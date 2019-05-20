بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.. رابط مباشر لنتائج 3 إعدادي

نترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم رقم الجلوس على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج والتي تعد محط أنظار جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل الاطمئنان على المجهود الذي بذله الطلاب خلال الترم الثاني ، ولهذا سنقدم متابعة قوية حول أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية، على تلبية رغبة القراء وتقديرا للقلق والتوتر الذي يعاني منه جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج وأولياء أمورهم، نرصد معكم أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج برقم الجلوس الترم الأول وسيتم إعلان جميع التطورات ولينك النتيجة فور اعتمادها من محافظ سوهاج
أكدت مديرية سوهاج التعليمية، أنه تم الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية سوهاج وتم البدء في أعمال المراجعة ورصد وتدقيق الدرجات.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج
ويشار إلى أن جميع المحافظات سوف تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني خلال نهاية الأسبوع الماضي، والجدير بالذكر أن غرفة العمليات التي عقدتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على مدار أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، أكدت أن الطلاب لم يقدموا أي شكاوى تفيد بصعوبة الامتحانات، مشيرة إلى أن معظم الأسئلة جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من امتحانات نتيجة إعدادية سوهاج الترم الأول غدا الخميس.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- للحصول على نتيجة إعدادية سوهاج قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج الإعدادية قبل الجميع.
البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج .. بوابة سوهاج الإلكترونية
- البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج من أكثر المواقع التي يبحث عنها جميع طلاب ثالثة إعدادية من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني برقم الجلوس، كما ستكون متاحة بعد يوم من اعتمادها في جميع المدارس ليتمكن الطلاب من الحصول على بيان درجاتهم للفصل الدراسي الثاني.
رابط نتيجة إعدادية سوهاج 2019
نتابع معكم أنباء إعلان نتيجة إعدادية سوهاج 2019 لعرض روابط النتيجة، حيث أحيانا تقوم محافظة سوهاج بوضع روابط لنتيجة كل إدارة تعليمية على حدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ولهذا ترقبونا من خلال هذا المقال.
متابعة نتيجة إعدادية سوهاج 2019
- انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس بالمحافظة اليوم الخميس.
- وبدأت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أعمال التصحيح لنتيجة إعدادية سوهاج 2019.
- نترقب معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2018 خلال نهاية الشهر الحالي.
- تقوم مديرية التربية والتعليم بتجميع الدرجات وأعمال المراجعة لعرض النتائج الأسبوع القادم.
- أوشكت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية سوهاج.
- حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا إلى امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج 66482 طالبًا وطالب
- كما بدأت مديرية سوهاج التعليمية البدء في أعمال رصد وتجميع الدرجات.
- من المتوقع اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2018 محافظة سوهاج قبل عيد الفطر.
- تواصل مديرية سوهاج التعليمية تصحيح نتائج الفصل الدراسي الثاني بجميع الإدارات التعليمية.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الصف السادس الإبتدائي – طالع تحديث موقع الاستعلام عن نتائج الترم الثاني 2019 جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي ووزارة التربية والتعليم برقم الجلوس
