نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة, تم اعتدها اليوم الخميس من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكان عدد المتقدمين للامتحانات 146437 طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، ليتبقى ساعات قليلة على ظهور النتيجة, أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن أخر تطورات ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 حيث أوضحت أنه بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات أنه من المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة, وسوف يتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال موقعها الرسمي بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.
ومرت الإمتحانات دون أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية ، حيث جاءت جميع الأسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي حيث أدى عدد 143 ألفا و848 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 582 لجنة الإمتحانات لجميع المواد الدراسية وتشمل ( اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الدراسات الإجتماعية, العلوم, الرياضيات بفرعيها الجبر, والهندسة , الحاسب الألي, التربية الدينية, التربية الفنية), ويمكنك أيضا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.
حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الإدارات التابعة لمحافظة الجيزة وهي ( إدارة العياط التعليمية, ادارة اوسيم, القناطر الخيرية, الحوامدية التعليمية, البدرشين التعليمية, ادارة كرداسة التعليمية, إدارة أطفيح التعليمية, إدارة أبو النمرس التعليمية ) بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وسيتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء “أحمد راشد ” وسيكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال الروابط التالية.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة ————من هنا
أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.
وقد تساءل أولياء الأمور عن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية وهي كالتالي, مجموع الدرجات هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ), لم تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب ولمعرفة البحث عن النتيجة اتبع الخطوات التالية” يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له .
نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى.
|نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة
الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة
بورسعيد
|نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة
السويس
|نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة
قنا
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.
عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيكم بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان الدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي
التعليقات
٤٠٨٢٧
الرقم خطأ
السلام عليكم ممكن لو سمحت تجيب نتيجات بنتي وشكرا
ارج النتيجه ١٥٨١٣٩
رقم الجلوس ٤٠٨٢٧
رقم الجلوس ٤٠٨٠٤
36256
جون عماد لويس حنا رقم الجلوس 29969
لاسم: جون عماد لويس حنا
رقم الجلوس: 29969
اسم المدرسة: الشروق الخاصة
الدرجات
لغة عربية 61
لغة انجليزية 46.5
جبر 22.5
هندسة 18.5
رياضيات 41
دراسات اجتماعية 31
علوم 25
مجموع 204.5
دين 29
كمبيوتر 15.5
ارج النتيجه ١٥٨١٣٩
رجاء التأكد من الرقم
رقم الجلوس 165345
نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظه الجيزه.
الاسم: علي خالد احمد
رقم الجلوس: ١٦٠٢٤٢
147148…….نورا محمد محمد قاسم
لو سمحت عايزه النتيجه رقم الجلوس88103
الاسم: رفيده عصام ربيع خضير
رقم الجلوس: 88103
اسم المدرسة: الشهيد/احمدعبدالله الاعداديه
الدرجات
لغة عربية 80
لغة انجليزية 60
جبر 30
هندسة 28
رياضيات 58
دراسات اجتماعية 40
علوم 40
مجموع 278
دين 39
كمبيوتر 10
بحث عن نتيجة أخرى
147148
الاسم: نورا محمد محمد قاسم
رقم الجلوس: 147148
اسم المدرسة: الكرامة ع بنات
الدرجات
لغة عربية 50
لغة انجليزية 30
جبر 9
هندسة 21
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 20
مجموع 144.5
دين 26
كمبيوتر 10
ممكن احمد عادل محمود زهران 66159
لاسم: احمد عادل محمود زهران
رقم الجلوس: 66159
اسم المدرسة: المرازيق الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 59
لغة انجليزية 41
جبر 19
هندسة 22.5
رياضيات 41.5
دراسات اجتماعية 27
علوم 27
مجموع 195.5
دين 24
كمبيوتر 10.5
دنيا حسن محمود. رقم الجلوس142375
الاسم: دنيا حسن محمود حسن
رقم الجلوس: 142375
اسم المدرسة: خطاب خ عربى
الدرجات
لغة عربية 54.5
لغة انجليزية 40
جبر 16
