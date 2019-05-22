برقم الجلوس ..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019- ورابط مباشر لموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني تعد محط اهتمام جميع طلاب ثالثة إعدادي بمجرد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي أخر العام،خلال نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعدها البدء في أعمال التصحيح من جانب مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإعلان نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني، ورفعها عبر موقع giza.moe.gov.eg

أوشكت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على إنهاء تصحيح نتيجة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني بجميع الإدارات التعليمية، حيث من المقرر إعلان النتيجة خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، والتي سيتم إعلانها رسمياً خلال الفترة المقبلة، على أحر من الجمر من أجل الاطمئنان على حصيلة المجهود الذين قاموا ببذله في طوال العام، حيث تعد الشهادة الإعدادية من أهم الشهادات، حيث أنها تحدد للطلاب كيفيه استكمال مشواره التعليمي.

تم صباح أمس البدء في امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بجميع المديريات التعليمية بالجيزة، وسنتابع في هذا التقرير أخبار نتيجة إعدادية الجيزة 2019، كما سنرصد أي شكاوى من جانب الطلاب طوال فترة الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات – روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم (من هنا)

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 ، فور اعتمادها اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الإعدادي فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني

وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية وخاصة القسم التعليمي فسوف نتابع معكم جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، وسيتم إعلانها من خلال هذا الموضوع فور اعتمادها من المحافظ، كما تتمنى إدارة الموقع النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على أفضل النتائج للشهادة الإعدادية.

حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية قد أجرت غرفة عمليات من أجل متابعة امتحانات إعدادية الجيزة 2019، التي تم عقدها الأسبوع الحالي ، حيث اشتكي الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية بالجيزة وأنه يحتوي على عده نقاط صعبه، فضلا عن طول الامتحان.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019، على موقع مديرية التربية والتعليم، واتباع الخطوات التالية :

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة .



اختيار نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الجلوس الطلاب المراد الاستعلام عن نتيجته.

ومن ثم الضغط على زر النتيجة.

متابعة إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة



بدء اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2018 في جميع الإدارات التعليمية

انتهي يوم الخميس ، جميع طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية2019 الجيزة الترم الأول.

بدأت مديرة التربية والتعليم بالجيزة بالتصحيح أوراق امتحانات الطلاب

تواصل مدارس الجيزة تصحيح نتائج الإعدادية الترم الثاني حتى الآن

أكدت إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزةـ أنه تم الانتهاء من التصحيح وسيتم اعتماد النتائج غدا.

حيث أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة إعدادية الجيزة سيتم اعتمادها ظهر اليوم

يذكر أن عدد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة للعام الحالي حوالي 141 ألف طالب وطالبة

أعتمد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 81.99%، وجاري رفع النتائج

وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 71 طالب.

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها تعمل على قدم وساق من أجل تصليح تعطل موقع مديرية الجيزة التعليمية.

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