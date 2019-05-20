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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف
نتائج الشهادة الإعدادية 2018 محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 والتي سيتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، حيث تحرص جميع المحافظات على إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي أخر العام عبر مواقعها على مديريات التربية والتعليم ليتمكن الطلاب من معرفة الدرجات دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019

حيث ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء القادم، وبدأت مرحلة انتظار النتيجة، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، كما سنضع روابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019 خلال هذا التقرير.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكن للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 فور اعتمادها، كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر .

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

وتجدر الإشارة إلى أنه تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، سير امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني،  من أجل ضمان توفير جميع سبل الراحة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، كما تفقد المحافظ جميع الإجراءات من أجل ضمان خروج امتحانات إعدادية بني سويف 2019 بشكل لائق.

هذا وقد أكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه بلغ عدد لجان الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني، 279 لجنة استوعبوا 44 ألف و250 طالب، كما أضافت أن غرفة العمليات التي تم إنشائها لم تتلقي أي بلاغات بوجود صعوبة أو مشاكل في امتحانات إعدادية بني سويف.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف (www.benisuef.gov.eg)

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف (www.benisuef.gov.eg) ، بعد الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح ورصد الدرجات وعرضها على المحافظ حتي يقوم باعتمادها.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف برقم الجلوس

  • حيث انتهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات الترم الثاني على مدار الأسبوع الماضي.
  • لا تزال مديرية التربية والتعليم تتابع أعمال التصحيح بجميع المدارس.
  • تشير التوقعات أنه سيتم الانتهاء من تصحيح النتائج نهاية الأسبوع الحالي.
  • يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف ( من هنا).

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. المدرسةاطواب ع م
      رقم الجلوس2261
      اسم الطالباميره رمضان عبدالكريم محمود
      عربى33.5
      انجليزى23.5
      دراسات20
      جبر14
      هندسة14.25
      علوم17
      حاسب8
      دين17
      فنية8

    1. المدرسةالشهيد مؤمن عياد ع م
      رقم الجلوس17599
      اسم الطالبايه عزت فراج سيد
      عربى28.5
      انجليزى21.5
      دراسات11
      جبر14.5
      هندسة13
      علوم17
      حاسب5
      دين19.5
      فنية6.5

    1. المدرسةانور محمد حسن بالوقف
      رقم الجلوس19144
      اسم الطالباميمه شعيب عبدالستار معوض
      عربى29
      انجليزى23
      دراسات14
      جبر15
      هندسة14.5
      علوم15.5
      حاسب5
      دين16.5
      فنية7

    1. المدرسةالاشراف ع م
      رقم الجلوس2555
      اسم الطالباسلام شعبان يحى عبدالجيد
      عربى31
      انجليزى10
      دراسات18
      جبر7.5
      هندسة10
      علوم13
      حاسب2.5
      دين12
      فنية5

    1. المدرسةالبطل يوسف صديق ع م
      رقم الجلوس1216
      اسم الطالبعبدالله نبيل عبدالحميد حسن حسن
      عربى37.5
      انجليزى30
      دراسات19.75
      جبر15
      هندسة15
      علوم19.5
      حاسب7.5
      دين18
      فنية8

    2. المدرسةاهناسيا ع م
      رقم الجلوس23293
      اسم الطالبنجاه انور سليمان عبدالتواب
      عربى26
      انجليزى19
      دراسات19
      جبر11.5
      هندسة9.5
      علوم10.5
      حاسب5
      دين17.5
      فنية7

    1. المدرسةاهناسيا ع م
      رقم الجلوس23293
      اسم الطالبنجاه انور سليمان عبدالتواب
      عربى26
      انجليزى19
      دراسات19
      جبر11.5
      هندسة9.5
      علوم10.5
      حاسب5
      دين17.5
      فنية7

    1. المدرسةسعيد سلامة الوكيل ع م
      رقم الجلوس6287
      اسم الطالبمحمد ميهوب علي حميد
      عربى25.5
      انجليزى15
      دراسات17
      جبر11.5
      هندسة12.5
      علوم10.5
      حاسب5
      دين10
      فنية5.5

