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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.. رابط مباشر لنتائج 3 إعدادي

كتب هبه سالم آخر تحديث
بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.. رابط مباشر لنتائج 3 إعدادي
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج برقم الجلوس

نترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم رقم الجلوس على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج والتي تعد محط أنظار جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل الاطمئنان على المجهود الذي بذله الطلاب خلال الترم الثاني ، ولهذا سنقدم متابعة قوية حول أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية، على تلبية رغبة القراء وتقديرا للقلق والتوتر الذي يعاني منه جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج وأولياء أمورهم، نرصد معكم أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج برقم الجلوس الترم الأول وسيتم إعلان جميع التطورات ولينك النتيجة فور اعتمادها من محافظ سوهاج

أكدت مديرية سوهاج التعليمية، أنه تم الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية سوهاج وتم البدء في أعمال المراجعة ورصد وتدقيق الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج

ويشار إلى أن جميع المحافظات سوف تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني خلال نهاية الأسبوع الماضي، والجدير بالذكر أن غرفة العمليات التي عقدتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على مدار أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، أكدت أن الطلاب لم يقدموا أي شكاوى تفيد بصعوبة الامتحانات، مشيرة إلى أن معظم الأسئلة جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من امتحانات نتيجة إعدادية سوهاج الترم الأول غدا الخميس.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • للحصول على نتيجة إعدادية سوهاج قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج الإعدادية قبل الجميع.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج .. بوابة سوهاج الإلكترونية

  • البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج من أكثر المواقع التي يبحث عنها جميع طلاب ثالثة إعدادية من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني برقم الجلوس، كما ستكون متاحة بعد يوم من اعتمادها في جميع المدارس ليتمكن الطلاب من الحصول على بيان درجاتهم للفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة إعدادية سوهاج 2019

نتابع معكم أنباء إعلان نتيجة إعدادية سوهاج 2019 لعرض روابط النتيجة، حيث أحيانا تقوم محافظة سوهاج بوضع روابط لنتيجة كل إدارة تعليمية على حدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ولهذا ترقبونا من خلال هذا المقال.

متابعة نتيجة إعدادية سوهاج 2019

  • انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس بالمحافظة اليوم الخميس.
  • وبدأت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أعمال التصحيح لنتيجة إعدادية سوهاج 2019.
  • نترقب معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2018 خلال نهاية الشهر الحالي.
  • تقوم مديرية التربية والتعليم بتجميع الدرجات وأعمال المراجعة لعرض النتائج الأسبوع القادم.
  • أوشكت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية سوهاج.
  • حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا إلى امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج 66482 طالبًا وطالب
  • كما بدأت مديرية سوهاج التعليمية البدء في أعمال رصد وتجميع الدرجات.
  • من المتوقع اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2018 محافظة سوهاج قبل عيد الفطر.
  • تواصل مديرية سوهاج التعليمية تصحيح نتائج الفصل الدراسي الثاني بجميع الإدارات التعليمية.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

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    1. اللغة العربية
      36
      اللغة الإنجليزية
      27
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      15
      الرياضيات
      24.5
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      8

    2. اللغة العربية
      10.5
      اللغة الإنجليزية
      18
      الدراسات الإجتماعية
      16.5
      العلوم
      7.5
      الرياضيات
      17.5
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      12
      التربية الفنية
      8

    3. اللغة العربية
      25.5
      اللغة الإنجليزية
      14
      الدراسات الإجتماعية
      12
      العلوم
      14
      الرياضيات
      21.5
      الحاسب الآلي
      8.5
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      6

    2. اللغة العربية
      36
      اللغة الإنجليزية
      28.5
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      18
      الرياضيات
      29.5
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    3. اللغة العربية
      35
      اللغة الإنجليزية
      29
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية

    1. اللغة العربية
      14
      اللغة الإنجليزية
      21
      الدراسات الإجتماعية
      13
      العلوم
      10
      الرياضيات
      18
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      12
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      12
      اللغة الإنجليزية
      8
      الدراسات الإجتماعية
      13
      العلوم
      9
      الرياضيات
      11
      الحاسب الآلي
      8.5
      التربية الدينية
      12
      التربية الفنية
      5

    1. اللغة العربية
      39
      اللغة الإنجليزية
      29
      الدراسات الإجتماعية
      19.5
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      9.5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      35.5
      اللغة الإنجليزية
      23
      الدراسات الإجتماعية
      16.5
      العلوم
      9.5
      الرياضيات
      24.5
      الحاسب الآلي
      9.5
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      5

