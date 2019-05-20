نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 والتي سيتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، حيث تحرص جميع المحافظات على إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي أخر العام عبر مواقعها على مديريات التربية والتعليم ليتمكن الطلاب من معرفة الدرجات دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019
حيث ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء القادم، وبدأت مرحلة انتظار النتيجة، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف، كما سنضع روابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019 خلال هذا التقرير.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 فور اعتمادها، كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر .
نتائج الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
وتجدر الإشارة إلى أنه تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، سير امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني، من أجل ضمان توفير جميع سبل الراحة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، كما تفقد المحافظ جميع الإجراءات من أجل ضمان خروج امتحانات إعدادية بني سويف 2019 بشكل لائق.
هذا وقد أكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه بلغ عدد لجان الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني، 279 لجنة استوعبوا 44 ألف و250 طالب، كما أضافت أن غرفة العمليات التي تم إنشائها لم تتلقي أي بلاغات بوجود صعوبة أو مشاكل في امتحانات إعدادية بني سويف.
البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف (www.benisuef.gov.eg)
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف (www.benisuef.gov.eg) ، بعد الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح ورصد الدرجات وعرضها على المحافظ حتي يقوم باعتمادها.
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف برقم الجلوس
- حيث انتهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات الترم الثاني على مدار الأسبوع الماضي.
- لا تزال مديرية التربية والتعليم تتابع أعمال التصحيح بجميع المدارس.
- تشير التوقعات أنه سيتم الانتهاء من تصحيح النتائج نهاية الأسبوع الحالي.
- يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف ( من هنا).
التعليقات
هديه اسامه محمود عبد العزيز الصف الثانى الاعدادى بمحافظة بنى سويف رقم الجلوس ٣١١
اسمي احمد سامي شعبان عبد الحميد مركز اهناسيا107
عايز اعرف النتيجه
رقم الجلوس 4830
رقم الجلوس 13690 يوسف محمد إبراهيم
مؤمن شعبان عبدالرحيم محمد رقم جلوس ٤٦٢٩٥
الاسم.فايزمحمود فايز محمود على حسن ..رقم الجلوس.١٠٣
الاسم شهد سمير سعيد عبد الحميد رقم الجلوس 16211 محافظة بنى سويف مركز بنى سويف ق بلفيا
الاسم شهد سمير سعيد رقم الجلوس 16211 محافظة بنى سويف مركز بنى سويف ق بلفيا
امل هلال وهبه حليم 336
اسلام محمد فاروق قرنى
رقم الجلوس 17 محافظه بنى سويف
سراج سعيد محمدطه سعيد
رقم الجلوس ٦٧
اسمى محمد حسين رقم الجلوس 92 في الصف الاول الاعدادى بمدرسة الشهيد عماد ربيع محمد بنزلة اقفهث
اسمى محمد حسين رقم الجلوس 92 في الصف الاول الاعدادى بمدرسة الشهيد عماد ربيع
احمد شعبان عمار علی رقم الجلوس 45963
