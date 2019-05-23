نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.2%، وكانت نسبة نجاح البنين 81,8٪ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪، وعدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالبا وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية ظهور نتيجة الترم الأول بعد أدائهم فترة الامتحانات ولهذا سوف نستمر معكم لمعرفة نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019 من خلال هذا المقال, حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسكندرية ” أمال عبد الظاهر” في أحد التصريحات أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية الترم الثاني بعد الانتها ء من أعمال الكنترول على مستوى المحافظة، وبعدها سيتم رصد الدرجات وإعداد كشوف النتيجة تمهيداً لاعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية “الدكتور عبد العزيز قنصوة” في نهاية الأسبوع القادم .
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.
وأكدت أمال عبد الظاهر أن الامتحانات مرت دون أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية، وجاءت الأسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي حيث تقدم 87 ألف طالب وطالبة من الشهادة الإعدادية لامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 وتوزيعهم على 8 إدارات تعليمية, وتم إمتحانهم في المواد الأساسية (اللغة الإنجليزية, الغة العربية, الدراسات الإجتماعية, الرياضيات, العلوم, الحاسب الألي, التربية الدينية, الرسم), موضحة أن النتيجة سوف تظهر خلال نهاية الاسبوع المقبل على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الإسكندرية وهي “إدارة المنتزه التعليمية وإدارة شرق وإدارة وسط وإدارة غرب وإدارة الجمارك وإدارة العامرية وإدارة برج العرب”, كما يمكنكم الحصول على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 بالإسم ورقم الجلوس
روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية.
ولمعرفة نتيجة الترم الأول لمحافظة الإسكندرية فور إعتمادها من المحافظ الدكتور ” عبد العزيز قنصوة “عند الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.
من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية———- من هنا.
أو من خلال هذا الرابط—————————-من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
مجموع الدرجات هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ), لم تضاف على المجموع الكلي وجدير بالذكر أنه من المقرر بدء أجازة نصف العام الدراسي الِأول 2019، السبت الموافق 26 يناير و سوف تستمر على مدار أسبوعين، على أن تنتهي السبت الموافق 9 فبراير القادم 2019، لبدء الفصل الدراسي الثاني.
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أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.
عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيك بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان للدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي
التعليقات
ظهرت النتيجة الأن
رقم الجلوس٧٣٠١٠
الرقم خطأ
نتيجة الصف الثالث الابتدائى
تستطيع الذهاب الى المدرسة لمعرفة النتيجة لانها لن تنشر على الأنترنت
الف مبروك
54814
ايه محمد نشأت احمد نزيه الزواوى
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
احمد بدوى الإعدادية بنات
المدرسة
عربي 38.5
انجليزي 29
دراسات 20
هندسة 15
علوم 20
رسم 6
دين 19.5
حاسب 9.50
جبر 14.5
أية محمد نشأت أحمد نزيه الزواوي
مدرسة أحمد بدوي الإعدادية بنات
رقم الجلوس 54814
٩٧٦٥١
الرقم خطأ رجاء ارسال الرقم الصحيح
محافظة الإسكندرية اداره العجمي رقم الجلوس 93827
أول ما تظهر هبعتلك النتيجة هنا
عربي–26.0
انجليزي-18.5
دراسات-8.5
هندسة-11
علوم 15.5
رسم5
دين17
حاسب5
جبر6
93827
عمرو خالد قبارى عطا رزق
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
ابويوسف الخاصه
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
26.5
18.5
8.5
11
15.5
5
17
5
6