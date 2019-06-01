محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.37%

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت الموافق 1/6/2019 نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بعد أن اعتمد محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان منذ قليل النتيجة، بنسبة نجاح بلغت 80.37%، وجاء عدد الإناث في العشر الأوائل على مستوى المحافظة اكثر من عدد البنين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد خلف قبيصي أن عدد المتقدمين من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد قد بلغ عددهم 21720 طالب وطالبه، وان هذا العدد نجح منهم عدد 17261، وعنى هذا أن عدد الراسبين لا يتعدى أربعة ألاف طالب .

أما عن ترتيب الإدارات من حيث نسبة النجاح والرسوب فنجد أن إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية قد احتلت المرتبة الأولى من بين الإدارات الثمانية وقد بلغت نسبة النجاح فيها بنسبة نجاح بلغت 91%، وان اللغة الإنجليزية قد احتلت المرتبة الأولى بين المواد الدراسية المختلفة بنسبة 95.2 %.

أما عن الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولي في نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية فنجد أن الطالبة منار حمدى على قد حصلت على المركز الأول بمجموع 279وهي من مدرسة مكة، أما المركز الأول مكرر فقد حصل عليه كلا من رشدي السيد خليفة مدرسة الطائف بمجموع 279، وندى مصطفى محمد من مدرسة أبو الخيطان في أبو صوير بمجموع 279.

والجدير بالذكر أن سباق نتائج الشهادة الإعدادية قد بداء منذ الأسبوع الماضي حيث ظهرت النتائج في معظم محافظات جمهورية مصر العربية فقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء ومحافظة البحيرة ومحافظة مطروح ومحافظة الإسكندرية وهم من أوائل المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية.

بعد ذلك بدأت تتوالى النتائج حيث ظهرت نتيجة محافظة بني سويف والمنيا وأسيوط، واليوم تنضم اليهم بورسعيد ومحافظة الإسماعيلية لتلحق بقطار سباق نتائج الشهادة الإعدادية

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