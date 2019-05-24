استعلم نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية

نتابع مع طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي حيث بدأ طلاب ثالثة إعدادي امتحانات نتيجة إعدادية القاهرة الترم الأول اليوم السبت، بجميع المديريات التعليمية، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية، بمجرد رفعها من المحافظة، حيث انتهت امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي يوم 16 مايو بجميع المحافظات.
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إعلان نتيجة إعدادية القاهرة 2019، خلال الأسبوع القادم عبر بوابة القاهرة التعليمية وبوابة نتائج التعليم الأساسي.
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019
حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 ، من أهم النتائج التي يحرص الطلاب على الحصول على درجات عالية بها، كما أن نتائج إعدادية القاهرة الترم الأول تشغل بال جميع أولياء الأمور، حيث أنها تعد شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، كما أنها تعد أول شهادة يخوضها الطالب بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية.
حيث يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 ، فور أن يتم رفعها من جانب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال مديرية القاهرة التعليمية، كما يمكن معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن وهو (09000100).
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
نتائج إعدادية القاهرة 2019
حيث تجدر الإشارة إلى أنه سوق تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة يوم 12 يناير ومن المقرر أن تستغرق أسبوع كامل لتنتهي يوم 17 يناير، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح ومتابعة الدرجات بعد الامتحانات مباشرة من أجل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ، فور الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد وتجميع الدرجات والانتهاء من إعداد قائمة الأوائل نتائج إعدادية القاهرة 2019، ليتم عرض جميع نتائج الطلاب على المحافظ من أجل اعتمادها ومن ثم تقوم مديرية التربية والتعليم برفع نتائج الشهادة الإعدادية القاهرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي أو مديرية القاهرة التعليمية.
بوابة نتائج التعليم الأساسي – موقع بوابة القاهرة التعليمية
حيث يتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، من خلال إتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي
- ومن ثم الدخول على نتائج الامتحانات
- وبعد ذلك يقوم الطالب باختيار نتائج الشهادة الإعدادية
- ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- والضغط على زر عرض النتيجة
- لتظهر النتائج مفصلة
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- انطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة.
- من المقرر أن تنتهي امتحانات الترم الأول منتصف الأسبوع القادم.
- انتهت امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.
- تم البدء في تصحيح نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية 2019 بجميع المدارس.
- يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي معرفة نتيجة إعدادية القاهرة 2019 ( من هنا)
التعليقات
أحمد على حبشى حسن –
مدرسة منارة القاهرة إعدادى بنين عربى
رقم الجلوس 57752
رق
شروق محمد سعيد
233052
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره رقم الجلوس ٣٠٥٨
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهرة رقم الجلوس ٣٠٥٨
عايز اعرف النتيجة
الاسم:اكرم طارق احمد يوسف
رقم الجلوس :9159
محافظة القاهرة
محافظه القاهره رقم الجلوس
٢٥١٧١١
شهد عماد الدين رماح محافظة القليوبيه
رقم الجلوس 53128
اريد ان اعرف نتيجه تالته اعدادي محافظه القاهرة
Nourhan ahmed
نورهان احمد محمد ابراهيم
رقم الجلوس 233715
ثالثه اعدادي محافظه القاهرة
نتيجه ثالثه اعدادي محافظه القاهرة
نتيجه ثالثه اعدادي محافظه القاهرة
سارة فوزي شعبان ؛رقم الجلوس ١٤٢٩٨
هاجر شعبان سعيد علي بدوي محافظة القاهرة اداره الزيتون رقم الجلوس 202. المرحله الاعداديه الصف الاول
محافظة بني سويف رقم الجلوس ١٧١٧٥ اية عبد التواب سليمان أمين
الاسم منه ياسر موسي اسماعيل رقم الجلوس41733 محافظه القليوبيه غرب شبرا الخیمه
ياسمين حسين محمد
المحافظه الفيوم
رقم الجلوس 39910
ياسر محمد رمضان عبدالمقصود الدقهلية رقم الجلوس ٥٢١٢٥
الاسم امينه نبيل محمود محمد
رقم الجلوس 11210
محافظه الدقهلية
٢٧٢٦٧
روان محمد سمير
محافظه الفيوم
هاجر رضا محمد
1203
محافظه المنيا
بعد ساعه وحده يمكنك روية شهداتك
7436 القليوبيه
الاسم مريم صبحى عبد القادر محمد.
