نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس- رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية أو مديرية التربية والتعليم بالغربية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الإعدادية الغربية 2019 خلال الفترة القادمة، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، وسنقوم بنشر روابط نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم فور رفعها.
نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019
حيث تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية جهودها لتنظيم غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم البدء في أعمال تصحيح ورصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.
حيث تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 أصبحت هي الشهادة الوحيدة التي يتم اعتمادها من جانب المحافظين، عقب أن قررت وزارة التربية والتعليم بجعل الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليست شهادة ابتدائية، وبهذا تصبح نتائج الشهادة الإعدادية هي الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لطلاب 3 إعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الترم الأول، قبل الجميع، من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج الإعدادية فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية برقم الجلوس
حيث تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص المديرية على سلامة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول، والتأكد من عدم ظلم أي طالب والحصول على جميع الدرجات التي يستحقها.
وأشاد وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، على دقة وسلامة تصحيح أوارق امتحانات إعدادية الغربية 2018، كما أشاد بالجهد المبذول من جميع المدرسين من أجل سرعة انتهاء التصحيح، وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالترم الأول بأسرع وقت من أجل طمأنه قلوب جميع الطلاب وأولياء أمورهم.
نتيجة إعدادية الغربية 2019
حيث من المقرر أن يتم البدء من كافة أعمال الكنترول الخاصة نتيجة إعدادية الغربية 2019، خلال نهاية الأسبوع القادم، والإعلان عن نتائج الطلاب للشهادة الإعدادية خلال بداية الأسبوع القادم.
مديرية التربية والتعليم بالغربية
وبمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح وأعمال الكنترول الخاصة بنتيجة إعدادية الغربية، سيتم رفع نتائج الطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني عبرمديرية التربية والتعليم بالغربية
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019
- بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الترم الأول اليوم وبلغ عددهم 72 ألفا و331 طالبا وطالبة.
- تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بجميع الإدارات التعليمية غدا الخميس.
- أكدت مديرية الغربية التعليمية أنه تم البدء في تصحيح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الثاني.
- سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية نهاية الأسبوع الحالي، وتتمني إدارة موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب
- نذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هي النتائج الوحيدة التي يتم رفعها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم.
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- موقع البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية alexandria.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني
التعليقات
الاسم:يوسف عبدالفتاح صالح ابوحسن
رقم الجلوس:٢٩٦٥
اسامه ابو حسين
٥٠٥٧
صفاء رضا فؤاد العايق. رقم الجلوس 28576
رقم الجلوس 57105
طب ازاى
خالد نبيل علوفه