محمود كامل رقم الجلوس ٢٨٣٨١
امنه جمال شريف رقم الجلوس 44805
الاسم شريف عبد الله حداد احمد رقم الجلوس 49008
مدرسة الاقباط بنين محافظة بنى سويف
محمود حسن عبد التواب محمود مركز ناصر محافظة بني سويف رقم الجلوس10253
اسمي اميمه احمد كمال ٣٠٧٥
حسناء جابرمحمود عبد الرحمن
رقم الجلوس ١١٦٧٩بني سويف
رجاء سلامة حجازي رقم الجلوس 31904 محافظة بني سويف مركز ببا
محمود أحمد عبد العال رقم جلوس 4875 محافظه بنى سويف
عربى20
انجليزى7.5
دراسات2
جبر3
هندسة2.5
علوم1
حاسب1
دين6
فنية7.5
محمد يحيى محمد حامد رقم جلوس 25910
اميره رمضان عبد الكريم 2261
المدرسةاطواب ع م
رقم الجلوس2261
اسم الطالباميره رمضان عبدالكريم محمود
عربى33.5
انجليزى23.5
دراسات20
جبر14
هندسة14.25
علوم17
حاسب8
دين17
فنية8
اسمي اسلام محمد عبد الرحمن رمزي رقم الجلوس 28811محافظه بني سويف 2019
هاجر خالد احمد
عايزة اعرف نتيجتى رقم جلوسى 73959 من بنى سويف مركز سمسطا
إيه غزت فراج سيد 17599
المدرسةالشهيد مؤمن عياد ع م
رقم الجلوس17599
اسم الطالبايه عزت فراج سيد
عربى28.5
انجليزى21.5
دراسات11
جبر14.5
هندسة13
علوم17
حاسب5
دين19.5
فنية6.5
اميمه شعيب عبد الستار ررقم الجلوس 19144
المدرسةانور محمد حسن بالوقف
رقم الجلوس19144
اسم الطالباميمه شعيب عبدالستار معوض
عربى29
انجليزى23
دراسات14
جبر15
هندسة14.5
علوم15.5
حاسب5
دين16.5
فنية7
٤٠٥٠٩ عبدالرحمن احمد
إسلام شعبان يحي عبدالجيد رقم الجلوس 2555
المدرسةالاشراف ع م
رقم الجلوس2555
اسم الطالباسلام شعبان يحى عبدالجيد
عربى31
انجليزى10
دراسات18
جبر7.5
هندسة10
علوم13
حاسب2.5
دين12
فنية5
١٢١٦ مدرسه يوسف الصديق الطالب عبد نبيل عبد الحميد
المدرسةالبطل يوسف صديق ع م
رقم الجلوس1216
اسم الطالبعبدالله نبيل عبدالحميد حسن حسن
عربى37.5
انجليزى30
دراسات19.75
جبر15
هندسة15
علوم19.5
حاسب7.5
دين18
فنية8
نجاه انور سليمان رقم الجلوس 23293 اداره اهناسيا
ريهام ناصر قرني عبدالله رقم الجلوس ٢٦٨٣٨ اهناسيا
المدرسةاهناسيا ع م
رقم الجلوس23293
اسم الطالبنجاه انور سليمان عبدالتواب
عربى26
انجليزى19
دراسات19
جبر11.5
هندسة9.5
علوم10.5
حاسب5
دين17.5
فنية7
نجاه انور سليمان رقم الجلوس 23293اداره اهناسيا
المدرسةاهناسيا ع م
رقم الجلوس23293
اسم الطالبنجاه انور سليمان عبدالتواب
عربى26
انجليزى19
دراسات19
جبر11.5
هندسة9.5
علوم10.5
حاسب5
دين17.5
فنية7
محمد ميهوب على حميد6287
المدرسةسعيد سلامة الوكيل ع م
رقم الجلوس6287
اسم الطالبمحمد ميهوب علي حميد
عربى25.5
انجليزى15
دراسات17
جبر11.5
هندسة12.5
علوم10.5
حاسب5
دين10
فنية5.5
اسمى محمد ميهوب على حميد رقم الجلوس 6287
مركز الواسطى بنى سويف
الاسم /فاطمه خالد محمود محمد عرفات
رقم الجلوس /9290
الرياض ناصر بني سويف
المدرسةالرياض ع بنات
رقم الجلوس9290
اسم الطالبفاطمه خالد محمود محمد
عربى32
انجليزى26.5
دراسات18
جبر14
هندسة11
علوم18
حاسب5.5
دين15.5
فنية9
الشيماء جمعه محمد احمد شحات رقم جلوس ٣٣٢٢٧ ادارة ببا مدرسة. قمبش ع بنات اريد النتيجة وشكرا
اسمي شهد محمد صلاح الدين ابو القاسم
رقم الجلوس ٥٤٠ محافظة بني سويف
عبدالله عيسي حسين عثمان رقم الجلوس 24126
المدرسةالعواونه ع م
رقم الجلوس24126
اسم الطالبعبدالله عيسى حسين عثمان
عربى20
انجليزى11
دراسات3.5
جبر12
هندسة3
علوم10
حاسب5
دين10
فنية7
المدرسةالشهيد مصطفي سلامه ع بنات
رقم الجلوس540
اسم الطالبشهد محمد صلاح الدين ابوالقاسم قاسم
عربى37
انجليزى29.5
دراسات20
جبر15
هندسة15
علوم19.5
