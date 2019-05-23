نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية نتيجة امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 لمعرفة النتائج واستخراج الدرجات وذلك بعد نتهاء فترة الامتحانات حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية خالد قبيصي أنه يتم الأن تصحيح أوراق الامتحانات ثم رصد الدرجات ويعد ذلك سيقوم محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان باعتمادها حتى يتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية بنهاية الأسبوع المقبل بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وهي (إدارة الإسماعيلية, إدارة التل الكبير التعليمية و ادارة فايد التعليمية , إدارة قنطرة شرق التعليمية, إدارة قنطرة غرب التعليمية, إدارة أبو صوير التعليمية , ثم إدارة قصاصين التعليمية).
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية.
كما أكد أن عدد الطلاب الذين قاموا بآداء امتحانات الترم الثاني بلغ عددهم نحو 21654 طالب وطالبة موزعين على 135 لجنة بكافة الإدارات وأن الإدارة لم تتلقى أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء سير العملية الامتحانية وكانت الأسئلة بمستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي حيث أدى الطلاب الامتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة وهي “اللغة العربية, الرياضيات, اللغة الإنجليزية, العلوم, الدراسات الإجتماعية, التربية الدينية, الحاسب الألي وأخيرا التربية الفنية”, وبالنسبة للمجموع فهو 280 درجة مقسمة على الترميين الترم الأول 140 درجة والثاني 140 درجة ولكيفية الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني في محافظة الإسماعيلية قد تتم عبر عدة طرق، من بينها كشوف نتائج الامتحانات باسم الطالب التي تنشر على موقع مديرية التربية والتعليم، بالإضافة عن استعلام نتيجة الصف الثالث الاعدادي من موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الخدمات الإلكترونية لتعليم الإسماعيلية على الربط الخاص بالمحافظة.
استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية.
ولمعرفة الوصول الى نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 محافظة الإسماعيلية اتبع تلك الخطوات ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له من خلال الروابط الأتية.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسماعيلية، موقع مديرية التربية والتعليم————-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية——————من هنا.
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.
اعرف نتائج المحافظات الآتية:
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسيوط.
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
رويدا رشدي أحمد محمود
رقم الجلوس ١٢٩٥٧
هي اكيد موجودة بي جربي تاني
عايز النتيجه برقم الجلوس10878
نتيجة الصف الثالث الاعدادى التل الكبير بنات رقم الجلوس 12461
جمال بشر جمال
١٥
مدرسة المحسمة المحطة
سيد محمود حسين عبد النبي
اميره سعودي اسماعيل بدوي رقم الجلوس 12726
محمد اسامه محمد شحاته
ادارة القصاصين محافظة اسماعلايه
الصف الثالث الاعدادي
مني جمال شحات عيد رقم الجلوس 6339 الاسماعيليه
لو سماحته عايز نتيجه دي 10878
حاضر فور ظهور النتيجة ان شاء الله
12714 محافظة الإسماعيلية ادارة التل الكبير
نتيجه الصف الثالث الاعدادى رقم ١١٦٩ اسم الطالب محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم
لو سمحت نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول محافظة الاسماعيلية التل الكبير الاسم محمد أحمد محمد النفيلى رقم الجلوس 14027
15652
عاوز أعرف نتيجة الرقم ده بعد اذنك
نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسماعيليه اداره فايد رقم الجلوس 15117
متى ستظهر النتائج الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم من محافظه الاسماعيليه
زياد عماد محمد السعيد الاسماعيلية
رقم الجلوس 397
اسماء شاهين
رقم الجلوس 1463
محافظه الإسماعيلية.
٤ خالد علي علي
رقم الجلوس١٠٠٦٤
نتيجة الشهادة الاعدادية بإسم:ملك عبد النبى رقم الجلوس:١١٥٦٩
لو سمحت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية إدارة التل الكبير رقم الجلوس 13554
ميار عبد العزيز أحمد صابر رقم الجلوس 2777
011862
الاسم
ايمان محمود سيد غريب
المدرسةزايد ع بنات
اللغة العربية36.5
اللغة الانجليزية30
الدراسات الاجتماعية18.5
الجبر14.5
الهندسة14.5
مجموع الرياضيات29
العلوم 19.5
الحاسب الآلي 7.5
نشاط 18
نشاط 28
التربية الدينية 19.5
التربية الفنية 9
نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2019 بالإسماعيلية
الإسم مريم محمود حسني محمود
رقم جلوس 3165
نتيجة الصف الثالث الاعداي محافظة الإسماعيلية إدارة القصاصين مدرسة الشهيد خضر رقم الجلوس 011159الاسم شريف محمد أنور عباس
١٩٤٦٩