التعليقات
الاسم محمدالليثي احمد/رقم الجلوس493
ريهام مجمد محمدابرهيم رقم جلوس ٤١٤١٨محافظة سوهاج
نورهان ناصر السيد 47809 دار السلام بلابيش بحري
رقم الجلوس493العنوان محفظة سوهاج بندارالكرمني
الاسم. محمود محمد فؤاد الصغير
مدرسة الشهيد محمد عبدالرضى
أداره التعلمية ساقلته
رقم الجلوس ٤١٣٥٣
السيد محمد السيد الصف الأول الإعدادي رقم الجلوس 31
ابانوب ناصر ناشد بخيت
رقم الجلوس 402
مركز المنشاه
فارس حماد حسانين
99
شريف رمضان رقم الجلوس٥٥٤٥٢
أسماء أشرف رقم الجلوس 86495
هاجر السيد
568
المصري قناوي محمد عثمان رقم الجلوس 70564 محافظة سوهاج مركز البلينا قرية برخيل
يوسف شعبان أحمد
31302
منال احمدجمال احمدمحمد
ندى بدوى أحمد بدوى 60794محافظة سوهاج
رقم الجلوس ٦٩٦٥٧سوهاج ٢٠١٩
سهاصابرالبدري
الحسيني احمد شحاته فراج سوهاج المراغه اقصاص مدرسة الإعدادية المشتركة رقم الجلوس 18637
نوران اشرغ محمد علي
28256
علي محمد خلف الله
رقم الجلوس 15523
على محمد خلف الله علام
رقم الجلوس 15523
الاسم/ميار وليد عبدالحميد أحمد
رقم الجلوس/٦٣٧٧٤
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
27
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
15
الرياضيات
24.5
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
20
التربية الفنية
8
محمد حشمت سعودي ورداني رقم الجلوس ٥٢٤٣٧
محمد احمد غانم٥٧٣٨٣ سوهاج المنشاه مدرسه الزاره الاعداديه المشتركه
اللغة العربية
10.5
اللغة الإنجليزية
18
الدراسات الإجتماعية
16.5
العلوم
7.5
الرياضيات
17.5
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
12
التربية الفنية
8
اللغة العربية
25.5
اللغة الإنجليزية
14
الدراسات الإجتماعية
12
العلوم
14
الرياضيات
21.5
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
6
ايهاب محمد عبد. الفتاح الليثى 38423
علي محمد احمد السيد
رقم الجلوس ٢٠٦٠٣
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
28.5
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
18
الرياضيات
29.5
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
اللغة العربية
35
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
20
التربية الفنية
نتيجه الصف الثالث الاعدادي
عبير حسني عبد الخالق رقم الجلوس٧ ٣٧٤١ موسسة الحواويش البحريه سوهاج مركز اخميم
اللغة العربية
14
اللغة الإنجليزية
21
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
10
الرياضيات
18
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
12
التربية الفنية
6
محمدالليثي رقم الجلوس 493
عبد الكريم عبدالزين حلمى
رقم
محافظه
مركزالبلينا
قريه
عبدالكريم عبدالزين حلمى حفنى71282
اللغة العربية
12
اللغة الإنجليزية
8
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
9
الرياضيات
11
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
12
التربية الفنية
5
يوسف مجاهدالنحاس عبدالرحيم
رقم الجلوس/71327
اللغة العربية
39
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
9.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
احمد عبد المجيد 3031
اللغة العربية
35.5
اللغة الإنجليزية
23
الدراسات الإجتماعية
16.5
العلوم
9.5
الرياضيات
24.5
الحاسب الآلي
9.5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
5
کْريَمً سِآمًيَ. رقُمً جّلَوٌسِيَ ٣٤٧ مًحًآفُظُةّ سِوٌهّآجّ آلَصّفُ آلَثًآنِيَ آلَآعٌدٍآدٍيَ مًدٍرسِهّ آلَحًوٌآوٌيَشُ آلَقُبًلَيَهّ
صادق سميح صادق٤٠٥٠
عمر رفعت محمد
هي ظهرت ولا لسه
ظهرت
عمر رفعت رقم الجلوس 3299
شيرين محمد رقم الجلوس 64914 بمحافظه سوهاج
منار فوزي أبو الوفا 50585
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
18
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
التربية الدينية
16
التربية الفنية
7
رقم الجلوس64914بمحافظه سوهاج
الاسم الاء حنفى محمد علام
رقم الجلوس ٣٥٤٢
يوسف احمد محمد محمد عبد البر رقم الجلوس 2136
