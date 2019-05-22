برقم الجلوس ..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019- ورابط مباشر لموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني تعد محط اهتمام جميع طلاب ثالثة إعدادي بمجرد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي أخر العام،خلال نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعدها البدء في أعمال التصحيح من جانب مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإعلان نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني، ورفعها عبر موقع giza.moe.gov.eg
أوشكت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على إنهاء تصحيح نتيجة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني بجميع الإدارات التعليمية، حيث من المقرر إعلان النتيجة خلال الأسبوع القادم.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019
ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، والتي سيتم إعلانها رسمياً خلال الفترة المقبلة، على أحر من الجمر من أجل الاطمئنان على حصيلة المجهود الذين قاموا ببذله في طوال العام، حيث تعد الشهادة الإعدادية من أهم الشهادات، حيث أنها تحدد للطلاب كيفيه استكمال مشواره التعليمي.
تم صباح أمس البدء في امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بجميع المديريات التعليمية بالجيزة، وسنتابع في هذا التقرير أخبار نتيجة إعدادية الجيزة 2019، كما سنرصد أي شكاوى من جانب الطلاب طوال فترة الامتحانات.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات – روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم (من هنا)
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، فور اعتمادها اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الإعدادي فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني
وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية وخاصة القسم التعليمي فسوف نتابع معكم جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، وسيتم إعلانها من خلال هذا الموضوع فور اعتمادها من المحافظ، كما تتمنى إدارة الموقع النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على أفضل النتائج للشهادة الإعدادية.
حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية قد أجرت غرفة عمليات من أجل متابعة امتحانات إعدادية الجيزة 2019، التي تم عقدها الأسبوع الحالي ، حيث اشتكي الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية بالجيزة وأنه يحتوي على عده نقاط صعبه، فضلا عن طول الامتحان.
رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة
حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، على موقع مديرية التربية والتعليم، واتباع الخطوات التالية :
- رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة .
- اختيار نتائج الامتحانات.
- إدخال رقم الجلوس الطلاب المراد الاستعلام عن نتيجته.
- ومن ثم الضغط على زر النتيجة.
متابعة إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- بدء اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2018 في جميع الإدارات التعليمية
- انتهي يوم الخميس ، جميع طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية2019 الجيزة الترم الأول.
- بدأت مديرة التربية والتعليم بالجيزة بالتصحيح أوراق امتحانات الطلاب
- تواصل مدارس الجيزة تصحيح نتائج الإعدادية الترم الثاني حتى الآن
- أكدت إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزةـ أنه تم الانتهاء من التصحيح وسيتم اعتماد النتائج غدا.
- حيث أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة إعدادية الجيزة سيتم اعتمادها ظهر اليوم
- يذكر أن عدد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة للعام الحالي حوالي 141 ألف طالب وطالبة
- أعتمد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 81.99%، وجاري رفع النتائج
- وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 71 طالب.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها تعمل على قدم وساق من أجل تصليح تعطل موقع مديرية الجيزة التعليمية.
