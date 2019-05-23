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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة, يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الثاني من أجل التمكن من نيل قسط من الراحة خلال فترة الأجازة التي تستمر لمدة أربعة أشهر، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 قريبا، حيث من المنتظر أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من جميع أعمال الكنترول، التي تشمل التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الشاملة من أجل عدم الوقوع في أي أخطاء قد تضر بأبناء محافظ البحيرة من الطلبة والطالبات ومن المقرر أن يتم رفع نتائج الطلاب إلى المحافظ لاعتمادها رسميا ومن ثم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة عبر موقع المحافظة خلال الأيام القلية المقبلة، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب، وسوف يتم رفع نتائج جميع الطلبة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، التي تضم كلا من (حوش عيسى وكوم حمادة و إيتاي البارود و أبو حمص ودمنهور) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

  • أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة البحيرة.
  • اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
  • اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
  • اضغط على عرض النتيجة
    ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الانتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة البحيرة، الخدمات الالكترونية –————-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة———-———-من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

من المتوقع أن تستغرق عملية التصحيح حوالي أسبوع من انتهاء الطلاب من آداء امتحانات أخر العام ليتم رفع النتيجة بعدها مباشرة، حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام والحصول على الدرجات برقم الجلوس عبر الروابط التي قمنا بتوفيرها لكم.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

  16. نتيجة الترام الاول الصف الثالث الاعدادى مدرسة هدى شعراوى المهنية بكفر الدوار بحيرة باسم/صفاء شعبان السيد بسيونى سرحان/رقم ااجلوس695

    رد

    1. الاسم: زينه انور فؤاد عبد العزيز منيسى
      رقم الجلوس: 695
      اسم المدرسة: الجمهوريه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 27
      جبر 27
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 17.5
      دين 13
      كمبيوتر 8
      المجموع الكلى 127

    1. لاسم: محمد عبد الحميد فتح الله محمد
      رقم الجلوس: 93014
      اسم المدرسة: عمر بن الخطاب تعليم اساسى بالنوبارية
      الدرجات

      لغة عربية 26.5
      لغة انجليزية 9
      جبر 9.5
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 9
      دين 14
      كمبيوتر 4.5
      المجموع الكلى 66

    1. النتيجة
      الاسم: ايمان فايز شوقى عبد الحميد
      رقم الجلوس: 95631
      اسم المدرسة: عثمان بن عفان تعليم اساسى
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 23.5
      جبر 19
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 17
      دين 14.5
      كمبيوتر 3.5
      المجموع الكلى 114

    1. الاسم: محمود احمد محمود محمد
      رقم الجلوس: 38975
      اسم المدرسة: الغابة الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 27.5
      لغة انجليزية 15.5
      جبر 20
      دراسات اجتماعية 13.5
      علوم 15.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 3
      المجموع الكلى 92

    1. لاسم: اسراء عصام عبدالفضيل عبدالجليل ماضى
      رقم الجلوس: 40946
      اسم المدرسة: السوسى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 17.5
      جبر 15
      دراسات اجتماعية 15.5
      علوم 13.5
      دين 10.5
      كمبيوتر 5
      المجموع الكلى 95.5

    1. الاسم: احمد عطا الله احمد عبده بدادة
      رقم الجلوس: 79180
      اسم المدرسة: زغلول ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 27
      جبر 26.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18
      دين 17
      كمبيوتر 7.5
      المجموع الكلى 125.5

    1. لاسم: وصال محمد على احمد السقا
      رقم الجلوس: 18108
      اسم المدرسة: كفر مجاهد الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 24.5
      لغة انجليزية 6
      جبر 23.5
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 15
      دين 10
      كمبيوتر 7
      المجموع الكلى 79

    1. لاسم: محمد ابراهيم عبد الحق احمد هنيدي
      رقم الجلوس: 82147
      اسم المدرسة: الرمل ع
      الدرجات

      لغة عربية 22
      لغة انجليزية 15
      جبر 7.5
      دراسات اجتماعية 8.5
      علوم 6.5
      دين 12
      كمبيوتر 2
      المجموع الكلى 59.5

    1. الاسم: احمد نبيل محمد الشاذلى
      رقم الجلوس: 58414
      اسم المدرسة: فصول الابعاديه ع
      الدرجات

      لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 24.5
      جبر 30
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 7.5
      المجموع الكلى 129.5

    1. لاسم: مؤمن عمادالدين عبد المنصف صالح
      رقم الجلوس: 69521
      اسم المدرسة: فصول عبد الخالق الدماطى ع بفرنوى
      الدرجات

      لغة عربية 33.5
      لغة انجليزية 26
      جبر 24
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 18
      دين 16.5
      كمبيوتر 4.5
      المجموع الكلى 120

    2. الاسم: محمد عبد الرؤوف عبد الفتاح ريشة
      رقم الجلوس: 90873
      اسم المدرسة: فصول العزيمه ع
      الدرجات

      لغة عربية 19.5
      لغة انجليزية 4.5
      جبر 16.5
      دراسات اجتماعية 12.5
      علوم 12.5
      دين 15
      كمبيوتر 9
      المجموع الكلى 65.5

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