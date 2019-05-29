نقدم إلى كل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة دمياط وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الإول للعام الدراسي 2019، حيث ينتظر جميع الطلاب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن انتهت بالفعل امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 في الكثير من محافظات الجمهورية، ونحن من خلال هذا المقال نقدم إلى جميع طلاب محافظة دمياط رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
أكد محافظ دمياط أنه قد أعطى تعليمات لجميع الجهات المعنية داخل المحافظة للتنسيق سويا من أجل متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء المحافظة، كما أكد سيادته أنه قام بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان في الكثير من المدارس، وبالفعل تم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو مشاكل داخل لجان الامتحانات، وكانت الامتحانات بمحافظة دمياط قد بدات الخميس الموافق 17 يناير 2019 وانتهت الخميس الموافق 24 يناير 2019.
رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية دمياط 2019
أكد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قام بنفسه بالمرور على بعض لجان الامتحانات، كما أكد أيضا أنه قام بالمرور على مراكز التصحيح وتقدير الدرجات وأعطى تعليمات صارمة لجميع المصححين بضرورة تحري الدقة في تصحيح أوراق الإجابات والوقوف بجانب الطالب دائما، هذا وقد أعلن سيادته أنه عقب انتهاء أعمال التصحيح والكنترولات سوف يقوم بعرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها، ويمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بدمياط فور اعتمادها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط الإلكتروني، وذلك عن طريق استخدام رقم الجلوس.
تم اعتماد نتيجة اعدادية دمياط 2019 الفصل الدراسي الول بنسبة نجاح بلغت 74% من اجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الاول.
تحديث 29 مايو
تم اعتماد نتيجة اعدادية دمياط الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 72% وجاري رفع النتيجة على شبكة الانترنت.
التعليقات
درجات الطالبة إسراء فوزي الحديدي
إسراء فوزي نصر الحديدي
باهي علي الشيخ إبراهيم
مهاب ابراهيم محمد العشري رقم الجلوس 6693
شهدمحمدالجميل محسين رقم الجلوس110017
عبد الرحمن حسن احمد سلامه مدرسه الامام محمد عبد الاعدادي
النتيجة طلعت يو الاربعاء
وسام سامي سمير عبد الحميد الشرقاوي. رقم الجلوس 14422
مازن محمد اليماني
مدرسه فارسكور الاعداديه
رقم جلوس
12135
اسراء مهنى الفار
رقم الجلوس١٤٣٦٣ عاوز اعرف النتيجه ثالثه اعدادي
علي عبد الناصر علي الحسيني سراج دمياط الجديدة مدرسة الكفراوي الاعدادية المشتركة. رقم الجلوس ١٧٢٥٦
جميله محمد السيد غراب
احمد محمد احمد البدويهي مدرسة النصر بدمياط الاعدادية
دمياط ١١٧٦٣
رقم الجلوس 9354
حسام علاء سامى خالد محمود نعناع 14437 محافظه دمياط
عايزة نتجة ممكن
رقم الجلوس 13473
رقم جلوس ….مازن محمد اليماني
12350
أحمد مجدى جودة المغازى رقم الجلوس:21406 دمياط
محمد السيد حسان ابو عماشه رقم الجلوس 1097 محافظ دمياط مدرسه عزبه البرج بنين ثالث اعدادى
شهاده دمياط امتي
لو سمحت محمد حسن غنيم
رقم الجلوس 9074
مدرسة الشهيد أحمد عوضين بدمياط
رحمة حمال علي الخولي
دمياط
١١٣٩١
فتحى رضا كمال فروح البساطي رقم الجلوس 24277