    1. المدرسةالرياض ع بنات
      رقم الجلوس9290
      اسم الطالبفاطمه خالد محمود محمد
      عربى32
      انجليزى26.5
      دراسات18
      جبر14
      هندسة11
      علوم18
      حاسب5.5
      دين15.5
      فنية9

    2. المدرسةالعواونه ع م
      رقم الجلوس24126
      اسم الطالبعبدالله عيسى حسين عثمان
      عربى20
      انجليزى11
      دراسات3.5
      جبر12
      هندسة3
      علوم10
      حاسب5
      دين10
      فنية7

    3. المدرسةالشهيد مصطفي سلامه ع بنات
      رقم الجلوس540
      اسم الطالبشهد محمد صلاح الدين ابوالقاسم قاسم
      عربى37
      انجليزى29.5
      دراسات20
      جبر15
      هندسة15
      علوم19.5
      حاسب5
      دين17
      فنية8

    1. المدرسةالشهيد اسامه علي عيد بالحلابية
      رقم الجلوس18967
      اسم الطالبزياد محمد رجب عويس
      عربى34
      انجليزى28.5
      دراسات19
      جبر15
      هندسة14.75
      علوم18.5
      حاسب7
      دين15
      فنية7

    1. المدرسةمصعب بن عمير ع م
      رقم الجلوس4788
      اسم الطالبمحمد عبدالرحمن فتحى زكى
      عربى30.5
      انجليزى11.5
      دراسات12.5
      جبر10.5
      هندسة4.5
      علوم7
      حاسب5
      دين10
      فنية6

    1. المدرسةالشهيد مصطفي سلامه ع بنات
      رقم الجلوس442
      اسم الطالببسنت سامى محمد محمود
      عربى32.5
      انجليزى19
      دراسات7
      جبر7.5
      هندسة10
      علوم10
      حاسب1.5
      دين15.5
      فنية7.5

    1. المدرسةعلى بن ابى طالب ع بنين
      رقم الجلوس7850
      اسم الطالباحمد هانى عويس احمد
      عربى35.5
      انجليزى27.5
      دراسات20
      جبر14
      هندسة14.5
      علوم19
      حاسب5
      دين15
      فنية7.5

    1. المدرسةالشهيد محمد سعيد سيد يس ع م
      رقم الجلوس11299
      اسم الطالبجهاد محمود عبدالعظيم محمد
      عربى38
      انجليزى27.5
      دراسات20
      جبر15
      هندسة15
      علوم19
      حاسب5.5
      دين17
      فنية8

    1. المدرسةببا الرسميه لغات
      رقم الجلوس22763
      اسم الطالبعزه على مرعى حسنين احمد
      عربى36.5
      انجليزى27
      دراسات19
      جبر14
      هندسة13
      علوم14.5
      حاسب9
      دين16.5
      فنية8

    1. المدرسةالشهيد عبدالعليم علي موسي ع م
      رقم الجلوس18341
      اسم الطالبفاطمه طارق جابر محمد
      عربى38.5
      انجليزى30
      دراسات20
      جبر15
      هندسة15
      علوم20
      حاسب5.5
      دين20
      فنية6.5

  57. اسمى سرور سامى سرور
    مدرسه الضباعنه الاعداديه مركز ببا. محافظه بني سويف
    رقم جلوس 31296
    ياريت تظهروا النتيجه عشان تعبنا من الانتظاى

    رد

    1. المدرسةاهناسيا ع م
      رقم الجلوس23277
      اسم الطالبملك عصام عبدالفتاح حسان
      عربى32.5
      انجليزى27.5
      دراسات19.5
      جبر14.25
      هندسة15
      علوم18.5
      حاسب5
      دين16
      فنية8

    1. المدرسةاهناسيا ع م
      رقم الجلوس23277
      اسم الطالبملك عصام عبدالفتاح حسان
      عربى32.5
      انجليزى27.5
      دراسات19.5
      جبر14.25
      هندسة15
      علوم18.5
      حاسب5
      دين16
      فنية8

    2. المدرسةالشهيد محمود صبرى سيد ع م دنديل
      رقم الجلوس10325
      اسم الطالبعلا سيد عبدالخالق عبدالعزيز
      عربى22
      انجليزى3.5
      دراسات10
      جبر8.5
      هندسة7.5
      علوم14.5
      حاسب7
      دين4
      فنية6.5

