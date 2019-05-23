نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط, انتهت محافظة أسيوط من أداء إمتحانات نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 يوم الخميس الماضي 24 يناير 2019 على أن تبدأ أعمال الكنترول التي تتعلق بتصحيح ورصد الدرجات, حيث من المقرر أن يتم ظهور النتيجة واعتمادها من محافظ أسيوط بنهاية الأسبوع القادم هذا وقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صلاح فتحي أن الامتحانات كانت بمستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي ولم يصدر أي شكاوى من قبل الطلاب في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة أسيوط. البوابة التعليمية لمحافظة أسيوط.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.
وأدى الطلاب الإمتحانات في المواد الدراسية المقررة وهي اللغة العربية والخط, اللغة الأجنبية, الرياضيات, الدراسات الإجتماعية, العلوم, الحاسب الألي, التربية الدينية,كما أكدت المديرية أن نتيجة الصف الثالث سوف تتاح على بعض المواقع الإلكترونية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ثم بعد ذلك عرضها على محافظ أسيوط ليقوم باعتمادها وإعلانها للجميع من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وكافة الإدارات التعليمية التابعة لها وهي ادارة أسيوط التعليمية ، إدارة ديروط التعليمية ، إدارة أبو تيج التعليمية، إدارة القوصية التعليمية، منفلوط التعليمية، الفتح التعليمية، ابنوب التعليمية، صدفا التعليمية، الغنائم التعليمية ، سليم التعليمية، البدراوي التعليمية .
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسيوط 2019.
ولمعرفة الوصول الى نتيجة الترم الأول للعام الدراسي 2018- 2019 محافظة أسيوط اتبع تلك الخطوات ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له من خلال الروابط الأتية.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة أسيوط من على موقع فيتو——————————–من هنا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة أسيوط، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا
كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.
جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية
|المادة الدراسية
|الدرجة النهاية للمادة
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
اعرف نتائج المحافظات الآتية:
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
رقم الجلوس 13359
رقم الجلوس 13359
قريبا فور ظهور النتيجة
🤓ما موعد ظهور النتيجة 🤓
الاميره إبراهيم عبدالعال رقم الجلوس 85685مدرسه الشهيد صلاح سالم
باقي أيام قليلية
جحخك
22936
بالتفويق ان شاء الله
لو سمحت اسيوط منفلوط
861
اميره اشرفمحمد صالح النتيجه الله يخليك
١٧٤٣٧
)
دا رقم الجلوس 52409
لاسم: انجى سيد احمد علي
رقم الجلوس: 52409
اسم المدرسة: بني مر الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 19
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 12
علوم 14.5
مجموع 100
دين 17
كمبيوتر 8.5
334احمد محروص جابر
رقم الجلوس 28921
تمام أو ما تظهر النتيجة
احمد عبدالتواب علي مصطفى
رقم الجلوس: 28921
اسم المدرسة: دار حراء الاسلامية بنين عربي
الدرجات
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 14.5
مجموع 113
دين 13
كمبيوتر 9
334احمد محروص جابر