التعليقات
منار ربيع محمد محمود
١٣٨٧٤٠
محافظةالجيزة
ملك حسين محمد
ال خطاب
82260
اسمي الاء طارق محافظه الجيزه مدرسه مصعب بن عمير رقم الجلوس98868
الاسم عمرو محمود عيد محمود رقم الجلوس ،136586. محافظة الجيزه
بلله عليكي رودي عليه ظهرت ولا لا في محفظه الجيزه
لو سمحت عوزه النتيجه الاعداديه باسم محمود علاء مغربي رقم الجلوس19953
احمد محمد سيد محمد
31506
عايوه نتيجه الثالث اعدادى محافظه الجيزه
عايزه نتيجه االثالث إعدادي
احمد محمد سيد محمد
31506
146886 ده رقم الجلوس
محمدعبدالناصرعبداللطيف صديق
رقم الجلوس137369 الجيزة
اداره الصف التعليمية السلام الإعدادي المشتركه
محمدعبدالناصرعبداللطيف صديق
رقم الجلوس137369
سندس عصام محمد عبدالله
٢٠٧٦٧
رقم الجلوس 83919 محافظة الجيزة
83919 محافظة الجيزة إدارة كرداسه التعليميه
عمر طارق عبد الجواد
نادية حسن سيد حسين رقم الجلوس 75282 محافظة الجيزة مدرسة السلام الاعدادية بنات
الاسم/خالد جلال سعد زكى رقم الجلوس /103519 ،إدارة منشأة القناطر محافظة الجيزة
الاسم/خالد جلال سعد ذكى ،رقم الجلوس/103519
أسمى سارة صالح أبوالعلا رقم جلوسي 43775 بمحافظة الجيزة
ميادة أحمد سعيد صادق بكير
برقم الجلوس ٦٥٥٩٧
عائشه عمر
94905 الجيزه
53449
احمد محمد احمد ابراهيم
الشهاده الاعداديه
شيماء جمال
رقم الجلوس 22597 ممكن نتيجة الاعدادية
شهد ناصر علي بخيت
150995
١٦٢٢٧٣٠ منه ياسر ربيع الحوامديه
١٦٢٢٧٣٠
فرح عادل عبد المنعم سعيد
133184
اسراء محمود احمد السيد رقم الجلوس 24091
رجاء احمد عبد الفتاح محمد
43102
محى الدين محمد محى الدين أحمد
١٤٤٠٩٦
رحمه صلاح عبد الحميد
محافظه الجيزه
287654
رحمه صلاح عبد الحميد
محافظه الجيزه
28765
يسي رافت بشري فهيم اداره الجيزه بولاق الدكرور رقم الجلوس32051
محمود سيد عاشور
160894
مروة مصطفي محمد عبد القادر رقم الجلوس/45288
الاسممروة مصطفي محمد عبد القادر رقم الجلوس/ 45288
زينه ايمن احمد عبد العزيز 81756
ندى فتحى عوض محمد
٣٩٦٨
الجيزة
مهاب فيصل جابر محافظة الجيزة ادارة الهرم 18362
شهد ايمن محمد بكر
١٣١٨٤٣
الوراق
شهد ايمن محمد بكر
١٣١٨٤٣ شهد ايمن محمد بكر
الوراق
مريم تهامى مسعد رقم الجلوس 92714
ابراهيم علاء ابراهيم رقم جلوس 7979 الهرم
16038
حبيبه عمرو محمد (محافظه الجيزه) رقم الجلوس:29548
مريم محمد السيد محمد 82379
محمد حسن السيد
محافظة الجيزة
رقم الجلوس 60277
سيف الدين محمد عبدالمحسن متولي الحديدي
141924
معاذ عماد سيد ثابت محمد
99874
نادره محمد عبد المنعم احمد
رقم الجلوس ٢٣٣٦٩٥
محمد ياسر محمد محمود حسن رقم الجلوس (22400 الترم الاول 2019
صابرين محسن صاير حسن ١٦٥٦٣٢
صابرين محسن صاير حسن ١٦٥٦٣٢
صادق بسام صادق صديق ٦٢١٤١
عمار عبدالرحمن محمد ابراهيم 55812 الجيزة
طارق اكرامي عبدالوهاب البندارى
158481
طارق اكرامي عبدالوهاب البندارى
158481
اسراء مختار عبد الحفيظ ١٢٩١٣٥ الجيزه
محمد احمد سليمان علي
رقم الجلوس ٦٧٥٩٧
الجيزه
الاسم امانى اشرف فاروق احمد على زيادة
رقم الجلوس 12319
محافظة الجيزة
أريد نتيجه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس57716 محافظه الجيزه
ابراهيم عطيه ابراهيم الصعو 51810
يوسف محمد حسن محمد السيد 51897
45783 الجيزة ادارة شمال
٢٣٣٩١ المشير احمد اسماعيل
٢٣٣٩١ المشير احمد اسماعيل شروق عبد المحسن محمد
23391 المشير احمد اسماعيل شروق عبد المحسن محمد حمد
محمود ناصر سيد عبد الملك فرج. 130408 بالجيزه
شهد حسن حسني الجيزه ١٢٢٨٣٦
اسراء قرني كمال ضيف الله 35598 الجيزه
هيام كمال 63651 الجيزه
الاسم / حبيبة محمد عبد العظيم
رقم الجلوس / 123245
الجيزة
535
جوزيف سامح فؤاد نصر ⚖️ محافظه الجيزه
رقم الجلوس 28551
2️⃣8️⃣5️⃣5️⃣1️⃣
منه طارق رقم الجلوس ٨٦٢٤٧
شيماء اشرف سيد عبد العال / رقم الجلوس 63540 \مدرسة ميت رهينة الاعدادية بنات \محافظة الجيزة
رقم الجلوس 42132
احمد صابر محمود احمد
