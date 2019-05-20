نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ برقم الجلوس الترم الثاني رابط مديريه كفر الشيخ التعليمية

ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ فور اعتمادها من جانب المحافظ، ليتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 أخر العام من دون تعب أو رحلة بحث طويلة، حيث يقدر موقع نجوم مصرية القلق الذي يشعر به جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور خلال الوقت الذي ينتظروا فيه نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، خاصة بعد أن انتهت امتحانات الإعدادية في المحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2019
من المعروف أن أعمال التصحيح الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ ستبدأ خلال بداية الأسبوع المقبل أي بعد انتهاء الطلاب من جميع الامتحانات، بعد ذلك يتم عرض نتيجة إعدادية كفر الشيخ على سيادة المحافظ لاعتمادها، فور الانتهاء من أعمال تصحيح نتائج إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني.
يمكن لطلاب ثالثة إعدادي ترك بياناتهم من الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ فور اعتمادها.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بكفر الشيخ
وحينها تقوم مديريه التربية والتعليم بكفر الشيخ برفع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ، ليتمكن جميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية من خلال رقم الجلوس.
كما تجدر الإشارة إلى أن مديرية كفر الشيخ التعليمية تعمل على قدم وساق من أجل سرعة إعلان روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ لجميع الطلاب، حتي لا يعيش الطلاب وقت طويل في حالة التوتر بانتظار النتائج.
مديرية كفر الشيخ التعليمية
- يعد رابط موقع مديريه التربية والتعليم بكفر الشيخ من أهم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ حيث يتم رفع نتائج الطلاب عبر الموقع فور اعتمادها.
- كما يتم رفع نتيجة إعدادية كفر الشيخ عبر العديد من المواقع الإخبارية ومنها اليوم السابع ومصرواي وفيتو.
متابعة نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 الترم الثاني
- أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ 52 ألف و247طالب، في 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ.
- صرحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أنه تم البدء في تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي.
- لم يتم الانتهاء من تصحيح نتيجة سنة ثالثة إعدادي بكفر الشيخ الترم الثاني.
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التعليقات
الطالب:محمد عبد الرحمن عبدالنبي البسيوني
محافظة كفر الشبخ
رقم الجلوس :11286
ايمان خالد محمد سليمان
رقم الجلوس 27129
اشرف فتوح لطفى موسى رقم الجلوس ٤٤٧٦٦
رقم الجلوس 16732 محافظة كفر الشيخ الاعدادية الترم الثانى
أسماء مسعود شعبان رقم الجلوس 4937
صابر رضا صابر سيد احمد 45830
احمد على حلمى الديهى
تالته اعدادى
رقم الجلوس 14711
250/280
أسم الطالبة …..نورهان حسن فتحي حسن
رقم الجلوي…. 126
محافظة… السويس
الصف الثاني الابتدائي
شمس سماحي لاشين احمد
رقم الجلوس 40777
سناء السيد السيد الشوكي
18814
الاسم ;ريهام ابراهيم محمد عيد
رقم الجلوس 12237
ريهام ابراهيم محمد عيد
رقمالجلوس 12237
الطالب السعيد السيد السعيد الحسانين رقم الجلوس ٤٦٩٢١
السعيد السيد السعيد الحسانين رقم الجلوس ٤٦٩٢١
الاسم منار حسين علي بدر رقم الجلوس 15382
اية محمد عفيفي اريد نتيجة رقم الجلوس 6985
اسراء الطنطاوي٤٧٩٦٢
أحمد سامح إبراهيم عبد السلام محمد صالح رقم الجلوس 1672
احمد عبدالكريم علي
٢٩٠٨٧
اسراء مهدي محمود عميرة 4046
كريم السيد على محمدالسيدرقم الجلوس 50424
