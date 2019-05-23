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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر, يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الأقصر نتيجة أبنائهم وسط حالة من القلق الشديد ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نقدم لكم الأخبار العاجلة والتقارير التي تخص الإعلان عن تطورات نتيجة الترم الثاني، ونرصد لكم كل ما هو جديد , حيث ما زالت كنترولات محافظة الأقصر, تعمل بكل  جهد من أجل إظهار النتيجة في أقرب وقت ممكن, حيث مازالت حتى الأن لم تنتهي عملية  تصحيح أوراق طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي والمراجعة ورصد الدراجات ما وبعد الإنتهاء من رصد النتيجة سيقوم محافظ الأقصر باعتمادها  رسميا ثم إعلان ظهورها من خلال المواقع الرسمية لمحافظة الأقصر عبر مواقع البوابة الإلكترونية للمحافظة .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم  طه بخيت بالأقصر أن نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 ستظهر خلال الأيام القادمة بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الأقصر وهي (إدارة  اسنا التعليمية , إدارة ارمنت التعليمية,  ادارة البياضية التعليمية, إدارة الزينية التعليمية, إدارة الطود. التعليمية, إدارة القرنة التعليمة ,ادارة الأقصر التعليمية), فور الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدراجات واعتمادها من قبل محافظ الأقصر المستشار  مصطفي ألهم, وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

وأضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء الامتحانات وأن جميع الأسئلة في كافة المواد جاءت من الكتاب المدرسي بمستوى الطالب المتوسط حيث أدى الطلاب امتحانات جميع المواد الدراسية المقررة وهي مادة “اللغة العربية والخط, اللغة الإنجليزية, التربية الدينبة, الدراسات الإجتماعية,العلوم , الرياضيات, الحاسب الألى, التربية الفنية” وكانت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الماضي  بلغت 75.1%، وبذلك حصلت  محافظة الأقصر بالمركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية من حيث نسب النجاح بامتحانات الدور الأول  للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى من العام   الدراسى الماضي 2017/2018.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.

يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط———————-من هنا
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الأقصر  ————من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2019 تابع الخطوات التالية يقوم باختيار المرحلة التعليمية للطالب، واختيار المحافظة التابع لها، ثم السنة الدراسية وبعد ذلك يكتب رقم جلوس الطالب الجلوس واسمه بالكامل، ثم الضغط على النتيجة، فتظهر نتيجة الطالب النهائية ودرجات المواد كاملة فور ظهورها مباشرتا.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

    1. اسم: امنيه عمر بلال حسين
      رقم الجلوس: 10036
      اسم المدرسة: النمسا الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 29
      جبر 14
      هندسة 14
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 14
      مجموع 126
      دين 17.5
      كمبيوتر 9.5

    1. الاسم: محمد محمود عبده نصر الدين
      رقم الجلوس: 4915
      اسم المدرسة: الرزيقات قبلى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 15
      جبر 6
      هندسة 10
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 13
      مجموع 98.5
      دين 18
      كمبيوتر 8

    1. لاسم: حبيبه كمال نسيم احمد
      رقم الجلوس: 14940
      اسم المدرسة: السيدة عائشة الاعدادية ينات
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 25.5
      جبر 9
      هندسة 6
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 16
      مجموع 113.5
      دين 16
      كمبيوتر 8.5

    1. لاسم: رباب هانى خليفه محمد
      رقم الجلوس: 7290
      اسم المدرسة: اسنا الاعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 33.25
      لغة انجليزية 24
      جبر 10.5
      هندسة 9
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 15
      مجموع 107.75
      دين 19
      كمبيوتر 6.5

    1. الاسم: احمد مصطفى سعد ابراهيم
      رقم الجلوس: 9293
      اسم المدرسة: السلام الاعدادية بالنجوع قبلى
      الدرجات

      لغة عربية 39
      لغة انجليزية 29.5
      جبر 14.75
      هندسة 13.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 18
      مجموع 133.25
      دين 19
      كمبيوتر 7

    1. الاسم: شهد حسن على حسين
      رقم الجلوس: 4959
      اسم المدرسة: الرزيقات قبلى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 29
      جبر 13
      هندسة 14.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 16.5
      مجموع 129
      دين 18
      كمبيوتر 9.5

      بحث عن نتيجة أخرى

    1. الاسم: ولاء عامر احمد الضوى
      رقم الجلوس: 8124
      اسم المدرسة: الشيخ احود تعليم اساسى
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 26
      جبر 13.5
      هندسة 13
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 16.5
      مجموع 122.5
      دين 19
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: على عبد الله على احمد
      رقم الجلوس: 730
      اسم المدرسة: البغدادى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 15
      جبر 7
      هندسة 8
      دراسات اجتماعية 11.5
      علوم 10
      مجموع 86
      دين 17.5
      كمبيوتر 6

    1. الاسم: شيماء عبد السلام كمال القاضى
      رقم الجلوس: 4962
      اسم المدرسة: الرزيقات قبلى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 28.5
      جبر 10.5
      هندسة 12.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 12.5
      مجموع 124
      دين 18
      كمبيوتر 9.5

    1. لاسم: شيماء عبد السلام كمال القاضى
      رقم الجلوس: 4962
      اسم المدرسة: الرزيقات قبلى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 28.5
      جبر 10.5
      هندسة 12.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 12.5
      مجموع 124
      دين 18
      كمبيوتر 9.5

