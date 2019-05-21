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نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظات مصر معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظات مصر معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي
المواقع الرسمية لنتائج الإعدادية تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات الجمهورية من خلال روابط نتائج مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر، حيث متوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تباعا بجميع المحافظات، فقد أوشكت النتائج على الظهور بالفعل بعدد من المحافظات بعدما انتهت أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، ونحن معكم في متابعة مستمرة لنتائج كافة محافظات الجمهورية، على موقعنا، ونعرض أيضا رابط نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر من خلال جدول روابط النتائج التالي، مع متابعة موعد الإعلان عن النتائج، حسب تصريحات المسئولين.

وقد انتهى تصحيح وبدأت عملية مراجعة جميع النتائج، في كنترولات التصحيح، وذلك تمهيدا لعضرها على المحافظين لاعتمادها  ورفع النتائج على روابط نتائج المحافظات، هذا وقد أعلن في وقت سابق عن موعد الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون في الأسبوع القادم، على موقع نتائج المحافظات، ويأتي قبل الإعلان عن النتائج بالموقع بالضرورة “الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة”.

نتيجة الإعدادية بمحافظة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

تقوم البوابة الإلكترونية للنتائج بجميع المحافظات بالانفراد بالإعلان الرسمي، والصحيح، عن نتائج المحافظة، وعلى الزائر تجنب الدخول على المواقع الغير رسمية، وذلك لعدم دقتها، فما هي إلا أيام قليلة وتُعلن النتائج على مواقع المديريات التعليمية الرسمية على موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

نتيجة الشهادة الإعدادية بمصر 2019 تيرم ثاتي الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 من خلال الروابط السابقة يمكنكم التعرف على نتائج الإعدادية للفصل الثاني لهذا العام، اضغط على رابط المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى مدارسها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر

  1. قم بالدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة أسيوط أو المحافظة التي تتبعها
  2. قم بإدخال رقم الجلوس بالشكل الصحيح.
  3. قم بضغط “البحث عن النتائج”.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

يتابع أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي وسائل الإعلام، وكذلك يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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