فاطمة ابراهيم محمد علي شيماء محمود السيد مدرسة زراعة ميت علوان كفر الشيخ
سهير عادل السيد محمد عبد الجليل 50171
سهير عادل السيد محمد عبد اجليل 50171
نعمه عبد الطيف كرشة رقم الجلوس 13814
علاء محمد صبحي محمد
37420
محافظة كفر الشيخ
ايه رضاصبحى احمد الشربينى رقم الجلوس 44477
يوسف حلمى ذكى دعله
رقم الجلوس 38604
السيد أحمد بسيونى محمد الدعداعي
رقم الجلوس 11745
معاذ رضا علي النجار
محافضه كفرالشيخ
اداره الرياض التعليميه
رقم الجلوس ٢٩٧٣١
رقم الجلوس ٣٤٦٥٧
محمد اسماعيل محمد فتح الله عبدالخالق
١٥٥٠٣
8513
منه محمد عبد الحميد بطاح
رقم الجلوس ٧٠٤٦
محمد علاء حسن حسين ريحان
جلوس 19357
47203 ايمان احمد ابورسلان
محمد حمدي محمد حسن مصطفى قرع 3564
حنين أبو طالب إبراهيم الشافعي
رقم الجلوس 11390
الطالب. السيد أحمد بسيونى الدعداعي
رقم الجلوس.11745
السيد أحمد بسيونى
11745
منه محمد عبدالرازق على مندور رقم الجلوس ٣٣٢١٥
منه محمد عبد الرازق. رقم الجلوس ٣٣٢١٥
اريد النتيجه فى اقرب وقت وبسرعه رقم الجلوس ٩٩٣٨
43227
علياء عصام قنعر رقم الجلوس ٢١٩٥٧٥
٢٣٢١٧ كفر الشيخ محمد حاتم
رقم الجلوس 15635
أحمد السعيد عبد الجواد شمس رقم الجلوس/15635
اسمي فتحي احمد حامد محمد السيد نصار الصف الثالث الاعدادى محافضه كفر الشيخ رقم الجلوس 22716 ارجو الرد
عبد الرحمن أحمد فريد
رقم الجلوس. 8376
امي عبدالنبي عبدالله عيدرقم اجلوس 38213
عبد الله منظم الوكيل رقم الجلوس 31652
محمد علاء حسني محمد السيد البلاصي36153
جمال خالد عطية فريج ضاهر
رقم الجاوس ٩١٢٧
رقمى الجلوس هو 25726 انا اريد النتيجة فى الحال
محمود نسيم خفاجى رقم الجلوس٣٠١٥ مدرسة النهر العظيم الاعدادية
الاسم محمود رضا عبد الحليم احمد\
34136
رقم الجلوس ٢٠٦٧٤
زياد صبرى عبد المنصف رقم الجلوس ٢٤٨٤٨نصره كفر الشيخ
زياد صبرى عبد المنصف رقم الجلوس ٢٤٨٤٨مدرسة نصره
رقم الجلوس ٣١٧٨٥
الطالب مصطفي عبد الناصر عباس رقم الجلوس ٣١٧٨٥
الطالب مصطفي عبد الناصر عباس رقم الجلوس 31785
33435
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
نانسى السيد حمدون صقر
رقم الجلوس ٧٦٩٨
نانسى السيد حمدون صقر رقم الجلوس ٧٦٩٨
رقم الجلوس ٣٤٤٨١
محمد علاء الدين 31331 محافظة كفرالشيخ
رقم الجلوس
٢٢١٢١
الاسم رحمة أشرف الصاوى رقم الجلوس ٢٢١٥٥ كفر الشيخ مدرسة ميزار الإعدادية
منه توكل ابراهيم حميده محمد
١٩٩٨١
17144
حبيبه.محمدفتحي.رقم.الجاوس٧٨٠٦
حبيبه.محمدفتحي
اسراء حماده الرقم 40314
اسراء حمادة رقم الجلوس 40314
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لرقم الجلوس43417
ايات عبدالفتاح عبدالله عبدالحليم 25659
احمد أيوب محمد ١٨٠٩٣
على حسن علي عامر
رقم الجلوس 34243
محمد عليوه محمد عليوه
رقم الجلوس 23622
احمد سامح كفر الشيخ 22851
محمد شمس الدين عزازي محمد ابوسن
10088
احمد السيد احمد العسكرى رقم الجلوس 4240
الطالبه :ياسمين عبد المنعم بدراوي :رقم الجلوس /٣١٢٦٩
روان مصطفى محمد المنسى
٩٢٥٧
٢١٩٩٤
16966
ايه عبدالعزيز عبدالخالق
217374
منه نصر محمد
187
الطالب محمد عبد الحليم عبده
رقم الجلوس 236
الطالب :أبو المكارم السيد جابر محمددرباله
رقم الجلوس:561
أبو المكارم السيد جابر ورباله
561
يوسف سعد عمر
٣١
الطالبه ندا االشوادفى يوسف
رقم الجلوس 41578
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68 41 31.5 43 32.5 216 33 12 12.5
ايو ابراهيم عسران
رقم الجلوس ٢١١٧٢٥
الطالب. نور الدين راشد بركات
رقم الحلوس.32298
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 53.5 36 48 27 233.5 32.5 13.5
الطالب محمد السيد محمد محمد
رقم الجلوس:27763
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 54.5 37.5 50 37.5 253.5 35.5 11.5 12
الطالب :، وسام محمد عبدالفتاح الكومى
رقم الجلوس :23723
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 48.5 35 52 39.5 252.5 34.5 15 13