الاسم فتحي رضا كمال فروح البساطي رقم الجلوس 24277
الاء حسام جوهر
مدرسه الغاياتي الاعداديه بنات
اداره دمياط
رقم الجلوس 4167
رقم الجلوس 1036
عمار شريف عبد اللة الشهابى 2538 محافظة دمياط مدرسة دمياط التجربية مطورة
آلَطِآلَبً آحًمًدٍ نِشُآتٌ عٌبًدٍ آلَمًنِعٌمً رقُمً آلَجّلَوٌسِ ١٥٦٥٨
ايه احمد حسن يوسف
16069
الاسم مغفره احمد فوزي احمد الجندي رقم الجلوس4052
عايز اعرف النيجة 3637
دمياط الجديده ١٨٢٠٨
نورهان محمد ابراهيم 36448
عايزه نتيجه ثلاثه اعدادي مدرسه عباس الكيال تبع اداره الزرقه دمياط الاسم نورهان محمد سليمان رقم الجلوس 16910
الكشف كامل اهه
رقم الجلوس عايز ة اعرف انتيجة
12316
الاسم محمد احمد الشربينى
رقم الجلوس 23570
رقم الجلوس 24611
محمود السعيد عبد الباقي عيد عبد الرحيم
رقم الجلوس 24611
عمار محمد محمد زكى شرباص محافظة دمياط رقم الجلوس 13650
فاطمة السيد الدسوقي طافش مدرسة محمد صابر مطاوع الاعدادية بدمياط بعزبة النهضة رقم الجلوس 9476 عايزها ضروري والنبي
شهد محمد محمد محمد قشقوش
رقم الجلوس:12532
مدرسه الاعداديه بنات بإداره فارسكور
لوسمحتى انا عيزه نتيجت هشام عدلان السيد على
رقم الجلوس ٢٢٤٨٣
حازم احمد فاضل الكرته دمياط الزرقا رقم الجلوس 15828
شادى ابراهيم فاضل الكرته دمياط الزرقا رقم الجلوس 15853
النتيجه وشاكر علي اهتمامك
انا ندى عبدالناصر مصطفى من دمياط مركز كفر سعد مدرسه السعيديه القبليه الاعداديه المشتركه رقم الجلوس ٢١٩٥٨
اسمي احمد خالد رقم الجلوس 17214 دمياط الجديدة
لو سمحتي
سمر محسن شعبان
20605
كفرسعد الاعدادية بنات
لوسمحتي هتيهالي
لوسمحتي أنا عايزه بتاعتي
سمر محسن شعبان
20605
كفر سعد الاعدادية بنات
مفيش نتيجه الوقت
محمود هشام محمود على رقم الجلوس ٢٣١٣٤ مدرسة الابراهيمية البحرية الاعدادى المشتركة
15088 دمياط
8316
رقم الجلوس11255
رقم الجلوس11251
2256
ممكن اعرف النتيجه لرقم الجلوس
22657
10424
انا عاوزه نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط بكفر سعد البلد الاعدادية بنات
٢١٦٤١ محافظ دمياط اداره كفر سعد
كريم ياسر السيد
رقم الجلوس 6500
محافظه دمياط
كريم نادر سلامه محمد طه رقم الجلوس3735
الاسم محمد عصام ابراهيم الدسوقى ندا رقم الجلوس 10957 المدرسة الروضة الاعدادية بنين بمحافظة دمياط
12546 دمياط
محمود اسامه االشيخ رقم الجلوس 16476
10957 محمد ندا مدرسة الروضه الاعداديه بنين
ندى علاء الدين رفعت الصايغ 17322
١١٩٥٧ هاني هيثم شحاته مستجير الجمل
يارا محمد محمد رضا شلتوت
3108
يارا محمد شلتوت
3108
يارا محمد محمد رضا شلتوت
3108
مدرسه المنتزه الاعدادية بنات بدمياط
رقم الجلوس 2961
دمياط
24179
24179 دمياط
منة الله محمد السعيد محمد هلال
رقم الجلوس19802
زياد عوض صيام9942
24753
نتيجه الشهادة اعدادي محافظه دمياط
١٧٨٤١ رغد
17841 محافظه دمياط
مدرسه الرحامنه الاعداديه بنات نتيجه مريم طارق
عايزه شهاده الرقم دا محافظه دمياط اداره كفر سعد مدرسه السعيديه القبليه 21963
مدرسه الرحامنه الاعداديه بنات
٤٨٨١
رقم الجلوس 20807
دمياط
رقم الجلوس2055
هبة محمد على الشرقاوى ٢١٤٠٠كفر سعد
محافظة دمياط رقم الجلوس ٤٠٧١
12512
محمد درويش
مدرسه الشهيد احمد عوضين الاعداديه بنين
رقم ااجلوس ٩٠٦٥
انا عايزه المتجه بتاعتي لو سمحت 25201
عبد الرحمن هاني طاهر سلامه الالفى 3448
نتيجة اعدادية دمياط 2019 لم تظهر بعد وسوف نعلمك بالنتيجة فور ظهورها
مبروك للنجحين
ايه 9631
ممكن نتيجه الطالبه شهد رضا زكريا الفرانه بمحافظة دمياط
