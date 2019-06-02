نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 برقم الجلوس “الآن”

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك بعد أن تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) من قبل السيد اللواء هشام آمنة يوم الأحد الموافق لتاريخ 2 يونيو 2019م، وقد بلغت نسبة الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية 2019 على مستوى محافظة البحيرة 69.89%، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الرسمي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالإضافة إلى ترتيب الإدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة نجاح الطلاب، كما ننشر قائمة بأسماء الطلاب والطالبات الأوائل بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019

تم الإعلان رسمياً عن اعتماد اللواء هشام آمنة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” بمحافظة البحيرة يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019م، وقد بلغت نسبة الطلاب الناجحين 69.89%، حيث تقدم لامتحانات الترم الثاني بالمحافظة 90861 طالباً وطالبة حضر منهم 89517 طالباً وطالبةً، وقد نجح منهم 62559 طالب، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 الدور الأول، ويمكنكم التعرف على أسماء الأوائل من خلال التالي:

المركز الأول: هاجر إبراهيم عبد الله سليمان التابعة لإدارة تعليم إيتاي البارود بنسبة (99.82%). المركز الثاني: أسماء أيمن محمد العريان التابعة لإدارة تعليم بندر دمنهور بنسبة (99.64%).

وقد تقدم السيد اللواء محافظ البحيرة التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، متمنياً لهم جميعاً دوام النجاح والتوفيق، وقد اعتمد سيادته أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للقسم المهني، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب والطالبات بهذا القسم (86.62%)، ومن يرغب في الاستعلام مباشرةً برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (behira.gov.eg).

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بكافة المحافظات التي نشرت نتائجها حتى الآن من خلال اتباع الروابط المرفقة في التالي:

ويتيح موقع مديرية التربية والتعليم حالياً إمكانية الاستعلام المباشر عن النتيجة بإدخال رقم الجلوس، ومن لم يستطع استخراج النتيجة يمكنه ترك تعليقاً بالأسف يتضمن رقم الجلوس وسيتم موافاته ببيان متضمناً نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 الخاصة به، مع تمنيات موقع نجوم مصرية بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

← إقرأ أيضاً: