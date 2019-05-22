 التخطي إلى المحتوى

برقم الجلوس ..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019- ورابط مباشر لموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

كتب هبه سالم آخر تحديث
برقم الجلوس ..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019- ورابط مباشر لموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني تعد محط اهتمام جميع طلاب ثالثة إعدادي بمجرد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي أخر العام،خلال نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعدها البدء في أعمال التصحيح من جانب مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإعلان نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني، ورفعها عبر موقع giza.moe.gov.eg

أوشكت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على إنهاء تصحيح نتيجة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني بجميع الإدارات التعليمية، حيث من المقرر إعلان النتيجة خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، والتي سيتم إعلانها رسمياً خلال الفترة المقبلة، على أحر من الجمر من أجل الاطمئنان على حصيلة المجهود الذين قاموا ببذله في طوال العام، حيث تعد الشهادة الإعدادية من أهم الشهادات، حيث أنها تحدد للطلاب كيفيه استكمال مشواره التعليمي.

تم صباح أمس البدء في امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بجميع المديريات التعليمية بالجيزة، وسنتابع في هذا التقرير أخبار نتيجة إعدادية الجيزة 2019، كما سنرصد أي شكاوى من جانب الطلاب طوال فترة الامتحانات.

  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات – روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم (من هنا)
  • لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، فور اعتمادها اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الإعدادي فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني

وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية وخاصة القسم التعليمي فسوف نتابع معكم جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، وسيتم إعلانها من خلال هذا الموضوع فور اعتمادها من المحافظ، كما تتمنى إدارة الموقع النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على أفضل النتائج للشهادة الإعدادية.

حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية قد أجرت غرفة عمليات من أجل متابعة امتحانات إعدادية الجيزة 2019، التي تم عقدها الأسبوع الحالي ، حيث اشتكي الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية بالجيزة وأنه يحتوي على عده نقاط صعبه، فضلا عن طول الامتحان.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، على موقع مديرية التربية والتعليم، واتباع الخطوات التالية :

متابعة إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

  • بدء اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2018 في جميع الإدارات التعليمية
  • انتهي يوم الخميس ، جميع طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية2019 الجيزة الترم الأول.
  • بدأت مديرة التربية والتعليم بالجيزة بالتصحيح أوراق امتحانات الطلاب
  • تواصل مدارس الجيزة تصحيح نتائج الإعدادية الترم الثاني حتى الآن
  • أكدت إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزةـ أنه تم الانتهاء من التصحيح وسيتم اعتماد النتائج غدا.
  • حيث أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة إعدادية الجيزة سيتم اعتمادها ظهر اليوم
  • يذكر أن عدد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة للعام الحالي حوالي 141 ألف طالب وطالبة
  • أعتمد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 81.99%، وجاري رفع النتائج
  • وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 71 طالب.
  • أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها تعمل على قدم وساق من أجل تصليح تعطل موقع مديرية الجيزة التعليمية.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 55.5 32 36.5 48 37 209 24 11 15.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 58 39 21.5 45.5 20 184 33 15 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65.5 46.5 37 42 35 226 32.5 16 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72.5 40.5 39.5 46.5 31.5 230.5 31.5 14 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71.5 50.5 35 46 35.5 238.5 26.5 13 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 59.5 33.5 27.5 40 24 184.5 31 14.5 15.5

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68.5 41.5 36 43.5 32.5 222 32.5 13 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 45.5 23 10 10 4 92.5 29.5 15 10

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 46.5 38.5 56 38.5 253 34.5 14 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70 55 37 51 32.5 245.5 35.5 18 17.5

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64.5 35 29.5 36.5 20 185.5 31 14 19

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 57.5 40 54 35 260 29.5 15.5 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 43.5 35.5 32 46 33 190 33 13 13

  99. السلام عليكم
    اريد الحصول هلى نتيجه اعداديه محافظة الجيزة
    نورهان شريف محمد عبدالفتاح
    مدرسة الحى الثانى عشر الاعداديه( مدينة 6 اكتوبر)
    رقم الجلوس 237185

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64.5 30 20 44.5 20.5 179.5 35 15 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71 54 38.5 51.5 31 246 28.5 14 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72.5 42 38 45.5 37 235 32.5 16 13.

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74 44 34.5 49 30.5 232 29 13 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 61.5 37 20 30 23 171.5 22 12 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65 49 24 51 24 213 38 17 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 48.5 31 37.5 45.5 20 182.5 28.5 13.5 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70.5 38.5 36.5 48 35.5 229 35 16 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71 56 39 48.5 36.5 251 24.5 12.5 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69.5 56.5 34.5 51 35 246.5 32.5 14 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64.5 58 38 48 38.5 247 32 13 11

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 31.5 27.5 30 20 149 24 12 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 57 42 33.5 42.5 27 202 31.5 15 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 60 37 26 49.5 31 203.5 33.5 15 19

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 28.5 30 20.5 30 21 130 20 10 12

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72 56 37.5 54.5 38.5 258.5 33 11 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 60 38.5 29 42.5 32 202 33 14 15.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 56.5 51.5 36 50.5 39 233.5 33 12 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 55.5 39 31 48.5 29 203 20 14 12

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 60 31.5 27 43.5 31 193 27.5 14 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71 49 27 30 36 213 26 15.5 13

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 33 28.5 30.5 20 152 24.5 12 13

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 59 40 56 40 268.5 31 16.5 16

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 36.5 36 40 32 210.5 27 10 10

  240. الاسم / عمر عبد العزيز سيد عبد العزيز
    اسم المدرسة / نزلة الاشطر
    رقم الجلوس / 164188
    اداره / ابو النمرس

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.