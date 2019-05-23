نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر, يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الأقصر نتيجة أبنائهم وسط حالة من القلق الشديد ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نقدم لكم الأخبار العاجلة والتقارير التي تخص الإعلان عن تطورات نتيجة الترم الثاني، ونرصد لكم كل ما هو جديد , حيث ما زالت كنترولات محافظة الأقصر, تعمل بكل جهد من أجل إظهار النتيجة في أقرب وقت ممكن, حيث مازالت حتى الأن لم تنتهي عملية تصحيح أوراق طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي والمراجعة ورصد الدراجات ما وبعد الإنتهاء من رصد النتيجة سيقوم محافظ الأقصر باعتمادها رسميا ثم إعلان ظهورها من خلال المواقع الرسمية لمحافظة الأقصر عبر مواقع البوابة الإلكترونية للمحافظة .
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم طه بخيت بالأقصر أن نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 ستظهر خلال الأيام القادمة بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الأقصر وهي (إدارة اسنا التعليمية , إدارة ارمنت التعليمية, ادارة البياضية التعليمية, إدارة الزينية التعليمية, إدارة الطود. التعليمية, إدارة القرنة التعليمة ,ادارة الأقصر التعليمية), فور الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدراجات واعتمادها من قبل محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم, وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .
وأضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء الامتحانات وأن جميع الأسئلة في كافة المواد جاءت من الكتاب المدرسي بمستوى الطالب المتوسط حيث أدى الطلاب امتحانات جميع المواد الدراسية المقررة وهي مادة “اللغة العربية والخط, اللغة الإنجليزية, التربية الدينبة, الدراسات الإجتماعية,العلوم , الرياضيات, الحاسب الألى, التربية الفنية” وكانت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الماضي بلغت 75.1%، وبذلك حصلت محافظة الأقصر بالمركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية من حيث نسب النجاح بامتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الماضي 2017/2018.
اعرف نتائج المحافظات الآتية:
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية
- نتيجة النتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسيوط.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.
يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط———————-من هنا
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الأقصر ————من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس
ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2019 تابع الخطوات التالية يقوم باختيار المرحلة التعليمية للطالب، واختيار المحافظة التابع لها، ثم السنة الدراسية وبعد ذلك يكتب رقم جلوس الطالب الجلوس واسمه بالكامل، ثم الضغط على النتيجة، فتظهر نتيجة الطالب النهائية ودرجات المواد كاملة فور ظهورها مباشرتا.
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
زياد عبد الحليم عبد النبى مدرسة القباحى الغربى رقم الجلوس 15659
الاسم جورج جرجس. رقم الجلوس 588. اسم المدرسه الاقباط العداديه بنين
الله ينور
اسراء عبد السميع عبد العال بكري 700
نتيجه الصف الثالث الاعدادي رنا محمد السيد احمد رقم الجلوس8498 اسنا ام المؤمنين الاعداديه بنات
مهرائيل انور سيدهم
محافظه الاقصر
مركز اسنا
مدرسه الدقيره الاعدادية المشتركه
