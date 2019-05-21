نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظات مصر معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات الجمهورية من خلال روابط نتائج مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر، حيث متوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تباعا بجميع المحافظات، فقد أوشكت النتائج على الظهور بالفعل بعدد من المحافظات بعدما انتهت أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، ونحن معكم في متابعة مستمرة لنتائج كافة محافظات الجمهورية، على موقعنا، ونعرض أيضا رابط نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر من خلال جدول روابط النتائج التالي، مع متابعة موعد الإعلان عن النتائج، حسب تصريحات المسئولين.
وقد انتهى تصحيح وبدأت عملية مراجعة جميع النتائج، في كنترولات التصحيح، وذلك تمهيدا لعضرها على المحافظين لاعتمادها ورفع النتائج على روابط نتائج المحافظات، هذا وقد أعلن في وقت سابق عن موعد الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون في الأسبوع القادم، على موقع نتائج المحافظات، ويأتي قبل الإعلان عن النتائج بالموقع بالضرورة “الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة”.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019
تقوم البوابة الإلكترونية للنتائج بجميع المحافظات بالانفراد بالإعلان الرسمي، والصحيح، عن نتائج المحافظة، وعلى الزائر تجنب الدخول على المواقع الغير رسمية، وذلك لعدم دقتها، فما هي إلا أيام قليلة وتُعلن النتائج على مواقع المديريات التعليمية الرسمية على موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج
نتيجة الشهادة الإعدادية بمصر 2019 تيرم ثاتي الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات
طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر
- قم بالدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة أسيوط أو المحافظة التي تتبعها
- قم بإدخال رقم الجلوس بالشكل الصحيح.
- قم بضغط “البحث عن النتائج”.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيبة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
يتابع أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي وسائل الإعلام، وكذلك يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
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التعليقات
42693 محافظه اسيوط
الاسم هاجر ياسرعبدالرحمن
رقم الجلوس٩٤٨٠٧
الحسين حمدي عبد اللطيف نعمان رقم الجلوس 1155 طما
2621