  27. کْريَمً سِآمًيَ. رقُمً جّلَوٌسِيَ ٣٤٧ مًحًآفُظُةّ سِوٌهّآجّ آلَصّفُ آلَثًآنِيَ آلَآعٌدٍآدٍيَ مًدٍرسِهّ آلَحًوٌآوٌيَشُ آلَقُبًلَيَهّ

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    2. اللغة العربية
      36
      اللغة الإنجليزية
      29
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      18
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      7

    1. اللغة العربية
      24.5
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      11
      العلوم
      7
      الرياضيات
      25
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      10
      التربية الفنية
      7

    1. اللغة العربية
      31
      اللغة الإنجليزية
      24
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      16
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      19
      الرياضيات
      29
      الحاسب الآلي
      6
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      6

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      اللغة الإنجليزية
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      التربية الدينية
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      7
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

    1. للغة العربية
      20
      اللغة الإنجليزية
      15
      الدراسات الإجتماعية
      14
      العلوم
      5.5
      الرياضيات
      13
      الحاسب الآلي
      6.5
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      التربية الفنية
      5

    1. اللغة العربية
      40
      اللغة الإنجليزية
      30
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      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
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      التربية الفنية
      9

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      17
      الرياضيات
      23
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      14
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      27
      اللغة الإنجليزية
      21
      الدراسات الإجتماعية
      16
      العلوم
      16
      الرياضيات
      18
      الحاسب الآلي
      6
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
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    1. للغة العربية
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      اللغة الإنجليزية
      13.5
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      9.5
      الرياضيات
      25
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

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      اللغة الإنجليزية
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      17
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      التربية الفنية
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      اللغة الإنجليزية
      28.5
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      18.5
      العلوم
      19.5
      الرياضيات
      29.5
      الحاسب الآلي
      10
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

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      32.5
      اللغة الإنجليزية
      18.5
      الدراسات الإجتماعية
      18.5
      العلوم
      17.5
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      22
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      33
      اللغة الإنجليزية
      28.5
      الدراسات الإجتماعية
      15
      العلوم
      20
      الرياضيات
      25
      الحاسب الآلي
      4
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
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      37
      اللغة الإنجليزية
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      الدراسات الإجتماعية
      16
      العلوم
      14
      الرياضيات
      19
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      37
      اللغة الإنجليزية
      29.5
      الدراسات الإجتماعية
      19.5
      العلوم
      19.5
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      9.5
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      38
      اللغة الإنجليزية
      28
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      8

    1. للغة العربية
      40
      اللغة الإنجليزية
      28
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      10
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      8

    3. اللغة العربية
      28
      اللغة الإنجليزية
      9
      الدراسات الإجتماعية
      7.5
      العلوم
      17.5
      الرياضيات
      21.5
      الحاسب الآلي
      5.5
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      8

    4. اللغة العربية
      35
      اللغة الإنجليزية
      26
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      18
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      4
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      34.5
      اللغة الإنجليزية
      17.5
      الدراسات الإجتماعية
      14.5
      العلوم
      13.5
      الرياضيات
      25
      الحاسب الآلي
      7.5
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      32
      اللغة الإنجليزية
      29
      الدراسات الإجتماعية
      14.5
      العلوم
      19
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      10
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      36
      اللغة الإنجليزية
      26
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      19
      الرياضيات
      29
      الحاسب الآلي
      3
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      38
      اللغة الإنجليزية
      28
      الدراسات الإجتماعية
      18.5
      العلوم
      19
      الرياضيات
      26.5
      الحاسب الآلي
      6.5
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      19
      اللغة الإنجليزية
      19
      الدراسات الإجتماعية
      7
      العلوم
      9
      الرياضيات
      21.5
      الحاسب الآلي
      التربية الدينية
      14
      التربية الفنية
      7

    2. اللغة العربية
      38.5
      اللغة الإنجليزية
      25
      الدراسات الإجتماعية
      19.5
      العلوم
      18.5
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      9.5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      39
      اللغة الإنجليزية
      30
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      20
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      7

    1. اللغة العربية
      37
      اللغة الإنجليزية
      26.5
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      19
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      6
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      28.5
      اللغة الإنجليزية
      25.5
      الدراسات الإجتماعية
      15
      العلوم
      19.5
      الرياضيات
      27.5
      الحاسب الآلي
      9
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      23.5
      اللغة الإنجليزية
      12
      الدراسات الإجتماعية
      14
      العلوم
      9
      الرياضيات
      20.5
      الحاسب الآلي
      8
      التربية الدينية
      14
      التربية الفنية
      7