    1. لاسم: منه عامر محمد احمد
      رقم الجلوس: 20775
      اسم المدرسة: المعلا ع
      الدرجات

      لغة عربية 20
      لغة انجليزية 24
      جبر 10.5
      هندسة 11
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10
      مجموع 85.5
      دين 14
      كمبيوتر

    1. اسم: عمرو محمد رزق ابراهيم
      رقم الجلوس: 6763
      اسم المدرسة: الحلة الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 39.5
      لغة انجليزية 26.5
      جبر 14.5
      هندسة 14
      دراسات اجتماعية 17.5
      علوم 13.5
      مجموع 125.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 9

    1. لاسم: حبيبه جمعه ابراهيم محمد
      رقم الجلوس: 167
      اسم المدرسة: عمار بن ياسر تعليم اساسى
      الدرجات

      لغة عربية 21
      لغة انجليزية 15
      جبر 3.5
      هندسة 3
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10
      مجموع 62.5
      دين 14.5
      كمبيوتر 7

    1. الاسم: عبد الرحمن احمد محمود حسن
      رقم الجلوس: 16195
      اسم المدرسة: مدرسه الشهيد محمد رافت الصن الاعداديه لغات
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 29
      جبر 15
      هندسة 14.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 17
      مجموع 133
      دين 17.5
      كمبيوتر 9.5

    1. لاسم: احمد سعدى احمد ابراهيم
      رقم الجلوس: 854
      اسم المدرسة: الندافين الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 29.5
      جبر 13.5
      هندسة 13.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 16.5
      مجموع 127.5
      دين 12.5
      كمبيوتر 6.5

    1. لاسم: عبد الرحمن احمد كريم يسن
      رقم الجلوس: 7073
      اسم المدرسة: اسنا الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 29.5
      جبر 14.5
      هندسة 15
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19
      مجموع 138
      دين 18.5
      كمبيوتر 8.5

    1. الاسم: عبد الرحمن احمد محمود حسن
      رقم الجلوس: 16195
      اسم المدرسة: مدرسه الشهيد محمد رافت الصن الاعداديه لغات
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 29
      جبر 15
      هندسة 14.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 17
      مجموع 133
      دين 17.5
      كمبيوتر 9.5

    1. لاسم: حاتم خالد عبد الرسول خضر
      رقم الجلوس: 9794
      اسم المدرسة: القرايا ع
      الدرجات

      لغة عربية 26.5
      لغة انجليزية 18
      جبر 13.5
      هندسة 7.5
      دراسات اجتماعية 16.5
      علوم 10.5
      مجموع 92.5
      دين 16.5
      كمبيوتر 9.5

    1. الاسم: اميره محمد مرزوق حامد
      رقم الجلوس: 15529
      اسم المدرسة: طيبة الجديدة للتعليم الاساسي اعدادي
      الدرجات

      لغة عربية 39
      لغة انجليزية 30
      جبر 15
      هندسة 15
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 18.5
      مجموع 136.5
      دين 20
      كمبيوتر 9.5

    1. لاسم: جمال صابر ابراهيم محمد
      رقم الجلوس: 6590
      اسم المدرسة: مستعمرة الرى
      غة عربية 37.5
      لغة انجليزية 27.5
      جبر 10.5
      هندسة 10.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 12.5
      مجموع 117
      دين 14
      كمبيوتر 5

    1. لاسم: عبد الرحمن رمضان فهمي مصطفي
      رقم الجلوس: 13328
      اسم المدرسة: الأقباط الأعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 39.5
      لغة انجليزية 30
      جبر 14
      هندسة 15
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 20
      مجموع 138
      دين 19
      كمبيوتر 9

    1. لاسم: جينا مجدى ابو اليمين امين
      رقم الجلوس: 14443
      اسم المدرسة: الاقصر الاعدادية بنات الجديدة
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 30
      جبر 15
      هندسة 15
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 19
      مجموع 135.5
      دين 20
      كمبيوتر 8.5

    1. لاسم: احمد شعبان ابو الحجاج بكرى
      رقم الجلوس: 12918
      اسم المدرسة: الاقصر الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 26
      لغة انجليزية 17
      جبر 10.5
      هندسة 9
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 10
      مجموع 89.5
      دين 15
      كمبيوتر 8.5

    2. اسم: ياسمين يوسف احمد بدر
      رقم الجلوس: 9177
      اسم المدرسة: النجوع بحرى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 28.5
      جبر 14
      هندسة 15
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      مجموع 133
      دين 16.5
      كمبيوتر 8

    3. الاسم: ياسمين يوسف احمد بدر
      رقم الجلوس: 9177
      اسم المدرسة: النجوع بحرى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 28.5
      جبر 14
      هندسة 15
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      مجموع 133
      دين 16.5
      كمبيوتر 8

    5. الاسم: هبه احمد محمد محمد
      رقم الجلوس: 1459
      اسم المدرسة: الشهيد خيرى محمد سيد تعليم اساسى
      الدرجات

      لغة عربية 22
      لغة انجليزية 15
      جبر 9
      هندسة 6
      دراسات اجتماعية 2
      علوم 2
      مجموع 56
      دين 10
      كمبيوتر 5

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