هندسة 19
رياضيات 35
دراسات اجتماعية 24.5
علوم 11.5
مجموع 165.5
دين 34
كمبيوتر 13
لو سمحت عوز النتيجه انا تبع محافظه الجيزه ورقم الجلوس 87326
لاسم: زياد صابر شاكر محمد
رقم الجلوس: 87326
اسم المدرسة: ابورواش للتعليم الاساسى بنين
الدرجات
لغة عربية 65
لغة انجليزية 34
جبر 28
هندسة 26
رياضيات 54
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 38
مجموع 230.5
دين 30
كمبيوتر 10.5
2400 محافظه الدقهلية
انا اسمي يوسف عاطف عبد الرحيم محافظه الجيزة رقم الجلوس هو ٧٩٤٩
من فضلك عايزة النتيجة رقم الجلوس 52593
اسم: زينب ضياء الدين محمد مصطفى
رقم الجلوس: 52593
اسم المدرسة: عمر جوهر المتطورة الخاصة عربى
الدرجات
لغة عربية 74
لغة انجليزية 50
جبر 23.5
هندسة 18.5
رياضيات 42
دراسات اجتماعية 37.5
علوم 37
مجموع 240.5
دين 30
كمبيوتر 14.5
لو سمحت عايزه النتيجه رقم الجلوس 88103
ارج النتيجه ١٥٨١٣٩
114195 يوسف محمد رشاد
ادارة اطفيح محافظة الجيزة
لاسم: يوسف محمد رشاد محمد
رقم الجلوس: 114195
اسم المدرسة: جمال عبد الناصر ت أ الإعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 73
لغة انجليزية 49
جبر 28
هندسة 22
رياضيات 50
دراسات اجتماعية 37
علوم 34
مجموع 243
دين 25
كمبيوتر 12.5
لو سمحت عايزة اعرف النتيجة 138707
رقم الجلوس
138707
اسم الطالب
فاطمه اشرف رضوان عبدالغنى
المدرسة
العمدة محمد بدر عكاشة الإعدادية
الادارة
ادارة الصف التعليمية
مجموع اللغة العربية
79
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
60
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
40
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
60
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
39
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
278
مجموع الكمبيوتر
13
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
39
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
14
ممكن اعرف نتيجه نادين وحيدعبدلله
رقم الجلوس8609 11
لاسم: نادين وحيد عبد الله علي
رقم الجلوس: 118609
اسم المدرسة: الوسام الرسمية لغات
الدرجات
لغة عربية 72.5
لغة انجليزية 60
جبر 28
هندسة 24
رياضيات 52
دراسات اجتماعية 36.5
علوم 34
مجموع 255
دين 33.5
كمبيوتر 12.5
ممكن انتيجه رقم الجلوس ١٤٤٥٧٤
ممكن طبعا فور ظهورها ان شاء الله
رجاء التأكد من الرقم
شهاب حسن فتحي حسن
مدرسة الرهاوي الاعداديه المشتركه
محافظة الجيزه
ارسل رقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس 102055
باسم /زينب عبدالباسط حسين
مدرسة المناسب البلد تعليم اساسي
اسم: زينب عبدالباسط حسين عبدالباسط
رقم الجلوس: 102055
اسم المدرسة: المناشى الجديدة للتعليم الأساسى
الدرجات
لغة عربية 74
لغة انجليزية 59
جبر 28.5
هندسة 27.5
رياضيات 56
دراسات اجتماعية 38
علوم 36.5
مجموع 263.5
دين 34
كمبيوتر 17.5
رقم الجلوس 53867 الجيزه
اسم: محمد احمد ابراهيم محمود
رقم الجلوس: 53867
اسم المدرسة: اوسيم الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 61
لغة انجليزية 30
جبر 16
هندسة 15
رياضيات 31
دراسات اجتماعية 26
علوم 22
مجموع 170
دين 28.5
كمبيوتر 13.5
ممكن لو سمحت بعد اذنك تبحث عل الرقم دي 136584
الاسم: عمر محمود السيد محمد السيد
رقم الجلوس: 136584
اسم المدرسة: الديسمى ع المشتركة
الدرجات
لغة عربية 66
لغة انجليزية 35
جبر 20
هندسة 23
رياضيات 43
دراسات اجتماعية 35
علوم 27
مجموع 206
دين 35
كمبيوتر 10
نتيجه الصف الثالث الاعداديه الجيزه رقم الجلوس 53867
لاسم: محمد احمد ابراهيم محمود
رقم الجلوس: 53867
اسم المدرسة: اوسيم الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 61
لغة انجليزية 30
جبر 16
هندسة 15
رياضيات 31
دراسات اجتماعية 26
علوم 22
مجموع 170
دين 28.5
كمبيوتر 13.5
انا أسمى محمد سليمان من الجيزه رقم جلوسي 148836 ممكن تجيبوهالى اول ما تنزل
ممكن التأكد من الرقم
رقم جلوس 5820 الجيزة الاسم ريم بدر احمد حسن
الاسم: شهد علي عبدالغني فهمي محمد
رقم الجلوس: 5820
اسم المدرسة: الفاروق خ
الدرجات
لغة عربية 56.5
لغة انجليزية 55.5
جبر 10.5
هندسة 19.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 24.5
علوم 20
مجموع 186.5
دين 27.5
كمبيوتر 15.5
٤٥٥٢٧ مدرسه المستقبل اعداديه بنات
محافظه الجيزة
الرقم خطأ
وحياه اغلى حاجه في دنيتك انا عايز نتيجتي ثالثه اعدادي الترم الثاني الاسم محمد علي عبد الفتاح رقم الجلوس مدرسه الشهيد محمد طلعت عبد الوارث162947
لاسم: محمد على عبدالفتاح زينهم
رقم الجلوس: 162947
اسم المدرسة: الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
الدرجات
لغة عربية 68
لغة انجليزية 42
جبر 22
هندسة 29
رياضيات 51
دراسات اجتماعية 38.5
علوم 27
مجموع 226.5
دين 21.5
كمبيوتر 13.5
عاوز اعرف درجات ثالثه اعدادي محافظه الجيزه رقم الجلوس 162947
