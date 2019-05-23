نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان, يتابع أبناءنا طلبة وطلاب الشهادة الإعدادية بشكل يومي اخبار نتيجة امتحاناتهم فهم يرغبون للاطمئنان على درجاتهم العلمية, ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نتابع معكم أخر التفاصيل وموعد ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019, حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة في بداية الأسبوع المقبل, هذا وقد انتهت محافظة أسوان من عملية تصحيح الإجابات لأنها كانت بدأت عمليات التصحيح بالتزامن مع الامتحانات حتى يتم الإعلان عن ظهور نتيجة نصف العام في أقرب وقت.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان.
وقد انتهت بالفعل عملية التصحيح وبدأت المرحلة التالية وهي المراجعة ورصد الدرجات ثم بعد ذلك يقوم محافظ أسوان اللواء “أحمد إبراهيم” باعتمادها وإعلان الأوائل وبعد ذلك سوف تتاح على المواقع الإلكترونية بأسوان برقم الجلوس وفي المدارس باليوم التالي بعد الظهور مباشرتا , وأدى طلاب وطالبات محافظة أسوان امتحانهم الترم الأول في يوم 16 يناير حتى الخميس 24 يناير في جميع المواد الدراسية المقررة وهي اللغة العربية, الدراسات الاجتماعية الرياضيات, العلوم, اللغة الإنجليزية, التربية الدينية, الحاسب الألي, التربية الفنية.
هذا ولم يقدم أحد من الطلاب أي شكاوى أثناء فترة الإمتحانات خاصة وأن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي, وكانت نسبة نجاح في محافظة أسوان بلغت 75,1 % بعد اعتمادها من قبل المحافظ ونشر أسماء العشرة الأوائل على كافة الإدارات التعليمية التابعة لأسوان ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من عدة مواقع, منها موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان, موقع اليوم السابع, موقع مصراوي ويتبع الطالب عدة خطوات لمعرفة النتيجه فور الإعلان عن ظهورها بالخطوات الأتية, إدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسوان، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا
كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان ———————– ——————————من هنا.
وتستطيع أيضا معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.
اعرف نتائج المحافظات الآتية:
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
تظلمات الشهادة الأعدادية محافظة أسوان
أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء التظلمات في اليوم الثاني من ظهور النتيجة في جميع مقار الإدرات التعليمية على نتيجة الشهادة الإعدادية بواقع 20 جنيه للمادة ،وذلك للتأكد من عدم وجود خلل في التصحيح أو تجميع الدرجات.
التعليقات
احمد صبري احمد
1516
مدرسة كيما الاعدادية المشتركة
احمد صبرى احمد
١٥١٦
كيما الاعدادية المشتركة
دوله جزم كله عايز ينتفع ايه القرف ده حتى فى نتائج الشهادات ده انتوا بضان بضان بضان لما اكبر هغور من البلد الوسخه ده
محمود عبدالله احمد السيد
مدرسه كيما الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس ،1610
الاسم: محمود عبدالله احمد السيد
رقم الجلوس: 1610
اسم المدرسة: كيما
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 16.5
رياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 9.5
دين 11
المجموع 97.5
هي النتبجه هتظهر امتي انا قلبي ةقف اصلا
آية أحمد محمد عبد العزيز
رقم الجلوس 2484
مدرسة بدرية حامد الاعدادية بنات
لاسم: حسن محمد رزيق محمود
رقم الجلوس: 2484
اسم المدرسة: شوقى عابد بنين
الدرجات
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 8.5
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 17
علوم 5
دين 12.5
المجموع 80
جورج مجدي جيد
محافظة اسوان
رقم الجلوس 3433
لاسم: جورج مجدى جيد روفائيل
رقم الجلوس: 3433
اسم المدرسة: طة حسين
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 10
دين 20
المجموع 137.5
سيد الامير سيد حسين
مدرسه . الشهيد فتحى أمين الاعدادية بنين
رقم الجلوس : 12523
ارجو الرد سريعا
الاسم: سيد الامير سيد حسين
رقم الجلوس: 12523
اسم المدرسة: الشهيد فتحى امين
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 20
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 10
دين 15
المجموع 115
24485
تمام أول ما النتيجة تظهر سنرسلها لك هنا
اية رمضان زكريا رمضان
رقم الجلوس 441
مدرسة الرائد محمود يعقوب
غة عربية 32
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 10
دين 20
المجموع 120
الاسم: اشرف امين محمود محمدنور
رقم الجلوس: 24485
اسم المدرسة: الحصايا القديمة الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 26
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 10
دين 18
المجموع 128.5