مهرائيل انور سيدهم
رقم الجلوس |10468
مدرسه الدقيره المشتركه
نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس ٦٧٧٤
19976
عبدالله محمود علي
١٣٠٩٥
محافظه الاقصر
عبدالله محمود علي
١٣٠٥٩
محافظه الاقصر
عبدالله محمود علي
١٣٠٥٩
عبدالله محمود علي
١٣٠٥٩
امنية عمر بلال حسين
رقم الجلوس 10036
اسم: امنيه عمر بلال حسين
رقم الجلوس: 10036
اسم المدرسة: النمسا الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 29
جبر 14
هندسة 14
دراسات اجتماعية 20
علوم 14
مجموع 126
دين 17.5
كمبيوتر 9.5
حسام ناصر نصر أحمد علي
٩٧٩٨
محمد عياد كامل رقم الجلوس١٤٠٢٠
رقم الجلوس445 الاسم كيرلس زكريا
محمد عياد كامل ١٤٠٢٠
أسماء حسين محمود
رقم الجلوس 551
رقم الجلوس(1448)ارجو الرد بسرعة
رقم الجلوس 5288
الاقصر
ارمنت
رقم الجلوس 5288
سارة احمد محمد احمد
محافظة الاقصر رقم الجلوس:١٤٤٨
9176 محافظة الاقصر
النتيجة لو سمحت
لو سمحت انا اسمى على الطيب على بمدرسة الاقباط الاعداددية بنين بالاقصر رقم الجلوس 13343 لو سمحت عايز النتيجة
هل ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالاقصر
رقم الجلوس 13343
على الطيب على مدرسة الاقباط الاعدادية بنين رقم الجلوس 13343
الاسم ضحي احمد محمود الصادق رقم الجلوس 4175 المدرسه ارمنت الاعداديه بنات
ضحي احمد محمود الصادق رقم الجلوس 4175 من مدرسة ارمنت الاعدادية بنات
ممكن اعمل لنتيجة اخفاء
الاء حفني نوبي 5290
محمد محمود عبد نصر الدين
4915
الاسم: محمد محمود عبده نصر الدين
رقم الجلوس: 4915
اسم المدرسة: الرزيقات قبلى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 15
جبر 6
هندسة 10
دراسات اجتماعية 19
علوم 13
مجموع 98.5
دين 18
كمبيوتر 8
حبيبه محمد بكرى
مدرسة السيدة عائشة الاقصر
جلوس 14940
لاسم: حبيبه كمال نسيم احمد
رقم الجلوس: 14940
اسم المدرسة: السيدة عائشة الاعدادية ينات
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 25.5
جبر 9
هندسة 6
دراسات اجتماعية 19
علوم 16
مجموع 113.5
دين 16
كمبيوتر 8.5
متى هتظهر النتيجه اداره الطود
متى هتظهر النتيجه فى محافظه الاقصر اداره الطود
محمد قاسم محمد قاسم
رقم للجلوس 455
محمد قاسم محمد قاسم رقم الجلوس 455
رقم الجلوس ١٣٤٧٥ محافظه الاقصر مدرسه الاقباط الاعداديه بنبن
رقم الجلوس ١٣٤٧٥ محافظه الاقصر
ملاك رضا محافظه الاقصر
مريم جمال عبد النور بطرس
رقم الجلوس ٤٢٩٠
مدرسة أرمنت الاعدادية بنات محافظة الاقصر
نريمان رزيقي دانيال عطالله
محافظه الاقصر
إدارة اسنا التعليميه
رقم الجلوس:١٠٣٦١
رقم الجلوس1459
الاسم هبه احمد محمد محمد
المحافظة الاقصر
7290 الاعداديه بنات اسنا
لاسم: رباب هانى خليفه محمد
رقم الجلوس: 7290
اسم المدرسة: اسنا الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 33.25
لغة انجليزية 24
جبر 10.5
هندسة 9
دراسات اجتماعية 16
علوم 15
مجموع 107.75
دين 19
كمبيوتر 6.5
رقم الجلوس9293
الاسم: احمد مصطفى سعد ابراهيم
رقم الجلوس: 9293
اسم المدرسة: السلام الاعدادية بالنجوع قبلى
الدرجات
لغة عربية 39
لغة انجليزية 29.5
جبر 14.75
هندسة 13.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18
مجموع 133.25
دين 19
كمبيوتر 7
4959
الاسم: شهد حسن على حسين
رقم الجلوس: 4959
اسم المدرسة: الرزيقات قبلى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 29
جبر 13
هندسة 14.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 16.5
مجموع 129
دين 18
كمبيوتر 9.5
بحث عن نتيجة أخرى
الزهراء نشات صلاح نصار \9057
ه
ولاء عامر أحمد الصور الاقصر
8124
الاسم: ولاء عامر احمد الضوى
رقم الجلوس: 8124