عاوز اعرف نتيجه ثالثه اعدادي محافظه الجيزه
لو سمحت عايزه اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني
رقم الجلوس:37326
عمر عبد الناصر 143586
اسم: عمر عبدالناصر الضوي علي
رقم الجلوس: 143586
اسم المدرسة: الشهيد حسن محمد حسن
الدرجات
لغة عربية 73.5
لغة انجليزية 47
جبر 16
هندسة 20
رياضيات 36
دراسات اجتماعية 37
علوم 29.5
مجموع 223
دين 34
كمبيوتر 15.5
اسم: سهيله مصطفى عبدالرحمن عبده
رقم الجلوس: 37326
اسم المدرسة: الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الدرجات
لغة عربية 69.5
لغة انجليزية 55.5
جبر 19.5
هندسة 22.5
رياضيات 42
دراسات اجتماعية 36.5
علوم 33
مجموع 236.5
دين 34
كمبيوتر 14
ياريت نتيجة 149874
و ندي محمد عبد السلام اللمعي مدرسة ميت رهينة
لو سمحتم
لاسم: عبدالرحمن محمد عبداللطيف سيد
رقم الجلوس: 149874
اسم المدرسة: المنوات الإعدادية الحديثة بنين
الدرجات
لغة عربية 80
لغة انجليزية 60
جبر 29
هندسة 30
رياضيات 59
دراسات اجتماعية 38
علوم 40
مجموع 277
دين 39
كمبيوتر 13
لو سمحت
اتفضل
لوتكرمتم انا عايزة نتيجتى هبة على رضوان احمد 28801
لاسم: هبه على رضوان احمد
رقم الجلوس: 28801
اسم المدرسة: عمر بن الخطاب الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 77
لغة انجليزية 46.5
جبر 27
هندسة 19.5
رياضيات 46.5
دراسات اجتماعية 38.5
علوم 35.5
مجموع 244
دين 32
كمبيوتر 17.5
لوسمحت رد عليه بالله عليك
لو سمحت من فضلك بالله عليك عوزه نتيجت ابني للاعداديه بمحافظة الجيزه اسمه محمود علاء مغربي ورقم الجلوس19953
الجيزه لسه منزلتش
لسة قريبا ان شاء الله
لاسم: محمود علاء محمود مغربى
رقم الجلوس: 19953
اسم المدرسة: عمرو بن العاص الخاصة
الدرجات
لغة عربية 53
لغة انجليزية 43
جبر 22
هندسة 15
رياضيات 37
دراسات اجتماعية 29
علوم 30.5
مجموع 192.5
دين 30
كمبيوتر 11.5
ممكن نتيجه بي محفظت الجيزه الترم الثاني 65466
ممكن طبعا
لاسم: محمد محمد عبد التواب حسين
رقم الجلوس: 65466
اسم المدرسة: الشنباب الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 49
لغة انجليزية 33
جبر 16
هندسة 19.5
رياضيات 35.5
دراسات اجتماعية 29
علوم 21
مجموع 167.5
دين 23
كمبيوتر 10.5
سماء محمد عثمان
مدرسه الشهيد احمد جمال الفقي
١٢٦٦٩
الرقم خطأ
لوممكن الرقم ده ١٢٢٢٩٦
ممكن طبعا أول ما تظهر
طب ممكن اعرف هي ظهرت ولا اا بالله عليكو طمنوني بس
ظهرت
رجاء التأكد من الرقم غير صحيح
الشهادة الاعدادية
159770
قريبا ان شاء الله
الرقم خطأ
لو سمحت النتيجه 23146
لاسم: ندى عادل احمد سالم
رقم الجلوس: 23146
اسم المدرسة: الفيصلية الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 67
لغة انجليزية 44
جبر 26
هندسة 15
رياضيات 41
دراسات اجتماعية 23.5
علوم 23
مجموع 198.5
دين 33.5
كمبيوتر 12
رقم 23146 لو سمحت النتيجه
رقم 23146
الاسم ندى عادل احمد الجيزة
رقم 23146
الاسم ندى عادل احمد
الجيزة
رقم 23146
محمد هاني
ياسين سيد امام 125120
سيتم ارسال الدرجات اول ما النتيجة تظهر
الاسم: ياسين سيد امام سيد همام
رقم الجلوس: 125120
اسم المدرسة: السعيدية الإعدادية الرياضية
الدرجات
لغة عربية 71.5
لغة انجليزية 57.5
جبر 26.5
هندسة 23.5
رياضيات 50
دراسات اجتماعية 36.5
علوم 33
مجموع 248.5
دين 27
كمبيوتر 13
٧٩٠
الرقم خطأ
ارجوا البحث عن نتيجه الطالبه ايه محمد جمعه السيد حسين مدرسه الفاروق عمر بالجيزه
أرسل رقم الجلوس
عبدالرحمن عاطف مفرج سيد رقم الجلوس 152286مدرسةشباب طموه
لاسم: عبدالرحمن عاطف مفرج سيد
رقم الجلوس: 152286
اسم المدرسة: شباب طموة الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 20
جبر 4.5
هندسة 13
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 25
علوم 12
مجموع 114.5
دين 22
كمبيوتر 10
لو سمحت عايزه اعرف نتيجتي الاسم نرفانا احمد محمد ابراهيم مصطفي رقم الجلوس٣٨٣٤٢
الرقم خطأ
لو سمحت الرقم اهو ١٨٥٥٤
الرقم غير صحيح
الرقم خطا
عايزة شهادة اسماء عفيفي سعد عفيفي الرقم 151146
لاسم: اسماء عفيفى سعد عفيفى
رقم الجلوس: 151146
اسم المدرسة: المنوات الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 77
لغة انجليزية 60
جبر 28.5
هندسة 28
رياضيات 56.5
دراسات اجتماعية 40
علوم 40
مجموع 273.5
دين 34
كمبيوتر 17.5
يوسف محمد عبد العزيز بكري رقم الجلوس ٥١٨٤٢
مصطفى محمود رزق حسن رقم الجلوس 71273
رقم الجلوس
71273
اسم الطالب
مصطفى محمود رزق حسن
المدرسة
سامى مغاورى
الادارة التعليمية
العياط
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
34
اللغة اجنبية
29.5
دراسات
16.5
الرياضيات
25.5
العلوم
11.5
المجموع
الكمبيوتر
9.5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
8
اسم: مصطفى محمود رزق حسن
رقم الجلوس: 71273
اسم المدرسة: سامى مغاورى
الدرجات
لغة عربية 68