اللغة العربية
24.5
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
11
العلوم
7
الرياضيات
25
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
10
التربية الفنية
7
رقم الجلوس مع ٤٢٢٣٨
محافظة سوهاج
اللغة العربية
31
اللغة الإنجليزية
24
الدراسات الإجتماعية
16
العلوم
19
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
19
التربية الفنية
6
عمرو عبد الرحمن محمد على رقم الجلوس 10195
اللغة العربية
36.5
اللغة الإنجليزية
16.5
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
19.5
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
20
التربية الفنية
5
حسناء عماد جمال أبو الحمد رقم الجلوس 57491
ندا محمد سالم برقم الجلوس 70782بمركز طهطا بمدرست عرب بخواج
اللغة العربية
18.5
اللغة الإنجليزية
27
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
18.5
الرياضيات
21
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
18
التربية الفنية
8
اللغة العربية
26.5
اللغة الإنجليزية
16.5
الدراسات الإجتماعية
16.5
العلوم
12
الرياضيات
24
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
رقم الجلوس493العنوان محفظة سوهاج بندارالكرمني
١١٢٨٤
سوهاج
للغة العربية
20
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
5.5
الرياضيات
13
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
11
التربية الفنية
5
يمان محمود جبريل محمد
نتيجه امانى جمال ضاحى برقم الجلوس7925
اللغة العربية
40
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
19
التربية الفنية
9
الاسم.همت مصطفى السيد محمد
رقم الجلوس.24033
المرسه.هدى شعراوى الاعداديه بنات
غة العربية
33
اللغة الإنجليزية
20
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
17
الرياضيات
23
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
14
التربية الفنية
8
الاسم :سمر خليفه كامل حسن
رقم الجلوس:36448
اللغة العربية
27
اللغة الإنجليزية
21
الدراسات الإجتماعية
16
العلوم
16
الرياضيات
18
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
17
التربية الفنية
7
رقم الجلوس 61560
للغة العربية
32
اللغة الإنجليزية
13.5
الدراسات الإجتماعية
12
العلوم
9.5
الرياضيات
25
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
الإسم /أحمد رفاعى أحمد محمد أحمد تمام
رقم الجلوس /70548
ارجو الرد
اللغة العربية
29.5
اللغة الإنجليزية
20
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
17
الرياضيات
17.5
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
11
التربية الفنية
7
ندي هشام جمال الدين
60800
مدرسة الاعدادية بنات
ادارة جرجا التعليميه
اللغة العربية
35
اللغة الإنجليزية
28.5
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
19.5
الرياضيات
29.5
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
ندي هشام جمال الدين
60800
الاسم منه الله فارس زيدان
رقم الجلوس58054
محافظه سوهاج
ارجو الرد باسرع وقت ل سمحتى
اللغة العربية
32.5
اللغة الإنجليزية
18.5
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
17.5
الرياضيات
22
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
6
رقم الجلوس 25497
اللغة العربية
33
اللغة الإنجليزية
28.5
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
20
الرياضيات
25
الحاسب الآلي
4
التربية الدينية
17
التربية الفنية
4
نورهان علاء الدين قناوى
٦٠٨١٢
رقم الجلوس 49182
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
16
العلوم
14
الرياضيات
19
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
18
التربية الفنية
8
ميرا سعيد بباوى جرجس ٤٩١٥٩
ميرا سعيد بباوى ٤٩١٥٩
مروة عاصم احمد رقم الجلوس 66752
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
29.5
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
19.5
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