اسم المدرسة: الشيخ احود تعليم اساسى
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 26
جبر 13.5
هندسة 13
دراسات اجتماعية 18
علوم 16.5
مجموع 122.5
دين 19
كمبيوتر 7.5
الاسم محمد عبد الهادى حسين محمد
بمدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة
رقم الجلوس ٣٩٩٥
١٢٧٦٨
نورهان محمد
رقم الجلوس ٤٢٥٨
على عبدالله على احمد
730
الاسم: على عبد الله على احمد
رقم الجلوس: 730
اسم المدرسة: البغدادى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 15
جبر 7
هندسة 8
دراسات اجتماعية 11.5
علوم 10
مجموع 86
دين 17.5
كمبيوتر 6
شيماء عبدالسلام كمال القاضي الاقصر 4962
الاسم: شيماء عبد السلام كمال القاضى
رقم الجلوس: 4962
اسم المدرسة: الرزيقات قبلى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 28.5
جبر 10.5
هندسة 12.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 12.5
مجموع 124
دين 18
كمبيوتر 9.5
شيماء عبدالسلام كمال القاضي
4962
لاسم: شيماء عبد السلام كمال القاضى
رقم الجلوس: 4962
اسم المدرسة: الرزيقات قبلى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 28.5
جبر 10.5
هندسة 12.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 12.5
مجموع 124
دين 18
كمبيوتر 9.5
هل ظهرت النتيجه بمحافظة الأقصر ام لا
لا لم تظهر
ظهرت نتيجه ظهرت نتيجه في محافظه الاقصر للصف الثالث الاعدادي مدرسه الرضوانيه
رقم الجلوس 20775
لاسم: منه عامر محمد احمد
رقم الجلوس: 20775
اسم المدرسة: المعلا ع
الدرجات
لغة عربية 20
لغة انجليزية 24
جبر 10.5
هندسة 11
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
مجموع 85.5
دين 14
كمبيوتر
مونيكا عطية سعدالله عطية
ابعتي رقم الجلوس
عمرو محمد رزق ابراهيم رقم الجلوس 6763
اسم: عمرو محمد رزق ابراهيم
رقم الجلوس: 6763
اسم المدرسة: الحلة الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 26.5
جبر 14.5
هندسة 14
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 13.5
مجموع 125.5
دين 17.5
كمبيوتر 9
رقم الجلوس 167 الصف الاول الاعدادى
لاسم: حبيبه جمعه ابراهيم محمد
رقم الجلوس: 167
اسم المدرسة: عمار بن ياسر تعليم اساسى
الدرجات
لغة عربية 21
لغة انجليزية 15
جبر 3.5
هندسة 3
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
مجموع 62.5
دين 14.5
كمبيوتر 7
عبدالرحمن احمد محمود الأقصر رقم الجلوس (16195)
الاسم: عبد الرحمن احمد محمود حسن
رقم الجلوس: 16195
اسم المدرسة: مدرسه الشهيد محمد رافت الصن الاعداديه لغات
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 29
جبر 15
هندسة 14.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 17
مجموع 133
دين 17.5
كمبيوتر 9.5
محافظة الأقصر ظهرت النتيجة الرجاء
ظهرت
عبدالرحمن اشرف محمد محمود رقم الجلوس 16018 محافظة الاقصر
شروق عبد المنعم رقم الجلوس 6060محافظة الأقصر
لغة عربية 32
لغة انجليزية 19.5
جبر 10.5
هندسة 6
دراسات اجتماعية 11
علوم 10
مجموع 89
دين 18.5
كمبيوتر 7
أحمد سعدي أحمد إبراهيم
محافظة الاقصر
مدرسة الندافين الاعدادية
رقم الجلوس 854
لاسم: احمد سعدى احمد ابراهيم
رقم الجلوس: 854
اسم المدرسة: الندافين الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 29.5
جبر 13.5
هندسة 13.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 16.5
مجموع 127.5
دين 12.5
كمبيوتر 6.5
مدرسه الرياينة الاعداديه بنين محافظة الأقصر ٤٣٠٣(السيد احمد السعدي أحمد)
رقم الجلوس7073 والاسم عبد الرحمن احمد كريم
اداره اسنا التعليميه
لاسم: عبد الرحمن احمد كريم يسن
رقم الجلوس: 7073
