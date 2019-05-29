نقدم إلى كل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة دمياط وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الإول للعام الدراسي 2019، حيث ينتظر جميع الطلاب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن انتهت بالفعل امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 في الكثير من محافظات الجمهورية، ونحن من خلال هذا المقال نقدم إلى جميع طلاب محافظة دمياط رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

أكد محافظ دمياط أنه قد أعطى تعليمات لجميع الجهات المعنية داخل المحافظة للتنسيق سويا من أجل متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء المحافظة، كما أكد سيادته أنه قام بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان في الكثير من المدارس، وبالفعل تم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو مشاكل داخل لجان الامتحانات، وكانت الامتحانات بمحافظة دمياط قد بدات الخميس الموافق 17 يناير 2019 وانتهت الخميس الموافق 24 يناير 2019.

رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية دمياط 2019

أكد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قام بنفسه بالمرور على بعض لجان الامتحانات، كما أكد أيضا أنه قام بالمرور على مراكز التصحيح وتقدير الدرجات وأعطى تعليمات صارمة لجميع المصححين بضرورة تحري الدقة في تصحيح أوراق الإجابات والوقوف بجانب الطالب دائما، هذا وقد أعلن سيادته أنه عقب انتهاء أعمال التصحيح والكنترولات سوف يقوم بعرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها، ويمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بدمياط فور اعتمادها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط الإلكتروني، وذلك عن طريق استخدام رقم الجلوس.

تم اعتماد نتيجة اعدادية دمياط 2019 الفصل الدراسي الول بنسبة نجاح بلغت 74% من اجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الاول.

تحديث 29 مايو

تم اعتماد نتيجة اعدادية دمياط الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 72% وجاري رفع النتيجة على شبكة الانترنت.

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