روابط مباشرة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 عبر مديرية أسيوط التعليمية

يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية على رابط موقع مديرية أسيوط التعليمية و بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg) بعد أن ترددت أنباء عن قرب انتهاء موعد الامتحانات، ليتم بعدها إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 الترم الثاني، بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم بأسيوط من أعمال الكنترول.
أكدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه تم الانتهاء من تصحيح نتيجة الإعدادية 2019 بجميع الإدارات التعليمية وسيتم إعلان النتيجة خلال هذا الأسبوع.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019
حيث يعرض موقع نجوم مصرية، خلال هذا التقرير، روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 الترم الثاني، والتي تتيح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة إعدادية أسيوط 2019، من خلال رقم الجلوس فقط، وذلك لتوفير الجهد والبحث على جميع الطلاب وتقديرا لحالة القلق والتوتر التي يعيشونها في انتظار نتائج الشهادة الإعدادية 2019.
- يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019، فور اعتمادها، فقط اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وبالتوفيق لجميع الطلاب.
موقع مديرية أسيوط التعليمية
حيث يعد موقع مديرية أسيوط التعليمية، هو الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط والتي من خلاله يتم رفع جميع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 :
- حيث يقوم الطالب بالدخول إلى موقع مديرية أسيوط التعليمية.
- ومن ثم تحديد اختيار نتائج الامتحانات.
- وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- والضغط على زر عرض النتائج
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg)
كما أنه من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 الترم الثاني، عبر بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg)، والتي تعد الموقع الرسمي لمحافظة أسيوط، ويمكن الحصول على نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg)
- اختيار نتائج الامتحانات.
- وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- والضغط على زر عرض النتائج
- لتظهر النتائج بالتفصيل
متابعة نتائج الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية العام
- حيث بدأ يوم الأحد أعمال التصحيح والكنترول لإعداد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.
- لم تسجل غرفة عمليات متابعة نتائج إعدادية أسيوط 2019 الترم الثاني شكاوى من جانب الطلاب.
- حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن الامتحانات قد انتهت بشكل جيد ولم تشهد أي تجاوزات.
- بدأت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أعمال التصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 .
- من المتوقع إعلان نتيجة إعدادية أسيوط خلال قبل عيد الفطر.
- تعد مديرية التربية والتعليم بأسيوط قائمة أوائل الشهادة الإعدادية نهاية العام.
- فقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أعمال تصحيح نتائج الطلاب وشدد على ضرورة الدقة في رصد الدرجات.
- شدد وكيل وزارة التربية والتعليم أسيوط على رصد درجات الطلاب بدقة.
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط (من هنا)
- ويشار إلى أن بلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط بنسبة 75%.
التعليقات
ابراهيم هشام محافظة اسيوط رقم الجلوس ٥٥١٧٦
ابتسام طارق فوزى ابو ليله محافظة أسيوط
رقم الجلوس:49668
ياريت الرد بسرعه من فضلكم
ايه جمعه محمد عبد ربه
رقم الجلوس ٢٤٧١٠
اسماء مصطفى عبداللطيف جبر
مصطفى مروان احمد عبد العال رقم الجلوس 50302
انا من اسيوط و عايز درجات الشهادة بتعتي الاسم سيف ادهم اليون كاروبيم رقم الجلوس 29675
الاسم سيف ادهم اليون كاروبيم
رقم الجلوس29675
احمد خليل حسين عبدالرحمن
علي صابر النصارى منصور رقم الجلوس 017323
حسين ابراهيم حسن
٥٤٨٠٤
سناء جمال عثمان
رقم الجلوس ٥٦٩
اسيوط
احمد سعودي عطاالكريم محمد
رقم جلوس 61306
رقم الجلوس ١٢٧٩٢ الاسم خالد عارف سيف
رحمه شعبان رقم الجلوس 12221
ابراهيم احمد فتحي
من الله محمدابوزيد
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منةالله محمد أبوزيد
رقم الجلوس 35078