    3. المدرسةبنى حدير ع بنات
      رقم الجلوس6412
      اسم الطالبالاء محمود احمد محمد
      عربى35.5
      انجليزى28.5
      دراسات19
      جبر15
      هندسة15
      علوم18
      حاسب5
      دين16
      فنية7.5

    1. المدرسةالعبور ع بنين بميدوم
      رقم الجلوس3189
      اسم الطالبمصطفى عبدالتواب محمد عويس
      عربى31.5
      انجليزى22
      دراسات20
      جبر14
      هندسة9
      علوم15
      حاسب6
      دين14.5
      فنية7

    1. المدرسةالشهيد عبدالجيد جودة سيد
      رقم الجلوس10026
      اسم الطالبراضى شعبان محمد ابراهيم
      عربى25
      انجليزى8.5
      دراسات13
      جبر7.5
      هندسة11
      علوم10
      حاسب5.5
      دين10
      فنية7

    2. المدرسةالدعوة الاسلامية ع م
      رقم الجلوس21608
      اسم الطالباحمد ماهر معوض محمد
      عربى34.5
      انجليزى26.5
      دراسات20
      جبر13.5
      هندسة14.5
      علوم19.5
      حاسب5
      دين18
      فنية7

    1. المدرسةاهناسيا ع م
      رقم الجلوس23119
      اسم الطالبمحمد حسين شكرى على
      عربى22
      انجليزى19.5
      دراسات17.5
      جبر9.5
      هندسة14
      علوم17
      حاسب7
      دين12
      فنية8

    1. المدرسةطيبه الخاصة ع م
      رقم الجلوس23785
      اسم الطالبمحمد خليفه عبدالسلام محمد
      عربى38
      انجليزى28
      دراسات19.5
      جبر15
      هندسة15
      علوم20
      حاسب2.5
      دين17
      فنية7.5

    1. المدرسةالايمان ع بنين
      رقم الجلوس12669
      اسم الطالبيوسف اسعد عياد مليكه
      عربى24
      انجليزى18
      دراسات15
      جبر9.5
      هندسة8.5
      علوم10.5
      حاسب5
      دين13
      فنية5

    1. المدرسةالشهيد محمد مبروك خطاب ع م
      رقم الجلوس20829
      اسم الطالبعبدالرحمن محمد عبدالعزيز محمود
      عربى35.5
      انجليزى27.5
      دراسات19.5
      جبر14.5
      هندسة14.5
      علوم17
      حاسب6
      دين15.5
      فنية7

    1. المدرسةاحمد زويل الرسميه ع م
      رقم الجلوس22410
      اسم الطالبمحمد عبدالرحمن محمود محمد
      عربى37
      انجليزى29.5
      دراسات19.75
      جبر14.5
      هندسة15
      علوم19.5
      حاسب9.5
      دين14.5
      فنية9

    1. المدرسةالشعب ع بنين
      رقم الجلوس14160
      اسم الطالبزياد ايمن عبدالقوى عويس
      عربى31.5
      انجليزى25
      دراسات19.5
      جبر13.5
      هندسة13.5
      علوم18.5
      حاسب5
      دين18.5
      فنية6

    2. المدرسةالشهيد اسامه فراج محمد بالزيتون
      رقم الجلوس8770
      اسم الطالبعصام عزام محفوظ حسين
      عربى36.5
      انجليزى30
      دراسات19.5
      جبر14.5
      هندسة15
      علوم19.75
      حاسب5
      دين15.5
      فنية8

    3. المدرسةالاشراف ع م
      رقم الجلوس2583
      اسم الطالبمحمد بهجت عبدالواحد محمد
      عربى13.5
      انجليزى15
      دراسات11.5
      جبر10.5
      هندسة8
      علوم2
      حاسب5
      دين10
      فنية5.

