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نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2019 نتائج الصف الثالث الإعدادي “بمحافظات مصر”

كتب يسرا الدريني آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2019 نتائج الصف الثالث الإعدادي “بمحافظات مصر”
استعلم عن نتيجة شهادة الاعدادية 2019

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2019 لجميع محافظات الجمهورية، فبعد انتهاء طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ومنتصف العام الجاري، يرتقب ظهور نتيجة الاعدادية الترم الثاني خلال اليومين المقبلين، حيث يتم اعتماد نتائج الطلاب رسميا لترفع بعدها مباشرة على الرابط الرسمي لكل محافظة، ونرفق روابط نتيجة شهادة الإعدادية بالاسم لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم في الاستعلام عن نتائج ثالثة إعدادي ٢٠١٨.

أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم يوم الخميس 16 مايو، لتبدأ مرحلة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم جلوس الطالب من خلال الموقع الرسمي للمحافظة التابع لها الطلاب، وذلك طبقا للطريقة الصحيحة الواجب إتباعها من أجل استخراج نتيجة ثالثة إعدادي 2018/2019 لجميع المحافظات إلكترونيا.

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

تصحيح الاختبارات النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2019 بدأت على الفور بمجرد الانتهاء من أداء اختبار كل مادة دراسية، إذ كانت التوجيهات الرسمية من موقع وزارة التربية والتعليم تقضي بدء التصحيح لكل مادة على ينهي فيها الطلاب امتحاناتهم، وذلك حرصا من الوزارة على سرعة إظهار نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في أقرب وقت، أما عن “روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم والرقم السري للطلاب نرفقها لكم فور تفعيلها.

استعلم الأن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم بعد الولوج إلى الرابط المباشر لمحافظتك:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة القاهرة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الاسكندرية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الشرقية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة كفر الشيخ
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنيا

برقم جلوسك اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2019 فور ظهورها في محافظتك، فقط اترك اسم المحافظة التابع لها في تعليق أسفل المقال ونوفر لك النتيجة فور إعلانها.

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عن الكاتب

يسرا الدريني

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

التعليقات

  6. درجات دنيا رياض فتحي عبدالعزيز الجوجري الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط مدرسة سواحل كفر البطيخ والإعدادية المشتركة رقم الجلوس 20289

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  54. لو سمحتى إسمى مريم على شلقامى محمد
    رقم جلوسى.18440
    من محافظة المنيا. مركز بنى مزار .مدرسة الشيخ مصطفى عبدالرزاق الاعدادية بنات
    أرجو أنك تقوليلى ظهرت نتيجة محافظة المنيا ولا لع وأرجو الرد بسرعه

    رد

  60. انا اسمي محمود عبد العليم محمود عبد الحميد من محافظة الفيوم مركز اطسا مدرسة قلمشاه الاعداديه بنين ورقم جلوسي 13940
    ممكن لو سمحت الموقع ده يعرفني النتيجة الترم التاني حال ظهورها بسرعة عن طريق إرسال اشعار فيه النتيجة الي التلفون أو الاميل علي جوجل

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    1. نهاية الأسبوع الجاري تعتمد نتيجة إعدادية الغربية وإعلان أسماء الأوائل، ثم رفعها على الموقع الرسمي لجميع الطلاب بالمحافظة، يرجى المتابعة وبالتوفيق للجميع.

    1. نتيجة إعدادية القليوبية خلال الأيام القليلة القادمة ان شاء الله بحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري، يرجى المتابعة معنا.

    1. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2018 محافظة الاسكندرية اليوم الاثنين 21-5-2018 خلال الساعات القادمة يرجى المتابعة لمعرفة ظهور النتيجة رسميا، بالتوفيق للجميع

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