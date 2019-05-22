 التخطي إلى المحتوى

برقم الجلوس- نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم ترم ثاني عبر مديرية التربية والتعليم

كتب هبه سالم آخر تحديث
برقم الجلوس- نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم ترم ثاني عبر مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2018

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم بعد رفعها على مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)، ويشار إلى أن نتيجة إعدادية المنوفية 2019 بالاسم تكون متاحة بعدها بيومان بالاسم من اعتمادها بجميع المدارس في المحافظة، حيث من المقرر أن تنتهي امتحانات الترم الفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الماضي وتستغرق أعمال التصحيح أيام قليلة وبعدها يتم عرض نتائج إعدادية المنوفية الترم الثاني.

تواصل مديريات التربية والتعليم بالمنوفية العمل ليل نهار لسرعة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية قبل عيد الفطر المبارك، والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التصحيح والتدقيق وإضافة الدرجات عشر أيام كحد أقصي.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم

حيث أكدت مديريه التربية والتعليم بمحافظه المنوفيه أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح والكنترول الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم خلال أخر يوم من امتحانات إعدادية المنوفيه الترم الأول.

وتجدر الإشارة إلى أنه سنتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال هذا التقرير جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية ، وسيتم تحديث المقال ووضع روابط مباشره للحصول على نتيجة إعدادية المنوفيه، لتوفير عناء البحث على جميع الطلاب.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • للحصول على نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية فور اعتمادها.
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2018 الترم الثاني

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)

حيث يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية، من خلال الخطوات التالية :

  • الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)
  • ومن ثم اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2019
  • وبعد ذلك اختيار نتائج الامتحانات
  • وإدخال رقم الجلوس
  • الضغط على زر عرض النتيجة.

متابعة نتيجة إعدادية المنوفية

  • حيث ينتهي الطلاب من الامتحانات الإعدادية 2019 المنوفية يوم الخميس القادم.
  • بدأت مديرية التربية والتعليم تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول اليوم.
  • وأكدت مديرية التربية والتعليم أنها ستواصل العمل على قدم وساق من أجل سرعة إعلان نتائج الامتحانات.
  • وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن المديرية تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من التصحيح.
  • وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بحسن سير عملية التصحيح بجميع المدارس
  • يشعر طلاب الصف الثالث الإعدادي بحالة من التوتر بعد تأخر إعلان النتائج
  • من المتوقع اعتماد النتائج خلال الساعات القادمة.
  • أكد مختار شاهين، وكيل التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية المنوفية، ومن المقرر اعتماد النتيجة قريبا.
  • اعتمد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019، بنسبة نجاح بلغت 82,11 %
  • لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول ( من هنا)
  • وبلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية للصم  69%

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  20. محمود السيد عبدالله السيد محمد رقم الجلوس 20724 مدرسة الخور الاعداديه المطلوب نتيجة التيرم الأول 2019 للصف الثالث الاعدادى

    رد

    1. مبروك النجاح
      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 23.5
      رياضيات 29.5
      دراسات اجتماعية 17.5
      علوم 17.5
      مجموع 124
      دين 19
      كمبيوتر 6

  63. الاسم /شادى شريف ابو السعود الصادق
    رقم الجلوس/٤٣١٢٢بمدرسة الشيخ عبدالحليم بدر الإعدادية بابنهس ادارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفيه

    رد

    2. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 30 15 28.5 18.5 17.5 109.5 27 12.5 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73 38 27 34.5 32 204.5 32.5 14 13.5

    1. ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69.5 47.5 39.5 53.5 39 249 37.5 14 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72.5 47 37.5 55 38 250 37.5 14 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 52 23.5 34 8.5 28.5 146.5 31 15.5 13.5

  87. انا عايزنتيجة الشهادة الاعدادية …المنوفية …ادارة السادات التعليمية …مدرسة السيدة عائشة ….رقم جلوسي 58228

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75.5 55 40 56.5 39.5 266.5 38 14.5 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 46.5 36.5 45.5 33.5 235.5 33.5 14.5 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74 49 39 55 38 255 39 15.5 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76 59 38.5 47 40 260.5 32.5 14 13

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65.5 49.5 31.5 47.5 31.5 225.5 35 13.5 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 57 36.5 53.5 38 258.5 33 15.5 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73 49 39.5 50.5 34.5 246.5 36 16 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76 60 39 59.5 39.5 274 34 16 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77 57.5 39 59 38 270.5 40 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74.5 59.5 40 58 39 271 37.5 17 17.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 58.5 40 59 40 274 37.5 17 18

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78.5 59 39.5 58 40 275 38 12.5 15.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 44.5 31.5 34 31.5 216.5 36.5 15 19.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67.5 30 25.5 39 24.5 186.5 35 16.5 12

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67.5 38 33 50.5 39.5 228.5 26 17 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69 21 37 31 31 189 27 15 15.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73 47 38 48 35.5 241.5 30.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64 24.5 35.5 23.5 31 178.5 33 14 10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.