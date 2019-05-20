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نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ برقم الجلوس الترم الثاني رابط مديريه كفر الشيخ التعليمية

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ برقم الجلوس الترم الثاني رابط مديريه كفر الشيخ التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ فور اعتمادها من جانب المحافظ، ليتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 أخر العام من دون تعب أو رحلة بحث طويلة، حيث يقدر موقع نجوم مصرية القلق الذي يشعر به جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور خلال الوقت الذي ينتظروا فيه نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، خاصة بعد أن انتهت امتحانات الإعدادية في المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2019

من المعروف أن أعمال التصحيح الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ ستبدأ خلال بداية الأسبوع المقبل أي بعد انتهاء الطلاب من جميع الامتحانات، بعد ذلك يتم عرض نتيجة إعدادية كفر الشيخ على سيادة المحافظ لاعتمادها، فور الانتهاء من أعمال تصحيح نتائج إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني.

يمكن لطلاب ثالثة إعدادي ترك بياناتهم من الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بكفر الشيخ

وحينها تقوم مديريه التربية والتعليم بكفر الشيخ برفع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ، ليتمكن جميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية من خلال رقم الجلوس.

كما تجدر الإشارة إلى أن مديرية كفر الشيخ التعليمية تعمل على قدم وساق من أجل سرعة إعلان روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ لجميع الطلاب، حتي لا يعيش الطلاب وقت طويل في حالة التوتر بانتظار النتائج.

مديرية كفر الشيخ التعليمية

  • يعد رابط موقع مديريه التربية والتعليم بكفر الشيخ من أهم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ حيث يتم رفع نتائج الطلاب عبر الموقع فور اعتمادها.
  • كما يتم رفع نتيجة إعدادية كفر الشيخ عبر العديد من المواقع الإخبارية ومنها اليوم السابع ومصرواي وفيتو.

متابعة نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 الترم الثاني

  • أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ 52 ألف و247طالب، في 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ.
  • صرحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أنه تم البدء في تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي.
  • لم يتم الانتهاء من تصحيح نتيجة سنة ثالثة إعدادي بكفر الشيخ الترم الثاني.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68 41 31.5 43 32.5 216 33 12 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69 53.5 36 48 27 233.5 32.5 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74 54.5 37.5 50 37.5 253.5 35.5 11.5 12

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77.5 48.5 35 52 39.5 252.5 34.5 15 13

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