برقم الجلوس- نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم ترم ثاني عبر مديرية التربية والتعليم

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم بعد رفعها على مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)، ويشار إلى أن نتيجة إعدادية المنوفية 2019 بالاسم تكون متاحة بعدها بيومان بالاسم من اعتمادها بجميع المدارس في المحافظة، حيث من المقرر أن تنتهي امتحانات الترم الفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الماضي وتستغرق أعمال التصحيح أيام قليلة وبعدها يتم عرض نتائج إعدادية المنوفية الترم الثاني.
تواصل مديريات التربية والتعليم بالمنوفية العمل ليل نهار لسرعة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية قبل عيد الفطر المبارك، والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التصحيح والتدقيق وإضافة الدرجات عشر أيام كحد أقصي.
نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم
حيث أكدت مديريه التربية والتعليم بمحافظه المنوفيه أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح والكنترول الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم خلال أخر يوم من امتحانات إعدادية المنوفيه الترم الأول.
وتجدر الإشارة إلى أنه سنتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال هذا التقرير جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية ، وسيتم تحديث المقال ووضع روابط مباشره للحصول على نتيجة إعدادية المنوفيه، لتوفير عناء البحث على جميع الطلاب.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- للحصول على نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية فور اعتمادها.
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)
حيث يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية، من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (menoufia.moe.gov.eg)
- ومن ثم اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2019
- وبعد ذلك اختيار نتائج الامتحانات
- وإدخال رقم الجلوس
- الضغط على زر عرض النتيجة.
متابعة نتيجة إعدادية المنوفية
- حيث ينتهي الطلاب من الامتحانات الإعدادية 2019 المنوفية يوم الخميس القادم.
- بدأت مديرية التربية والتعليم تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول اليوم.
- وأكدت مديرية التربية والتعليم أنها ستواصل العمل على قدم وساق من أجل سرعة إعلان نتائج الامتحانات.
- وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن المديرية تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من التصحيح.
- وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بحسن سير عملية التصحيح بجميع المدارس
- يشعر طلاب الصف الثالث الإعدادي بحالة من التوتر بعد تأخر إعلان النتائج
- من المتوقع اعتماد النتائج خلال الساعات القادمة.
- أكد مختار شاهين، وكيل التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تصحيح نتائج إعدادية المنوفية، ومن المقرر اعتماد النتيجة قريبا.
- اعتمد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019، بنسبة نجاح بلغت 82,11 %
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول ( من هنا)
- وبلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية للصم 69%
التعليقات
هى النتيجه الشهاده الاعداديه الترم الثانى هتبان امتى
هاجر محمد جابر عمار 11278
المنوفية
ابراهيم محمود حمدي
٤٠٠٧١
من فضلك
إبراهيم محمود حمدي
رقم الجلوس ٤٠٠٧١
دينا شوقي نصر
نتيجه 60434
احمد كشك 19210
مدرسة المعارف بمنوف
عرفان اشرف مصطفي الشناوى18047
رقم الجلوس 32021 محافظة المنوفية مركز تلا
احمد كشك 19210
عايزة نتيجة 56430
محمد خالد الصاوى 16310
فاطمه عبدالعليم واعر خزيم
رقم الجلوس ٥٣١٩٩
غة عربية 32
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 13.5
مجموع 106
دين 18.5
كمبيوتر
محمد احمدالوكيل ٢٢٨٩٢
لغة عربية 38
لغة انجليزية 24.5
رياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 15.5
مجموع 117.5
دين 12.5
كمبيوتر 5.
10758
فرحه ماجد صبح
لغة عربية 35
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 9.5
علوم 8.5
مجموع 97
دين 19
كمبيوتر 4
ياسمين هاني ابراهيم يونس ٨٤٢٤
لغة عربية 16.5
لغة انجليزية 7.5
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 8.5
علوم 9
مجموع 61.5
دين 14.5
كمبيوتر
عايزة النتيجة لو سمحت رقم الجلوس 50015
محافظة المنوفية
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 17
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 12
مجموع 98.5
دين 17.5
كمبيوتر 4.5
نتيجه الاعداديه لم تظهر حتى الان الى يعرف يقلنا على الميعاد والنبى ورقم الجلوس52458
غة عربية 35.5
لغة انجليزية 12
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 16
مجموع 94
دين 18
كمبيوتر 1
رقم الجلوس ٣٨٦٥١
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 15
مجموع 119.5
دين 18
كمبيوتر 9.5
