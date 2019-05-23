نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر, يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الأقصر نتيجة أبنائهم وسط حالة من القلق الشديد ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نقدم لكم الأخبار العاجلة والتقارير التي تخص الإعلان عن تطورات نتيجة الترم الثاني، ونرصد لكم كل ما هو جديد , حيث ما زالت كنترولات محافظة الأقصر, تعمل بكل جهد من أجل إظهار النتيجة في أقرب وقت ممكن, حيث مازالت حتى الأن لم تنتهي عملية تصحيح أوراق طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي والمراجعة ورصد الدراجات ما وبعد الإنتهاء من رصد النتيجة سيقوم محافظ الأقصر باعتمادها رسميا ثم إعلان ظهورها من خلال المواقع الرسمية لمحافظة الأقصر عبر مواقع البوابة الإلكترونية للمحافظة .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم طه بخيت بالأقصر أن نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 ستظهر خلال الأيام القادمة بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الأقصر وهي (إدارة اسنا التعليمية , إدارة ارمنت التعليمية, ادارة البياضية التعليمية, إدارة الزينية التعليمية, إدارة الطود. التعليمية, إدارة القرنة التعليمة ,ادارة الأقصر التعليمية), فور الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدراجات واعتمادها من قبل محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم, وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .

وأضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء الامتحانات وأن جميع الأسئلة في كافة المواد جاءت من الكتاب المدرسي بمستوى الطالب المتوسط حيث أدى الطلاب امتحانات جميع المواد الدراسية المقررة وهي مادة “اللغة العربية والخط, اللغة الإنجليزية, التربية الدينبة, الدراسات الإجتماعية,العلوم , الرياضيات, الحاسب الألى, التربية الفنية” وكانت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الماضي بلغت 75.1%، وبذلك حصلت محافظة الأقصر بالمركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية من حيث نسب النجاح بامتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الماضي 2017/2018.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.

يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط———————-من هنا

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الأقصر ————من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2019 تابع الخطوات التالية يقوم باختيار المرحلة التعليمية للطالب، واختيار المحافظة التابع لها، ثم السنة الدراسية وبعد ذلك يكتب رقم جلوس الطالب الجلوس واسمه بالكامل، ثم الضغط على النتيجة، فتظهر نتيجة الطالب النهائية ودرجات المواد كاملة فور ظهورها مباشرتا.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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