حاسب5
دين17
فنية8
سها عاشور مركز ببا ٣٦٢٥٠
زياد محمد رجب 18967
المدرسةالشهيد اسامه علي عيد بالحلابية
رقم الجلوس18967
اسم الطالبزياد محمد رجب عويس
عربى34
انجليزى28.5
دراسات19
جبر15
هندسة14.75
علوم18.5
حاسب7
دين15
فنية7
اسمى محمدعبدالرحمن فتحى ورقم جلوسى ٤٧٨٨
المدرسةمصعب بن عمير ع م
رقم الجلوس4788
اسم الطالبمحمد عبدالرحمن فتحى زكى
عربى30.5
انجليزى11.5
دراسات12.5
جبر10.5
هندسة4.5
علوم7
حاسب5
دين10
فنية6
رقم الجلوس ٤٤٢ محفظت الواسطى بنى سويف
المدرسةالشهيد مصطفي سلامه ع بنات
رقم الجلوس442
اسم الطالببسنت سامى محمد محمود
عربى32.5
انجليزى19
دراسات7
جبر7.5
هندسة10
علوم10
حاسب1.5
دين15.5
فنية7.5
احمد هاني عويس 7850
المدرسةعلى بن ابى طالب ع بنين
رقم الجلوس7850
اسم الطالباحمد هانى عويس احمد
عربى35.5
انجليزى27.5
دراسات20
جبر14
هندسة14.5
علوم19
حاسب5
دين15
فنية7.5
شيماء عيد عباس رقم جلوسى 38215
يوسف محمد حسن بني سويف ببا ثالثه اعدادي رقم الجلوس34484
اين كتابة الرقم الجلوس
اريد نتيجةجهاد محمود عبدالعظيم محمد
ادارة ناصر
رقم الجلوس11299
المدرسةالشهيد محمد سعيد سيد يس ع م
رقم الجلوس11299
اسم الطالبجهاد محمود عبدالعظيم محمد
عربى38
انجليزى27.5
دراسات20
جبر15
هندسة15
علوم19
حاسب5.5
دين17
فنية8
عزه علي مرعي إدارة بلا التعليميه مدرسة بلا الرسميه للغات رقم جلوس ٢٢٧٦٣
المدرسةببا الرسميه لغات
رقم الجلوس22763
اسم الطالبعزه على مرعى حسنين احمد
عربى36.5
انجليزى27
دراسات19
جبر14
هندسة13
علوم14.5
حاسب9
دين16.5
فنية8
الاسم ايه فوزى عبد الحميد مركز سمطسا رقم جلوس 36559
أسم محمود محمد عبدالعال.علي
رقم جلوس.35147
مدرسة سدس الإعدادية بنين
الاسم ملك محمد فتحى محمود ورقم الجلوس 30248
ملك محمد فتحى محمود 30248
فاطمه طارق جابر رقم لجلوس ١٨٣٤١
المدرسةالشهيد عبدالعليم علي موسي ع م
رقم الجلوس18341
اسم الطالبفاطمه طارق جابر محمد
عربى38.5
انجليزى30
دراسات20
جبر15
هندسة15
علوم20
حاسب5.5
دين20
فنية6.5
أسمى :اسماء عبيد عباس -رقم جلوسى :39034-مدرسة مازورة الاعدادية بنات -مركز سمسطا -محافظة بنى سويف
اسماء عبيد عباس -رقم جلوسى 39034
اسمى سرور سامى سرور
مدرسه الضباعنه الاعداديه مركز ببا. محافظه بني سويف
رقم جلوس 31296
ياريت تظهروا النتيجه عشان تعبنا من الانتظاى
أريد نتيجة ندا بكري حامد السعدي بني سويف برقم الجلوس 34546ادارةببا
اسمي احمد عمر علي حسن
رقم الجلوس:٢٠٧٨٤
اسمي احمد عمر علي حسن
ملك عصام عبدالفتاح رقم الجلوس 23277 محافظه بنى سويف ا ريد النتيجه
المدرسةاهناسيا ع م
رقم الجلوس23277
اسم الطالبملك عصام عبدالفتاح حسان
عربى32.5
انجليزى27.5
دراسات19.5
جبر14.25
هندسة15
علوم18.5
حاسب5
دين16
فنية8
اسمى بسنت سعيدمحمود عبدالله رقم جلوسى 32888
ملك عصام عبدالفتاح رقم الجلوس 23277 محافظه بنى سويف ا ريد النتيجه
المدرسةاهناسيا ع م
رقم الجلوس23277
اسم الطالبملك عصام عبدالفتاح حسان
عربى32.5
انجليزى27.5
دراسات19.5
جبر14.25
هندسة15
علوم18.5
حاسب5
دين16
فنية8
اسمى آيه وجدى رقم جلوسى ٤٣٥
على عادل على الدايخ رقم جلوس ٣٩٣٢٠
رحاب على محمود على
46357
محافظه بنى سويف
رحاب على محمود على
46357
محافظه بنى سويف
اسمي اﻻء محمود احمد محمد
رقم الجلوس 6412
بني حدر بنات
الواسطى بني سويف
اسمي علا سيد عبد الخالق. رقم الجلوس١٠٣٢٥ مدرسة الشهيد محمود صبري مركز ناصر بني سويف
المدرسةالشهيد محمود صبرى سيد ع م دنديل
رقم الجلوس10325
اسم الطالبعلا سيد عبدالخالق عبدالعزيز