لغة انجليزية 58.5
جبر 25.5
هندسة 25.5
رياضيات 51
دراسات اجتماعية 35
علوم 25
مجموع 237.5
دين 34
كمبيوتر 16.5
51526
اسم: حربى عاطف على حمد الله
رقم الجلوس: 51526
اسم المدرسة: الفرسان الخاصة عربى
الدرجات
لغة عربية 47.5
لغة انجليزية 32
جبر 20
هندسة 19
رياضيات 39
دراسات اجتماعية 33
علوم 32
مجموع 183.5
دين 32
كمبيوتر 13
لو سمحت عاوز اعرف النتيجه 50040البحيرة
ممكن النتيجه 56773 الجيزة
رقم الجلوس
56773
اسم الطالب
احمد خالد مصطفى حامد
المدرسة
الجيل الجديد الاعدادى
الادارة التعليمية
أوسيم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
18
دراسات
16.5
الرياضيات
27
العلوم
15
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
13
مجموع التربية الفنية
6
من فضلك ممكن تجبلي ده شعبان عمرو شعبان امين محافظه الجيزه رقم الجلوس 133236
رقم الجلوس
133236
اسم الطالب
بسام عبدالغفار محمود عبدالغفار
المدرسة
الشوبك الشرقى ع
الادارة التعليمية
الصف
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
38
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
29.5
العلوم
20
المجموع
الكمبيوتر
9
الدين
19
مجموع التربية الفنية
6
١١٧٩
عايزة النتيجة
الف الف مبروك
محمد علي احمد رقم الجلوس 30669
لاسم: محمد على احمد سليمان
رقم الجلوس: 30669
اسم المدرسة: اللواء الاسلامية
الدرجات
لغة عربية 75.5
لغة انجليزية 57.5
جبر 29
هندسة 27
رياضيات 56
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 36
مجموع 264.5
دين 36
كمبيوتر 16.5
عمر اسامة محافظة الجيزة مدرسة عمر بن عبد العزيز ٩٨٦٢١
الرقم غير صحيح
هي نتيجة تالته اعدادي مهني محافظة الجيزه بتظهر عندكو
أة يتم نشر نتائج جميع المحافظات
عايز النتيجه
8711
رقم الجلوس
8711
اسم الطالب
عز عصام ربيع صميده
المدرسة
هشام رفعت ع بنين ف2
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
25
اللغة اجنبية
21
دراسات
11
الرياضيات
26
العلوم
13.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
10.5
مجموع التربية الفنية
8.5
ممكن نتيجة الرقم ده 8711 من الجيزه
122296
لاسم: مصطفى علاء الدين عبد الفتاح
رقم الجلوس: 122296
اسم المدرسة: طه حسين الإعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 42
لغة انجليزية 52
جبر 15
هندسة 16.5
رياضيات 31.5
دراسات اجتماعية 28
علوم 20
مجموع 173.5
دين 27.5
كمبيوتر 12.5
3259 عاوزه النتيجه
رقم الجلوس
3259
اسم الطالب
الاء محمود علي مرسي
المدرسة
الحسينية خ
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
15
دراسات
16.5
الرياضيات
18
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5.5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
7
ممكن درجات ملك محمد نور الدين محمد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس ١١٢٨٣
ممكن درجات ملك محمد نور الدين محمد من في
١١٢٨٣
محافظه الجيزه
بسمله محمد مرسي
124380
رقم الجلوس
124380
اسم الطالب
بسمله محمد مرسى محمد سيد
المدرسة
اليسر الإعدادية بنات
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
29
اللغة اجنبية
20
دراسات
10
الرياضيات
22
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
14
مجموع التربية الفنية
8
124380
اسراء محمد
شهد سلامه علوان الرقم ١٠١٤١٩
الرقم خطأ
احمد حامد قنديل محمود رقم الجلوس 131452
رقم الجلوس
131452
اسم الطالب
احمد حامد قندىل محمود
المدرسة
السادات الاعدادية
الادارة التعليمية
الوراق
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
26.5
اللغة اجنبية
19
دراسات
13.5
الرياضيات
23
العلوم
15.5
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
20
مجموع التربية الفنية
6
كريمة ياسر رمضان حافظ رقم الجلوس 65875
رقم الجلوس
65875
اسم الطالب
مريم محمد شعبان ابوسريع
المدرسة
جمال أحمد عبد الباقى ع بنات
الادارة التعليمية
البدرشين
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
25.5
اللغة اجنبية
15
دراسات
2
الرياضيات
15
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
18
مجموع التربية الفنية
7
كريمه ياسر رمضان حافظ
رقم الجلوس 65875
عايزه النتيجهً اسم الطالب علي رشاد حنفي توفيق مرسة نجيب محفوظ الاعداديه بنين محافظة الجيزة إدارة ٦ اكتوبر رقمً الجلوس 99682
رقم الجلوس
99682
اسم الطالب
على رشاد حنفى توفيق
المدرسة
نجيب محفوظ
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
34.5
اللغة اجنبية
27
دراسات
18
الرياضيات
19
العلوم
12.5
المجموع
الكمبيوتر
7.5
الدين
19
مجموع التربية الفنية
6.5
الاسم عبدالرحمن سيد قرنى ابوسريع قاسم رقم الجلوس 73819 الادارة التعليمية بالعياط مدرسةالشهيدمحمدمأمون شنب بالمتانيا
رقم الجلوس
73819
اسم الطالب
عبدالرحمن سيد قرنى ابو سريع
المدرسة
الشهيد محمد مأمون الاعدادية بنين