ابراهيم عمرو محمد الزيات صناديد ادارة غرب طنطا رقم الجلوس 15152 الشهادة الاعدادية
ابراهيم عمرو محمد الزيات صناديد رقم الجلوس 15152
منه الله شريف محمد حدايه
سهيلة حامد احمد حكيم
علا عادل احمد سعيد عبدالعزيز
رقم الجلوس 40946
محافظه الغربية
مدرسة الشهيد الطيار احمد علي قشطة
نتيجة مدرسة كفر مسعود الاعداديه مركز طنطا ادارة غرب طنطا
رنا احمد رافت طنطاوي سالم مركز زفتي غربية مدرسة عدلي عطية الاعدادية رقم جلوس 45000106
رقم الجلوس 64797
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسماء ناجح محمد أحمد مصطفى جودة
رقم الجلوس 20376
مدرسة الشهيد أحمد حسين جودة
سامول مركز المحله الكبرى
روان محمد سليمان داود
غربيه /كفر الزيات /كفراخشا
رقم الجلوس 64546
ساره‘هلال‘حمدي.‘سلام‘رقم‘الجلوس64422
غاده كامل الورداني الباجوري/مدرسة سيد سبلة الاعدادية بنات /بلقينا مركز المحلة الكبرى /رقم جلوس 30537
انا احمد رضا السقعان من مدرسه الشهيد هاني بلتاجي عطا بنشيل ولو سمحتو اعرضو النتيجة ورقم الجلوس 56040
هادي محمد رمضان رضوان
13357
الاسم:صلاح محمد رئيس هلال المزين
رقم الجلوس:24706
مجموعك هو ١٣٣
همس شفيق جلال فرح
رقم الجلوس 12735
59171
النتيجة امتي
ايه مجدي فتح الله يوسف عصر
رقم الجلوس ٦١٠٨٢
محافظه الغربيه
٠١٠١٦٠٤٦١١١
أحمد محمود محمد الجوهرى رقم الجلوس 49211
امتي هتظهر الشهاده انا من مدرسه بلتاج الاعداديه المشتركه
محمد سعد عادل سعد محمد
رقم الجلوس59583
رقم الجلوس 40367 هدي ايمن الشرقاوي
رانیا عصام فتحی الجیار . رقم الجلوس 8308 محافظه الغربیه. مدرسه محله منوف الاعدادیه بنات. 2019/2/4
عبدالرحمن علاء فتحى محمد
رقم الجلوس1160
عايزه الشهاده
59475
رقم الجلوس٥٩٢٠٥
النتيجة هتبان امته..عمرو علي عبدالعزيز غطاس ..زفتي .غربية ..رقم الجلوس..40176
السيد ناجى السيد سعيد حميده
محافظة الغربيه
مدرسه السملاويه الإعدادية المشتركه
رقم الجلوس 40616
سلمى هيثم محمد نصار
٥٠٥٤٤
محافظة الغربية
امينه محمد عبدالحى نصار رقم الجلوس / 46946
لسا مظهرتش برده؟؟
الاسم :حسين محمد حسين طة عواجة
رقم الجلوس:50406
محافظة:الغربية
ابراهيم محمد التلاوى محافظة الغربية رقم الجلوس 15814
يوسف
عماد على صقر رقم الجلوس 57362 اداره فطور
عبدالرحمن عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن الشرقاوي
محافظه الغربيه المحله الكبري
رقم الجلوس 24721
ارجو معرفه النتيجه بالتوضيح
عبدالرحمن عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن الشرقاوي
محافظه الغربيه
رقم الجلوس 24721
ندى عبدالعفار البطاح
مدرسه اخناواى الاعداديه المشتركه
٠٣٦٤٠
محمد السيد محمد قطب على نصر رقم الجلوس 1191
أحمد حاتم علي أبو أحمد
8025
نوال وائل جمعه محمد عبد الجليل
مدرسه الشهيد أحمد سيف الإسلام قشطي بمحافظه الغربيه
رقم الجلوس 40353
الترم الاول
الصف الثالث الاعدادي
نوال وائل جمعه محمد عبد الجليل
مدرسه الشهيد أحمد سيف الإسلام قشطي بمحافظه الغربيه
رقم الجلوس 40352
الترم الاول
يارب النجاح نورا محمود حماد ٤٥٦٦٩
احمد نشات محمد منديشه 53503
اميره من الغربيه ٣٧٤٣٥
الاسم / ريهام حمدى اسماعيل ابوالخير
رقم الجلوس / 67667
محافظه الغربيه
سهيلة حامد احمد حكيم
عبدالوهاب الحاج
رقم الجلوس هو
51610محافظه الغربيه
عبدالوهاب احمد الحاج
محافظه الغربيه ٣اعدادى
رقم الجلوس. 51610
انا عايز اعرف النتيجة ٦٦٧٦٨
ساقت
النتجة هتظهر يوم اية
٦٣٢٧١
الغربية
مركز كفر الزيات
ابراهيم إبراهيم إبراهيم عبد الغنى عيد مدرسة المستقبل للغات بطنطا
محمد اسامه محمد الشوربجي رقم الجلوس ٥٠٠٣٨ بالغربيه
شرين ابراهيم رقم الجلوس7500
محمداحمدفؤادالصف الثالث الاعدادى الترم الاول محافظة الغربية رقم الجلوس 35221
يوسف علاء فاروق رقم الجلوس١٩٠٦٠
رقم الجلوس14884
ايمن اشرف عبدالواحد الدفراوى رقم الجلوس 35599
نتيجه 3 اعدادى
رقم الجلوس ١٢٦٥٣
انا منه جلال واصف الهيتمى من الغربية رقم الجلوس ١٢٦٥٣