محمود السيد عبدالله السيد محمد رقم الجلوس 20724 مدرسة الخور الاعداديه المطلوب نتيجة التيرم الأول 2019 للصف الثالث الاعدادى
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 133.5
دين 20
كمبيوتر 8
محمود السيد عبدالله السيد محمد رقم الجلوس 20724
غة عربية 38.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 133.5
دين 20
كمبيوتر 8
٤٣٠٢١
لو سمحتم النتيجة اول ما تظهر
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 139.5
دين 19
كمبيوتر 9
مريم جهاد الاشقر
المنوفية
٤٣٠٢١
تم الرد يا مريم مبروك النجاح
٤٣٠٢١
مريم جهاد الاشقر
المنوفية
ارجو الرد السريع نتيجه الشهاده العداديه الاسم روان عبد الله ابراهيم رقم الجلوس 36585
لغة عربية 40
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17.5
مجموع 134
دين 18
كمبيوتر 7
من فضلك اريد معرفه النتيجه ورقم الجلوس هو١٥٣٤٧
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 16
مجموع 125
دين 20
كمبيوتر 6
خلود وليد محمد عبدالرازق
٢٤٠٠١
اللواء مصطفى الشامي
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 13
مجموع 122.5
دين 16.5
كمبيوتر 9
محمد عبد الناصر أنور محمد
2756
المنوفية شبين الكوم
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 18.5
مجموع 119.5
دين 19.5
كمبيوتر 2.5
يوسف باسم عبد الله رقم الجلوس 6369 المنوفيه شبين الكوم
غة عربية 31.5
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 14.5
مجموع 117
دين 13.5
كمبيوتر 7
لو سمحتى عاوزه رقم جلوس 16982 مى عماد أحمد محافظه المنوفيه
لغة عربية 34
لغة انجليزية 19.5
رياضيات 19.5
دراسات اجتماعية 14
علوم 11
مجموع 98
دين 12
كمبيوتر 3.5
رقم الجلوس 46321
شروق عفيفي ابو بكر
ممكن النتيجه بعد اذنك
مبروك النجاح
لغة عربية 36
لغة انجليزية 23.5
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 17.5
مجموع 124
دين 19
كمبيوتر 6
محمود حسين عبده شمه المنوفيه ميت خلف
إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد
محافظة المنوفيه
رقم الجلوس 40061
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 18.5
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 10.5
مجموع 106.5
دين 14.5
كمبيوتر 4
ايه أحمد من مدرسه النصر الاعداديه 50300
لغة عربية 24
لغة انجليزية 8
رياضيات 16.5
دراسات اجتماعية 11
علوم 13.5
مجموع 73
دين 11
كمبيوتر 6
حسام وائل حسانين سليمة 49168
الاسم/ ابراهيم عبدالله ابراهيم الطهويهى رقم الجلوس / ٥٢٣٩٣
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 19
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 17
مجموع 112
دين 19.5
كمبيوتر 8.5
من فضلك عايزة النتيجة. الاسم / الاء طارق. إدارة اشمون التعليمية المنوفية. رقم الجلوس. 18704. [email protected]
لغة عربية 28
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 16
دراسات اجتماعية 9
علوم 14
مجموع 87.5
دين 8.5
كمبيوتر 4
٥٩١٩٨
المنوفيه
هبه جابر محمد السيسى
٥٩١٩٨
المنوفيه
٥٩١٩٨ هبه جابر محمد السيسى
المنوفيه سرس الليان مدرسه الشهيد هشام قنديل
عاوزه الشهاده
الاسم /ضحي احمد حسان
رقم الجلوس / 11622
18929 محافظة المنوفية
غة عربية 36.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 15
مجموع 119.5
دين 16.5
كمبيوتر 5.5
اريد معرفه درجات 53995
لغة عربية 37
لغة انجليزية 27
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 18
علوم 17.5
مجموع 126.5
دين 20
كمبيوتر 8
احمد أكثم احمد بدير ٤٦٤٤٢
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 18
علوم 18
مجموع 132
دين 19.5
كمبيوتر 9
18929
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 15
مجموع 119.5
دين 16.5
كمبيوتر 5.5
سميحة سمير محمود زيان 56049 محافظة المنوفية
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 27
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19
علوم 17
مجموع 128.5
دين 19
كمبيوتر 9.5
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 56047
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 17
مجموع 136.5
دين 19
كمبيوتر 10
احمد مرضي رقم الجلوس ٥٨٥٦٠ سرس الليان
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 23.5
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 17
علوم 17.5
مجموع 113.5
دين 17.5
كمبيوتر 6
سيف الدين اسامة محمد عبد المنعم محمد
رقم الجلوس ٦٤٠٤٢
ادارة قويسنا التعليمة
محافظة المنوفية
46321
الاسم / شروق عفيفي ابو بكر
المنوفيه الباجور
سارة زغلول 2019-1-31 محافظة المنوفية مركز تلا رقم الجلوس 33737
فؤاد وائل فؤاد عبده علي رقم الجلوس 35498ادارة قويسنا التعليمية
مصطفى ابراهيم صابر ابراهيم
رقم الجلوس 28361
29254
شروق ياسر
اداره اشمون
منه الله سامى محمد 66861
دنيا ابراهيم السواح
رجاء النتيجة رقم الجلويس40937
عبيرسلامه
الاسم/ عبدالرحمن احمد محمد راشد
رقم الجلوس/2861
ادارة شبين الكوم التعليمية
مدرسة الحسينيه
2861 عبدالرحمن احمد محمد راشد
محافظه المنوفيه
ميادة سعيد السيد ندا
