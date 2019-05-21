نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية .. نتائج الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية وجميع المحافظات الأخرى، فقد اقترب موعد إعلان وظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 الفصل الدراسي الثاني، ومن خلال هذا التقرير نعد الطالبات والطلاب بالتحديث المستمر لهذا التقرير، وذلك بجميع الأخبار والمستجدات الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات للفصل الدراسي الأول لهذا العام.
ومن الجدير بالذكر إشادة المحافظين بالعديد من المحافظات بجهود مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظة، وكذلك جهود القائمين على العملية التعليمية بمصر، وكذلك جهود أولياء أمور طلاب التي هيأت لأبنائها أفصل السيل للنجاح والتفوق.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الثاني
من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 جميع المحافظات
يمكنك الضغط علي رابط النتيجة للمحافظة التي امتحنت بها الشهادة الإعدادية لتتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك باستخدام رقم جلوسك ويرجي العلم أن النتيجة لم تظهر في بعض المحافظات لذلك في حالة وجود أي سؤال أو أستفسار يمكنكم ترك تعليق به، وسنتابع معكم تفاصيل ظهور جميع النتائج للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية على مدار الساعة.
طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
- قم بالدخول على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بمحافظتك
- ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص له.
- قم باختيار الإعدادية الفصل الدراسي الثاني
- اضعط على كلمة بحث
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيبة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
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التعليقات
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