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رياضيات 30
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لغة انجليزية 8.5
رياضيات 11.5
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علوم 4.5
مجموع 61.5
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كمبيوتر 4
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لغة عربية 37
لغة انجليزية 27
رياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 16
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دين 14
كمبيوتر 9.5
عبدالعظيم زهجر عبدالعظيم 25175
لغة عربية 36
لغة انجليزية 18
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 10
مجموع 104.5
دين 14
كمبيوتر 8
ابراهيم بدرى عبدالغني حسين أسيوط اداره تعليميه الفتح
63291
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 18
علوم 18.5
مجموع 131.5
دين 19
كمبيوتر 7
اسماء عاطف كامل احمد محافظة اسيوط رقم الجلوس 34996
خالد حسن عبدالرحمن
9301
لغة عربية 31.5
لغة انجليزية 15
رياضيات 18.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 13
مجموع 93
دين 10.5
كمبيوتر 5
طارق يحي فتحي
9301
ديروط
طلعت ولا لسة
علياء كامل علي 65535 ايسيوط البداري النواوره
لغة عربية 39
لغة انجليزية 19
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 17.5
مجموع 117.5
دين 15.5
كمبيوتر 8.5
رقم الجلوس ٥٤٩٩٠ اسيوط
لغة عربية 26
لغة انجليزية 15
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 5
علوم 11
مجموع 77.5
دين 15
كمبيوتر 7.5
54704
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 17
علوم 16.5
مجموع 123
دين 17.5
كمبيوتر 8
حبيبه طارق حسن محمد 24291
خالد حسن عبدالرحمن حسن
لغة عربية 39
لغة انجليزية 29
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 138
دين 14
كمبيوتر 8
شيماء توفيق دياب جمعه أسيوط منفلوط بني شعران 021366
الحسيني رمضان علي محمد رقم الجلوس 19469
لغة عربية 31
لغة انجليزية 17.5
رياضيات 21
دراسات اجتماعية 10
علوم 7.5
مجموع 87
دين 15
كمبيوتر 6
شيماء السيد صديق
مدرسه الشهيد أحمد عبد الغني
محافظه اسيوط اداره البداري
رقم الجلوس 63618
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 16
رياضيات 23.5
دراسات اجتماعية 12
علوم 13.5
مجموع 100.5
دين 17.5
كمبيوتر 6.5
رحمة علاء محمد عبد الرحيم 13331 محافظة اسيوط
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 25
رياضيات 21
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 18.5
مجموع 118.5
دين 14
كمبيوتر
رقم الجلوس 3765. لاسم منتصر سيد
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 137
دين 18
كمبيوتر 9
عايز النتيجه اسمي احمد سامي عبد المنعم عبده
ركم الجلوس 12724
الاسم : عبدالرحمن سامي عبدالرحيم فهمي
المحافطه ; اسيوط
ربنا يستر 😂😂
الاسم حسنه محمد عبدالرشيد رقم الجلوس268632
اسراء خميس عليوه محمود ساحل سليم
رقم الجلوس57640
اسراء خميس عليوه محمود رقم الجلوس57640
50442
محمد احمد خليفة و رقم الجلوس 4690
محمد احمد 52376
الاسم محمد احمد عبد العاطى
52376
اسمى رانيا ذكريات توفيق شرايين
رقم الجلوس ٢٠٤٢١
لاسم:عمر جهاد فاضل عبد العليم
رقم الجلوس :٣٣٤
أنا من اسيوط
ابراهيم اداره ابوتيج ٤٠٥٩١
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69.5 48 33.5 39 30 220 28.5 15 10
مروي اشرف فتحي زهري
مدرسه الشهيد فوزي عثمان الاعدادية بنات
محافظه اسيوط أداره الغنايم
رقم الجلوس 47327
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65 38.5 37 30.5 24.5 195.5 26 15.5 11
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65 38.5 37 30.5 24.5 195.5 26 15.5 11
اسراء خميس عليوه محمود احمد رقم الجلوس 57640
اسراء خميس عليوه محمود ساحل سليم\اسيوط رقم الجلوس 57640
45432 اسوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 59 37 57 38.5 269 29 17 12.5
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 59 37 57 38.5 269 29 17 12.5
اسيوط 34922
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 41.5 35 54 35.5 235 27 15 10
34922
رقم الجلوس ١١٤٢٧اسيوط القوصيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 56.5 36 52.5 30.5 246.5 33.5 14 11
اسيوط 47727
تم تارد
امتي نتيجه الصف الثالث الاعدادي اسيوط الترم الثاني