عربى22
انجليزى3.5
دراسات10
جبر8.5
هندسة7.5
علوم14.5
حاسب7
دين4
فنية6.5
المدرسةبنى حدير ع بنات
رقم الجلوس6412
اسم الطالبالاء محمود احمد محمد
عربى35.5
انجليزى28.5
دراسات19
جبر15
هندسة15
علوم18
حاسب5
دين16
فنية7.5
مصطفى عبد التواب محمد عويس رقم الجلوس 3189 مدرسة ميدوم الاعدادية مركز الواسطى بني سويف
المدرسةالعبور ع بنين بميدوم
رقم الجلوس3189
اسم الطالبمصطفى عبدالتواب محمد عويس
عربى31.5
انجليزى22
دراسات20
جبر14
هندسة9
علوم15
حاسب6
دين14.5
فنية7
اسمي راضي شعبان محمد ابراهيم رقم جلوسي 10026 مدرسة طنسا الملق
محافظة بني سويف
المدرسةالشهيد عبدالجيد جودة سيد
رقم الجلوس10026
اسم الطالبراضى شعبان محمد ابراهيم
عربى25
انجليزى8.5
دراسات13
جبر7.5
هندسة11
علوم10
حاسب5.5
دين10
فنية7
اسمي راضي شعبان محمد ابراهيم رقم جلوسي 10026 مدرسة طنسا الملق محافظة بني سويف
الاسم / احمد ماهر معوض محمد / رقم جلوسي 21608 / بني سويف
من محمد محمود عبد الغفور
المدرسةالدعوة الاسلامية ع م
رقم الجلوس21608
اسم الطالباحمد ماهر معوض محمد
عربى34.5
انجليزى26.5
دراسات20
جبر13.5
هندسة14.5
علوم19.5
حاسب5
دين18
فنية7
محمد حسين شكري علي بني سويف مدرسه الاعداديه المشتركه رقم الجلوس ٢٣١١٩
المدرسةاهناسيا ع م
رقم الجلوس23119
اسم الطالبمحمد حسين شكرى على
عربى22
انجليزى19.5
دراسات17.5
جبر9.5
هندسة14
علوم17
حاسب7
دين12
فنية8
نهال محمد سيد محمود رقم الجلوس 42947
محمد خليفة عبد السلام محمد
رقم الجلس: 23785
محافظة بني سويف
مدرسة طيبة الخاصة
المدرسةطيبه الخاصة ع م
رقم الجلوس23785
اسم الطالبمحمد خليفه عبدالسلام محمد
عربى38
انجليزى28
دراسات19.5
جبر15
هندسة15
علوم20
حاسب2.5
دين17
فنية7.5
يوسف اسعد عياد رقم الجلوس١٢٦٦٩
المدرسةالايمان ع بنين
رقم الجلوس12669
اسم الطالبيوسف اسعد عياد مليكه
عربى24
انجليزى18
دراسات15
جبر9.5
هندسة8.5
علوم10.5
حاسب5
دين13
فنية5
عصام عزام محفوظ مدرسة الشهيد أسامه فراج محمد بنين الزيتون مركز ناصر رقم الجلوس ٨٧٧٠
اسمى عبدالرحمن محمد عبد العزيز
رقم جلوسي 20829
المدرسةالشهيد محمد مبروك خطاب ع م
رقم الجلوس20829
اسم الطالبعبدالرحمن محمد عبدالعزيز محمود
عربى35.5
انجليزى27.5
دراسات19.5
جبر14.5
هندسة14.5
علوم17
حاسب6
دين15.5
فنية7
محمد عبدالرحمن محمود / رقم الجلوس 22410
إدارة بنى سويف محافظة بنى سويف
المدرسةاحمد زويل الرسميه ع م
رقم الجلوس22410
اسم الطالبمحمد عبدالرحمن محمود محمد
عربى37
انجليزى29.5
دراسات19.75
جبر14.5
هندسة15
علوم19.5
حاسب9.5
دين14.5
فنية9
ذياد ايمن عبد القوى عويس
رقم الجلوس 14160
المدرسةالشعب ع بنين
رقم الجلوس14160
اسم الطالبزياد ايمن عبدالقوى عويس
عربى31.5
انجليزى25
دراسات19.5
جبر13.5
هندسة13.5
علوم18.5
حاسب5
دين18.5
فنية6
الاسم محمد رمضان يوسف عثمان
رقم الجلوس 31489
ضحى محمد ابوسيف منشاوى. 39811 بنى سويف
اناعزه محمدفوزي عبد الفتاح هيا ظهرت
شهيناز أحمد سلام رقم الجلوس 35303 أدارة ببا محافظة بني سويف
عصام عزام محفوظ مدرسة
مدرسة الشهيد أسامه فراج محمد
بنين الزيتون مركز ناصر
رقم الجلوس ٨٧٧٠
المدرسةالشهيد اسامه فراج محمد بالزيتون
رقم الجلوس8770
اسم الطالبعصام عزام محفوظ حسين
عربى36.5
انجليزى30
دراسات19.5
جبر14.5
هندسة15
علوم19.75
حاسب5
دين15.5
فنية8
المدرسةالاشراف ع م
رقم الجلوس2583
اسم الطالبمحمد بهجت عبدالواحد محمد
عربى13.5
انجليزى15
دراسات11.5
جبر10.5
هندسة8
علوم2
حاسب5
دين10
فنية5.
شهيناز أيمن سلام رقم الجلوس 35303 الأدارة التعليمية ببا
متقلقيش
المدرسةالاشراف ع م
رقم الجلوس2583
اسم الطالبمحمد بهجت عبدالواحد محمد
عربى13.5
انجليزى15
دراسات11.5
جبر10.5
هندسة8
علوم2
حاسب5
دين10
فنية5.5
محمد بهجت عبدالواحد
رقم الجلوس ٢٥٨٣
المدرسةالاشراف ع م
رقم الجلوس2583
اسم الطالبمحمد بهجت عبدالواحد محمد
عربى13.5
انجليزى15
دراسات11.5
جبر10.5
هندسة8
علوم2
حاسب5
دين10
فنية5.5
بيتر ميلاد
المدرسه / البدوي ع.م
رقم الجلوس / 44462
برجاء ظهور الدرجه باكبر سرعه وشكراااااااا
بيتر ميلاد رزق سعد
44462
بني سويف
اسمي حسن احمد محمود احمد رقمي 331150
محمد عبدالرحمن احمد ابراهيم ٤٦٩٥٧
احمد حمدي حسن رزق، رقم الجلوس. 5720
المدرسةالنويشي ع بنين
رقم الجلوس5720
اسم الطالباحمد حمدى حسن رزق
عربى37
انجليزى23.5
دراسات20
جبر14.5
هندسة14.5
علوم19
حاسب5
دين18.5
فنية6.5
إيمان احمد حسن احمد مركز الوسطي رقم الجلوس 2930
محمد نبيل محمود مصطفي
المدرسةهرم ميدوم ع م
رقم الجلوس2930
اسم الطالبايمان احمد حسن احمد
عربى28.5
انجليزى24.5
دراسات15.5
جبر11
هندسة13
علوم12.5
حاسب5
دين14
فنية7.5
اسمى اميرة صفوت حسن
رقم الجلوس 20929
المدرسةالشهيد محمد مبروك خطاب ع م
رقم الجلوس20929
اسم الطالباميره صفوت حسن جمعه
عربى37.5
انجليزى29.5
دراسات20
جبر15
هندسة15
علوم18.5
حاسب7
دين20
فنية9
١٧٦٤٤
نهى محمد سيد امين
المدرسةالشهيد مؤمن عياد ع م
رقم الجلوس17644
اسم الطالبنهى محمد سيد امين
عربى38
انجليزى28
دراسات19.75
جبر15
هندسة15
علوم17.5
حاسب9.5
دين18.5
فنية6
35036
رانياابراهيم احمد رقم الجلوس هو 20959
اسلام محمد صابر محمد 38625
المدرسةالشهيد محمد مبروك خطاب ع م
رقم الجلوس20959
اسم الطالبرانيا ابراهيم احمد صبرى
عربى32
انجليزى25
دراسات19.5
جبر13.5
هندسة14
علوم16.5
حاسب5
دين18
فنية7.5
مارك رضا وهيب جرجس رقم الجلوس 42180 مركز الفشن
الاسم عبد الرحمن طه سيد أحمد
رقم الجلوس ٣٠٤٩٨ بني سويف
محمود محمد محمود بنى سويف 4017
المدرسةالجمعية الخيرية ع بنين
رقم الجلوس4017
اسم الطالبمحمود محمد محمود محمد
عربى36.5
انجليزى26.5
دراسات19.25
جبر13.5
هندسة14.75
علوم19.5
حاسب8.5
دين15.5
فنية7
أمنيه جمعه خلف حميده رقم الجلوس44388
المدرسةخاتم المرسلين ع م الخاصة
رقم الجلوس21527
اسم الطالبميريهان علاءالدين صلاح احمد
عربى33.5
انجليزى28
دراسات18.5
جبر13.5
هندسة13
علوم18.5
حاسب8.5
دين18
فنية7
محمد أشرف عبدالله عبدالحليم رقم الجلوس ٢١٥٢٧ مدرسة التوفيق الخاصة إدارة بنى سويف
اسمى محمد أشرف عبدالله عبدالحليم رقم الجلوس ٢١٥٢٧ مدرسة التوفيق بشرق النيل ببنى سويف
انا اسمي محمود عبدالله محمد رقم جلوسي 17110
المدرسةالكوم الاحمر ع بنين
رقم الجلوس17110
اسم الطالبمحمود عبدالله محمد عبدالله
عربى31.5
انجليزى21.5
دراسات16.5
جبر10
هندسة11.5
علوم12.5
حاسب2
دين15.5
فنية5
هدى ربيع محمد
رقم الجلوس 14927
المدرسةابشنا ع بنات
رقم الجلوس14927
اسم الطالبهدى ربيع محمد بكر
عربى33.5
انجليزى30
دراسات18.5
جبر14.25
هندسة13.5
علوم15.5
حاسب7
دين19
فنية7
مهاب عصام حامد محمود عبدالجواد رقم الجلوس ٢٠٥٥٥ مدرسة عثمان ابن عفان ابني بيتك (١)واحد
منار أسامه عبدالعال منيصير
رقم الجلوس 9301
المدرسةالرياض ع بنات
رقم الجلوس9301
اسم الطالبمنار اسامه عبدالعال منيصير
عربى37.5
انجليزى27
دراسات20
جبر14.5
هندسة15
علوم20
حاسب5.5
دين15
فنية7.5
بلال محمد
مؤمن محمد سيد ابوزيد
رقم الجلوس 36147
الاسم يمني هاني احمد هلال رقم الجلوس ٣٥٣٨٦ بني سويف ببا
نرمين سيد حسن. رقم الجلوس 9060 مدرسة نجع العرب الاعدادية المشتركة ادارة ناصر التعليمية
حسام محمد رمضان احمد مدرسه رياض سعد زايد المشتركه طحا بوش مركز ناصر رقم الجلوس ٩٥٤١
المدرسةنجع العرب ع م
رقم الجلوس9060
اسم الطالبنرمين سيد حسن محمد
عربى34
انجليزى25.5
دراسات19
جبر14
هندسة14
علوم16
حاسب7.5
دين18
فنية6.
