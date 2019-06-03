نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 برقم الجلوس “الآن”

أعنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن إطلاق نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي الجاري 2018-2019م اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 3 يونيو 2019م، وقد تم الإعلان عن ذلك من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد تم التأكيد على ذلك من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور عمرو شلتوت الشريف، وسوف يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بعد اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج المُخصص لاستخراج النتائج برقم الجلوس فور إطلاقه مباشرةً بمشيئة الله تعالى.

نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019

أدى امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” للعام الدراسي 2018-2019م على مستوى محافظة سوهاج عدد 70531 طالباً وطالبةً بعدد 11 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وقد أدى هذا العدد من الطلاب والطالبات امتحانات نهاية العام الدراسي في عدد 425 لجنة امتحانية موزعة على 526 مدرسة على مستوى مدارس المحافظة، وقد تم التأكيد من جانب السيد الأستاذ “عمرو شلتوت” وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على جاهزية واستعداد كافة المدارس للامتحانات، وتجهيز جميع اللجان الامتحانية على مستوى مراكز المحافظة.

كما أضاف سيادته على أن عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات في كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قد تمت على أكمل وجه، حيث حرص جميع المشاركين في عملية التصحيح على تحري الدقة وتجنب حدوث أي أخطاء، كما تمت عملية المراجعة النهائية من أجل ضمان حصول كل طالب على حقه، وسيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من جانب السيد المحافظ.



وقد تم التأكيد من جانب الدكتور عمرو شلتوت على أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م قد دخلت مراحلها الأخيرة، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب والطالبات، وتجري حالياً أعمال مراجعة النتيجة النهائية، ومن ثم سيتم اعتمادها من جانب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج،وسوف يتم نشرها وإعلانها اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 3 يونيو 2019، ومن يرغب في استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 يمكنه ذلك فور نشرها عبر الموقع المخصص لعرض النتائج (natega anbaa sohag).

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بكافة المحافظات التي نشرت نتائجها حتى الآن من خلال اتباع الروابط المرفقة في التالي:

ومن يرغب في استخراج النتيجة الآن، يمكنه ترك تعليقاً أسفل المقال وسيتم موافاته بـ نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.

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