رقم الجلوس ٧٤٣٦ القليوبيه
فاطمة محمد عبدالحى عطا محافظة أسيوط رقم الجلوس 27256
رضوى السيد ابراهيم علي عجاج رقم الجلوس ١٥٧١٥
محافظة اسوان
3133
محافظة اسوان رقم الجلوس3133
الرقم 9935
سيف الدين احمد سلامه
١١٩٤١٣
لو سمحت انا مش فكره رقم الجلوس الاسم ساره هاني السيد محمد سليم رقم الجلوس ممكن 90562او90526
لو سمحت شوفى الشهادة ولو سمت المجموع من مام
الدقهليه ظهرت والا لسه؟
لسه
انا عايزه اعرف النتيجه رقم الجلوس 214319
137127
أريد أن اعرف ف نتيجة الصف الثالث الاعدادى لمحافظة المنيا برقم جلوس 106972
الاسم محمد اسامه محمد سمير
رقم الجلوس 87927
محافظة القاهره
الصف الثالث الاعدادى 2019
الاسم:محمود مجدى فتحى
48451
من القاهره
الاقصر 13372
محمدالسيدمحمود احمدبالاسماعيليه٧٢٩
يوسف محمود علي رقم الجلوس ٦٤ محافظه القاهره اداره الوايلى
مريم محمود سيد 261187
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 31.5
لغة اجنبية 25.5
رياضيات 25.5
علوم 14.5
دراسات اجتماعية 14
المجموع الكلي 111
رضا محمد رضا سيد محمد
تم الرد على الخاص
يوسف محمود علي
رقم الجلوس ٦٤
اداره الوايلى
احمد عبد العزيز كمال عبد العزيز 108920 القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 31
لغة اجنبية 15
رياضيات 15
علوم 13
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 89.5
121914 القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 34.5
لغة اجنبية 27
رياضيات 27
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 16
المجموع الكلي 122
إسماعيل خالد حسن هندي إدارة النذهة القاهرة رقم الجلوس/48551
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35
لغة اجنبية 25
رياضيات 27.5
علوم 17
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 122
اماني مصطفي محمد حسن من اسوان كوم امبو 12256
إسماعيل خالد حسن هندي 48551
رقم الجلوس ٦٤ محافظه القاهره اداره الوايلى
الاسم رحمة اسماعيل محمود رقم الجلوس ١١٥٨٧٦ المحافظة القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 40
لغة اجنبية 29.5
رياضيات 30
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي 137
الاسم: نور الدين محمد سليمان محمد
رقم الجلوس: 184866
محافظة القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 14.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 7
علوم 10
دراسات اجتماعية 4.5
المجموع الكلي 51
محمد شريف
10741
محافظه الاسماعيليه
لم تظهر بعد نتائج الاسماعيلية
هايدى هانى طه مبارك
محافظة القاهره
رقم جلوس78155
هايدى هانى طه مبارك درويش
رقم الجلوس 78155
40960 الرقم
رقم الجلوس 40960 عايزه الرد بسرعه معلش بسمالوط
الاسم محمد احمد محمد سليمان
رقم الجلوس 86009
محافظة الشرقية
محمد احمد محمد سليمان
رقم الجلوس 86009
وشكرا
لم تظهر محافظتك بعد
مريم سيد فؤاد
القاهره
زياد اشرف محافظة القاهرة ادارة القاهرة الجديدة رقم الجلوس 74692…[email protected]
الاسم :دعاء حمادة رزق الله مسعود بخيت
120610
بالقاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37
لغة اجنبية 27.5
رياضيات 28
علوم 16
دراسات اجتماعية 14
المجموع الكلي 122.5
زياد…رقم الجلوس 74692 القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 32.5
لغة اجنبية 17
رياضيات 16.5
علوم 16
دراسات اجتماعية 12.5
المجموع الكلي 94.5
سماح عاطف رشدي عبدالونيس18666 محافظة القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 27