رقم الجلوس 21972
المدرسةالاوائل الخاصه ع م
رقم الجلوس21972
اسم الطالبنورهان وائل يوسف منيصير
عربى33
انجليزى22
دراسات19.5
جبر15
هندسة15
علوم17.5
حاسب5
دين19
فنية6.5
٣٧٤٤١
شهد عصام احمد ابراهيم
نورهان محمد راضي
رقم الجلوس 17650ادارة بني سويف
رقم الجلوس٤٦٦١٥
اسمى عبدالسلام مرزوق عبدالسلام رقم الجلوس40340 محافظة بنى سويف
رقم جلوس 38325
محمد اساعيل احمد 32678
أيه عبد التواب سليمان أمين رقم الجلوس ١٧١٧٥ الاعدادية بنات الكوم الاحمر بني سويف
أيه عبد التواب سليمان أمين رقم الجلوس ١٧١٧٥ الاعدادية بنات الكوم الاحمر
حسام محمد رمضان احمد مدرسه رياض سعد زايد المشتركه طحا بوش مركز ناصر رقم الجلوس ٩٥٤١
المدرسةرياض سعد زايد بطحا بوش
رقم الجلوس9541
اسم الطالبحسام محمد رمضان احمد
عربى15
انجليزى4
دراسات10
جبر3.5
هندسة11.5
علوم10
حاسب1.5
دين10
فنية7
اسمي شيماء مجدي فوزي سيد. رقم الجلوس 2043. محافظة بنى سويف إدارة الواسطى. مدرسة الشهيد اكرام الناجى الإعدادية بنات
اسمي شيماء مجدي فوزي سيد. رقم الجلوس 2043
46576
ايه على محمد شاكر
8483
ايه على محمد شاكر
رقم الجلوس 8483
نرمين سيد حسن رقم جلوسي 9060 ادارة ناصر .
اسمي نرمين سيد حسن رقمي جلوسي 9060 تابعة ادارة ناصر
هاجر عبدالحميد محمد رقم الجلوس ٣٤٩٨٩
الاسم..رضوى كمال كامل عبد الوهاب
المدرسه. الدويه
رقم الجلوس 18845
على عادل على الدايخ رقم جلوس ٣٩٣٢٠ مدرسة التضامن الاعدادية المشتركة
الاسم فرحه حسن انور
رقم الجلوس.39165
36670كيرلس صبري ذكي
بني هاشم الاعداديه المشتركه ببا.بني سويف
13035
17374
الاسم .أية خالد
رقم الجلوس 15162
انا عاوز نتيجه علي هشام علي
رقم جلوسي 34991
الاسسم اسماء سيد محمود عبد التواب رقم الجلوس ٢٧٤٧
مصطفي محمد فتحي رقم الجلوس 16882 محافظة بني سويف
المدرسةعبدالله احمد ع م ببنى هارون
رقم الجلوس16882
اسم الطالبمصطفي محمد فتحي محمد
عربى28.5
انجليزى22.5
دراسات14
جبر12.5
هندسة11
علوم14.5
حاسب5.5
دين17
فنية7
عبدالرحمن خضر عبده محمد
20460
مدرسة التل للتعليم الاساسي
بني سويف
سيد جابرسيدمحمود رقم الجلوس ١٦٧٦٩ مدرسة محجوب الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس30935
إدارة ببا التعليمية
الا سم عمر محمد محمد عبد الهادى
متي ستظهر النتيجة
رقم الجلوس 30756
إيمان محمد حسن – رقم الجلوس 418 – المدرسه الشهيد مصطفي سلامه الإعدادية
بنات – مركز الوسطى –
إيمان محمد حسن عويس
رقم الجلوس 418
المدرسه الشهيد مصطفي سلامه الإعدادية بنات
مركز الوسطي
منه سامح عبد التواب فهيم
رقم الجلوس 17715
هدير فتحى ادريس سيد رقم الجلوس٤٦
عبد الرحمن عطيه عبدالتواب
بني سويف
4411
مدرسه بني غنيم الاعداديه المشتركه
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
اسماء خميس ٤٥١١٥
عبد الرحمن عطيه عبدالتواب عبدالعاطي
رقم الجلوس 4411
اداره الوسطي
بني سويف
حسام محمد ثابت محمد رقم الجلوس 42 بنى سويف
21921
محمد رمضان حامد سعيد 21921 بني سويف مدرسه الاوئل
11538
عاوز النتيجه
عمرو محمدسليمان كامل رقم الجلوس 51098
