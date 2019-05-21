نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الثاني 2019 : هنا روابط بجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الثاني 2019 للعام الدراسي الحالي، 2018-2019، ومتابعة تفصيلية لأهم الأخبار والمستجدات الخاصة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية والشرقية والدقهلية وجميع المحافظات المصرية الأخرى،نعرضها عليكم من خلال هذا التقرير التفصيلي، وذلك بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي ببعض محافظات الجمهورية، من أداء امتحاناتهم.

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية من وقتها الإعلان عن موعد نتائج امتحاناتهم، ويتم الإعلان عن النتائج، مثل كل عام، عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة طبقا لجدول روابط نتائج المديريات التعلمية التالي، نقدم إليكم متابعة يومية نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر، وتشمل نتائج كافة محافظات مصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم ثاني 2019

ومن الجدير بالذكر أنه قد سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة القليوبية بعد اعتمادها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2019

ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني لجميع المحافظات للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:

اضغط هنا على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بمحافظتك.



قم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

قم بالضغط على كلمة بحث

سيتم عرض النتيجة كاملة بالدرجات لجميع المواد الدراسية

نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات

هذا وقد قامت كنترولات التصحيح بالمدارس بالتصحيح فور انتهاء الطلاب من أداء كل مادة، وانتهت في وقت قريب من تصحيح جميع المواد ومراجعتها، وتم رصد درجات الطلاب ويقوم القائمون على عملية التصحيح والمراجعة بحصر أسماء أوائل الطلاب في كافة المحافظات، ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، ثم الإعلان عنها في وقت قريب.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جلوس الطالب بجميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر تيرم ثاني 2019

تم الانتهاء من تصحيح عن نتائج الصف الثالث الإعدادي، الشهادة الإعدادية، في العديد من المحافظات، وقام مصدر مسئول بالتصريح حول اقتراب موعد الإعلان عن النتائج بالعديد من المحافظات، ويترقب الطلاب الإعلان عن اعتماد النتائج من وكلاء وزارة التربية والتعليم في هذه المحافظات، ثم الإعلان عن أسماء الأوائل، ويتم الإعلان عن النتائج بعدها بساعات، أو اليوم التالي كحد أقصى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التابع لها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية التيرم الثاني 2019 روابط مواقع نتائج المحافظات

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة ومرحلة تعليمية، أصبح الصف السادس مجرد سنة من سنوات النقل العادية بمرحلة التعليم الأساسي، وتنتهي هذه المرحلة التعليمية بالحصول على الشهادة الإعدادية المتممة لهذه المرحلة الدراسية وبالرغم من ذلك ما تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي تمثل شهادة في نظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

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