9.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
محمدالليثي رقم الجلوس493 عايز اشوف النتاجه باسرع وقت
جرجا سوهلج رقم الجلوس 61560
شيماء أحمد محمد اسماعيل
٢٤٤٨٦
28744 سوهاج
اللغة العربية
38
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
20
التربية الفنية
8
22385
للغة العربية
40
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
20
التربية الفنية
8
رقم الجلوس 61560 سوهاج جرجا
مارينا شنوده صفوت 25300
ندي ابراهيم عبد الرسول ابراهيم
ندي ابراهيم عبد الرسول ابراهيم
12345
اللغة العربية
28
اللغة الإنجليزية
9
الدراسات الإجتماعية
7.5
العلوم
17.5
الرياضيات
21.5
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
8
اللغة العربية
35
اللغة الإنجليزية
26
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
18
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
4
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
احمد خالد جاد
شهاب محمد خلف الله الراوى رقم الجلوس 69297
اللغة العربية
34.5
اللغة الإنجليزية
17.5
الدراسات الإجتماعية
14.5
العلوم
13.5
الرياضيات
25
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
8
منه الله حسن. ٢٢٨٤
اللغة العربية
32
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
14.5
العلوم
19
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
محافظة سوهاج (17821) ارجو معرفة نتيجتى
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
26
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
19
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
3
التربية الدينية
16
التربية الفنية
8
السم دنيا احمد رقم الجلوس66857
ماهـــــــــراحمد احمد محمد 42679 محافظة سوهاج
شيماء سعيد عبدالرحيم حسان
رقم الجلوس ١١١٦٧
اللغة العربية
38
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
19
الرياضيات
26.5
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
هند محمد جمال الدين السيد طه رقم الجلوس 50009 محافظة سوهاج
اللغة العربية
19
اللغة الإنجليزية
19
الدراسات الإجتماعية
7
العلوم
9
الرياضيات
21.5
الحاسب الآلي
التربية الدينية
14
التربية الفنية
7
هند محمد جمال الدين السيد طه رقم الجلوس 50009 محافظة سوهاج
عبد الله علي السيد رقم جلوسي 57592 مركز المنشاه مدرسه اولاد سلامه
اللغة العربية
38.5
اللغة الإنجليزية
25
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
18.5
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
9.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
رقم جلوسي ٢٢٨٨٠
اللغة العربية
39
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7
احمد ناصر محمد رقن الجلوس ٥٧٧٨٦ سوهاج
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
19
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
الاسم محمد السيد الوردانى محافظة سوهاج ورقم الجلوس ١٩١٤٠
اسماء ابراهيم محمد
رقم الجلوس ٧٣٢٩٥
اللغة العربية
28.5
اللغة الإنجليزية
25.5
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
19.5
الرياضيات
27.5
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
عبد الحفيظ وائل عبدالحفيظ مدرسة بني واصل الاعدادية
ربيع محمود 69724
ربيع محمود احمد رقم الجلوس 69724
فارس محمود احمد عبد الحميد
رقم الجلوس52815 ارجومعرفه النتيجه
اللغة العربية
23.5
اللغة الإنجليزية
12
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
9
الرياضيات
20.5
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
14
التربية الفنية
7
فارس محمود احمد عبد الحميد
رقم الجلوس52815
13060
اللغة العربية
32.5
اللغة الإنجليزية
24
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
19.5
الرياضيات
28.5
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7
رحاب محمد عبدالله محمد
سوهاج ساقلته
رقم الجلوس ٣٨٧٢١
ارجو الرد
احمديوسف خلف٧٦٠٧٨
٧١٥٩٢ زياد حمدون الامير
منة الحضري (محافظة سوهاج)17821 مدرسة الاعدادية القديمة بنات
شيماء ابراهيم ثابت يحيي رقم جلوس 21112
الاسم ايه حسام علي محمد المحافظه سوهاج رقم الجلوس 70511
ايه. يسرى راوى
رقم الجلوس ٢٨٦٨٦
ادارة سوهاج
٥٩٤٨٥عايزةأعرف النتيجة
خالد ناصر 12112
شيماء عصام علي سعيد
محافظة سوهاج
رقم الجلوس 61844
55777
رقم الجلوس 18333 مجافظة سوهاج ادارة المراغة
يسي ممدوح جادلله
احمد محمود احمد (3788)
اسمي نانسي خالد عبدالرحمن رقم الجلوس 4354محافظة سوهاج ارجو معرفة النتيجة
مريم أهدي صبري٢٢٠٧٢
احمد عادل السيد عبد العال سوهاج طهطا رقم الجلوس 19
مدرسه الوطنيه بطهطا
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
نرمين عبداللطيف حسن عبداللطيف رقم الجلوس٦٢٠٠٦سوهاج
رقم الجلوس ٥٦٨٦٤
احمد ناصر ابراهيم السيد
سماح ناصرعبدالمحسن رقم جلوسى٥٩٤٨٥
اللغة العربية
31
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
16
الرياضيات
27.5
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
17
التربية الفنية
7
ايه يسرى راوى
ادارة سوهاج
رقم الجلوس ٢٨٦٨٦
اسمي نانسي خالد عبدالرحمن رقم الجلوس 4354 اريد النتيجة بسرعة
ايه يسرى راوى
ادارة سوهاج
رقم الجلوس ٢٨٦٨٦
هايدى ابوزيد فتحى 15716
ممكن اعرف نتيجتي ورقم جلوسي 29934
امنيه درويش محمد مرعى
رقم الجلوس ٥٨٨١٩
احمد محمود عبدالعليم
رقم الجلوس 34164 سوهاج
سوهاج
ادارة جرجا
رقم الجلوس 66941
سوهاج 18340
كامل احمد كامل محمود رقم الجلوس ٤١٩٠٢
كامل احمد كامل محمود رقم الجلوس ٤١٩٠٢
زهراء احمد يوسف مدرسة الشهيد حمدى محمد احمد بالمدمر 3988
سوهاج رقم الجلوس 59159
محافظة سوهاج رقم الجلوس 59159 ارجو معرفة نتيجتي
نتيجه اعدادي سو ها ج ظهرت
متى سوف يتم اعتماد النتيجه بسوهاج
18340 النتيجه امته
ايمان محمد محمود عثمان محافظة سوهاج رقم الجلوس 53014
هند محمد احمد 18340
صلاح الدين احمد صلاح الدين رجب رقم جلوسى ٢٤١٣٧
رحمه محمد عبد الكريم مهران احمد بربر
رقم الجلوس 25531
انطون ظريف ثابت عبده
36556
ارجو أن تخبروني
01212993547
الاسم. مريم عهدي صبري
رقم الجلوس 2272
والله العظيم سوهاج متاخره في كل حاجه
مروان محمود عارف محمد رقم الجلوس62556
محافظة سوهاج رقم الجلوس32625
يارا حاتم سلمان
رقم الجلوس 26986
محافظة سوهاج
اسماء كامل مصطفي السقطي رقم الجلوس 40984 سوهاج
رقم اللجلوس 63305 محافظة سوهاج
يارا حاتم سلمان سلامه رقم الجلوس 26986 محافظة سوهاج
سحر محمد السيد محمود رقم الجلوس 11932
اسلام ممدوح احمد
رقم الجلوس:52735
رقم اللجلوس 32625 محافظة سوهاج
احمد عنتر ثابت 68556
رقم الجلوس ٤٤٤٧٩
شهاب محمدمحمودمحمد. مدرسه جهينه الشرقيه الإعدادي رقم الجلوس١٣٣٣٢
32625
رقم الجلوس 23515
يوسف محمد حامد محمد
مدينة سوهاج
مدرسة الدكتور النبوى المهندس
رقم الجلوس 23515
نورهان سيد حسن سالمان. رقم الجلوس4397
محمود حازم محمود حسين رقم الجلوس 41921 من سوهاج مركز دار السلام مدرسه الشيخ أحمد رضوان
اية احمد الديب السيد رقم الجلوس 43105 محافظة سوهاج
زينب عبد السميع مصطفى جمعة
الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس 62190
احمد محمد السيد
رقم الجلوس 81368
خلود ممدوح يسن محمد رقم الجلوس 57689 مدرسة اولاد سلامة الاعدادية المشتركة
نادين مدحت فاروق عبد العزيز
٢٥٨٧٨
عاوز نتيجتي دلوقتي…رقم الجلوس 33876
داليا أحمد محمد محمود 9405
رقم الجلوس 52601
وأنا 13747
رقم الجلوس 8017
محمود ابو الحمد عوض على رقم الجلوس 13003
يوسف رجب احمد
6989
ارجو معرفه النتيجه الصف الثالث الاعدادي ولكم جزيل الشكر
الشهاده الاعداديه 2019 ارجو معرفه النتيجه
محمود ابو الحمد عوض على رقم الجلوس 13003 مدرسة جهينة الغربية للتعليم الأساسي كح
ارجوكم اريد النتيجة بتعتى مريم فايز
خالد خيري محمودعبد الحميد 30
ايمان احمد ابوزيد احمد
محافظه سوهاج
ازهر
رقم الجلوس هو٢٧١١٨٩
ممكن النتيجه بسرعه وشكرا ليكم
محمد علاء الدين مدبولى
رقم الجلوس 28976 سوهاج
مينا مجدي حلمي ذكي
سوهاج رقم الجلوس ٦٦٩٤١
ارجو إظهار النتيجة
ايمان كمال عبد الرحمن عبد اللطيف رقم الجلوس 130يرجا معرفه النتيجه
ايمان كمال عبد الرحمن عبد اللطيف رقم الجلوس 130
محمود محمد ابو الفضل محمد
رقم الجلوس
ارجو معرفه نتيجه الطالب ابراهيم على محمد على الصف الاول الاعدادى محافظه سوهاج اداره جرجا رقم جلوس ٢ لجنه ١
ارجو معرفه نتيجه الطالب ابراهيم على محمد على الصف الاول الاعدادى محافظه سوهاج اداره جرجا
ندى خالد احمد مصطفى ورقم ١٨٠٥٨ ارجو معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي للدور الثانى جرجا بسوهاج
ارجوا معرفت نتيجة الصف الثالث الاعدادي للدور الثاني محافظة سوهاج ورقم الجلوس ١٨٠٥٨ تابع ادا لى جرجا التعليمية والاسم ندي خالد احمد مصطفى ورقم ١٨٠٥٨
62438
انت ناجت يا امل
عبد الرحمن علي محمود سعدالدين
رقم الجلوس 36793
ادارة اخميم التعليمية محافظة سوهاج
علي محمد محمود سعدالدين
رقم الجلوس36793
ادارة اخميم التعليمية
وفاء ناصر عيد امام رقم الجلوس ٣١٥٨٠ ادارةسوهاج التعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 22 35.5 30 35 188.5 26 16 12
رقم الجلوس 39548
مرکز ساقلتہ
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 51 37.5 49 38 246.5 37 15 14
21137
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 60 51.5 38 41.5 34 225 38 11 11
53733
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 60 52.5 37 53.5 38.5 241.5 37 13 10.5
محمود القطان
رقم الجلوس151750
مصطفى محمود راغب تمام
رقم الجلوس 32198
سوهاج.. مركز سوهاج
مدرسة بندار الكرمانيه الإعدادية المشتركة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 59 37.5 56.5 31 257.5 35 12 14
اسراء رشدى عبد العظيم أحمد
إدارة دار السلام التعليمية
محمد حسين محمد عبدالله
رقم الجلوس 9958
ارجو الرد وشكرا
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 7.5 7.5 13.5 10 78.5 25.5 12.5 6.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
33627
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 58 40 59.5 40 272.5 35 16 19
٥٩٤٠
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 30 28.5 16 13 127.5 28.5 10 5.5
اماني احمد بخيت
١٠٧٢٧
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71.5 55 32 34.5 22 215 27 11 10
64115
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 52.5 40 58.5 39.5 267 39 12 15
احمد رافت عبدالله
الساحل بحري
67521
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 51 48.5 33 49.5 29.5 211.5 36 12 12.5
الاسم
رقية عبدالناصر احمد
رقم الجلوس
29335
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 58 40 57 39 269 39 16 10
69026
محمد عبدالحميد الورداني
52901
ادارةالمنشاة
مدرسة الحديثة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 56.5 40 60 40 273 40 14 16
27184
محمد عصام محمد
سوهاج
ارجو الرد
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67 48 32 47 32 226 36 15 15
اهتداء محمد احمد رقم الجلوس ٦٠٨١٢
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 45 40 54.5 39 247.5 37 16 15
27194
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 52 42 23 33 25 175 31 12 16
27246
سوهاج
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67 43 33 44.5 25 212.5 35 14 17
27184
سوهاج
56885
محمدعاطف أحمد ابوالوفا
محافظه سوهاج اداره المنشاه التعليميه رقم الجلوس 55216
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 13 31.5 38 20 142.5 37 15 14.5
حسن احمد عبدالرحيم حسين رقم الجلوس 55216 محافظه سوهاج مركز المنشاه اداره المنشاه التعليميه
رقم الجلوس /٣٤٩٢٢
الادارة/ادارة اخميم
قطاع وسط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75.5 56.5 38 56 40 266 39 13 13
على احمد صابر احمد رقم الجلوس 64115