رقم الجلوس 58904
اداره سرس الليان التعليميه
الاسم \لقاء لطفى سمير لطفى \رقم الجلوس 208928
٢٧٤٤
محمد أسامة السيد محمد الرفاعي
مـحمـد عمـرو آلمـنوفيـﮯهہ رقمـ آلجلوسـ ٤٨٢٦٧
32766
الاسم /شادى شريف ابو السعود الصادق
رقم الجلوس/٤٣١٢٢بمدرسة الشيخ عبدالحليم بدر الإعدادية بابنهس ادارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفيه
انا محمد ايهاب
مدرسة بهناى الاعدادية بنين
رقم الجلوس ٤٩٠٠٦
انا محمد ايهاب مدرسة بهناى الاعدادية بنين رقم الجلوس ٤٩٠٠٦
انا محمد ايهاب مدرسة بهناى الاعدادية بنين المنوفية رقم الجلوس ٤٩٠٠٦
محمد ايهاب ٤٩٠٠٦ المنوفية
اسلام مصطفى
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
فاطمه فتحي ابراهيم الدسوقي احمد
رقم الجلوس ٦٩١٣
٥٧٤٢٢
رقم الجلوس هو 38013
محافظة المنوفية
ادارة قويسنا التعليمية
ارجوكى ردى عليا بسرعة
مى ماهر
١٠٤٩٩
روضة إحسان عبدة ابراهيم بسيوني ١٠٣٥٣ إدارة شبين الكوم مدرسة حسين الغراب الاعدادية الخاصة
امتة
عبد الرحمن 6205
كريم طارق ابراهيم خشب 49001
اسمي كريم طارق ابراهيم خشب ورقم جلوسي 49001 ادارة الباجور المنوفية قرية بهناي
نوال علاء حسن البحيرى
رقم الجلوس188
نوال علاء حسن البحيرى 188
اريد نتيجة حبيبه عيد
اكتب تعليقك هنا…اسلام اشرف صابر الكومي
18951
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 30 15 28.5 18.5 17.5 109.5 27 12.5 13.5
اكتب تعليقك هنا…18951
عايز اعرف نتيجة شهادة اسراء اسامه محمد الشيخ
رقم الجلوس21638
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73 38 27 34.5 32 204.5 32.5 14 13.5
اريد نتيجة الرقم ٤٢٣٩٤
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69.5 47.5 39.5 53.5 39 249 37.5 14 16
كل عام وانتم بخيرومصر الحبيبة
محمد احمد حمدي
20641
مدرسة دروة الإعدادية المشتركة
إدارة أشمون
المنوفية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 47 37.5 55 38 250 37.5 14 14.5
نتيجة الصف الثالث الاعداديه رقم جلوس 36572 باسم محمدماجدعبدالمعطي
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 52 23.5 34 8.5 28.5 146.5 31 15.5 13.5
انا عايزنتيجة الشهادة الاعدادية …المنوفية …ادارة السادات التعليمية …مدرسة السيدة عائشة ….رقم جلوسي 58228
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75.5 55 40 56.5 39.5 266.5 38 14.5 16.5
فاطمة السيد عبد العاطي حمام 27999
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 46.5 36.5 45.5 33.5 235.5 33.5 14.5 16.5
رقم الجلوسى95195 الاعدادية بنات ببركة السبع
21261
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 49 39 55 38 255 39 15.5 14
أنا اسمى يحيي وائل
رقم الجلوس21261
11005
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76 59 38.5 47 40 260.5 32.5 14 13
احمد سامي محمد العليمي 11005
معاذ طه حسين
محافظة المنوفية
الادارة التعلمية مركز قويسنا
رقم الجلوس (34269 )
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65.5 49.5 31.5 47.5 31.5 225.5 35 13.5 17
محمد خالد عزيز
26603
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 57 36.5 53.5 38 258.5 33 15.5 17
محمد عبدالغفار محمد الشيخ
رقم الجلوس ٤٨١٩٢
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73 49 39.5 50.5 34.5 246.5 36 16 12.5
هدير سامى شبل السيد
31271
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76 60 39 59.5 39.5 274 34 16 16.5
برجاء النتيجة تظهر وكفاية توتر حرام عليكم
احمد محمد حامد مصطفى سلام
55180
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77 57.5 39 59 38 270.5 40 14.5
2817
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74.5 59.5 40 58 39 271 37.5 17 17.5
رقم الجلوس 49027
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 58.5 40 59 40 274 37.5 17 18
احمد مأمون
رقم الجلوس 5333
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78.5 59 39.5 58 40 275 38 12.5 15.5
13871
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 44.5 31.5 34 31.5 216.5 36.5 15 19.5
نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية الترم التاني ٢٠١٨
بسمة محمد فرماوى اللبودى 21117
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67.5 30 25.5 39 24.5 186.5 35 16.5 12
10280
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67.5 38 33 50.5 39.5 228.5 26 17 13.5
محمدعزت محمد الكيلانى
رقم الجلوس 7688
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 21 37 31 31 189 27 15 15.5
محمد عزت محمد الكيلانى
رقم الجلوس7688
زخزمو
\
60850 رقم الجلوس
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73 47 38 48 35.5 241.5 30.5
26800
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64 24.5 35.5 23.5 31 178.5 33 14 10
انا عايز الشهادة وشكرا
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