133003
محافظه الجيزه
انت عرفت النتيجة
انچي ربيع صابر محمد /الصف الثالث الأعدادي
رقم الجلوس /108130
الاسم هدى محمود رمضان سيد رقم الجلوس 9827 جيزة
256002
١١٩٥٧٩ممكن.النتيجة مدرسة الجيزة
ياسمين عصام السيد على
رقم الجلوس 5422
عبد الرحمن هشام بدر الدين
الرماية الهرم الجيزة
17998
عبد الرحمن هشام بدر الدين
الرماية الهرم
17998
منار ماجد ابو عمره رقم الجلوس 6159 سنه سته محافظه الجيزه
محمد محمود توفيق ع المجيد مركز اطفيح
عبد الرحمن نضال حمدي عبد النعيم أسيوط مركز منفلوط رقم الجلوس 81
محمد ثروت محمود حسان سريع
محافظه الجيزه اداره الهرم
رقم جلوس 19810
محمد ثروت محمود حسان سريع
محافظه الجيزه اداره الهرم
مدرسه دار فيصل الخاصه
رقم جلوس 19810
الاسم عبد الرحمن سيد علي سيد عيس
رقم الجلوس 1224
م الجيزه
الحومديه
عبدالرحمن سيد علي سيد عيس
1224
الاسم. هيام كمال علي علي جنش. اعدادية الجىزه. رقم الجلوس. ٦٣٦٥٢. ٢٠١٩م
فهد محمد احمد محمد سيد
181376
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 55.5 32 36.5 48 37 209 24 11 15.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
33197
احمد رجب سيد محافظة الجيزة إدارة العجوزة التعليمية رقم الجلوس 205706
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 58 39 21.5 45.5 20 184 33 15 15
229102 ده رقم الجلوس
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65.5 46.5 37 42 35 226 32.5 16 16
183355
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 40.5 39.5 46.5 31.5 230.5 31.5 14 16
محمد جمال
محافظه الجيزة
رقمالجلوس 155415
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71.5 50.5 35 46 35.5 238.5 26.5 13 16.5
الاسم اميرة احمد على محمد
رقم الجلوس 195764
مدرسة ام المؤمنين ع بنات امبابة ادارة شمال الجيزة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 59.5 33.5 27.5 40 24 184.5 31 14.5 15.5
سارة صلاح عباس
رقم الجلوس 217339
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68.5 41.5 36 43.5 32.5 222 32.5 13 18
منه محمد ابراهيم
رقم الجلوس 151652 الجيزه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 45.5 23 10 10 4 92.5 29.5 15 10
225183. الجيزة
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 46.5 38.5 56 38.5 253 34.5 14 16.5
حبيبه محمد ابراهيم سيد فرج \رقم الجلوس 122935
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70 55 37 51 32.5 245.5 35.5 18 17.5
رقم الجلوس
214081 محافظه الجيزه
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64.5 35 29.5 36.5 20 185.5 31 14 19
اريد معرفة نتيجة الاعدادية الجيزة 2018
رقم الجلوس 144797 باسم شهد علاء
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 57.5 40 54 35 260 29.5 15.5 16.5
148848
البدرشين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 43.5 35.5 32 46 33 190 33 13 13
يارب نتيجتي تظهر دلوقتي
كريم محمدهاشم محمدمدرسة قريه عبدالصمدالاعداديه منشاه القناطرجيزه رقم الجلوس103902
السلام عليكم
اريد الحصول هلى نتيجه اعداديه محافظة الجيزة
نورهان شريف محمد عبدالفتاح
مدرسة الحى الثانى عشر الاعداديه( مدينة 6 اكتوبر)
رقم الجلوس 237185
مدرسه الجيزة رقم جلوس ١١٩٥٧٩
234783 محافظة الجيزة
شهد حسام حسن
233208
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64.5 30 20 44.5 20.5 179.5 35 15 18
203620
هى الجيزة ظهرت ولا لا
ايوا ظهرت
الاسم :يوسف عز الدين امين نبوي سكر
رقم الجلوس :144502
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 54 38.5 51.5 31 246 28.5 14 15
محافظه الجيزه شهد احمد 214384
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 42 38 45.5 37 235 32.5 16 13.
