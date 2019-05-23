نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة, يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الثاني من أجل التمكن من نيل قسط من الراحة خلال فترة الأجازة التي تستمر لمدة أربعة أشهر، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 قريبا، حيث من المنتظر أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من جميع أعمال الكنترول، التي تشمل التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الشاملة من أجل عدم الوقوع في أي أخطاء قد تضر بأبناء محافظ البحيرة من الطلبة والطالبات ومن المقرر أن يتم رفع نتائج الطلاب إلى المحافظ لاعتمادها رسميا ومن ثم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.
من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة عبر موقع المحافظة خلال الأيام القلية المقبلة، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب، وسوف يتم رفع نتائج جميع الطلبة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، التي تضم كلا من (حوش عيسى وكوم حمادة و إيتاي البارود و أبو حمص ودمنهور) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.
- أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة البحيرة.
- اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
- اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
- اضغط على عرض النتيجة
ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الانتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة البحيرة، الخدمات الالكترونية –————-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة———-———-من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.
من المتوقع أن تستغرق عملية التصحيح حوالي أسبوع من انتهاء الطلاب من آداء امتحانات أخر العام ليتم رفع النتيجة بعدها مباشرة، حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام والحصول على الدرجات برقم الجلوس عبر الروابط التي قمنا بتوفيرها لكم.
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
ده رقم الجلوس 136004 الاسم يوسف شريف
63330
هدير رجب عبداللطيف زعلوك
فور ظهور النتيجة سنرسل لحضرتك
عايزه شهادة ندى أحمد أمين صعدلا مدرسة عمرو بن الخطاب
حسام حسن محمد عطافى حسن خطاب.البحيرة
رقم الجلوس ١١٥٤٢
حسام حسن محمد عطافى حسن خطاب.
البحيرة
رقم الجلوس ١١٥٤٢
انا عايز النتيجه بعد ازنك وهه الركم 96767
الاسم: احمد احمد سامح السيد السيد الريف
رقم الجلوس:56895
انا فاطمه عبدالباسط عبد الغفار مدرسة ; حوش عيسي الاعدايه بنات رقم الجلوس ;764
من فضلك 834
شمس احمد ابراهيم راشد
رقم الجلوس 40
الاسم بسملة ناجي حسن حسونة بكر
عبد الرحمن مداح عطيه حسين
عايز اعرف نتجتى
٨٠٧٢٨انا
٨٠٧٢٨
عايز.النتيجة
من فضلك اناعايز النتيجة رقم الجلوس ١٧١٦٩
نتيجة الترام الاول الصف الثالث الاعدادى مدرسة هدى شعراوى المهنية بكفر الدوار بحيرة باسم/صفاء شعبان السيد بسيونى سرحان/رقم ااجلوس695
الاسم: زينه انور فؤاد عبد العزيز منيسى
رقم الجلوس: 695
اسم المدرسة: الجمهوريه بنات
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 27
جبر 27
دراسات اجتماعية 20
علوم 17.5
دين 13
كمبيوتر 8
المجموع الكلى 127
93014
لاسم: محمد عبد الحميد فتح الله محمد
رقم الجلوس: 93014
اسم المدرسة: عمر بن الخطاب تعليم اساسى بالنوبارية
الدرجات
لغة عربية 26.5
لغة انجليزية 9
جبر 9.5
دراسات اجتماعية 12
علوم 9
دين 14
كمبيوتر 4.5
المجموع الكلى 66
انا عايز النتيجه وده رقم الجلوس 95631
النتيجة
الاسم: ايمان فايز شوقى عبد الحميد
رقم الجلوس: 95631
اسم المدرسة: عثمان بن عفان تعليم اساسى
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 23.5
جبر 19
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17
دين 14.5
كمبيوتر 3.5
المجموع الكلى 114
من فضلك حضراتكم نتيجة الرقم ده 38975
الاسم: محمود احمد محمود محمد
رقم الجلوس: 38975
اسم المدرسة: الغابة الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 15.5
جبر 20
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 15.5
دين 17.5
كمبيوتر 3
المجموع الكلى 92
نتيجة امتحان الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة نصف اول
انا عايزة النتيجة 40946
لاسم: اسراء عصام عبدالفضيل عبدالجليل ماضى
رقم الجلوس: 40946
اسم المدرسة: السوسى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 17.5
جبر 15
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 13.5
دين 10.5
كمبيوتر 5
المجموع الكلى 95.5
رقم الجلوس 79180 احمد عطاالله احمد عبدة بدادة
الاسم: احمد عطا الله احمد عبده بدادة
رقم الجلوس: 79180
اسم المدرسة: زغلول ع بنين
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 27
جبر 26.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
دين 17
كمبيوتر 7.5
المجموع الكلى 125.5
وصال محمد السقا رقم الجلوس 18108
لاسم: وصال محمد على احمد السقا
رقم الجلوس: 18108
اسم المدرسة: كفر مجاهد الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 24.5
لغة انجليزية 6
جبر 23.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 15
دين 10
كمبيوتر 7
المجموع الكلى 79
٣٣٠٦٧البحيره
رقم الجلوس ٢٢٩٥٨
البحيره الدلنجات
82147
لاسم: محمد ابراهيم عبد الحق احمد هنيدي
رقم الجلوس: 82147
اسم المدرسة: الرمل ع
الدرجات
لغة عربية 22
لغة انجليزية 15
جبر 7.5
دراسات اجتماعية 8.5
علوم 6.5
دين 12
كمبيوتر 2
المجموع الكلى 59.5
الاسم رحمه محمد عبدالله الشريف
رقم الجلوس ١٧٠
محافظه البحيره بندر دمنهور
احمد نبيل الشاذلى /58414 ارجو من حضرتك ارسال النتيجة فور ظهورها
الاسم: احمد نبيل محمد الشاذلى
رقم الجلوس: 58414
اسم المدرسة: فصول الابعاديه ع
الدرجات
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 24.5
جبر 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
دين 17.5
كمبيوتر 7.5
المجموع الكلى 129.5
69521
لاسم: مؤمن عمادالدين عبد المنصف صالح
رقم الجلوس: 69521
اسم المدرسة: فصول عبد الخالق الدماطى ع بفرنوى
الدرجات
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 26
جبر 24
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18
دين 16.5
كمبيوتر 4.5
المجموع الكلى 120
شيماء محمد مبروك محمد هبيلة رقم الجلوس ٧١٣٠٥
شيماء
83634
عايزة نتيجه الصف الثالث الاعدادي لمحافظه البحيرة
ناجحين
ايه سليمان الشعراوى
17639
17639 هذا رقم جلوسى عند الانتهاء ارجو ان تبعث لى النتيجة بالدرجات
90269
رقم الجلوس32137
رقم الجلوس 32137
90873
الاسم: محمد عبد الرؤوف عبد الفتاح ريشة
رقم الجلوس: 90873
اسم المدرسة: فصول العزيمه ع
الدرجات
لغة عربية 19.5
لغة انجليزية 4.5
جبر 16.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 12.5
دين 15
كمبيوتر 9
المجموع الكلى 65.5
٦٧١٢٥
ابراهيم
البحيرة
ممكن النتيجه لرقم الجلوس ده 50188
82252
94552
٧١٣٠٥
11191 محافظة البحيرة
23737
رقم جلوسي 9236
من فضلك نتيجه الرقم دا 46512
ان عايز النتيجه دة رقم الجلوس 54516