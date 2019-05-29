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“الآن” نتيجة إعدادية محافظة دمياط 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بعد اعتمادها رسمياً

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
“الآن” نتيجة إعدادية محافظة دمياط 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بعد اعتمادها رسمياً
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

نقدم إلى كل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة دمياط وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الإول للعام الدراسي 2019، حيث ينتظر جميع الطلاب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن انتهت بالفعل امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 في الكثير من محافظات الجمهورية، ونحن من خلال هذا المقال نقدم إلى جميع طلاب محافظة دمياط رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

أكد محافظ دمياط أنه قد أعطى تعليمات لجميع الجهات المعنية داخل المحافظة للتنسيق سويا من أجل متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء المحافظة، كما أكد سيادته أنه قام بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان في الكثير من المدارس، وبالفعل تم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو مشاكل داخل لجان الامتحانات، وكانت الامتحانات بمحافظة دمياط قد بدات الخميس الموافق 17 يناير 2019 وانتهت الخميس الموافق 24 يناير 2019.

"الآن" نتيجة إعدادية محافظة دمياط 2019 "3 اعدادي" الترم الثاني برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بعد اعتمادها رسمياً
نتيجة اعدادية دمياط 2019 الترم الأول

رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية دمياط 2019

أكد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قام بنفسه بالمرور على بعض لجان الامتحانات، كما أكد أيضا أنه قام بالمرور على مراكز التصحيح وتقدير الدرجات وأعطى تعليمات صارمة لجميع المصححين بضرورة تحري الدقة في تصحيح أوراق الإجابات والوقوف بجانب الطالب دائما، هذا وقد أعلن سيادته أنه عقب انتهاء أعمال التصحيح والكنترولات  سوف يقوم بعرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها، ويمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بدمياط فور اعتمادها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط الإلكتروني، وذلك عن طريق استخدام رقم الجلوس.

تم اعتماد نتيجة اعدادية دمياط 2019 الفصل الدراسي الول بنسبة نجاح بلغت 74% من اجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الاول.

تحديث 29 مايو

تم اعتماد نتيجة اعدادية دمياط الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 72% وجاري رفع النتيجة على شبكة الانترنت.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  31. عايزه نتيجه ثلاثه اعدادي مدرسه عباس الكيال تبع اداره الزرقه دمياط الاسم نورهان محمد سليمان رقم الجلوس 16910

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  37. فاطمة السيد الدسوقي طافش مدرسة محمد صابر مطاوع الاعدادية بدمياط بعزبة النهضة رقم الجلوس 9476 عايزها ضروري والنبي

    رد

    1. الإدارة إدارة السرو
      المدرسة سيف الدين ع بنات
      رقم الجلوس 13606
      اسم الطالب ايه ربيع عبد القادر عبد الغفار سيد احمد
      عربى 33
      إنجليزى 19
      دراسات 16.5
      جبر 10.5
      هندسة 7.5
      علوم 17
      حاسب 6.5
      نشاط1 8
      نشاط2 8
      دين 12
      فنية 8

    1. الإدارة إدارة كفر سعد
      المدرسة السعيدية القبلية ع . م
      رقم الجلوس 20259
      اسم الطالب مصطفي عنتر عبدالرحيم غريب عبدالله
      عربى 25.5
      إنجليزى 14
      دراسات 13
      جبر 8.5
      هندسة 7.5
      علوم 14
      حاسب 7.5
      نشاط1 8
      نشاط2 8
      دين 12.5
      فنية 7

    1. النتيجة
      الاسم: خلود خالد عبده عثمان محمد
      رقم الجلوس: 17174
      اسم المدرسة: البساتين ع . م
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 22.5
      جبر 7.5
      هندسة 12.5
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 17
      دين

    1. النتيجة
      الاسم: شيماء صلاح محمود عبد المنجي ابو العز
      رقم الجلوس: 19086
      اسم المدرسة: كفر سليمان البحرى ع . م
      الدرجات

      لغة عربية 39.5
      لغة انجليزية 29
      جبر 15
      هندسة 14.5
      دراسات اجتماعية 19.75
      علوم 19.5
      دين 15.5

    2. النتيجة
      الاسم: منصور محسن منصور منصور بصلة
      رقم الجلوس: 9931
      اسم المدرسة: الروضة ع . بنين
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 20
      جبر 14
      هندسة 12.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 17
      دين 17.5

    2. النتيجة
      الاسم: منى النبوى محمود شبارة
      رقم الجلوس: 8707
      اسم المدرسة: ش/خالد حرز ع.م (البصارطة الجديدة ع . م)
      الدرجات

      لغة عربية 21.5
      لغة انجليزية 8.5
      جبر 4
      هندسة 5
      دراسات اجتماعية 7
      علوم 4.5
      دين 10.5

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