نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان, يتابع أبناءنا طلبة وطلاب الشهادة الإعدادية بشكل يومي اخبار نتيجة امتحاناتهم فهم يرغبون للاطمئنان على درجاتهم العلمية, ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نتابع معكم أخر التفاصيل وموعد ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019, حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة في بداية الأسبوع المقبل, هذا وقد انتهت محافظة أسوان من عملية تصحيح الإجابات لأنها كانت بدأت عمليات التصحيح بالتزامن مع الامتحانات حتى يتم الإعلان عن ظهور نتيجة نصف العام في أقرب وقت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان.

وقد انتهت بالفعل عملية التصحيح وبدأت المرحلة التالية وهي المراجعة ورصد الدرجات ثم بعد ذلك يقوم محافظ أسوان اللواء “أحمد إبراهيم” باعتمادها وإعلان الأوائل وبعد ذلك سوف تتاح على المواقع الإلكترونية بأسوان برقم الجلوس وفي المدارس باليوم التالي بعد الظهور مباشرتا , وأدى طلاب وطالبات محافظة أسوان امتحانهم الترم الأول في يوم 16 يناير حتى الخميس 24 يناير في جميع المواد الدراسية المقررة وهي اللغة العربية, الدراسات الاجتماعية الرياضيات, العلوم, اللغة الإنجليزية, التربية الدينية, الحاسب الألي, التربية الفنية.

هذا ولم يقدم أحد من الطلاب أي شكاوى أثناء فترة الإمتحانات خاصة وأن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي, وكانت نسبة نجاح في محافظة أسوان بلغت 75,1 % بعد اعتمادها من قبل المحافظ ونشر أسماء العشرة الأوائل على كافة الإدارات التعليمية التابعة لأسوان ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من عدة مواقع, منها موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان, موقع اليوم السابع, موقع مصراوي ويتبع الطالب عدة خطوات لمعرفة النتيجه فور الإعلان عن ظهورها بالخطوات الأتية, إدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسوان، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان ———————– ——————————من هنا.

وتستطيع أيضا معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

​

تظلمات الشهادة الأعدادية محافظة أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء التظلمات في اليوم الثاني من ظهور النتيجة في جميع مقار الإدرات التعليمية على نتيجة الشهادة الإعدادية بواقع 20 جنيه للمادة ،وذلك للتأكد من عدم وجود خلل في التصحيح أو تجميع الدرجات.

← إقرأ أيضاً: