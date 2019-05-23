نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة, يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الثاني من أجل التمكن من نيل قسط من الراحة خلال فترة الأجازة التي تستمر لمدة أربعة أشهر، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 قريبا، حيث من المنتظر أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من جميع أعمال الكنترول، التي تشمل التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الشاملة من أجل عدم الوقوع في أي أخطاء قد تضر بأبناء محافظ البحيرة من الطلبة والطالبات ومن المقرر أن يتم رفع نتائج الطلاب إلى المحافظ لاعتمادها رسميا ومن ثم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة عبر موقع المحافظة خلال الأيام القلية المقبلة، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب، وسوف يتم رفع نتائج جميع الطلبة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، التي تضم كلا من (حوش عيسى وكوم حمادة و إيتاي البارود و أبو حمص ودمنهور) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة البحيرة.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الانتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة البحيرة، الخدمات الالكترونية –————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة———-———-من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

من المتوقع أن تستغرق عملية التصحيح حوالي أسبوع من انتهاء الطلاب من آداء امتحانات أخر العام ليتم رفع النتيجة بعدها مباشرة، حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام والحصول على الدرجات برقم الجلوس عبر الروابط التي قمنا بتوفيرها لكم.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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