174997
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 44 34.5 49 30.5 232 29 13 10
ارجوا ارسال النتيجة
الجيزة
110349
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 61.5 37 20 30 23 171.5 22 12 16
محافظه الجيزة ١١٠٣٤٩
231297
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65 49 24 51 24 213 38 17 15
رويدا هشام محمد حسن
231297
6 اكتوبر
ملاك نشأت عطاله 236201. اداره سته اكتوبر
.
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 48.5 31 37.5 45.5 20 182.5 28.5 13.5 17
مصطفى محمد مصطفى محمد مسلم على عبد الله رقم الجلوس 204890
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70.5 38.5 36.5 48 35.5 229 35 16 15
عبدالله مدحت عبد اللطيف احمد
مدرسه
الجيزه رقم جلوس١١٩٥٧٩ممكن النتيجة
hanen alaa
105217
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 56 39 48.5 36.5 251 24.5 12.5 14
105217
مديرية العمرانية
حنين علاء الدين شوقى
فرح رضي إبراهيم خليفة
الإدارة العمرانية
101892
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69.5 56.5 34.5 51 35 246.5 32.5 14 12.5
ممكن النتيجه ١٥١٧١٧
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64.5 58 38 48 38.5 247 32 13 11
162135
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 31.5 27.5 30 20 149 24 12 13.5
زينب عيد عبدالسلام محافظه الجيزه رقم الجلوس 245853
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 57 42 33.5 42.5 27 202 31.5 15 14
٢٤٢٩١٣ ادارة منشاءة القناطر
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 60 37 26 49.5 31 203.5 33.5 15 19
شهاب الدين سامح حسين
١٠٧٩٥٥
اداره العمرانيه التعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 28.5 30 20.5 30 21 130 20 10 12
107955
شهاب الدين سامح حسين
اداره العمرانيه التعليميه
102253 الجيزه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72 56 37.5 54.5 38.5 258.5 33 11 15
نيرة محمد عبد العال محمد كيلاني.
رقم الجلوس 132891
مدرسه الشروق اداره بولاق الدكرور
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 60 38.5 29 42.5 32 202 33 14 15.5
محافظه الجيزه.
رقم الجلوس 133730
الاسم. سالم مجدي عباس عمران
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 56.5 51.5 36 50.5 39 233.5 33 12 16
محمد هيثم سيد مصطفي
رقم الجلوس 140605
إدارة جنوب الجيزة التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 55.5 39 31 48.5 29 203 20 14 12
ساجده مصطفي
رقم الجلوس201725
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 60 31.5 27 43.5 31 193 27.5 14 14
108630
محافظه الجيزه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 49 27 30 36 213 26 15.5 13
أحمد طارق عبد الموجود احمد. 205675
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 33 28.5 30.5 20 152 24.5 12 13
449870 ادارة المرج التعليمية
مصطفي احمد مصطفي عبد الجواد
128420 مدرسة الشروق الخاصة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 59 40 56 40 268.5 31 16.5 16
الاسم/عبدالله عمر محمد عبدالله
رقم الجلوس/ 151209
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 36.5 36 40 32 210.5 27 10 10
محافظة الجيزة رقم الجلوس 191183
الاسم عبد الرحمن خالد طه محمود رقم الجلوس191183محافظة الجيزة
منشاة دهشو ر مدرسة الاسثاز سعيد
01129911496
منشا ة د هشور
25.2 55.1
بعد إذن حضرتك في الرياضة اديني اديني الجبر لوحده والهندسة لوحدها رقم الجلوس 189246
شهادة اصف الثا لث الاعدادى
212024
دينا ابوسريع صالح سالم
الجيزة
رقم الجلوس 9
٣٨٠٩٣
حسام حسن 33288
لو سمحتي نتيجة الاعدادية البحيرة امتا
رقم جلوس3674
243246
نتيجة الشهادة الاعداديه بمدرسة علاء الدين
نتيجه الشهاده كفر الشيخ ظهرت ولا لسه
قليوبية طهرت ولا لسه
لسة يا فندم يوم الاربعاء
رضا منصور أحمد محمد 176254 إدارة الصف التعليمية
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة مركز العياط قرية جرزا ال
