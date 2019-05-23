نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2019 نتائج الصف الثالث الإعدادي “بمحافظات مصر”

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2019 لجميع محافظات الجمهورية، فبعد انتهاء طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ومنتصف العام الجاري، يرتقب ظهور نتيجة الاعدادية الترم الثاني خلال اليومين المقبلين، حيث يتم اعتماد نتائج الطلاب رسميا لترفع بعدها مباشرة على الرابط الرسمي لكل محافظة، ونرفق روابط نتيجة شهادة الإعدادية بالاسم لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم في الاستعلام عن نتائج ثالثة إعدادي ٢٠١٨.
أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم يوم الخميس 16 مايو، لتبدأ مرحلة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم جلوس الطالب من خلال الموقع الرسمي للمحافظة التابع لها الطلاب، وذلك طبقا للطريقة الصحيحة الواجب إتباعها من أجل استخراج نتيجة ثالثة إعدادي 2018/2019 لجميع المحافظات إلكترونيا.
استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم
تصحيح الاختبارات النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2019 بدأت على الفور بمجرد الانتهاء من أداء اختبار كل مادة دراسية، إذ كانت التوجيهات الرسمية من موقع وزارة التربية والتعليم تقضي بدء التصحيح لكل مادة على ينهي فيها الطلاب امتحاناتهم، وذلك حرصا من الوزارة على سرعة إظهار نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في أقرب وقت، أما عن “روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم والرقم السري للطلاب نرفقها لكم فور تفعيلها.
استعلم الأن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم بعد الولوج إلى الرابط المباشر لمحافظتك:
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة القاهرة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الاسكندرية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الشرقية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة كفر الشيخ
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنيا
برقم جلوسك اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2019 فور ظهورها في محافظتك، فقط اترك اسم المحافظة التابع لها في تعليق أسفل المقال ونوفر لك النتيجة فور إعلانها.
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التعليقات
الاسكندريه
اميره عيد فرج عطيه الاسكندريه رقم الجلوس 38829
اامنيه مكرم رقم الجلوس ٥٦٣٢
محا فطة سو هاج
ندى رمضان محمد امين محسب الصف الثالث الاعدادى ترم اول محافظة الفيوم رقم الجلوس 21644
درجات دنيا رياض فتحي عبدالعزيز الجوجري الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط مدرسة سواحل كفر البطيخ والإعدادية المشتركة رقم الجلوس 20289
درجات دنيا رياض فتحي عبدالعزيز الجوجري الصف الثالث الاعدادى الترم الاول رقم الجلوس 20289
ميرنا محمد 237
ندى رمضان محمد امين محسب الفيوم اطسا رقم جلوس 21644
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 طنطا محافظة الغربية الشهداء محمد كامل نور
حماده حمدان ورقم الجلوس 44037
اسماء سليمان عبدالرحيم محمود
سعيد سليمان رقم الجلوس 44017
سعيد سليمان رقم 44017
الإسم فاطمه علاء عبد الله محجوب رقم الجلوس 60753 محافظة المنوفية مدينة السادات مدرسة الشهيد معاذ خالد رشاد
مصطفى متولى ابراهيم محمود
محافظة اسوان
نتيجة الشهاده الاعداديه بمركز قوص ظهرت؟
القاهرة رقم الجلوس 25615
محمد حسام متولى ابو سحلى :
محافظة قنا :
رقم الجلوس:9053
نتيجة القليوبية من فضلك امتة
مدرسه الشموت الاعداديه المشتركه
133020 محافظة الجيزة
١٥٧٨٣٩
اسماءناصر رشاد موسي 102475
الاسم: تقي هشام احمد حسن علي هديب
محافظة الجيزة
رقم الجلوس: ١٢٣٥٦٤
لغة عربية 37
لغة انجليزية 30
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 17
الحالة منقول
دين 14
كمبيوتر 5
مدرسه محمد فريد بنات اعداديه
منه رضا محمد محمد سليمان
رقم الجلوس 101129
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الوادي الجديد مدرسه محمد متولي الشعراوي للتعليم الاساسي
نتائج الشهادة الاعدادية محافظة قنا
الأسم/ مروان موسى عبدالفتاح إبراهيم أحمد
رقم الجلوس/45264
ندى مصطفى عبد العزيز جيلانى
103398
محافظة الجيزه
الاسم محمد اشرف عبد الحميد صديق رقم الجلوس 36447
من محافظة ايه
محافظة البحيرة
رقم الجلوس 30959
نتجة الصف الاول العدادي العريش العدادية بنات
نتيجة الصف الثالث الاعدادى الاسم ندى لطفى محمد شكر ارجوك هاتها
8194
٢١٨٩٢٠
محافظه القاهره
حسين محمد حسين محمود
رقم جلوس 378415
حسين محمد حسين محمود
رقم جلوس 378415
ايمان فتح الله عبد الغنى
محمود رزق جمعة
١٩٣٨١
نتجه الصف الثالث الاعدادي
بورسعيد
رقم الجلوس 2785
مدرسه المروة
نتجه الصف الثالث الاعدادي
بورسعيد
نتيجه محافظه البحيره
نورهان حسن عبد المنصف محمد
83152
برجاء كتابة اسم محافظتك لمعرفة هل ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية فيها أم لم تظهر بعد، بالتوفيق.