الادارة التعليمية
العياط
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
30
اللغة اجنبية
15
دراسات
19
الرياضيات
15
العلوم
2
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
13
مجموع التربية الفنية
8
مصطفى هلال حميده جوده رقم الجلوس 99872
99872
اسم الطالب
مصطفى هلال حميدى جوده
المدرسة
نجيب محفوظ
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
30.5
اللغة اجنبية
23
دراسات
17
الرياضيات
16
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
17
مجموع التربية الفنية
6.5
مصطفى هلال حميده جوده
عبدالله اشرف محمد محمد الياس
19858
رقم الجلوس
19858
اسم الطالب
عبدالله اشرف محمد محمد الياس
المدرسة
سعيد المغربى
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
12.5
اللغة اجنبية
5.5
دراسات
2
الرياضيات
8
العلوم
0.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
4.5
مجموع التربية الفنية
5
عبدالله اشرف محمد محمد الياس
رقم الجلوس 19858
٤٣٠٧٩
اماني رمضان بكر يوسف
ادارة العياط
جلوس 74425
رقم الجلوس
74425
اسم الطالب
امانى رمضان بكر يوسف
المدرسة
بمها للتعليم الاساسي
الادارة التعليمية
العياط
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
38
اللغة اجنبية
21
دراسات
19
الرياضيات
26
العلوم
16
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
18
مجموع التربية الفنية
6
سيف عبدالعال
16553
رقم الجلوس
16553
اسم الطالب
سيف عبدالعال اسماعيل محمود
المدرسة
المستقبل الحديثة لغات
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
22.5
اللغة اجنبية
25
دراسات
11.5
الرياضيات
5.5
العلوم
5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
7
125026 عايز النتيجه
125026
125026
اسم الطالب
حسن وليد سيد محمد
المدرسة
السعيدية الإعدادية الرياضية
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
38
اللغة اجنبية
27
دراسات
17.5
الرياضيات
28.5
العلوم
19
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
19.5
مجموع التربية الفنية
7
٩٨٢٢٠
رقم جلوس :٩٨٢٢٠
رقم الجلوس :٩٨٢٢٠
محافظة الجيزة
عايزة النتيجة لو سمحت
الاسم:زينب محمد عبدالحليم محمد
رقم الجلوس:62290
عمر محمد رمضان محمد
32332
رجب كمال
رقم الجلوس
22134
رقم الجلوس 22134
32332
133349
18159
رقم الجلوس
18159
اسم الطالب
اسامه يونس احمد مصطفى
المدرسة
البرديسى الخاصة عربي
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36.5
اللغة اجنبية
29
دراسات
19.5
الرياضيات
28
العلوم
16
المجموع
الكمبيوتر
5.5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
5
رقم الجلوس 64016 ابحث عنه
رقم الجلوس
64016
اسم الطالب
عبد الرحمن مجدي محمود بيومي حسانين
المدرسة
سقارة الإعدادية بنين
الادارة التعليمية
البدرشين
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
27
اللغة اجنبية
28
دراسات
16.5
الرياضيات
24
العلوم
12
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
17
مجموع التربية الفنية
6
هدي هاني وحيد احمد البديوي
رقم الجلوس 29508اداره بولاق الدكرور
رقم الجلوس
29508
اسم الطالب
هدى هانى وحيد احمد
المدرسة
الكرنك الخاصة
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
18.5
دراسات
18.5
الرياضيات
25.5
العلوم
15.5
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
13
مجموع التربية الفنية
6
ممكن النتيجه ٩٩٦٨٢
١٠١٩٢٦ممكن النتيجه
محمد أحمد إبراهيم محمد
رقم الجلوس 369
رقم الجلوس
369
اسم الطالب
محمد احمد ابراهيم محمد
المدرسة
محرم الاسلامية خ لغات
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
29.5
اللغة اجنبية
24.5
دراسات
18
الرياضيات
21
العلوم
5.5
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
10.5
مجموع التربية الفنية
6
ممكن 94833
رقم الجلوس
94833
اسم الطالب
يوسف مصطفى محمد عبدالله
المدرسة
رياض الصالحين
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
28.5
دراسات
14
الرياضيات
15
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
14
مجموع التربية الفنية
6
ممكن نتيجة
84438
84438
اسم الطالب
يارا وليد ربيع علي عمر
المدرسة
الامل الاعداديه بنات
الادارة التعليمية
كرداسة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
19.5
اللغة اجنبية
15
دراسات
7
الرياضيات
9.5
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
3
الدين
12
مجموع التربية الفنية
8
رقم الجلوس
84438
اسم الطالب
يارا وليد ربيع علي عمر
المدرسة
الامل الاعداديه بنات
الادارة التعليمية
كرداسة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
19.5
اللغة اجنبية
15
دراسات
7
الرياضيات
9.5
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
3
الدين
12
مجموع التربية الفنية
8
نتيجة اسماء علي سعد 129151