محمد سعد ابو الفضل محمد
للغة العربية 36
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 19.5
الرياضيات 28
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 131
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 19.5
الرياضيات 28
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 131
رقم الجلوس175185
اللغة العربية 24.5
اللغة الانجليزية 8
الدراسات 10
الرياضيات 13.5
العلوم 11
المجموع الأساسى 67
اللغة العربية 24.5
اللغة الانجليزية 8
الدراسات 10
الرياضيات 13.5
العلوم 11
المجموع الأساسى 67
لغة العربية 24.5
اللغة الانجليزية 8
الدراسات 10
الرياضيات 13.5
العلوم 11
المجموع الأساسى 67
خالد محمد عبدالماجد حسن
151394
اللغة العربية 37
اللغة الانجليزية 21
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 128
للغة العربية 37
اللغة الانجليزية 21
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 128
اللغة العربية 37
اللغة الانجليزية 21
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الاساسي 128
انا ابراهيم اشرف محمد ربيع ٩٩١٥١
عبد الله عيد محمد راشد المتناوي
رقم الجلوس / 152290
اللغة العربية 26
اللغة الانجليزية 5
الدراسات 10
الرياضيات 6.5
العلوم 2
المجموع الأساسى 49.5
للغة العربية 26
اللغة الانجليزية 5
الدراسات 10
الرياضيات 6.5
العلوم 2
المجموع الأساسى 49.5
محمد عبد التواب محمد
فين رقم الجلوس يا فندم
كام رقم الجلوس
مربم منصور ثابت
٢٣٢٨١٠
اللغة العربية 37.5
اللغة الانجليزية 26
الدراسات 13.5
الرياضيات 23
العلوم 12.5
المجموع الأساسى 112.5
للغة العربية 37.5
اللغة الانجليزية 26
الدراسات 13.5
الرياضيات 23
العلوم 12.5
المجموع الأساسى 112.5
إدارة بولاق الدكرور التعليمية
رقم الجلوس/ 133300
نتيجة الفصل الدراسى الأول
الشهادة الأعدادية
اللغة العربية 31.5
اللغة الانجليزية 17.5
الدراسات 3.5
الرياضيات 4
العلوم 16
المجموع الأساسى 72.5
للغة العربية 31.5
اللغة الانجليزية 17.5
الدراسات 3.5
الرياضيات 4
العلوم 16
المجموع الأساسى 72.5
محمد اشرف شامي عبد الرازق
رقم الجلوس 102116
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 18
الرياضيات 25.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 126.5
للغة العربية 36
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 18
الرياضيات 25.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 126.5
١١٦٠٢٨
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 19.5
الرياضيات 24.5
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 126.5
133565
اللغة العربية 28
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 16
الرياضيات 20.5
العلوم 13.5
المجموع الأساسى 93
للغة العربية 28
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 16
الرياضيات 20.5
العلوم 13.5
المجموع الأساسى 93
الاسم : مريم عصام الدين عبد الرحمن اسماعيل
رقم الجلوس : 194398
الإدارة : شمال الجيزة
اللغة العربية 33
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 12
الرياضيات 21
العلوم 10
المجموع الأساسى 91
للغة العربية 33
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 12
الرياضيات 21
العلوم 10
المجموع الأساسى 91
Mark1 66.7
اية مصطفى اسماعيل محمد
132156
اللغة العربية 31.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 10
الرياضيات 17
العلوم 16.5
المجموع الأساسى 90
128249 مؤمن احمد شبل
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 19.5
الرياضيات 29
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 133
مريم احمد عادل توفيق
٢٤٨٣١٠
عمرو ايمن ابراهيم رقم الجلوس 190886 مدرسه النهضه للتواصل لمه تظهر 01024006961 واتساب
اللغة العربية 20
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 16
الرياضيات 10
العلوم 6.5
المجموع الأساسى 67.5
اللغة العربية 31
اللغة الانجليزية معفى
الدراسات 15.5
الرياضيات معفى
العلوم معفى
المجموع الأساسى 46.5
الاسم : جنه سامر حسين القاضي
رقم الجلوس : 115743
الادارة : الهرم