اسيوط رقم الجلوس٤٤٣٦٧
72517
البحيرة94846
احمد عبدالخالق
مدرسه نجع الجزيره الاعداديه
رقم الجلوس 67098
محافظة المنيا رقم الجلوس 60335
مدرسة الدلتا الأعدادية بنين بشرق شبرا الخيمة
نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية الادارة التعلمية بالخانكة الترم الثاني 2018
انا اية نور من محافظة المنيا مركز مغاغة رقم الجلوس 6611 مدرسة الشهيد مصطفي رجب العطار
سامح ايمن صابر محمد
1251 محافظه دمياط
منه الله سيد أبو بكر /المنيا/رقم الجلوس ٤٩٦٤٧
أنا أسمي أحمد ممكن اعرف نتيجته
نتيجة الشهادة الاعداديةالترم الثانى محافظة السويس
فرج عبدالناصر نصر المنيا سمالوط 44152
لو سمحتى إسمى مريم على شلقامى محمد
رقم جلوسى.18440
من محافظة المنيا. مركز بنى مزار .مدرسة الشيخ مصطفى عبدالرزاق الاعدادية بنات
أرجو أنك تقوليلى ظهرت نتيجة محافظة المنيا ولا لع وأرجو الرد بسرعه
يوسف محمد خليفه٣٠٣٢٣
محافظه الفيوم
9715 دمياط
متى ستظهر الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية ضرورى
باسم حجاج عبد النبى رقم الجلوس 1303 محافظة المنيا مركز العدوة الشهادة الاعدادية
متى نتيجة سوهاج
انا اسمي محمود عبد العليم محمود عبد الحميد من محافظة الفيوم مركز اطسا مدرسة قلمشاه الاعداديه بنين ورقم جلوسي 13940
ممكن لو سمحت الموقع ده يعرفني النتيجة الترم التاني حال ظهورها بسرعة عن طريق إرسال اشعار فيه النتيجة الي التلفون أو الاميل علي جوجل
نتيجة محافظة المنيا ملوى الصف الثالث الاعدادى امتا
عايز اعرف شهادة الاعدادية بالقليوبية 2018 الترم الثانى مدرسة عبد الخالق فتحى
يحي حمدي مبروك محمد
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 431068
متى ستظهر الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه
نهاية الأسبوع الجاري تعتمد نتيجة إعدادية الغربية وإعلان أسماء الأوائل، ثم رفعها على الموقع الرسمي لجميع الطلاب بالمحافظة، يرجى المتابعة وبالتوفيق للجميع.
محافظه المنيا رقم الجلوس6939
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى
من محافظة القاهرة
رقم الجلوس 446299
نتيجه الصف الثالث الاعدادى
محافظه الغربيه متى ظهورها
نتيجه الصف الثالث الاعدادى
محافظه الغربيه
هتظهر امتا
نتبجة الاعدادبة لمحافظة البحىرة
الدقهليه الاسنبلاوين نورهان أيمن
يوسف وليد عبد السلام رقم الجلوس 440992
حسناء يسري صديق شحاتة رقم جلوس 76593 المنيا ابوقرقاص مدرسة الجمالية
ناصر السيد السيد عبدالرحمن
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس:54253
الناجح يرفع ايده
ألف مليون مبروك نجاحك بالإعدادية، بالتوفيق للجميع.
رقم الجلوس 65471
الشهاده الاعداديه
محافظه القليوبيه
جابر احمد جابر
نتيجة إعدادية القليوبية خلال الأيام القليلة القادمة ان شاء الله بحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري، يرجى المتابعة معنا.
162582 الجيزة
النتيجة محافظة قنا
اعدادية قنا لم تظهر بعد، يفترض ظهورها نهاية هذا الأسبوع يرجى المتابعة معنا، بالتوفيق.
نتيجة محافظة الفيوم الصف الثالث الاعدادى هتظهر امتا؟
9745 عبد الرحمن محمد سعيد الغربية طنطا
انا عوزه اعرف النتيجه به محافظه دمياط امته وعلي الفيس
محافظة قنا
العام الدراسى الثانى
2018
يوسف عبد السلام
نتجة الشهادة الاعدادية
برجاء ذكر محافظتك ورقم جلوسك لاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية حين ظهورها.
نتيجة محافظة اسكندرية الصف الثالث الاعدادي امتا…؟
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2018 محافظة الاسكندرية اليوم الاثنين 21-5-2018 خلال الساعات القادمة يرجى المتابعة لمعرفة ظهور النتيجة رسميا، بالتوفيق للجميع