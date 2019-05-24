أستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 “الصف الثالث” برقم الجلوس الترم الثاني لجميع الطلاب

ننقل لكم أخر اخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني ، حيث ينتظر عشرات الألاف من الطلاب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، والتي انتهت يوم 16 من مايو الحالي، ودخلت على الفور أوراق إجابات الطلاب مرحلة التصحيح، التي أوشكت على النهاية، ولم يتبق سوى تجميع الدرجات ورصدها من الكنترولات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من أجل أن تكون النتائج متاحة إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة برقم الجلوس.

ويمكن الحصول على نتيجة الترم الثاني الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً خلال الشهر الجاري، بحسب مصادر مطلعة، حيث أكد خالد حجازي، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه يجرى حالياً حصر وتجميع درجات امتحانات سنوات النقل على مستوى جميع الإدارات الخاصة بالمحافظة والمدارس التابعة لها، ومن المقرر أن تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية رسمياً في غضون أيام.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتكون النتيجة شاملة المجموع الكلي في جميع المواد بالإضافة إلى بيان بدرجات الطالب في جميع المواد التي أدى خلالها امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أيام.

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة باتت إعلانها رسمياً أقرب من أي وقت مضى، وسنتابع معكم من خلال تحديثات المقال أخر أخبارها، وسنمدك بالروابط المباشرة للاستعلام عنها أون لاين قبل وصولها المدارس، حيث ينتظر أن يشهد اعتماد النتيجة العديد من الإحصائيات حول الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونسب النجاح على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة والتعليم المهني.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر بوابة فيتو على الأنترنت ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس.

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