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 29.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 137.5
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 29.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 137.5
هدير احمد رشاد محمود
١٩٥٠٤١
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 16.5
الرياضيات 25.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 113
Mark1 81
محافظه الجيزه نفسي اعرف النتيجه
ظهرت يا فندم
الاسم روان حنفي رقم الجلوس ١09461
رق الجلوس 109461
اللغة الانجليزية 20.5
الدراسات 18
الرياضيات 19
العلوم 15
المجموع الأساسى 94.5
إدارة العمرانية بمحافظة الجيزة رقم الجلوس 109461 مدرسة هدي شعراوي الاعدادية بنات
ادهم عصام عبد الكريم عبد الحميد رقم الجلوس 120812 مدرسة الشهيد محمد سيد احمد
105032
اللغة العربية 25
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 12.5
الرياضيات 15
العلوم 10
المجموع الأساسى 77.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 12.5
الرياضيات 15
العلوم 10
المجموع الأساسى 77.5
ادهم عصام عبد الكريم عبد الحميد رقم الجلوس 120812
اللغة العربية 25
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 12.5
الرياضيات 15
العلوم 10
المجموع الاساسي 77.5
١١٧٤٢٣
اللغة العربية 35
اللغة الانجليزية 23
الدراسات 14.5
الرياضيات 22.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 115
مى محمد احمد عويس
محافظه :الجيزه
رقم الجلوس:٢١٤١٣٢
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 18.5
الرياضيات 24
العلوم 16
المجموع الأساسى 124.5
آية اسامة جلال الدين درويش
إدارة العمرانية التعليمية
102158 رقم الجلوس
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 19
الرياضيات 29
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 134.5
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 19
الرياضيات 29
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 134.5
155026 محافظة الجيزة
اللغة العربية 36.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 18.5
الرياضيات 29.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 134.5
رقمى ١٠٥٥٤٣
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 27.5
الدراسات 20
الرياضيات 26.5
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 128
Mark1 85.3
رقم الجلوس ١٠٣٦١٨
الاسم ميار عماد سيد
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 19.5
الرياضيات 29.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 134
سلمى عامر حنفي امين
110914
ادارة العمرانية
اللغة العربية 26.5
اللغة الانجليزية 20
الدراسات 10
الرياضيات 15
العلوم 10
المجموع الأساسى 81.5
اللغة العربية 26.5
اللغة الانجليزية 20
الدراسات 10
الرياضيات 15
العلوم 10
لمجموع الأساسى 81.5
إمته هتظهر النتيجة
ظهرت بالفعل يا فندم
فهد احمد محمد محمد حسين
الإسم :عبد الواحد السيد عبد الواحد الشربيني
رقم الجلوس :140413
محافظة:الجيزة
الاسم :محمد خالد السيد
رقم الجلوس :١١٩٧٨٣
اللغة العربية 33.5
اللغة الانجليزية 22
الدراسات 17
الرياضيات 24
العلوم 18
المجموع الأساسى 114.5
25 يناير 2018 الساعة 3:20 دقبقة
اللغة العربية 28
اللغة الانجليزية 19.5
الدراسات 18.5
الرياضيات 22.5
العلوم 5.5
المجموع الأساسى 94
207429
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 25
الدراسات 12.5
الرياضيات 19
العلوم 10
المجموع الأساسى 102.5
امته النتيجه هتظهر حرام اعصابنا
فين النتيجه اعداديه الجيزه
هارون سامح هارون قلدس
بولاق الدكرور
127788
نتيجه الاعداديه محافظه الجيزه رقم جلوس 129085
اللغة العربية 36.5
اللغة الانجليزية 28.5
الدراسات 19.5
الرياضيات 24
العلوم 19
المجموع الأساسى 127.5
احمدايمن العوضي غانم 117102
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 19.5
الرياضيات 27
العلوم 19
المجموع الأساسى 130
شهد محمود عبد الرحيم طه
اكتب تعليقك هنا…مديرية الجيزه ورقم الجلوس ٢٤٩٧٨٤
رقم الجلوس 190960…
حرام الناس تتعلق بوهم فين النتيجة
اللغة العربية 26