كريم محمد سعد سلومه
الاسم:ادهم جابر يوسف حسين
المدرسة:سدمنت الجبل
رقم الجلوس:24295
الادارة التعلمية: اهناسيا المدينة
يوسف محمود محمد مرداش ..رقم الجلوس 336
رقم الجلوس 8378 اسمي محمد ياسر رجب احمد
سمر محمداحمد ١٣٩١
فاطمه حجاج يحي ٩٢٨٨
فاطمه حجاج يحيي يماني ٩٢٨٨
اسمى:هويدا أيمن محمد أحمد
رقم الجلوس:14792
محافظة:بنى سويف
مدرسة:علية رشدى الاعدادية بنات
1518
يوسف محمد حسن بني سويف مدرسة الاوئل
شيماءمحمدمختارمحمد.رقم.الجلوس.٣٠١مدرسةشرهى.الاعداديةالمشتركة
احمد عيد رمضان محمود
11538
كريم احمد بدر الدين رقم الجلوس 3132
عبد الرحمن احمد محمد النقراشي
45955 رقم الجلوس
مدرسة رأفت هندي ع،م
الاسم علاء فارس بيومي عبد السلام.
رقم الجلوس 12125
علاء فارس بيومي
رقم جلوس 12125
مدرسه الشهيد اسماعيل احمد عيد الاعداديه
اسمى:هويدا أيمن محمد أحمد
رقم الجلوس:14792
محافظة:بنى سويف
مدرسة:علية رشدى الاعدادية بنات”
يارا مصطفي احمد توفيق
رقم الجلوس 339
الصف الثاني الاعدادي
24265
ادرة اهناسيا هدى شعبان فكرى
هدى شعبان فكرى
إدارة اهناسيا
رقم جلوس24265
اسمي عبد الرحمن محمد علي احمد
12555
ادارة بني سويف
هي هتظهر امتا
الساعه7.11 اسمي ايه محمد مرزوق. رقم الجلوس 262331 بماحفظة بنى سويف
رقم الجلوس ٣٠١ ابراهيم السيد مسعود مدرسة سليم جابر الإعدادية
الصف الثاني الاعدادي
ابراهيم السيد مسعود الرقم الجلوس ٣٠١ بني سويف
اسمي يوسف محمدعبد الجواد رقم الجلوس 65018بمحافظة بني سويف مركز ببا قرية صفط راشين
علياء حماده هاشم اداره ناصر مدرسه اشمنت الاعداديه رقم جلوس128
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
حسين محمدحسين ابراهيم
اسم
ي كريم عبد المنعم طه
اسمي سماح والقم الجلوس78بمحافظة بني سويف
اسمي سماح والقم الجلوس78
عمر محمد عبد الحميد احمد
46546
بنى سويف
مدرسة الشهيد عماد ربيع ع.م
نتيجه شرين اشرف عبد العال رقم الجلوس 47 مدرسه محجوبه
299
شروق
محمد عويس محافظه بني سويف مركزسمسطا ٣٩٠٠٩
12108
عبدالرحمن صفوت ابراهيم رمضان
عربى 60
انجليزى 49.5
دراسات 33
الرياضيات 44
علوم 35.5
المجموع الكلى 222
دين 32.5
فنية 16.5
حاسب
فرحه احمد
رقم الجلوس23294
اهناسيا المدينه محافظه بنى سويف
مدرسه الاعتديه المشتركه
الإدارةاهناسيا
المدرسةاهناسيا ع م
رقم الجلوس23294
اسم الطالبفرحه احمد على خالد
عربى68.5
انجليزى50.5
دراسات38.75
الرياضيات50.5
علوم37
المجموع الكلى245.25
دين37.5
فنية13.5
حاسب11.5
الإدارة اهناسيا
المدرسة اهناسيا ع م
رقم الجلوس 23294
اسم الطالب فرحه احمد على خالد
عربى 68.5
انجليزى 50.5
دراسات 38.75
الرياضيات 50.5
علوم 37
المجموع الكلى 245.25
دين 37.5
فنية 13.5
حاسب 11.5
انيجزو بقا
نريد النتيجة
اسمي محموداحمدمحمدعبدالجوادرقم جلوسي ٨١٧٥
32586
احمد محمد سالم صالح
ادارة ببا التعليمية – بني يويف
الإدارة ببا
المدرسة غياضة الغربية ع م
رقم الجلوس 32586
اسم الطالب احمد محمد سالم صالح
عربى 68
انجليزى 56
دراسات 36
الرياضيات 53
علوم 38.5
المجموع الكلى 251.5
دين 31
فنية 13.5
حاسب 10
