 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الثاني 2019 : هنا روابط بجميع المحافظات

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الثاني 2019 : هنا روابط بجميع المحافظات
موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الثاني 2019 للعام الدراسي الحالي، 2018-2019، ومتابعة تفصيلية لأهم الأخبار والمستجدات الخاصة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي  في محافظة الغربية والشرقية والدقهلية وجميع المحافظات المصرية الأخرى،نعرضها عليكم من خلال هذا التقرير التفصيلي، وذلك بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي ببعض محافظات الجمهورية، من أداء امتحاناتهم.

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية من وقتها الإعلان عن موعد نتائج امتحاناتهم، ويتم الإعلان عن النتائج، مثل كل عام، عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة طبقا لجدول روابط نتائج  المديريات التعلمية التالي، نقدم إليكم متابعة يومية نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر، وتشمل نتائج كافة محافظات مصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم ثاني 2019

ومن الجدير بالذكر أنه قد سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة القليوبية بعد اعتمادها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية تيرم ثاني 2019

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2019

ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني لجميع المحافظات للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:

  • اضغط هنا على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بمحافظتك.
  • قم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
  • قم بالضغط على كلمة بحث
  • سيتم عرض النتيجة كاملة بالدرجات لجميع المواد الدراسية

نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات

هذا وقد قامت كنترولات التصحيح بالمدارس بالتصحيح فور انتهاء الطلاب من أداء كل مادة، وانتهت في وقت قريب من تصحيح جميع المواد ومراجعتها، وتم رصد درجات الطلاب ويقوم القائمون على عملية التصحيح والمراجعة بحصر أسماء أوائل الطلاب في كافة المحافظات، ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، ثم الإعلان عنها في وقت قريب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جلوس الطالب بجميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

“متابعة دقيقة” نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر تيرم ثاني 2019

تم الانتهاء من تصحيح عن نتائج الصف الثالث الإعدادي، الشهادة الإعدادية، في العديد من المحافظات، وقام مصدر مسئول  بالتصريح حول اقتراب موعد الإعلان عن النتائج بالعديد من المحافظات، ويترقب الطلاب الإعلان عن اعتماد النتائج من وكلاء وزارة التربية والتعليم في هذه المحافظات، ثم الإعلان عن أسماء الأوائل، ويتم الإعلان عن النتائج بعدها بساعات، أو اليوم التالي كحد أقصى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية  الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التابع لها
  2. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
  3. يضغط” البحث عن النتائج”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية التيرم الثاني 2019 روابط مواقع نتائج المحافظات

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة ومرحلة تعليمية، أصبح الصف السادس مجرد سنة من سنوات النقل العادية بمرحلة التعليم الأساسي، وتنتهي هذه المرحلة التعليمية بالحصول على الشهادة الإعدادية المتممة لهذه المرحلة الدراسية وبالرغم من ذلك ما تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي  تمثل  شهادة في نظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

أقرأ أيضا وتعرف على:

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات هنا روابط مديريات التعليم

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم تيرم ثاني : رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي جميع المحافظات

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي
تردد قناة سنا وجميع قنوات الأطفال قناة ميكي ومودى وكوكي وبيبي جميع ترددات قنوات الأطفال بيبى قنوات أفلام الكارتون وأغاني الأطفال

← إقرأ أيضاً:


عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.