اللغة الانجليزية 17
الدراسات 19
الرياضيات 19.5
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 101
اللغة العربية 32
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 17
الرياضيات 20
العلوم 16
المجموع الأساسى 101
رقم الجلوس: 544
المحافظه: الجيزه
اكتب تعليقك هنا…رقم جلوس ٢٤٩٧٨٤
اكتب تعليقك هنا…عبدالرحمن سمسم رقم الجلوس ٢٤٩٧٨٤
حازم خالد عبدالحكيم حسن
رقم جلوس 102599
اللغة العربية 38.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 138.5
230588
سما سامر عبد الحميد السيد بدوى
اللغة العربية 35.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 29.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 135
رقم الجلوس 185390
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 19
الرياضيات 27
العلوم 20
المجموع الأساسى 135
محمد عادل رجاء عبد العزيز
رقم الجلوس:١٦٤٥٠٦
اداره : أبو النمري بالجيزه
احمد ايمن العوضي غانم. 117102
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 29.5
الدراسات 20
الرياضيات 29
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 137
183407
اللغة العربية 40
اللغة الانجليزية 26.5
الدراسات 17.5
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 134
محمد حسام محمد علي .رقم الجلوس 150891. إدارة البدرشين
محافظة الجيزة
ادارة العمرانية التعليمية
رقم الجلوس:١٠١٧٧٥
اللغة العربية 36.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 19
الرياضيات 25.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 130
105536 الجيزة
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 24.5
الدراسات 18
الرياضيات 19
العلوم 17
المجموع الأساسى 113
مريم نصر على نصر
115853
الهرم
اللغة العربية 28.5
اللغة الانجليزية 28.5
الدراسات 16
الرياضيات 17.5
العلوم 10
المجموع الأساسى 100.5
الاسم : زياد محمد مكرم رضوان شنب.
رقم الجلوس: ١٦٤١١٦
اللغة العربية 22.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 2.5
الرياضيات 6
العلوم 10
المجموع الأساسى 56
محمود هاني أحمد حسن الجيزة رقم الجلوس 107673
اللغة العربية 31.5
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 18
الرياضيات 26.5
العلوم 16
المجموع الأساسى 121
محمود هاني أحمد حسن احمد رقم الجلوس 107673. الجيزة
لغة العربية 31.5
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 18
الرياضيات 26.5
العلوم 16
المجموع الأساسى 121
إدارة مدير التربية والتعليم بمحافظة الجيزه
حنان أحمد محمد رقم الجلوس
116986
اللغة العربية 35.5
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 17.5
الرياضيات 25.5
العلوم 16.5
المجموع الأساسى 124
إدارة مدير التربية والتعليم بمحافظة الجيزه
مدير التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
شهدت محافظة الجيزة ثلاثة اعداديه
احمد حسين السيد محمد مرسى رقم الجلوس 215213. اداره شمال الجيزه
اللغة العربية 29
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 14
الرياضيات 21.5
العلوم 14.5
المجموع الأساسى 95
انا اريد نتيجة الشهادة الاعدادية
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية
210681
اللغة العربية 37.5
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 19.5
الرياضيات 28.5
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 133
احمد محمد مصطفي ابراهيم
رقم الجلوس / 141928
ادارة جنوب الجيزة
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 18
الرياضيات 28
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 129
يا جماعة هي النتيجه ظهرت ولا للسة
ظهرت يا فندم اكتب رقم الجلوس وعرضها لحضرتك حالا
رقم الجلوس ١١٤٠٧٦
الاسم/ محمدامين عبدالرحمن نور الدين امين عطية
منطقة الجيزة
اللغة العربية 21
اللغة الانجليزية –
الدراسات 11.5
الرياضيات –
العلوم –
المجموع الأساسى 32.5
١١٤٠٧٦ رقم الجلوس
الاسم/ محمد امين عبدالرحمن نور الدين امين عطية مدرسة
ضحي احمد حسن عبد العليم رقم الجلوس 104735 مدرسه علاء الدين الخاصه الجديده
محافظه الجيزه