رقم الجلوس
129151
اسم الطالب
اسماء على سعد على
المدرسة
عبدالله بن رواحه ع بنات
الادارة التعليمية
الوراق
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
27.5
اللغة اجنبية
17
دراسات
13.5
الرياضيات
19
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
5.5
الدين
20
مجموع التربية الفنية
8
113228
محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد .رقم الجلوس
63819
رمضان هانى منير حلمى
134652. الجيزه
١٣٨٩٤١
علا احمد رمضان بيومي
مدرسة غمازة الكبري الإعدادية
ادارة الصف التعليمية
8696
الاسم: محمد عطا السيد علي
رقم الجلوس:25704
محافظة الجيزة
اسراء محمود احمد السيد رقم جلوس 24091
شهاب حسن فتحي حسن
37192
ممكن النتيجة 37192
لو سمحت ممكن اعرف النتيجه لاسم ادهم اشرف ابراهيم رقم الجلوس 33474 مدرسة العقاد محافظة الجيزة
35433
رقم الجلوس
33474
اسم الطالب
ادهم اشرف ابراهيم احمد
المدرسة
العقاد للتعليم الاساسى
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
20
اللغة اجنبية
15
دراسات
5.5
الرياضيات
5
العلوم
3.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
11
مجموع التربية الفنية
7
رقم الجلوس35433
رقم الجلوس35433
الاسم /منار عبدالواحد جابر
لو سمحت عايزه النتيجة
ممكن الشهاده.
63965
ممكن. الشهاده.
63965
لوسمحت درجه ولد يتيم احمد هشام ١٥٥٤٢٩
لغه عربيه 27.5
الانجليزي 30
الدرسات 15
الرياضه 28.5
العلوم 11
المجموع112
١٥٥٤٢٩
احمد هشام ١٥٥٤٢٩
الاسم :احمد هشام
رقم الجلوس ١٥٥٤٢٩
محافظة الجيزة
لو سمحت ممكن نتيجة الرقم ده 149687
محمد رجب عبود
اسم الطالب عبدالحليم ناصر محمد غريب الشيخ
رقم الجلوس90245
ادرة التربية والتعليم كرداسة محافظة الجيزه
مدرسة الشهيد عبد المنعم
منازل
محافظة الجيزة
ادارة العمرانية
مدرسه هدى شعراوى اعدادى بنات
10073
احمد محمد مكى رقم الجلوس118710 محافظة الجيزة
رقم الجلوس 37299
رقم جلوس 37299.سلمى محمد عبد الحفيظ عبد السلام
65740
دينا محمد عبد الحافظ
١٥٢٣٧١
امنية احمد صلاح الدين رقم الجلوس 28637
امنية احمد صلاح 28637
٥١٤٣٨ عايزة نتيجه الرقم ده الشهادة الاعدادية مدرسة الايمان الخاصة باوسيم الاسم حسام عبدالمنعم
لو سمحت ممكن درجات رحمةة علي رمضان علي بالجيزة 95650
الاسم/ يوسف جمال فتحي عبد المجيد
رقم الجلوس/8452
مدرسه/الشهيد هشام رفعت الحسيني
٦٨٣٥٩ الجيزه
الاسم. خلود احمد محمد عبد الرحيم
رقم الجلوس. 158100
158100 ممكن دا بسرعه رجاء
بلال عزت سيد رقم الجلوس159202
٢١٣٥٩ محمد عبدالله
رقم الجلوس ١٦٧٠٨ النتيجة الجيزة
رقم الجلوس5585الجيزه
ممكن دا
97577
ممكن الشهادة
20828
20924
محافظة الجيزة
حبيبه احمد دسوقي احمد
41728
41728
اسم الطالب
حبيبه احمد دسوقى احمد
المدرسة
الاتحاد ع بنات
الادارة التعليمية
شمال الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36
اللغة اجنبية
30
دراسات
18.5
الرياضيات
28
العلوم
19
المجموع
الكمبيوتر
10
الدين
15.5
مجموع التربية الفنية
7
احمد محمد عنتر احمد 126759
126759
اسم الطالب
احمد محمد عنتر احمد
المدرسة
الاورمان ع بالوراق
الادارة التعليمية
الوراق
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36.5
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
29
العلوم
19.5
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
17
مجموع التربية الفنية
8
مني حاكم محمد رقم الجلوس 13744
13744
اسم الطالب
منى حاكم محمد ابراهيم
المدرسة
منازل العمرانية بنات
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
26
اللغة اجنبية
18.5
دراسات
13
الرياضيات
16.5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
معفى
الدين
11.5
مجموع التربية الفنية
8.5
يوسف عمرو عبد المنعم مدرسة الشهيد هشام رفعت بنين هرم
رجاء ارسال رقم الجلوس
89664 فاطمه اسعد شلبي
رقم الجلوس
89664
اسم الطالب
فاطمة اسعد شلبى حسين
المدرسة
الايمان للتعليم الاساسى
الادارة التعليمية
كرداسة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
22
اللغة اجنبية
15
دراسات
11
الرياضيات
16.5
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
7
ملك ربيع
محافظة الجيزة
ادارة الحوامدية
رقم الجلوس 162713
رقم الجلوس
162713
اسم الطالب
ملك ربيع سعيد فهمى
المدرسة
ام خنا ن ع
الادارة التعليمية
الحوامدية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
35.5
اللغة اجنبية
26.5
دراسات
17.5
الرياضيات
20
العلوم
15
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
18
مجموع التربية الفنية
6
شيماء احمد عبدالله
35350
35350
اسم الطالب
شيماء احمد عبدالله احمد
المدرسة
السلام ع بنات ف1
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
26.5
اللغة اجنبية
18
دراسات
4
الرياضيات
5
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
10.5
