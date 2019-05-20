نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس- رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية أو مديرية التربية والتعليم بالغربية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الإعدادية الغربية 2019 خلال الفترة القادمة، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، وسنقوم بنشر روابط نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم فور رفعها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019

حيث تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية جهودها لتنظيم غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم البدء في أعمال تصحيح ورصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.

حيث تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 أصبحت هي الشهادة الوحيدة التي يتم اعتمادها من جانب المحافظين، عقب أن قررت وزارة التربية والتعليم بجعل الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليست شهادة ابتدائية، وبهذا تصبح نتائج الشهادة الإعدادية هي الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن ل طلاب 3 إعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الأول ، قبل الجميع، من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج الإعدادية فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية برقم الجلوس

حيث تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص المديرية على سلامة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول، والتأكد من عدم ظلم أي طالب والحصول على جميع الدرجات التي يستحقها.

وأشاد وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، على دقة وسلامة تصحيح أوارق امتحانات إعدادية الغربية 2018، كما أشاد بالجهد المبذول من جميع المدرسين من أجل سرعة انتهاء التصحيح، وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالترم الأول بأسرع وقت من أجل طمأنه قلوب جميع الطلاب وأولياء أمورهم.

نتيجة إعدادية الغربية 2019

حيث من المقرر أن يتم البدء من كافة أعمال الكنترول الخاصة نتيجة إعدادية الغربية 2019، خلال نهاية الأسبوع القادم، والإعلان عن نتائج الطلاب للشهادة الإعدادية خلال بداية الأسبوع القادم.

مديرية التربية والتعليم بالغربية

وبمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح وأعمال الكنترول الخاصة بنتيجة إعدادية الغربية، سيتم رفع نتائج الطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني عبرمديرية التربية والتعليم بالغربية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الترم الأول اليوم وبلغ عددهم 72 ألفا و331 طالبا وطالبة .

. تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بجميع الإدارات التعليمية غدا الخميس.

أكدت مديرية الغربية التعليمية أنه تم البدء في تصحيح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الثاني.

سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية نهاية الأسبوع الحالي، وتتمني إدارة موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب

نذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هي النتائج الوحيدة التي يتم رفعها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم.

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