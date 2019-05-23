ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثانى 2019 “3اعدادى”

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الثانى على وشك الظهور فى أى وقت، تستعد مديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية خلال الايام القادمة فور الانتهاء من أداء عمليات التصحيح ومراجعات رصد الدرجات للطلاب الشهادة الإعدادية وتحديد قوائم الأوائل وتكريمهم، وفى خلال اليومين سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثانى 2018 “3اعدادى”

لمتابعة نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2018 الترم الثانى ، سيكون ذلك عبر رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة فور ظهورها عبر الموقع ، ومن أجل الأطمئنان على الطلاب وأولياء الأمور ، وذلك تستمر عمليات التصحيح حوالي 5 أيام وكذلك يقوم المعلمين على إنجاز كافة أوراق الامتحانات الشهادة الإعدادية فى أقرب وقت ممكن .

الدخول الى موقع المديرية من هنا و سوف تجدون النتيجة

وفور إعتماد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من قبل السيد المحافظ سوف نوافي طلابنا بالنتيجة الشهادة الإعدادية عبر روابط التابعة للموقع المتوفرة بالمقال لمديرية التربية والتعليم بالجيزة والتعرف على درجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الدراسية، فور انتهاء امتحانات الصف الثالث الابتدائى سيتم تصحيح أوراق الاجابات، بعدها سيت مراجعتها بكل دقة، و رصد الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً، كما سيتم بعد ذلك اعتمادها من المحافظ و رفعها على الموقع المخصص لنتيجة الاعدادية، وسنتابع معكم فور ظهورها .

ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة و قد اعتمدها محافظ الجيزة اللواء أحمد رشدى ، و قد بلغت نسبة النجاح بين الطلاب و الطالبات فى الصف الثالث الاعدادى على مستوى جميع ادارات محافظة الجيزة 81.27 % ، و كانت نسبة النجاح فى نتيجة الإعدادى المهنى 86.5% و بلغت نسبة النجاح فى نتيجة المكفوفين 100% كما كانت نسبة نجاح فى نتيجة ضعاف السمع 98.5 %.

يمكن الان الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى، الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى اليوم بعد اعتمادا من السيد محافظ الجيزة و هذا هو رابط مديرية التربية و التعليم محافظة الجيزة، و من هنا.

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