لغة اجنبية 15
رياضيات 15
علوم 10
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 77
وسام ياسر عثمان علي رقم جلوس 119700القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35
لغة اجنبية 23
رياضيات 20.5
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 107
محمد وليد حسن على
121885
مدرسة طلائع الشرق ادارة المرج القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 28
علوم 17
دراسات اجتماعية 19.5
المجموع الكلي 115
يوسف صلاح عبد الحميد
رقم الجلوس ….138820
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 28
لغة اجنبية 10
رياضيات 18
علوم 13
دراسات اجتماعية 12
المجموع الكلي 81
92997 القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 30
لغة اجنبية 25
رياضيات 24
علوم 20
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي 117.5
الاسم :شهد عادل محمد علي
رقم الجلوس :61229
يوسف اشرف إبراهيم علي
محافظة القاهرة
رقم الجلوس:٨٨٧٠٧
أرجو الرد سريعا
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 29
رياضيات 28
علوم 18
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 128
الاسم # صلاح محمد احمد حسن
رقم الجلوس # 27303
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 20
لغة اجنبية 17
رياضيات 29
علوم 10
دراسات اجتماعية 11.5
المجموع الكلي 87.5
يوسف خالد عبد السلام احمد محمد 71579من القليوبيه
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 18.5
رياضيات 20.5
علوم 13
دراسات اجتماعية 16
المجموع الكلي 104.5
151465
اعداديه القاهره اداره عين شمس التعليميه ارجو الرد ضرورى
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 22.5
رياضيات 23
علوم 14
دراسات اجتماعية 16
المجموع الكلي 114
خالد مصطفى حسين محافظه القاهره رقم الجلوس 75538
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 40
لغة اجنبية 29
رياضيات 29
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 137.5
الجيزة ظهرت؟؟
١٤٨٨٢٧
عبد المجيد مصطفى عبد المجيد عبد المجيد
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 23.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 19.5
علوم 12.5
دراسات اجتماعية 10.5
المجموع الكلي 81
احمد ايمن
رقم الجلوس ٨٧٦٠٢
محافظة القاهرة
مريم تهامى مسعد 92714
الاسم . زياد عمرو
المدرسة . الفضاءل الإسلامية
محافظة الجيزة
غرب الجيزة
رقم الجلوس ٢٨٢٣
رقم الجلوس ٥٥
ادارة الويلي
شهد محمد كامل مظهر رضوان محافظه القاهره رقم الجلوس 206678 انشاء الله توفيق
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 32
لغة اجنبية 24
رياضيات 15
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 11
المجموع الكلي 100.5
الاسم شهد محمد كامل مظهر رضوان محافظه القاهره رقم الجلوس 206678
احمد ياسر سيد حسن
رقم الجلوس : 160584
عمر محمد عزيز محمد ابو المعاطي
363 او336 القاهره
الاسم اسماء اسماعيل ابراهيم
رقم الجلوس 1342
محافظة القاهرة
142684 محافظه القاهره
شهد ماهر سعيد بهنسي
رقم الجلوس :٩٢٣٤٩
محافظة البحيره
ممكن النتيجه
الاسم :ملك تامر محمود
72422
القاهره
محمد أشرف مهدي سيد
رقم جلوس / 86742
محافظه القاهره
الاسم. دنيا صلاح محمد
رقم الجلوس. ١٨٩٨٣٣
محافظه القاهره
عبد الرحمن منتصر محمد سعد
رقم الجلوس ١٩١٢٠٥
محافظه القاهره
الاسم/فارس عمرو حسن
المحافظه/القاهره
رقم الجلوس /390
فارس عمرو حسن
القاهره
390
134482
القاهرة ظهرت ؟!