مجموع التربية الفنية
6
مريم عبدالنبي صابر إبراهيم محمد
104936محافظة الجيزة لو سمحت
رقم الجلوس
104936
اسم الطالب
مريم عبدالنبى صابر ابراهيم
المدرسة
منشأة القناطر الإعدادية المشتركة
الادارة التعليمية
منشأة القناطر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
40
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
30
العلوم
20
المجموع
الكمبيوتر
10
الدين
19
مجموع التربية الفنية
8
محمد محمدين رقم الجلوس 6485
رقم الجلوس
6485
اسم الطالب
محمد محمدين عارف محمدين
المدرسة
عمر مكرم ع بنين
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
25
اللغة اجنبية
20
دراسات
10
الرياضيات
17.5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
10
مجموع التربية الفنية
5
إسلام عمرو حسين محمد
١٧٦٦٩
لو سمحت عاوزه النتيجه
رقم الجلوس43086
محافظه الجيزه مدرسه أم المؤمنين
رقم الجلوس
43086
اسم الطالب
دنيا اشرف كمال جمعه
المدرسة
ام المؤمنين ع بنات
الادارة التعليمية
شمال الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
35
اللغة اجنبية
26
دراسات
13
الرياضيات
19
العلوم
18.5
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
11.5
مجموع التربية الفنية
6.5
يوسف خلف جبر حسن
محافظه الجيزه
اداره أكتوبر
رقم الجلوس. ٩٤٨٢٠
منه الله هشام سيد المدرسه الشهيد محمد فاروق وهدان رقم الجلوس 36680
رقم الجلوس
36680
اسم الطالب
منه الله هشام سيد امبابى
المدرسة
الشهيد محمد فاروق وهدان الاعدادية بنات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
31
اللغة اجنبية
26
دراسات
10
الرياضيات
25
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
6.5
الدين
19
مجموع التربية الفنية
7
بتجبوها منين
الاسم : جيهان احمد محمد احمد ١٦٦٠٦٧
الاسم: جيهان احمد محمد 1660667
الاسم اسماء محمود عبدالعزيز عزتلى رقم الجلوس ١٦٦٠٣٥
الاسم اسماء محمود عبدالعزيز عزتلى. رقم الجلوس ١٦٦٠٣٥
4173
محافظة الجيزة
رقم الجلوس
4173
اسم الطالب
ناريمان رمضان عبدالحليم حسن
المدرسة
الفردوس الخاصة
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
37
اللغة اجنبية
29
دراسات
19.5
الرياضيات
27
العلوم
18.5
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
17.5
مجموع التربية الفنية
7
133853 محافظة الجيزه
رقم الجلوس
133853
اسم الطالب
هاجر شاكر عبدالفتاح حسين
المدرسة
محمد الصيفى الإعدادية الثانوية
الادارة التعليمية
الصف
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
40
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
30
العلوم
20
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
18
مجموع التربية الفنية
7
96331
رقم الجلوس
96331
اسم الطالب
شهد ممدوح همام عبدالرحمن
المدرسة
الحى 11للتعليم الاساسى
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
30.5
اللغة اجنبية
29
دراسات
13.5
الرياضيات
16.5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
16.5
مجموع التربية الفنية
7.5
37417
37455
37525
محافظة الجيزة
رقم الجلوس
37417
اسم الطالب
مريم صلاح عباس مرسى
المدرسة
الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
37
اللغة اجنبية
29.5
دراسات
18.5
الرياضيات
27.5
العلوم
19
المجموع
الكمبيوتر
6.5
الدين
13.5
مجموع التربية الفنية
6
رقم الجلوس
37455
اسم الطالب
منه الله صلاح عباس مرسى
المدرسة
الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
37
اللغة اجنبية
26.5
دراسات
12.5
الرياضيات
28.5
العلوم
15.5
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
11
مجموع التربية الفنية
7
رقم الجلوس
37525
اسم الطالب
نورهان شاذلى مصطفى شاذلى
المدرسة
الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36.5
اللغة اجنبية
29
دراسات
16
الرياضيات
28
العلوم
18
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
19
مجموع التربية الفنية
8
لوسمحت بنتي ٩٥١٥٩
لو سمحت شهد احمد سيد أحمد ٤٠٥٢
3606
عبدالله محمد سيد عثمان
رقم الجلوس
3606
اسم الطالب
عبدالله محمد سيد عثمان
المدرسة
علاء الدين الجديدة الخاصة
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
9.5
اللغة اجنبية
6
دراسات
1.5
الرياضيات
1
العلوم
0
المجموع
الكمبيوتر
1.5
الدين
3
مجموع التربية الفنية
5
43221شهد محمد عبد العاطي
هي نتيجة ظهرت
98343 انس محمد سيد عبد العظيم
رقم الجلوس
98343
اسم الطالب
انس محمد سيد عبدالعظيم
المدرسة
على بن ابى طالب للتعليم الاساسى
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
31
اللغة اجنبية
30
دراسات
13.5
الرياضيات
19.5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5.5
الدين
18.5
مجموع التربية الفنية
7.5
شهد احمد ٤٠٥٢
الاسم عائشه طارق ابراهيم محمد ابراهيم
رقم الجلوس 18094
رقم الجلوس
18094