رقم الجلوس ١١٥٨٢٢
الاسم جنى اشرف عنتر محمد
برجاء الرد
جنى اشرف عنتر محمد رقم جلوس ١١٥٨٢٢
بسنت ايهاب عبد الغفار السحار 239042 الجيزه
كيرلس مجدى يوسف
104787
ادارة الجيزة
م
محمد باسل محملجي
229691
كيرلس مجدى يوسف
مديرية الجيزة
104787
رقم جلوس 112015 الاسم . إبراهيم محمد إبراهيم سيد عبد المجيد عمار. محافظه الجيزه الاداره البدرشين
رقم جلوس 152011 الاسم . إبراهيم محمد إبراهيم سيد عبد المجيد عمار محافظه الجيزه اداره البدرشين
رقم جلوس 152011 إبراهيم محمد إبراهيم سيد عبد المجيد عمار محافظه الجيزه الشهاده الاعددايه
رقم جلوسي ١٨١٢٦٢
اللغة العربية 35
اللغة الانجليزية 26.5
الدراسات 18
الرياضيات 23.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 123
ادهم هشام محمود سليمان
اداره٦اكتوبر
رقم الجلوس ٢٣٠٥٢٥
ادهم عصام محمد رشاد
رقم الجلوس 114233
محافظة الجيزة
لجنة مدرسة الاهرامات لغات
عبد الرازق حسن عبد الرازق دكروري
١٣٩٠١٩
الاسم شهاب حلمي سيد محمد
رقم الجلوس/891751
امبابه
ebvhnv
عمر صلاح 200674
اللغة العربية 36.5
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 18
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 133.5
147951
الاسم:نرين عصام سعد محمد
رقم الجلوس:202128
محافظه:الجيزه
اداره:الدقي
مدرسه:الدقي الاعداديه بنات
اللغة العربية 33.5
اللغة الانجليزية 22
الدراسات 19.5
الرياضيات 24
العلوم 16
المجموع الأساسى 115
نتيجة الشرقية
140818
أّدِأّرةّ جِنِوِبِ أّلَجِيِّزِّهِ
اللغة العربية 28
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 15.5
الرياضيات 17.5
العلوم 10
المجموع الأساسى 86
الاسم:عبدالله محمد عبداللاه
رقم الجلوس:107408
محافظه: الجيزه
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 20
الرياضيات 28
العلوم 18.5
المجموع الأساسى 132.5
الاسم / عمر عبد العزيز سيد عبد العزيز
اسم المدرسة / نزلة الاشطر
رقم الجلوس / 164188
اداره / ابو النمرس
اللغة العربية 32.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 14.5
الرياضيات 17
العلوم 12
المجموع الأساسى 91
رقم الجلوس 225161
الاداره التعليميه اوسيم
اللغة العربية 35
اللغة الانجليزية 20.5
الدراسات 18
الرياضيات 29.5
العلوم 18
المجموع الأساسى 121
نتائج الاعدادية
أين رقم الجلوس
الاسم:-عبد الرحمن مجدى فاروق سيد رقم الجلوس:-152259 ——-ادارة:-البدرشين
الاسم:-عبد الرحمن مجدى فاروق سيد رقم الجلوس:-152259 ——-ادارة:-المدرسين
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 19.5
الرياضيات 29
العلوم 20
المجموع الأساسى 132.5
الاسم/ فارس شادي محمد
الاداره/ العمرانية
الرقم/ ١٠١٤٢٧
اللغة العربية 37.5
اللغة الانجليزية 29.5
الدراسات 19
الرياضيات 29.5
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 135
الاسم. ابراهيم محمد ابو خليل علي يوسف
رقم الجلوس 100382
اداره العمرانيه
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 28
العلوم 18
المجموع الأساسى 134
جمال عبدالناصر أحمد حسن مدرسة محمد سلامه المنشية رقم الجلوس
لا يوجد رقم جلوس
لؤي محمد احمد كمال
115359
الهرم
الاسم.محمد حسام محمد علي رقم الجلوس.150891 الاداره التعليميه.البدرشين
اللغة العربية 31.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 16
الرياضيات 25
العلوم 13
المجموع الأساسى 100.5
اللغة العربية 35.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 19.5
الرياضيات 27.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 131.5
لم أعرف بريدي الالكتروني
مطلوب رقم الجلوس لعرض النتيجة
الاسم /عبد الرحمن محمد جعفر
رقم الجلوس/٢٠٠١٤٤
إداره/الدقي
اللغة العربية 37
اللغة الانجليزية 27.5
الدراسات 14
الرياضيات 21
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 119
Mark1 83.3
الاسم /محمد حامد
رقم الجلوس/245572
الاداره/منشأه القناطر
اللغة العربية 37
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 19.5
الرياضيات 27.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 130
نتيحه الشهاده
جبت يا كابتين 131
125010 محمد شعبان محمد عيسى
الهرم