“استخراج” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 من اكثر الامور التي يبحث عنها الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، ينتظر جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بني سويف إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعداداية الفصل الدراسي الثاني عام 2019، ويبقى الطلاب في حالة من التوتر والقلق حتى يتم الإعلان عن النتيجة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في الأيام القليلة المقبلة وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ومن ثم رصد الدرجات واعتمادها من السيد محافظ بني سويف المستشار هاني عبدالجبار وإرسالها إلى الموقع الرسمي التابع لمحافظة بني سويف.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف اليوم السابع

قامت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بمتابعة أعمال الصيانه للإنارة والمياة، وخاصة في النجوع النائية التي تبعد كثيراً عن مقر المحافظة، وقامت بتوفير طبيب وممرضة لكل مدرسة تحسباً لحدوث أي طورائ.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019

يظل جميع طلاب الشهادة الاعدادية في حالة من القلق والتوترالشديد حتى الإعلان عن النتيجة فهم يريدون الاطمئنان على نتيجة الجهد الذي تم بذله خلال العام الدراسي، ولذلك توفر لهم الوزارة الحصول على النتائج فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة بني سويف بواسطة رقم الجلوس بكل سهولة وذلك قبل ظهورها بالمدارس ب24 ساعة حيث يقوم الطالب بالدخول.

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اخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي بمحافظة بني يوسف حوالي 45 ألف طالب وطالبة، وذلك على مستوى ادارت محافظة بني سويف مثل إدارة الفشن، وإدارة بني سويف، إدارة سمسطا، وإدارة ناصر وغيرها من الإدارات التابعة للمحافظة، كما أكدت سيدتها أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب اعتمادها من السيد المحافظ المستشار هاني عبد الجبار عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف وذلك في القريب العاجل.

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