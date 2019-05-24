نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس.. اعرف نتيجة إعدادية القاهرة 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس، عقب أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه تم عقد غرفة عمليات على المدار الأسبوع الحالي من أجل متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني والتي انتهت فعاليتها يوم 16 مايو بجميع المديريات التعليمية.
أعلنت مديرية القاهرة التعليمية أنه تم الانتهاء من تصحيح نتيجة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني وسيتم البدء في تجميع الدرجات وإضافتها على درجات الترم الأول ومن ثم إعلانها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة
حيث اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة نهاية العام بنسبة نجاح بلغت 76.6%، وتم رفع نتائج الطلاب على بوابة نتائج التعليم الأساسي وبلغ عدد طلاب ثالثة إعدادي الذين تقدموا لأداء الامتحان هذا العام (152848) طالب وطالبة، نجح منهم (115323) طالب، وتم توزيع النتائج غدا بجميع المدارس.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس، في تعليق أسفل الخبر.
بوابة نتائج التعليم الأساسي ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة
حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الثاني ، على بوابة نتائج التعليم الأساسي ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويكون متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2018 من خلال رقم الجلوس، عن طريق الخطوات التالية :
- الدخول على موقع نتائج التعليم الأساسي
- أو من خلال الدخول علىcairomoe.net/site/
- أو من خلال الاتصال على الخط الساخن لمديرية التربية والتعليم (09000100) وبالتوفيق لجميع الطلاب
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019
حيث يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2019 الترم الثاني، عقب انتهاء الامتحانات يوم الخميس 16 مايو، ولهذا نتابع معكم أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ، وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها من محافظ القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع إلى مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة.
نتيجة إعدادية القاهرة 2019
ويتابع معكم موقع نجوم مصرية أنباء ظهور نتيجة إعدادية القاهرة 2019 أخر العام، لحظة بلحظة ليتم عرضها من خلال هذا الموضوع فور اعتمادها من جانب محافظ القاهرة، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 يوم السبت القادم، من المقرر أن يكون تم توزيع نتائج الطلاب بجميع المدارس بالمحافظة.
استعلم عن نتائج ثالثة إعدادي بالقاهرة
حيث من المتوقع أن يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، قبل جميع نتائج الإعدادية على مستوي جميع المحافظات، حيث اعتادت القاهرة على إعلان نتائج الإعدادية باكرا عن جميع المحافظات، وبعد ذلك تبدأ نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في الظهور في محافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والسويس والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وبورسعيد وجميع المحافظات.
عقب أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ، ومن ثم يتم إدخال رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر على الفور، كما سيتم توافر النتيجة من خلال الخدمة الصوتية التي توافرها محافظة القاهرة على رقم 09000100، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.
متابعة نتائج إعدادية القاهرة 2019
- انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.
- تم البدء في تصحيح مادة اللغة العربية لنتائج الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة .
- لينك مباشر لنتيجة إعدادية القاهرة على بوابة نتائج التعليم الأساسي ( من هنا)
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التعليقات
تقي خالد عبد المجيد حامد
206265
حبيبه سمير
260339
الاسم :حبيبه سمير
رقم الجلوس :260339
عايز اعرف النتيجه
محمد ايمن غريب عافيه
9316
شيامء سعيد محمد نادي محافظة القاهرة رقم جلوسي113272
شيماء سعيد محمد نادي رقم الجلوس113272
الاسم زينب محمد نصر احمد محافظة القاهرة رقم الجلوس ٥٩٤
الاسم مريم محمد عبد الفتاح عماره رقم الجلوس ١٤٣١١ محافظة القاهرة
حنان سامي رمضان السيد رقم الجلوس 550 مدرسه الشهيد عبد الخالق
حنان سامي رمضان السيد
منه محمد انور الفيوم ابشواي مدرسه الاربعين الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 582ارجو الرد
ياسمين.علي.رقم.الجلوس216
رقم.جلوسي.216ادرس.في.معدالازهرالشريف.اريداعرف.النتيجه
الاسم عبدالله عيد إبراهيم محمد محمد الملطي مدرسة الفاروق عمر رقم جلوس 206777
هاجر سلامه أحمد امام مدرسة صفيه زغلول الاعدادية بنات الزاوية الحمراء محافظة القاهرة
الاسم/محمد احمدمحمود احمد عطيه
رقم الجلوس/119775
المدرسه /الهلال الخاصه اداره المرج
119775
الاسم محمد احمد محمود احمد عطيه
اسماء ابراهيم عبد المحسن
رقم تلجلوس 14087
اسماء شعبان محمد على السيد رقم الجلوس 190264 مدرسة الشيماء الإعدادية والثانوي بنات بمحافظة القاهرة
اسماء شعبان محمد على السيد ١٩٠٢٦٤
زياد ايمن محمد
عز الدين صلاح محمد مدرسة خالد بن الوليد رقم الجلوس 191594
وانا رقمي ٢٠١٩١ واسمي عبدالرحمن مصطفى محمد خليل إبراهيم
