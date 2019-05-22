برقم الجلوس- نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم ترم ثاني عبر مديرية التربية والتعليم

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم بعد رفعها على مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)، ويشار إلى أن نتيجة إعدادية المنوفية 2019 بالاسم تكون متاحة بعدها بيومان بالاسم من اعتمادها بجميع المدارس في المحافظة، حيث من المقرر أن تنتهي امتحانات الترم الفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الماضي وتستغرق أعمال التصحيح أيام قليلة وبعدها يتم عرض نتائج إعدادية المنوفية الترم الثاني.

تواصل مديريات التربية والتعليم بالمنوفية العمل ليل نهار لسرعة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية قبل عيد الفطر المبارك، والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التصحيح والتدقيق وإضافة الدرجات عشر أيام كحد أقصي.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم

حيث أكدت مديريه التربية والتعليم بمحافظه المنوفيه أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح والكنترول الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم خلال أخر يوم من امتحانات إعدادية المنوفيه الترم الأول.

وتجدر الإشارة إلى أنه سنتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال هذا التقرير جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية ، وسيتم تحديث المقال ووضع روابط مباشره للحصول على نتيجة إعدادية المنوفيه، لتوفير عناء البحث على جميع الطلاب.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

للحصول على نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية فور اعتمادها.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)

حيث يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية، من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)

ومن ثم اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2019

وبعد ذلك اختيار نتائج الامتحانات

وإدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة.

متابعة نتيجة إعدادية المنوفية

حيث ينتهي الطلاب من الامتحانات الإعدادية 2019 المنوفية يوم الخميس القادم.

بدأت مديرية التربية والتعليم تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول اليوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنها ستواصل العمل على قدم وساق من أجل سرعة إعلان نتائج الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن المديرية تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من التصحيح.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بحسن سير عملية التصحيح بجميع المدارس

يشعر طلاب الصف الثالث الإعدادي بحالة من التوتر بعد تأخر إعلان النتائج

من المتوقع اعتماد النتائج خلال الساعات القادمة.

أكد مختار شاهين، وكيل التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية المنوفية، ومن المقرر اعتماد النتيجة قريبا.

اعتمد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019، بنسبة نجاح بلغت 82,11 %

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول ( من هنا)

الترم الأول ( من هنا) وبلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية للصم 69%



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