ذياد سعد قرني سليمان رقم الجلوس 4064
الإدارة الواسطى
المدرسة كفر ابجيج ع م
رقم الجلوس 4064
اسم الطالب ذياد سعد قرنى سليمان
عربى 72
انجليزى 52.5
دراسات 39.5
الرياضيات 44.25
علوم 37.5
المجموع الكلى 245.75
دين 32.5
فنية 15.5
حاسب 14
مدرسه الشهيد مؤمن عياد
اريد.نتيجتى
محمد جمعة عبدالتواب رقم الجلوس 19101
الإدارة بنى سويف
المدرسة الشهيد عامر رمضان محمد بنين بباروط
رقم الجلوس 19101
اسم الطالب محمد جمعه عبدالتواب محمد
عربى 65
انجليزى 56
دراسات 33
الرياضيات 52.5
علوم 34
المجموع الكلى 240.5
دين 31.5
فنية 13
حاسب 11.5
رقم الجلوس18645 بمدرسة الحلابية الاعدادية
لإدارة بنى سويف
المدرسة الشهيد اسامه علي عيد بالحلابية
رقم الجلوس 18645
اسم الطالب هند عبدالعزيز عويس ابراهيم
عربى 58.5
انجليزى 32.5
دراسات 29.5
الرياضيات 45.5
علوم 28
المجموع الكلى 194
دين 34.5
فنية 16
حاسب
عمرو محمد حتيت الله عبد العزيز
اداره اهناسيا
رقم الجلوس٢٦٥٨٧
محافظه بنى سويف
عمرو محمد حتيتاالله عبد العزيز
رقم الجلوس٢٦٥٨٧
اداره اهناسيا التعليميه
محافظه بنى سويف
ااا
رقم الجلوس ٩٠٠
5068
دارة الواسطى
المدرسة جزيرة المساعدة ت اساسي
رقم الجلوس 900
اسم الطالب احمد محمود سعيد سيد
عربى 55.5
انجليزى 46
دراسات 37.5
الرياضيات 42.5
علوم 35.5
المجموع الكلى 217
دين 32
فنية 13
حاسب 15
الاسم.رضوى كمال كامل
رقم الجلوس 18845
المدرسه .الدويه
المدرسةالدوية ع م
رقم الجلوس18845
اسم الطالبرضوى كمال كامل عبدالوهاب
عربى32
انجليزى21.5
دراسات11
جبر14.25
هندسة11
علوم12
حاسب7
دين15.5
فنية7
38273 إسلام ياسر سمير عبد الصمد الإعدادية بنين بسمسطا
يوسف جمال سعد محمد
11214
محمد ثابت عبد اللطيف
رقم الجلوس 40258
كارم على
فاتن محمد سيد محمد عبد الجواد رقم الجلوس 4265 الواسطي بني سويف
رقم الجلوس 4265 مدرسه بني غنيم الاعداديه
34850
الاسم / يوسف محمد طه رقم الجلوس 38254
خلود خالد عبد العظيم رقم جلوس 3096
الاسم عبد الرحمن احمد فتحى حسن
رقم الجلوس 7112
ادارة ناصر التعليمية
اريد النتيجه الجلوس 2047
هند عبد العزيز عويس محافظه بنى سويف رقم الجلوس ٨٦٤٥
هند عبد العزيزعويس
4758
رقم الجلوس ٨٦٩٠
841966
أريد النتيجة من فضلك رقم جلوسه 41 282
روضه عبد الستار مجاهد عبد الغني 3114
محمد مبروك على جمعة رقم الجلوس ٤١٥٨٠ إدارة سمسطا التعليمية
اريد الحصول علي النتيجة. الاسم هويدا شحاتة عثمان مرسي. رقم الجلوس 39070.ادارة سمسطا التعليمية .
هويدا شحاتة عثمان مرسي .رقم الجلوس 39070.ادارة سمسطا التعليمية
انا عاوز انتيجة الاسم احمد سيد قرني رقم الجلوس 5611
يوسف جمال سعد
مدرسه منشاه هديب الاعداديه
مركز ناصر
رقم الجلوس هو 11214
محمود كمال فرج الله رقم الجلوس 25417
30517
30518
7089
يوسف محمد عبد المتعال
رقم الجلوس:13630
محمد عبد الحليم عبد الرحيم عبد الحليم عبد الرحيم. .. رقم الجلوس3784
زياد خالد حسن فيصل
رقم الجلوس 44197
رقم الجلوس18394
يوسف سميرقرني احمد
مصطفي عاطف جميل اسماعيل
20565
رقم الجلوس 30523
اسمي سماح صفوت الرقم الجلوس 78بمافظة بني سويف