    2. المدرسةالاشراف ع م
      رقم الجلوس2583
      اسم الطالبمحمد بهجت عبدالواحد محمد
      عربى13.5
      انجليزى15
      دراسات11.5
      جبر10.5
      هندسة8
      علوم2
      حاسب5
      دين10
      فنية5.5

    1. المدرسةالاشراف ع م
      رقم الجلوس2583
      اسم الطالبمحمد بهجت عبدالواحد محمد
      عربى13.5
      انجليزى15
      دراسات11.5
      جبر10.5
      هندسة8
      علوم2
      حاسب5
      دين10
      فنية5.5

    1. المدرسةالنويشي ع بنين
      رقم الجلوس5720
      اسم الطالباحمد حمدى حسن رزق
      عربى37
      انجليزى23.5
      دراسات20
      جبر14.5
      هندسة14.5
      علوم19
      حاسب5
      دين18.5
      فنية6.5

    2. المدرسةهرم ميدوم ع م
      رقم الجلوس2930
      اسم الطالبايمان احمد حسن احمد
      عربى28.5
      انجليزى24.5
      دراسات15.5
      جبر11
      هندسة13
      علوم12.5
      حاسب5
      دين14
      فنية7.5

    1. المدرسةالشهيد محمد مبروك خطاب ع م
      رقم الجلوس20929
      اسم الطالباميره صفوت حسن جمعه
      عربى37.5
      انجليزى29.5
      دراسات20
      جبر15
      هندسة15
      علوم18.5
      حاسب7
      دين20
      فنية9

    1. المدرسةالشهيد مؤمن عياد ع م
      رقم الجلوس17644
      اسم الطالبنهى محمد سيد امين
      عربى38
      انجليزى28
      دراسات19.75
      جبر15
      هندسة15
      علوم17.5
      حاسب9.5
      دين18.5
      فنية6

    2. المدرسةالشهيد محمد مبروك خطاب ع م
      رقم الجلوس20959
      اسم الطالبرانيا ابراهيم احمد صبرى
      عربى32
      انجليزى25
      دراسات19.5
      جبر13.5
      هندسة14
      علوم16.5
      حاسب5
      دين18
      فنية7.5

    1. المدرسةالجمعية الخيرية ع بنين
      رقم الجلوس4017
      اسم الطالبمحمود محمد محمود محمد
      عربى36.5
      انجليزى26.5
      دراسات19.25
      جبر13.5
      هندسة14.75
      علوم19.5
      حاسب8.5
      دين15.5
      فنية7

    1. المدرسةخاتم المرسلين ع م الخاصة
      رقم الجلوس21527
      اسم الطالبميريهان علاءالدين صلاح احمد
      عربى33.5
      انجليزى28
      دراسات18.5
      جبر13.5
      هندسة13
      علوم18.5
      حاسب8.5
      دين18
      فنية7

    1. المدرسةالكوم الاحمر ع بنين
      رقم الجلوس17110
      اسم الطالبمحمود عبدالله محمد عبدالله
      عربى31.5
      انجليزى21.5
      دراسات16.5
      جبر10
      هندسة11.5
      علوم12.5
      حاسب2
      دين15.5
      فنية5

    1. المدرسةابشنا ع بنات
      رقم الجلوس14927
      اسم الطالبهدى ربيع محمد بكر
      عربى33.5
      انجليزى30
      دراسات18.5
      جبر14.25
      هندسة13.5
      علوم15.5
      حاسب7
      دين19
      فنية7

    1. المدرسةالرياض ع بنات
      رقم الجلوس9301
      اسم الطالبمنار اسامه عبدالعال منيصير
      عربى37.5
      انجليزى27
      دراسات20
      جبر14.5
      هندسة15
      علوم20
      حاسب5.5
      دين15
      فنية7.5

    2. المدرسةنجع العرب ع م
      رقم الجلوس9060
      اسم الطالبنرمين سيد حسن محمد
      عربى34
      انجليزى25.5
      دراسات19
      جبر14
      هندسة14
      علوم16
      حاسب7.5
      دين18
      فنية6.