مدريه جرجاالتعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 52.5 40 58.5 39.5 267 39 12 15
الاسم علي احمد صابر احمد رقم الجلوس 64115
مدريه جرجا التعليميه
نور الدين عصام محمد رقم الجلوس :٧٢٨١٨
الاسم :رقية عبدالناصر احمد
رقم الجلوس :29335
محافظة سوهاج
ارجو الرد سريعا
محمد علاء الدين محمد عبد اللطيف
رقم الجلوس 6350
ادارة طهطا التعلمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67.5 54 36 46.5 38.5 242.5 33.5 14 16.5
الهام محمود محمد
رقم الجلوس 53022 سوهاج
يارب
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 46 30 32 30 20 158 36 16 11.5
الاسم :ايمن علي السيد احمد
رقم الجلوس :57021
إدارة المنشأة بمحافظة سوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 60 40 60 40 277.5 39 16 13.5
ابانوب يوسف القس بطرس ابادبر
ادارة طما التعليميه
1590
رقم الجلوس14310سوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 58.5 34 59.5 39 264.5 33 11 18.5
61449
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 59 20.5 32 42.5 33 187 39
الاسم:احمد متولي السيد متولي
رقم الجلوس:63886
مركز جرجا محافظه سوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 60.5 46.5 29 47 31.5 214.5 35 17 17
عبد الرحمن احمد عمر محمد
47726
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 55.5 34 58.5 40 264.5 27 12 18
17926
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 49 33 58.5 37.5 247 33 11 16
عبدالرحمن حنفي عبدالمنعم اسماعيل رقم الجلوس 38243. مركز ساقلته محافظه سوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70 55.5 34 58.5 38 256 38 14 16
الاسم\كريم احمد هاشم
رقم الجلوس\34273
الادارة\اخميم التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76 58 39 58.5 38 269.5 40 14 15
محمود احمد محمد محمد
13886 ادارة جهينه بسوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 52.5 33.5 51.5 38.5 249.5 34 14 17.5
الإسم :محمود احمد محمد محمد
رقم : 13886
ادارة جهينه التعليمية بسوهاج
رقم جلوسي:١٢٠٤
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66.5 48.5 37 30 38.5 220.5 27 15.5 11
رقم. جلوسي 26399
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 59.5 40 60 40 277.5 37 16 15
رقم جلوسي 26399
محا قظ سوهاج
ادرة جرجا
السم السيد أحمد السيد
مدرسه الخلافية العداد المشتركة
رقم الجلؤس 61793
تننتنن
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 47.5 30 31.5 34.5 26 169.5 27 13 13.5
على حامد اسماعيل
رقم الجلوس36720
مركز اخميم
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74.5 58 39 56 38.5 266 39 14 17
رقم الجلوس 66847
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65 49.5 36 52 28 230.5 34 13 13.5
محمد علي السيد علي
رقم الجلوس 26366
محافظة سوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68 47 33 51.5 37.5 237 38 14 16
محمود احمد عثمان
رقم الجلوس 21698
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 55 33 57 34.5 253 36 14 15
نتيجه الشهاده الاعدايه 2018 سوهاج
شهد ياسر محمد 47012 سوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79 60 39.5 59 38.5 276 40 18 20
٨٥٣٤
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 58 40 59 39.5 274.5 36 15 16.5
معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى
الاسم:لمياء صنوان صلاح الدين محمود
ادارة طما التعليمية
رقم الجلوس:١٧٤٤
محافظة سوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79 59 36.5 59 40 273.5 32 15 14.5
الاسم/نور جاد لطفى جاد
رقم الجلوس/33958
مركز اخميم بسوهاج
ادراه/اخميم التعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71.5 53 35 59 39.5 258 36 17 12
الاسم / نور جاد لطفى جاد ابراهيم
رقم الجلوس/33958
محافظه سوهاج مركز اخميم