نورا عبدالله عبدالوهاب سيد الاهل
مصطفى احمد ابراهيم حسنين رقم الجلوس937 محافظةالقاهرة الصف الثالث اعدادي
الاسم مصطفي احمد ابراهيم حسنين
رقم الجلوس937 الصف الثالث الاعدادي
محافظةالقاهرة
الاء مصطفي علي مصطفي
محافظه القاهره
رقم الجلوس 92977
شيرين كريم حسن محمد
محافظه القاهره
الرقم الجلوس:201592
88467 حنين محمد ابراهيم محمد
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 28
رياضيات 17.5
علوم 12.5
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي 112.5
شيرين كريم حسن
محافظه القاهره
رقم الجلوس:201592
سهيلة عماد عبد الحليم محمد المصري
الاسم رمضان محمد امين محمد عبد المجيد
رقم الجلوس ٣٣٥٣٦
محافظه الجيزه
ف نتيجة تانية اعدادى محافظة القاهرة ؟
دنيا احمد
الاسم الحسين محمد علاء السيد ابوالرجال
رقم الجلوس 63143
محافظة القاهرة
في الاسكندريه ظهرت ولا لسه
لسه مش ظهرت
محمود اسامة عيد
24820
دمياط
مريم خالد ابراهيم محمد عبد المجيد
رقم الجلوس 35821
محافظه البحيرة
الاسم :: علي سيد ابراهيم
رقم الجلوس :: 2044
محافظه :: الجيزه – الطالبيه
مدرسه ;; هشام رفعت الحسيني
يحيى محمد حلمي مصطفى من الاسكندريه رقم جلوس 17652
17652 يحيى محمد حلمي الاسكندريه
الاسكندريه
متي تظهره نتيجة
احمد هشام احمد احمد
رقم الجلوس 132
محافظة القاهرة
الصف الاول الاعدادي 2019
مدرسة المطرية الاعدادية بنين
احمد هشام احمد احمد
رقم الجلوس 132
محافظة القاهرة
مدرسه المطريه الاعداديه بنين
احمد حامد نصر الطبلاوي4255
حسام على عبد الغفار صالح صالح 161 اولة اعدادى مصر مصطفى النحاس
الاسم حبيبة وليد مسلم صابر مسلم. 650 رقم الجلوس
الاسم امانى بليغ حمدي على دبور
محافظة الدقهلية
رقم الجلوس ٢٢٥٢٧٦
منه الله عادل محمد محمد
الشرقيه صفط زريق مركز ديرب نجم
مدرسه صلاح سالم الاعداديه
رقم الجلوس٧٤٥
اسيوط البداري
الاسم /احمد عبدالله حسينى السيد محمد
من اكوه مركز ديرب نجم محافظه الشرقيه
رقم الجلوس/32595
صابرين صلاح عبد السميع
الاول اعدادي المرج مدرسة محمود شكري
رقم 314149
عن
زياد رضا سعد عبد الحليم
الاسكندرية
مدرسة طاهر بك الاعدادية بنين
رقم الجلوس 234
الصف الاول الاعدادي
الاسم :: علي سيد ابراهيم
رقم الجلوس :: 2044
محافظه :: الجيزه – الطالبيه
زياد رضا سعد عبد الحليم
الاسكندرية
مدرسة طاهر بك الاعدادية
رقم الجلوس 234
٨٢١
274 بمنقباد
حازم محمد عزت جودة على شحاتة
٤٩٦
نتيجه الصف الثاني الاعدادي
البحيرة
رقم الجلوس…٧٩٤
الاسم.سارةمجدى.على
رقم الجلوس 318 وشهادة الصف الثالث زنيب ايمن محمود سكر رقم جلوس382202
السلام عليكم ممكن اعرف نتيجتي
الاسم إيمان إبراهيم يوسف
رقم الجلوس 431572
لمحافظة القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 76
لغة اجنبية 53
رياضيات 55
علوم 39
دراسات اجتماعية 39
المجموع الكلي 262
شهد عماد الدين رماح محافظة القليوبيه
رقم الجلوس 53128
عبدالرازق نبيل
343066
الشروق
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 75
لغة اجنبية 54.5
رياضيات 55.5
علوم 34