    1. المدرسةالاوائل الخاصه ع م
      رقم الجلوس21972
      اسم الطالبنورهان وائل يوسف منيصير
      عربى33
      انجليزى22
      دراسات19.5
      جبر15
      هندسة15
      علوم17.5
      حاسب5
      دين19
      فنية6.5

    2. المدرسةرياض سعد زايد بطحا بوش
      رقم الجلوس9541
      اسم الطالبحسام محمد رمضان احمد
      عربى15
      انجليزى4
      دراسات10
      جبر3.5
      هندسة11.5
      علوم10
      حاسب1.5
      دين10
      فنية7

  118. اسمي شيماء مجدي فوزي سيد. رقم الجلوس 2043. محافظة بنى سويف إدارة الواسطى. مدرسة الشهيد اكرام الناجى الإعدادية بنات

    رد

    2. المدرسةعبدالله احمد ع م ببنى هارون
      رقم الجلوس16882
      اسم الطالبمصطفي محمد فتحي محمد
      عربى28.5
      انجليزى22.5
      دراسات14
      جبر12.5
      هندسة11
      علوم14.5
      حاسب5.5
      دين17
      فنية7

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

    1. لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا

    1. عبدالرحمن صفوت ابراهيم رمضان
      عربى 60
      انجليزى 49.5
      دراسات 33
      الرياضيات 44
      علوم 35.5
      المجموع الكلى 222
      دين 32.5
      فنية 16.5
      حاسب

    1. الإدارةاهناسيا
      المدرسةاهناسيا ع م
      رقم الجلوس23294
      اسم الطالبفرحه احمد على خالد
      عربى68.5
      انجليزى50.5
      دراسات38.75
      الرياضيات50.5
      علوم37
      المجموع الكلى245.25
      دين37.5
      فنية13.5
      حاسب11.5

    2. الإدارة اهناسيا
      المدرسة اهناسيا ع م
      رقم الجلوس 23294
      اسم الطالب فرحه احمد على خالد
      عربى 68.5
      انجليزى 50.5
      دراسات 38.75
      الرياضيات 50.5
      علوم 37
      المجموع الكلى 245.25
      دين 37.5
      فنية 13.5
      حاسب 11.5

    1. الإدارة ببا
      المدرسة غياضة الغربية ع م
      رقم الجلوس 32586
      اسم الطالب احمد محمد سالم صالح
      عربى 68
      انجليزى 56
      دراسات 36
      الرياضيات 53
      علوم 38.5
      المجموع الكلى 251.5
      دين 31
      فنية 13.5
      حاسب 10

    1. الإدارة الواسطى
      المدرسة كفر ابجيج ع م
      رقم الجلوس 4064
      اسم الطالب ذياد سعد قرنى سليمان
      عربى 72
      انجليزى 52.5
      دراسات 39.5
      الرياضيات 44.25
      علوم 37.5
      المجموع الكلى 245.75
      دين 32.5
      فنية 15.5
      حاسب 14

    1. الإدارة بنى سويف
      المدرسة الشهيد عامر رمضان محمد بنين بباروط
      رقم الجلوس 19101
      اسم الطالب محمد جمعه عبدالتواب محمد
      عربى 65
      انجليزى 56
      دراسات 33
      الرياضيات 52.5
      علوم 34
      المجموع الكلى 240.5
      دين 31.5
      فنية 13
      حاسب 11.5

    1. لإدارة بنى سويف
      المدرسة الشهيد اسامه علي عيد بالحلابية
      رقم الجلوس 18645
      اسم الطالب هند عبدالعزيز عويس ابراهيم
      عربى 58.5
      انجليزى 32.5
      دراسات 29.5
      الرياضيات 45.5
      علوم 28
      المجموع الكلى 194
      دين 34.5
      فنية 16
      حاسب

  193. عمرو محمد حتيتاالله عبد العزيز
    رقم الجلوس٢٦٥٨٧
    اداره اهناسيا التعليميه
    محافظه بنى سويف

    رد

    2. دارة الواسطى
      المدرسة جزيرة المساعدة ت اساسي
      رقم الجلوس 900
      اسم الطالب احمد محمود سعيد سيد
      عربى 55.5
      انجليزى 46
      دراسات 37.5
      الرياضيات 42.5
      علوم 35.5
      المجموع الكلى 217
      دين 32
      فنية 13
      حاسب 15

    4. المدرسةالدوية ع م
      رقم الجلوس18845
      اسم الطالبرضوى كمال كامل عبدالوهاب
      عربى32
      انجليزى21.5
      دراسات11
      جبر14.25
      هندسة11
      علوم12
      حاسب7
      دين15.5
      فنية7

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