الاسم ريم جادو محمد ابو الفتوح على زناتى
المحافظة دمياط
رقم الجلوس 15753
مدرسة عاصم عبد الحق العمرى
رقم الجلوس 16947
زياد رضا لبيب غلوش محافظة دمياط
يارا هانى محمد طاهر الطلخاوى ٥٤٢٤
يارا هانى محمد طاهر الطلخاوى ٥٤٢٤
دمياط امتى هى بانت اصلا بس فى بنات قالوا الى هى بانت …………. يا مسهل
النتيجة 18711 بنين كفر سعد دمياط
رقم الجلوس 4958 مدرسة بنت الشاطئ بدمياط
انا عايز النتيجة 18711 إعدادي بنين كفر سعد
نتيجه محافظة دمياط امتي
22106
هانى شمس الدين بدمياط
الترم الاول
أنا عاوزه الشهادة اداره السرو
انا ندا بالتوفيق ياقلبي
محمد ربيع فاروق السجان رقم الجلوس 7901
19217دمياط
19217
عيزة شهادة الرقم ده محافظة دمياط إدارة كفر سعد مدرسة السعديه القبلية ٢٠٢٥٥
انا من محافظة دمياط ممكن اعرف النتيجة الصف الثالث الاعدادى ترم 2بدمياط ترم 2رقم الجلوس 11834
انا عايز النتيجة
محمد احمد مطاوع
مدرسة ايمن الجميل ع بنين
ميت ابو غالب
٩٧٠٥
شهد احمد حجازي
الروضه دمياط
شهد احمد حجازي
رقم الجلوس:٩٧٠٥
دمياط الروضه
مازن محمد عبد المنعم شتا ١٣٥٣ دمياط
مخافظ الزرقا رقم الجلوس 14473
عاوزه شهاده نورهان السيد مصطفى محمد معيزه رقم الجلوس 13149
ايمان سرور احمد البنا عاصى
مدرسه كفر سعد الاعداديه بنات
e
43838
اناعاوز النتيجه 12402
أنا عوزة ألنيتجه
43883
أنا عوزة النتيجه
رقم الجلوس 43883
12101
ياسمين ابراهيم بكرى يوسف ١٩١٥٧
عاوزه نتيجه ياسمين ابراهيم بكرى يوسف مدرسه كفر سليمان البحرى رقم الجلوس ١٩١٥٧
لوسمحتم النتيجه
الاسم:احمد محمد علي حسن شنشن
مدرسه العباسية
رقم الجلوس 20073
ايه ربيع عبد القادر عبد الغفار
13606
الإدارة إدارة السرو
المدرسة سيف الدين ع بنات
رقم الجلوس 13606
اسم الطالب ايه ربيع عبد القادر عبد الغفار سيد احمد
عربى 33
إنجليزى 19
دراسات 16.5
جبر 10.5
هندسة 7.5
علوم 17
حاسب 6.5
نشاط1 8
نشاط2 8
دين 12
فنية 8
اية ربيع
عبد القادر عبد الغفار
13606
مصطفي عنترعبدالرحيم عبدالله
كفرسعددمياط
رقم الجلوس20259
الإدارة إدارة كفر سعد
المدرسة السعيدية القبلية ع . م
رقم الجلوس 20259
اسم الطالب مصطفي عنتر عبدالرحيم غريب عبدالله
عربى 25.5
إنجليزى 14
دراسات 13
جبر 8.5
هندسة 7.5
علوم 14
حاسب 7.5
نشاط1 8
نشاط2 8
دين 12.5
فنية 7
منه الله خالد محمد مصطفى
١٧١٧٤
النتيجة
الاسم: خلود خالد عبده عثمان محمد
رقم الجلوس: 17174
اسم المدرسة: البساتين ع . م
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 22.5
جبر 7.5
هندسة 12.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 17
دين
هي دمياط امتي
19086دمياط
النتيجة
الاسم: شيماء صلاح محمود عبد المنجي ابو العز
رقم الجلوس: 19086
اسم المدرسة: كفر سليمان البحرى ع . م
الدرجات
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 29
جبر 15
هندسة 14.5
دراسات اجتماعية 19.75
علوم 19.5
دين 15.5
يارب ننجح كلنا
دمياط 9931
النتيجة لم تعلن بعد مع اطيب تمنياتنا للجميع بالتوفيق
النتيجة
الاسم: منصور محسن منصور منصور بصلة
رقم الجلوس: 9931
اسم المدرسة: الروضة ع . بنين
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 20
جبر 14
هندسة 12.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17
دين 17.5
الميعاد المؤكد لظهور النتيجة هيكون امته
منىالنبوىشبارة
8707
النتيجة
الاسم: منى النبوى محمود شبارة
رقم الجلوس: 8707
اسم المدرسة: ش/خالد حرز ع.م (البصارطة الجديدة ع . م)
الدرجات
لغة عربية 21.5
لغة انجليزية 8.5
جبر 4
هندسة 5
دراسات اجتماعية 7
علوم 4.5
دين 10.5