    1. اللغة العربية
      32.5
      اللغة الإنجليزية
      24
      الدراسات الإجتماعية
      18.5
      العلوم
      19.5
      الرياضيات
      28.5
      الحاسب الآلي
      7.5
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      7

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

    2. اللغة العربية
      31
      اللغة الإنجليزية
      30
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      16
      الرياضيات
      27.5
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      7

  133. يوسف رجب احمد
    6989
    ارجو معرفه النتيجه الصف الثالث الاعدادي ولكم جزيل الشكر
    الشهاده الاعداديه 2019 ارجو معرفه النتيجه

    رد

  144. ارجوا معرفت نتيجة الصف الثالث الاعدادي للدور الثاني محافظة سوهاج ورقم الجلوس ١٨٠٥٨ تابع ادا لى جرجا التعليمية والاسم ندي خالد احمد مصطفى ورقم ١٨٠٥٨

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 22 35.5 30 35 188.5 26 16 12

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71 51 37.5 49 38 246.5 37 15 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 60 51.5 38 41.5 34 225 38 11 11

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 60 52.5 37 53.5 38.5 241.5 37 13 10.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 59 37.5 56.5 31 257.5 35 12 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 7.5 7.5 13.5 10 78.5 25.5 12.5 6.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 58 40 59.5 40 272.5 35 16 19

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 30 28.5 16 13 127.5 28.5 10 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71.5 55 32 34.5 22 215 27 11 10

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 52.5 40 58.5 39.5 267 39 12 15

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 51 48.5 33 49.5 29.5 211.5 36 12 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 58 40 57 39 269 39 16 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 56.5 40 60 40 273 40 14 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67 48 32 47 32 226 36 15 15

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69 45 40 54.5 39 247.5 37 16 15

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 52 42 23 33 25 175 31 12 16

    1. ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67 43 33 44.5 25 212.5 35 14 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 13 31.5 38 20 142.5 37 15 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75.5 56.5 38 56 40 266 39 13 13

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 52.5 40 58.5 39.5 267 39 12 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67.5 54 36 46.5 38.5 242.5 33.5 14 16.5

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 46 30 32 30 20 158 36 16 11.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77.5 60 40 60 40 277.5 39 16 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 58.5 34 59.5 39 264.5 33 11 18.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 59 20.5 32 42.5 33 187 39

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 60.5 46.5 29 47 31.5 214.5 35 17 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 55.5 34 58.5 40 264.5 27 12 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69 49 33 58.5 37.5 247 33 11 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70 55.5 34 58.5 38 256 38 14 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76 58 39 58.5 38 269.5 40 14 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 52.5 33.5 51.5 38.5 249.5 34 14 17.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66.5 48.5 37 30 38.5 220.5 27 15.5 11

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78 59.5 40 60 40 277.5 37 16 15

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 47.5 30 31.5 34.5 26 169.5 27 13 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74.5 58 39 56 38.5 266 39 14 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65 49.5 36 52 28 230.5 34 13 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68 47 33 51.5 37.5 237 38 14 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 55 33 57 34.5 253 36 14 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79 60 39.5 59 38.5 276 40 18 20

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78 58 40 59 39.5 274.5 36 15 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79 59 36.5 59 40 273.5 32 15 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71.5 53 35 59 39.5 258 36 17 12

  206. المحافظة /سوهاج
    الادارة /جرجا
    المدرسة/مصانع سكر جرجا
    الاسم/شريف نصر مصطفي محمد
    رقم الجلوس/٦٠٢١٥
    ارجو من حضراتكم معرفة نتيجتي بسرعة ولكم مني جزيل الشكر والاحترام والتقدير
    والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

    رد

  229. ارجو معرفه نتيجه الاعداديه بجنوب سوهاج جرجا
    الاسم بسنت عبد المحسن ابو الفتوح عصام الدين
    رقم الجلوس 72480

    رد

    2. اللغة العربية
      24.5
      اللغة الإنجليزية
      17
      الدراسات الإجتماعية
      8
      العلوم
      10
      الرياضيات
      24
      الحاسب الآلي
      8.5
      التربية الدينية
      12
      التربية الفنية
      8

    2. اللغة العربية
      28
      اللغة الإنجليزية
      13
      الدراسات الإجتماعية
      13
      العلوم
      12
      الرياضيات
      22.5
      الحاسب الآلي
      4
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية

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