تصحيح الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثانى

و توفيراً على طلبة الشهادة الاعدادية و أولياء أمورهم، فانه سيتم رفع النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، ويتم حاليا تصحيح الاجابات و الذى ربما يستمر طوال هذا الأسبوع، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، و سيتم تفعيل الرابط فور ظهور النتيجة.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 فى التيرم الأول بالجيزة

بشأن الأخبار الرسمية حول موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الأول محافظة الجيزة، فقد صرح الأستاذخالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن يتم حاليا تصيح الاجابات، و أنه أعطى تعليمات بضرورة

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الخميس 24 مايو 2016، و قد اعتمدها اللواء أحمد رشدى محافظ الجيزة، وننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من هنا كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من هذا الرابط

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