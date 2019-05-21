نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظات مصر معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات الجمهورية من خلال روابط نتائج مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر، حيث متوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تباعا بجميع المحافظات، فقد أوشكت النتائج على الظهور بالفعل بعدد من المحافظات بعدما انتهت أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، ونحن معكم في متابعة مستمرة لنتائج كافة محافظات الجمهورية، على موقعنا، ونعرض أيضا رابط نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر من خلال جدول روابط النتائج التالي، مع متابعة موعد الإعلان عن النتائج، حسب تصريحات المسئولين.

وقد انتهى تصحيح وبدأت عملية مراجعة جميع النتائج، في كنترولات التصحيح، وذلك تمهيدا لعضرها على المحافظين لاعتمادها ورفع النتائج على روابط نتائج المحافظات، هذا وقد أعلن في وقت سابق عن موعد الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون في الأسبوع القادم، على موقع نتائج المحافظات، ويأتي قبل الإعلان عن النتائج بالموقع بالضرورة “الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة”.

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