اداره/اخميم التعليميه
محمد مخلوف محمد موسي رقم جلوس86073 الحرجه بالقرعان
الف مبروك لحضرتك انت نجحت وقبال الدكتوراة
نتيجة عبدالله محمود خلف رقم الجلوس 338ثانية إعدادي سوهاج الصلعا
المحافظة /سوهاج
الادارة /جرجا
المدرسة/مصانع سكر جرجا
الاسم/شريف نصر مصطفي محمد
رقم الجلوس/٦٠٢١٥
ارجو من حضراتكم معرفة نتيجتي بسرعة ولكم مني جزيل الشكر والاحترام والتقدير
والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
الاسم:ندي محمد بهاء
رقم الجلوس:١٢٠٤
الاسم: منى منيب السيد
رقم الجلوس:٧٠٩٢٧
محافظه: سوهاج مركز البلينا
اريد معرفة نتيجتى ورقم جلوسى 23746 سوهاج
الاسم / تسنيم مصطفى على محمود على
رقم الجلوس/ 25790
الاداره/ اداره شرق
الاسم . عبدالله جاد خلف احمد
رقم الجلوس.69146
محافظه سوهاج مركز البلينااا
الاسم اسماء عبيد محمد الاداره اداره جرجا رقم الجلوس ٧٢٧٠٤
رقم جلوسى ٧٢٧٠٤ . اسمى اسماء عبيد محمد
رقم التلفون لو سمحتي
اريد معرفة نتيجتي محافظة سوهاج إدارة المنشأة التعليميه
ارجو الرد
رقم الجلوس 32899
ايمان بغدادي محمد
رقم الجلوس
32247
ايمان بغدادي محمد
رقم الجلوس
32247
أريد مرعرفه نتيجه الشهادة الاعدادية عام ٢٠١٨ رقم الجلوس٥٥١٦١
أريد معرفه نتيجه الشهادة الاعدادية ٥٥١٦١
أريد معرفه نتيجتي
ياسر الغريب عبدالعال محمد اريد معرفتى نتيجة الشهادة الاعدادية رقم جلوس 49362 سوهاج ادارة دار السلام
ارجومعرفةنتيجة
الشهادةالاعداديةباسرع وقت من فضلكم
الترم الثاني
تسنيم حسنى الكحلاوى ارجو نتيجة الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس 50927
تسنيم حسنى الكحلاوى ارجو معرفة النتيجة الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس 99
تسنيم حسنى الكحلاوى ارجو معرفة النتيجة الصف الاول الاعدادى
39814
ايه أحمد محمد
رقم الجلوس 21320
الإدارة التعليميه محافظه سوهاج
نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول ٢٠١٩
٢٠١٩/١/٢٩
منا السيد عزيز الدين بيومي
٢٢١٧٣
الاسم ايه أحمد محمد عبد المغيث
رقم الجلوس 21320
اداره المراغه
ارجو معرفه نتيجه الاعداديه بجنوب سوهاج جرجا
الاسم بسنت عبد المحسن ابو الفتوح عصام الدين
رقم الجلوس 72480
ارج
و معرفه النتيجه رقم الجلوس 69479
شريف أشرف محمد عبد الكريم رقم الجلوس 32587
الاداره التعليميه محافظة سوهاج
اكتب تعليقك هنا…20321
ارجو معرفة النتيجة رقم الجلوس 60784
بسمه عمر محمد عيد
رقم الجلوس ٦٣٢٣٦
مدريه جرجا
ارجوا معرفه نتيجتى بسرعه
بسمه عمر محمد عيد
رقم الجلوس ٦٣٢٣٦
مدرسه جرجا
ارجوا معرفه نتيجتى بسرعه
احمد على السيد على
25063
سوهاج
ارجوا معرفة النتيجة
رقم الجلوس 71750
عايزة النتيجه دلوووووك
معرفة النتيجة رقم الجلوكوز 64114
محمد حسنى عبد اللاه رقم جلوس 10707 ادارة طهطا محافظة سوهاج .. ارجو الرد
معرفة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس 46074
رقم الجلوس ٦٥٣٧٧ محافظة سوهاج
رقم الجلوس 5011
المدرسة الاغانة الاعدادية
مركز طما
هدير سمير عبداللاه
33651
مدرسه اسماءبنت ابي بكر الاعدايه بنات الاسم فاطمه إ سماعيل حافظ حسن رقم الجلوس 53658
ربيع محمود احمد الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 69724
اللغة العربية
24.5
اللغة الإنجليزية
17
الدراسات الإجتماعية
8
العلوم
10
الرياضيات
24
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
12
التربية الفنية
8
من سوهاج البلينا
كيرلس خلف الله
23620
اية منتصر حمدان السمان
١٥٢٠٤
محافظة سوهاج
اسمى مهاب محمد سيد رقم جلوسى بسوهاج3794
حمزة السيد حمام عبداللطيف رقم٦٦١٠٣ البلينا
عواذ اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج البلينا
ياغبى ياحيوان
58931
رقم الجلوس 13432محافظه سوهاج
محمد عادل عبدالعزيز
رقم جلوس
60546
12716
رقم الجلوس 52641 سوهاج
ارجو معرفة نتيجني
الرقم الجلوس 32656
اللغة العربية
28
اللغة الإنجليزية
13
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
12
الرياضيات
22.5
الحاسب الآلي
4
التربية الدينية
15
التربية الفنية