دراسات اجتماعية 38
المجموع الكلي 257
رقم الجلوس 318696 الشهادة الاعدادية والله الموفق
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 72.5
لغة اجنبية 58
رياضيات 50.5
علوم 33
دراسات اجتماعية 35
المجموع الكلي 249
الاسم. محمودسامي ابو العلا حميد
رقم الجلوس .468759
الاداره . حدائق القبه
المدرسه . عمر بن الخطاب الاعداديه بنين
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 70
لغة اجنبية 41.5
رياضيات 41.5
علوم 35
دراسات اجتماعية 33
المجموع الكلي 221
نورا فوزى سيف محمد
381333
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 74
لغة اجنبية 41
رياضيات 31.5
علوم 28.5
دراسات اجتماعية 28.5
المجموع الكلي 203.5
٤٠٩٧٧٦ كيرلس وارد .. القاهرة
الرقم غلط
341963
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 54.5
لغة اجنبية 50
رياضيات 33.5
علوم 38.5
دراسات اجتماعية 32.5
المجموع الكلي 209
رقم الجلوس:351263
محافظة القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 78.5
لغة اجنبية 56
رياضيات 59.5
علوم 40
دراسات اجتماعية 34
المجموع الكلي 268
السلام عليكم : ممكن اعرف النتيجة و يا رب التوفيق لكل الطلاب
الاسم : أحمد محمود أحمد أمين ياسين
رقم الجلوس : 501064
السلام عليكم : ممكن اعرف النتيجة و يا رب التوفيق لكل الطلاب
الاسم : يوسف احمد فريد جستى صادق
رقم الجلوس : 424298
محافظة القاهره
ادارة السلام التعليمية
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 78
لغة اجنبية 60
رياضيات 60
علوم 40
دراسات اجتماعية 39.5
المجموع الكلي 277.5
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 73
لغة اجنبية 47.5
رياضيات 56
علوم 38.5
دراسات اجتماعية 29.5
المجموع الكلي 244.5
فين يا حضرات النتيجة
308890
حسين أنس حسين
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 76.5
لغة اجنبية 59
رياضيات 58.25
علوم 39.25
دراسات اجتماعية 40
المجموع الكلي 273
شهد عبد الستار علي عبد الهادي علي
517411
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 77
لغة اجنبية 48
رياضيات 46.5
علوم 36.5
دراسات اجتماعية 33.5
المجموع الكلي 241.5
308890
ممكن النتيجة 387983
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 65
لغة اجنبية 32
رياضيات 37.5
علوم 30.5
دراسات اجتماعية 33
المجموع الكلي 198
رقم الجلوس495183من القاهرة ممكن اعرف النتيجة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 73.5
لغة اجنبية 49
رياضيات 54.5
علوم 39
دراسات اجتماعية 37.5
المجموع الكلي 253.5
الاسم اماني خليل خميس رقم الجلوس 516769 وشكرا
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 75.5
لغة اجنبية 54.5
رياضيات 46
علوم 39.5
دراسات اجتماعية 36
المجموع الكلي 251.5
353518
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 76.5
لغة اجنبية 58
رياضيات 55.5
علوم 38.5
دراسات اجتماعية 39.5
المجموع الكلي 268
الاسم :كامل احمد كامل رمضان
30500
ببا. بني سويف
لم تظهر بني سويف