اسم المدرسة: اسنا الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 29.5
جبر 14.5
هندسة 15
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 138
دين 18.5
كمبيوتر 8.5
16195 مدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات( عبدالرحمن احمد محمود)
الاسم: عبد الرحمن احمد محمود حسن
رقم الجلوس: 16195
اسم المدرسة: مدرسه الشهيد محمد رافت الصن الاعداديه لغات
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 29
جبر 15
هندسة 14.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 17
مجموع 133
دين 17.5
كمبيوتر 9.5
رقم الجلوس 9794
لاسم: حاتم خالد عبد الرسول خضر
رقم الجلوس: 9794
اسم المدرسة: القرايا ع
الدرجات
لغة عربية 26.5
لغة انجليزية 18
جبر 13.5
هندسة 7.5
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 10.5
مجموع 92.5
دين 16.5
كمبيوتر 9.5
15529 محافظة الاقصر مدرسة طيبة الجديدة للتعليم الأساسي
الاسم: اميره محمد مرزوق حامد
رقم الجلوس: 15529
اسم المدرسة: طيبة الجديدة للتعليم الاساسي اعدادي
الدرجات
لغة عربية 39
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 19
علوم 18.5
مجموع 136.5
دين 20
كمبيوتر 9.5
6590 مستعمرة الري للتعليم الأساسي
لاسم: جمال صابر ابراهيم محمد
رقم الجلوس: 6590
اسم المدرسة: مستعمرة الرى
غة عربية 37.5
لغة انجليزية 27.5
جبر 10.5
هندسة 10.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 12.5
مجموع 117
دين 14
كمبيوتر 5
عبدالرحمن رمضان فهمي
مدرسه الاقباط الاعداديه بنين بالاقصر
13328
لاسم: عبد الرحمن رمضان فهمي مصطفي
رقم الجلوس: 13328
اسم المدرسة: الأقباط الأعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 30
جبر 14
هندسة 15
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 20
مجموع 138
دين 19
كمبيوتر 9
14443 الاقصر
لاسم: جينا مجدى ابو اليمين امين
رقم الجلوس: 14443
اسم المدرسة: الاقصر الاعدادية بنات الجديدة
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19
مجموع 135.5
دين 20
كمبيوتر 8.5
زياد عبد الحليم. ١٥٦٥٩
١٤٨٠٨ مدرسه ام المومنين بنات الاعداديه بالاقصر
١٤٢٢٤ محافظة الاقصر
متى سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس فى اى وقت
متى حتظهر نتبجة الصف الثالث الاعدادى لمحافظة الاقصر
ظهرت
احمد شعبان ابو الحجاج بكرى
الاقصر مدرسه الاعدايه بنين
رقم الجلوس12918
لاسم: احمد شعبان ابو الحجاج بكرى
رقم الجلوس: 12918
اسم المدرسة: الاقصر الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 26
لغة انجليزية 17
جبر 10.5
هندسة 9
دراسات اجتماعية 17
علوم 10
مجموع 89.5
دين 15
كمبيوتر 8.5
رقم الجلوس16080
رقم الجلوس 16080
عمر خالد أنور محافظة الأقصر
ياريت ترسل رقم الجلوس
رقم الجلوس 15655 الاسم احمد محمدالحريري
رقم الجلوس 34957
متى حتظهر النتيجة رقم الجلوس 9177
اسم: ياسمين يوسف احمد بدر
رقم الجلوس: 9177
اسم المدرسة: النجوع بحرى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 28.5
جبر 14
هندسة 15
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 133
دين 16.5
كمبيوتر 8
الاسم: ياسمين يوسف احمد بدر
رقم الجلوس: 9177
اسم المدرسة: النجوع بحرى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 28.5
جبر 14
هندسة 15
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 133
دين 16.5
كمبيوتر 8
رقم الجلوس 1459
الاقصر
الاسم: هبه احمد محمد محمد
رقم الجلوس: 1459
اسم المدرسة: الشهيد خيرى محمد سيد تعليم اساسى
الدرجات
لغة عربية 22
لغة انجليزية 15
جبر 9
هندسة 6
دراسات اجتماعية 2
علوم 2
مجموع 56
دين 10
كمبيوتر 5