اسم الطالب
عائشه طارق ابراهيم محمد
المدرسة
الاورمان
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
35
اللغة اجنبية
19
دراسات
12
الرياضيات
25
العلوم
20
المجموع
الكمبيوتر
7.5
الدين
19
مجموع التربية الفنية
7
أمينه حجاج سالم رقم الجلوس 216056
رقمي الجلوس 87012
اسم الطالب
شهد علي حسن على
المدرسة
المعتمدية بنات
الادارة التعليمية
كرداسة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
39
اللغة اجنبية
25
دراسات
20
الرياضيات
30
العلوم
18
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
19
مجموع التربية الفنية
6
الاسم احمد محمد محمد غريب الرقم 45625
الاسم رانيا زيدان عبد المعطى محمد
رقم الجلوس 10032
رقم الجلوس
10032
اسم الطالب
رانيا زيدان عبدالمعطي محمد
المدرسة
هدي شعراوي ع بنات
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
29.5
اللغة اجنبية
28
دراسات
20
الرياضيات
24
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
15.5
مجموع التربية الفنية
8
شروق طه اسما124787
رقم الجلوس
124787
اسم الطالب
شروق طه اسماعيل محمود
المدرسة
جزيرة الدهب الإعدادية بنات
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
38
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
29.5
العلوم
18.5
المجموع
الكمبيوتر
10
الدين
19.5
مجموع التربية الفنية
9
رقم جلوسي 15776 الاسكندرية
محمود جميل احمد عبد العليم
ممكن ترسل رقم الجلوس
محمد السيد محمد خفاجه 27062
43221
شهد محمد عبد العاطي
43221
اسم الطالب
شهد محمد عبدالعاطى عبدالرازق
المدرسة
ام المؤمنين ع بنات
الادارة التعليمية
شمال الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
28.5
اللغة اجنبية
28
دراسات
17
الرياضيات
23.5
العلوم
12.5
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
15
مجموع التربية الفنية
6
محمد عبد الرحيم احمدصادق
رقم جلوس 52686
رقم الجلوس
52686
اسم الطالب
محمد عبدالرحيم احمد صادق
المدرسة
جوهر الحديثة الخاصة عربى
الادارة التعليمية
أوسيم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36
اللغة اجنبية
23
دراسات
18
الرياضيات
19
العلوم
11.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
17
مجموع التربية الفنية
7
رقممم االلجلووس129164
137365
رقم الجلوس
137365
اسم الطالب
محمد سيد عبدالله عبداللطيف
المدرسة
السلام ع
الادارة التعليمية
الصف
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
37
اللغة اجنبية
29.5
دراسات
19
الرياضيات
28.5
العلوم
19
المجموع
الكمبيوتر
10
الدين
19
مجموع التربية الفنية
6
رقممم االلجلووس
129164
مستند رسمى للاستفسار عن النتيجة برجاء مراجعة المدرسة التابع لها
رقم الجلوس
129164
اسم الطالب
الاء طارق ابراهيم سليم
المدرسة
عبدالله بن رواحه ع بنات
الادارة التعليمية
الوراق
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
33.5
اللغة اجنبية
22
دراسات
10
الرياضيات
25
العلوم
16.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
20
مجموع التربية الفنية
8
رقم الجلوس 119982
رقم الجلوس
119982
اسم الطالب
عيد سيد فضل سليمان
المدرسة
الشهيد العقيد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
35
اللغة اجنبية
30
دراسات
19
الرياضيات
27.5
العلوم
19
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
17.5
مجموع التربية الفنية
8
الاسم/حبيبة ايمن سيد عباس ابراهيم
رقم الجلوس/٨٢
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مريم احمد عبد الفتاح ابراهيم ابراهيم رقم الجلوس 163306
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رقم الجلوس
163306
اسم الطالب
مريم احمد عبدالفتاح ابراهيم
المدرسة
الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
الادارة التعليمية
الحوامدية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
29
اللغة اجنبية
27.5
دراسات
11
الرياضيات
15
العلوم
13
المجموع
الكمبيوتر
6.5
الدين
15
مجموع التربية الفنية
5
طيب هتزهر امته
رقم الجلوس 35433
لو سمحت عايزه النتيجه
نعمه عمر عبدالله عوض رقم الجلوس 151372
رقم الجلوس
151372
اسم الطالب
نعمه عمر عبدالله عوض
المدرسة
المنوات الاعدادية بنات
الادارة التعليمية
ابو النمرس
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
40
اللغة اجنبية
29
دراسات
19.5
الرياضيات
29.5
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
7.5
الدين
18.5
مجموع التربية الفنية
8
رقم الجلوس
151372
اسم الطالب
نعمه عمر عبدالله عوض
المدرسة
المنوات الاعدادية بنات
الادارة التعليمية
ابو النمرس
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
40
اللغة اجنبية
29
دراسات
19.5
الرياضيات
29.5
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
7.5
الدين
18.5
مجموع التربية الفنية
8