انا رقم الجلوس 191594
احمد رمضان نعیم احمد مدرسه الشیخ ذاید بنین رقم الجلوس ٧٨٧
احمد رمضان نعیم احمد رقم الجلوس ٧٨٧ مدرسه الشیخ ذاید بالاسماعیلیه بنین
عايز النتيجه من فضلكم
رقم الجلوس 74114 – القاهره
مدرسهالزعفران
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 24.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 15
علوم 10
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 80
عايز اعرف النتيجه من فضلكم رقم جلوسى 74114 القاهره برجاء الرد فورا
هاجر ابراهيم حافظ ابراهيم رقم الجلوس ٢١٠٩٨٨
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 33
لغة اجنبية 15
رياضيات 16
علوم 12.5
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 86.5
هاجر ابراهيم حافظ ابراهيم رقم الجلوس ٢١٠٩٨٨
يوسف محمود محمد البكرى رقم الجلوس 118258القاهره اداره المرج التعليميه ارجو الرد من فضلكم
يوسف محمود محمد البكرى رقم الجلوس 118258القاهره اداره المرج التعليميه
4870القاهرة
ممكن تشوفي النتيجة استاذة هبة سالم لان الموقع مش شغال رقم الجلوس 86517 الاسم محمد حسيب عزت
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 26
لغة اجنبية 15.5
رياضيات 15.5
علوم 18
دراسات اجتماعية 14
المجموع الكلي 89
265509 محافظة القاهرة ممكن النتيجة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 25.5
لغة اجنبية 10
رياضيات 13.5
علوم 15
دراسات اجتماعية 8
المجموع الكلي 72
ابراهيم على ابراهيم رقم الجلوس 70654محافظة الدقهلية مدرسة الشهيد احمد سمير العطلى البوها ميت غمر الدقهلية
بسمه العدوي محمد منازل تالته اعدادي ٢٧٤١٩
زياد عيد سعد
٢١٣٨٢٦
بسمله احمد سعيد سيد 260313
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 27.5
لغة اجنبية 21
رياضيات 15
علوم 16
دراسات اجتماعية 12
المجموع الكلي 91.5
رقم الجلوس ٣٣٠٦٦محافظه القاهره
اسمى الاء عباس حافظ عباس
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 26.5
رياضيات 25.5
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي 126.5
الاء عباس حافظ عباس
رقم الجلوس ٣٣٠٦٦
محافظه القاهرة
ايه ابراهيم بسيونى محافظه القليوبيه رقم جلوس ٤٣٥١٣ عام ٢٠١٩
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 26
لغة اجنبية 29.5
رياضيات 5.25
علوم 11.5
دراسات اجتماعية 9.25
المجموع الكلي 81.5
دنيا احمد صلاح علي عبد النبي
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 217940
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36
لغة اجنبية 27
رياضيات 22
علوم 14
دراسات اجتماعية 13.5
المجموع الكلي 112.5
دنيا احمد صلاح علي عبد النبي
217940 القاهرة
هديل مسعود 62293 …الشهادة لاعدادية
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 27.5
رياضيات 28
علوم 20
دراسات اجتماعية 19
المجموع الكلي 132.5
ادهم اسامه خليل احمد رقم الجلوس ٢٥١٧٤٤. محافظه القاهره
سما سامح محمد السيد
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 50967
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37.25
لغة اجنبية 28
رياضيات 29.25
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 134
سما سامح محافظة القاهرة رقم الجلوس 50967
ممكن النتيجة الله يبارك فيك رقم الجلوس ١١٩٧٥٩
رمضان عبد التواب محمد دسوقي
القاهره الجديده
71911
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36
لغة اجنبية 17
رياضيات 23
علوم 18
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي 112.5
الشهاده مدرسه العزم ثلاثه اعدادي 8754
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 24.5
لغة اجنبية 16
رياضيات 17
علوم 15.5
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 90.5
بهي الدين عمرو عثمان ٨٠٤٨٨ محافظه القاهره مدرسه المصريه
بهي الدين عمرو عثمان رقم الجلوس ٨٠٤٨٨ مدرسه المصريه
شهد محمد عبد العال
215154
القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 29
رياضيات 28
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 134.5
كريم جمال سالم
رقم الجلوس 35754
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 30
لغة اجنبية 18.5
رياضيات 18.5
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 99
كريم جمال سالم. رقم الجلوس 35754
فايز انور فوزي خليل 37156 محافظة الاسكندرية
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 34.5
لغة اجنبية 27
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي 130
فايز انور فوزي 37156 محافظة الاسكندرية
الاسم/بسمله اشرف محمد
رقم الجلوس/94537
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 39
لغة اجنبية 29.5
رياضيات 27
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 132
201762
روان اسامه احمد
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 18
رياضيات 23.5
علوم 18
دراسات اجتماعية 15
المجموع الكلي 110
201762
رقم الجلوس ٢٥٣٤١٧
حنان رمضان علي
رروي عبد الجابر خليفه رقم جلوسى 486881 رد
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 78
لغة اجنبية 53.5
رياضيات 57.5
علوم 39
دراسات اجتماعية 39
المجموع الكلي 267
هو انا كل ما يكتب تعليق مش بينزل
خلود احمد ابراهيم احمد محمد الشواف. مدرسة 🏫 حسبن حماد الاعداديه بنات .شها. مركز المنصورة
الاء ايمن عزب محمد محافظه القليوببه مدرسه بهتيم الاعداديه 48652
المدرسة
رقم الجلوس كام يا فندم
16حارت القبوضان في عابدين
المدرسه