 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية .. نتائج الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية .. نتائج الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظة القليوبية .. الدقهلية .. الشرقية .. الغربية وجميع المحافظات الأخرى، فقد اقترب موعد إعلان وظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 الفصل الدراسي الثاني، ومن خلال هذا التقرير نعد الطالبات والطلاب بالتحديث المستمر لهذا التقرير، وذلك بجميع الأخبار والمستجدات الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات للفصل الدراسي الأول لهذا العام.

ومن الجدير بالذكر إشادة المحافظين بالعديد من المحافظات بجهود مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظة، وكذلك جهود القائمين على العملية التعليمية بمصر، وكذلك جهود أولياء أمور طلاب التي هيأت لأبنائها أفصل السيل للنجاح والتفوق.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الثاني

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 جميع المحافظات

يمكنك الضغط علي رابط النتيجة للمحافظة التي امتحنت بها الشهادة الإعدادية لتتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك باستخدام رقم جلوسك  ويرجي العلم أن النتيجة لم تظهر في بعض المحافظات لذلك في حالة وجود أي سؤال أو أستفسار يمكنكم ترك تعليق به، وسنتابع معكم تفاصيل ظهور جميع النتائج للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية على مدار الساعة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

  • قم بالدخول على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بمحافظتك
  • ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص له.
  • قم باختيار الإعدادية الفصل الدراسي الثاني
  • اضعط على كلمة بحث

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

أقرأ أيضا وتعرف على:

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات هنا روابط مديريات التعليم

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم تيرم ثاني : رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي جميع المحافظات

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي
تردد قناة سنا وجميع قنوات الأطفال قناة ميكي ومودى وكوكي وبيبي جميع ترددات قنوات الأطفال بيبى قنوات أفلام الكارتون وأغاني الأطفال

← إقرأ أيضاً:


عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.