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نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس- رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس- رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس

 نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية أو مديرية التربية والتعليم بالغربية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الإعدادية الغربية 2019 خلال الفترة القادمة، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، وسنقوم بنشر روابط نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم فور رفعها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019

حيث تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية جهودها لتنظيم غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم البدء في أعمال تصحيح ورصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.

حيث تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 أصبحت هي الشهادة الوحيدة التي يتم اعتمادها من جانب المحافظين، عقب أن قررت وزارة التربية والتعليم بجعل الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليست شهادة ابتدائية، وبهذا تصبح نتائج الشهادة الإعدادية هي الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكن لطلاب 3 إعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الأول، قبل الجميع، من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج الإعدادية فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الأول
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية برقم الجلوس

حيث تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص المديرية على سلامة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول، والتأكد من عدم ظلم أي طالب والحصول على جميع الدرجات التي يستحقها.

وأشاد وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، على دقة وسلامة تصحيح أوارق امتحانات إعدادية الغربية 2018، كما أشاد بالجهد المبذول من جميع المدرسين من أجل سرعة انتهاء التصحيح، وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالترم الأول بأسرع وقت من أجل طمأنه قلوب جميع الطلاب وأولياء أمورهم.

نتيجة إعدادية الغربية 2019

حيث من المقرر أن يتم البدء من كافة أعمال الكنترول الخاصة نتيجة إعدادية الغربية 2019، خلال نهاية الأسبوع القادم، والإعلان عن نتائج الطلاب للشهادة الإعدادية خلال بداية الأسبوع القادم.

 مديرية التربية والتعليم بالغربية

وبمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح وأعمال الكنترول الخاصة بنتيجة إعدادية الغربية، سيتم رفع نتائج الطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني عبرمديرية التربية والتعليم بالغربية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019

  • بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الترم الأول اليوم وبلغ عددهم 72 ألفا و331 طالبا وطالبة.
  • تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بجميع الإدارات التعليمية غدا الخميس.
  • أكدت مديرية الغربية التعليمية أنه تم البدء في تصحيح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الثاني.
  • سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية نهاية الأسبوع الحالي، وتتمني إدارة موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب
  • نذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هي النتائج الوحيدة التي يتم رفعها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  14. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اسماء ناجح محمد أحمد مصطفى جودة
    رقم الجلوس 20376
    مدرسة الشهيد أحمد حسين جودة
    سامول مركز المحله الكبرى

    رد

  38. عبدالرحمن عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن الشرقاوي
    محافظه الغربيه المحله الكبري
    رقم الجلوس 24721
    ارجو معرفه النتيجه بالتوضيح

    رد

  42. نوال وائل جمعه محمد عبد الجليل
    مدرسه الشهيد أحمد سيف الإسلام قشطي بمحافظه الغربيه
    رقم الجلوس 40353
    الترم الاول
    الصف الثالث الاعدادي

    رد

  43. نوال وائل جمعه محمد عبد الجليل
    مدرسه الشهيد أحمد سيف الإسلام قشطي بمحافظه الغربيه
    رقم الجلوس 40352
    الترم الاول

    رد

    2. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الغربية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74 55.5 36 55 36.5 257 29.5 15 1

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 42.5 30 22 37 21 152.5 20 10 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 58 24 27.5 33 35.5 178 14 12 3.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 59.5 30.5 26 10 16.5 142.5 28.5 13 10

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78 57 40 56.75 38.5 270.25 35 10 13

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 50 22 30 35 31.5 168.5 33.5 12 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77.5 51.5 38 50 39.5 256.5 36 12 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 26.5 25 20 23 23 117.5 31 15 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70.5 39 30.5 39 29.5 208.5 33.5 14 11.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71 52 36.5 43.5 39.5 242.5 26 10 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 54 15 30 23 23.5 145.5 25.5 11 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 54 30 28.5 21 17.5 151 23.5 11 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 61 34.5 25.5 35.5 29 185.5 27.5 10 11

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 47 36 49.25 33 241.75 37.5 13 14.5

  157. ساره عبد الغني بسيونى عبدالغني الاضم
    مدرسة العمه الاعدادية مركز قطور محافظة الغربية
    رقم الجلوس 56210

    رد

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78.5 59 39.5 55.5 39.5 272 35.5 12 19

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