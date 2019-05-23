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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان, يتابع أبناءنا طلبة وطلاب الشهادة الإعدادية  بشكل يومي اخبار نتيجة امتحاناتهم فهم يرغبون للاطمئنان على درجاتهم العلمية, ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نتابع معكم أخر التفاصيل وموعد ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019, حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة في بداية الأسبوع المقبل, هذا وقد  انتهت محافظة أسوان من عملية تصحيح الإجابات لأنها كانت  بدأت عمليات التصحيح بالتزامن مع الامتحانات حتى  يتم الإعلان عن ظهور نتيجة نصف العام  في أقرب وقت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

وقد انتهت بالفعل عملية التصحيح وبدأت المرحلة التالية وهي المراجعة ورصد الدرجات ثم بعد ذلك يقوم محافظ أسوان اللواء “أحمد إبراهيم” باعتمادها وإعلان الأوائل وبعد ذلك سوف تتاح على المواقع الإلكترونية بأسوان برقم الجلوس وفي المدارس باليوم التالي بعد الظهور مباشرتا , وأدى طلاب وطالبات محافظة أسوان امتحانهم الترم الأول في يوم 16 يناير حتى الخميس 24 يناير في جميع المواد الدراسية المقررة وهي اللغة العربية, الدراسات الاجتماعية الرياضيات, العلوم, اللغة الإنجليزية, التربية الدينية, الحاسب الألي, التربية الفنية.

هذا ولم يقدم أحد من الطلاب أي شكاوى أثناء فترة الإمتحانات خاصة وأن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي, وكانت نسبة نجاح في محافظة أسوان  بلغت 75,1 % بعد اعتمادها من قبل المحافظ ونشر أسماء العشرة الأوائل على كافة الإدارات التعليمية التابعة لأسوان ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من عدة مواقع, منها موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان, موقع اليوم السابع, موقع مصراوي ويتبع الطالب عدة خطوات لمعرفة النتيجه فور الإعلان عن ظهورها بالخطوات الأتية, إدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع  مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسوان، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان ———————– ——————————من هنا.
وتستطيع أيضا معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 

تظلمات الشهادة الأعدادية محافظة أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء التظلمات في اليوم الثاني من ظهور النتيجة في جميع مقار الإدرات التعليمية على نتيجة الشهادة الإعدادية بواقع 20 جنيه للمادة ،وذلك للتأكد من عدم وجود خلل في التصحيح أو تجميع الدرجات.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

  3. دوله جزم كله عايز ينتفع ايه القرف ده حتى فى نتائج الشهادات ده انتوا بضان بضان بضان لما اكبر هغور من البلد الوسخه ده

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    1. الاسم: محمود عبدالله احمد السيد
      رقم الجلوس: 1610
      اسم المدرسة: كيما
      الدرجات

      لغة عربية 30
      لغة انجليزية 16.5
      رياضيات 22.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 9.5
      دين 11
      المجموع 97.5

    1. لاسم: حسن محمد رزيق محمود
      رقم الجلوس: 2484
      اسم المدرسة: شوقى عابد بنين
      الدرجات

      لغة عربية 28.5
      لغة انجليزية 8.5
      رياضيات 15
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 5
      دين 12.5
      المجموع 80

    1. لاسم: جورج مجدى جيد روفائيل
      رقم الجلوس: 3433
      اسم المدرسة: طة حسين
      الدرجات

      لغة عربية 38.5
      لغة انجليزية 29
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 10
      دين 20
      المجموع 137.5

    1. الاسم: سيد الامير سيد حسين
      رقم الجلوس: 12523
      اسم المدرسة: الشهيد فتحى امين
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 20
      رياضيات 26.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 10
      دين 15
      المجموع 115

    4. الاسم: اشرف امين محمود محمدنور
      رقم الجلوس: 24485
      اسم المدرسة: الحصايا القديمة الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 26
      رياضيات 28
      دراسات اجتماعية 15.5
      علوم 10
      دين 18
      المجموع 128.5

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