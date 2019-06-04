“نتيجة الشهادة الإعدادية” في محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس “نتيجة الشهادة الإعدادية” 2019

ظهرت “نتيجة الإعدادية برقم الجلوس ” بمحافظة سوهاج 2019 ألترم الثاني، ويتم ألاستعلام عن نتيجة “الشهادة الإعدادية” من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، ويستطيع جميع الطلاب ،لاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج برقم الجلوس، وقد انتهت جميع أعمال التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات لجميع المواد خلال الساعات القليلة الماضية، وسيتم نشر كشوف بأسماء الطلاب الناجحين بالإضافة إلي أوائل “الشهادة الإعدادية” بسوهاج 2019 أيضاً عبر بوابة النتائج، واليكم تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.

ألاستعلام عن “نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني بمحافظة سوهاج 2019

يتم الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم واختيار البوابة الإلكترونية أو التعليمية لمحافظة سوهاج.

نقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب ثم الضغط علي عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني محافظة سوهاج 2019

تم اعتماد “ نتيجة 3 أعدادي ألترم الثاني جميع المحافظات 2019” ومحافظة سوهاج 2019 ألترم الثاني، من قبل السيد عمرو شلتوت رئيس الإدارة التعليمية بسوهاج، وكانت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية تجاوزت نسبة 86% لجميع الإدارات والمراكز التعليمية داخل محافظة سوهاج، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات التعرف على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، ويستطيع الجميع ألاستعلام عن، نتيجة الشهادة الإعدادية، برقم الجلوس من خلال رابط البوابة الإلكترونية أو ترك تعليق برقم الجلوس وسنوافيه بالدرجات، نبارك لجميع الطلاب المتفوقين والحاصلين على درجات عاليه ولجميع الطلبة الأوائل الحاصلين أعلي الدرجات.

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