منه مجدي محمد امين رقم الجلوس ٩٤٣٣
شهد عبد العزيز ابراهيم رقم الجلوس ٢٣٠٨٩ مدرسة سيدى حمود
٥٠٠٣٨ محمد اسامه محمد الشوربجي الغربية
محمد اسامه محمد الشوربجي رقم الجلوس ٥٠٠٣٨ محافظه الغربية
لو سمحتى هى النتيجة هتظهر امته
2168
أنا شادي سراج محافظه الغربيه رقم الجلوس ٦١٢٠٥ ارجو الرد بسرعه
سمامحمدمسعدابوطبل ورقم الجلوس ٣٥٥٨١ارجوالردبسرعة
احمد لو سمحتي عاوز الشهاده الاعداديه 2019 رقم الجلوس 14110 بالغربيه
اميرة السيد سراج الشامى 4502
فرحه مسعد سعد حسن عسكر رقم الجلوس١٦٥١٠
mana glala 12671
12671
51168
وفاء محمد
مدرسة شبرابيل .الغربية
محمد ايمن الديب دفره مركز طنطا الغربية
أمنية محمد المعداوى يوسف رقم الجلوس 23175 مدرسة دخميس الاعدادية مركز المحله الكبرى الرجاء النتيجه
السلام عليكم النتيجه ظهرت
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
محمد تامر رياض رجب العشماوي اداره غرب المحله الكبري مدرسه عبد الحي خليل رقم جلوس 24827
أمنية محمد المعداوى يوسف مدرسة دخميس الاعدادية رقم الجلوس 23175 النتيجة لو سمحت
مريم السيد احمد ابو جمعه رقم الجلوس 35489من محافظه الغربيه
احمد نبيل علي الدين حسن حجاب
655
مدرسه الجمعيه الخيريه الاسلاميه الاعداديه بنين
رقم الجلوس 54336
احمد حسين أحمد
الغربية
رقم الجلوس 18
55424
مدرسة الشهيد مصطفى احمد عبدة راضى
الا سم / عبد الرحمن سمير محمد فضل
المجموع ١٢٨ من ٣٠٠
ساره السعيد عبد الجليل الحسينى الرمادي رقم جلوس 17060محافظة الغربيه
46676
أبانوب سامي انيس
5257
رقم الجلوس 59537
مدرسه أم المؤمنين بنات بكفر الزيات
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الغربية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
غاده هانى 93231
هدى محمد أمين 212848
51850
الاسم/عصام محمدشندي عبدالحميد كشك
مدرسه احمد علي سمنود غربيه
رقم جلوس/33626
الاسم/
عصام محمدشندي عبد الحميد كشك
مدرسه احمد علي بسمنود غربيه
رقم جلوس/33626
شهد جمال عبدالدايم ابوسعدة رقم الجلوس 26050 مدرسة الشيخ محمد ابوزهرة الاعدادية بنات بمحافظة الغربية
شهد جمال عبدالدايم ابو سعدة 26050
اريد الشهادة محافظة الغربية 2019
الاسم ندى شعبان رقم الجلوس 22413.محافظة الغربية
٦١٢٣١
ندي وليد محمد حنفي رقم جلوس 599 مدرسه عبد الله بن الزبير طنطا غربيه اداره شرق التعليميه
تريد معرفه النتيجه برقم الجلوس محافظة الغربيه مركز طنطا رقم الجلوس 7375
انا عايز شهاده الامتحانات7375
عاوز الشهادة الغربيه رقم الجلوش 7435
محمد منصور 7435
وليد علاء محمود محمد سالم محافظة الغربية رقم الجلوس 43139
عايز نتيجة الشهادة بالغربية
رقم الجلوس 67083
رقم الجلوس 67083
40329 عايزة الشهادة بسرعة ارجوكم
40329 اطلب من وزارة التربية والتعليم ان ترسل لي النتيجة برقم الجلوس
رقم الجلوس 45714
محمد وائل سلامه رقم الجلوس 10538
الليثى عراقى ابراهيم الليثى
رقم الجلوس 10308
طنطا سيجر مدرسه عمرو بن العاص
ساره السعيد عبد الجليل الحسينى الرمادي رقم جلوس17060موبايل رقم 01119182231
رقم الجلوس26695مدرسةمدينةالعمال المحلةالكبري الغربية
رقم الجلوس62695
الإسم | مصطفى تامر محمد احمد علي حسن
رقم الجلوس / 32690
سيف صبحي محمد التراس
رقم الجلوس 9085
الليثى عراقى ابراهيم
رقم الجلوس 10308
الاسم: علي حسن قنديل محمود الساعي
رقم الجلوس:١١٨٠٦
علي حسن قنديل محمود الساعي:١١٨٠٦
212٩56
هشام علي بدوي القرط. الرقم 9714
عمرو فيصل أحمد محمد
رقم الجلوس 18450
مدرسة مصطفى كامل بالغربية
عبدالله فيصل أحمد محمد
رقم الجلوس 18416
مدرسة مصطفى كامل بالغربية
عمرو فيصل أحمد محمد
رقم الجلوس 18450
عبدالله خيري صالح مدرسه مشال والإعدادية رقم الجلوس ٣٦
عبدالله خيري صالح مدرسه مشال والإعدادية رفم الجلوس ٣٦
على خالد 292
الاسم:😢
رحمه إبراهيم عطيه البغدادي رقم الجلوس :214390
مريم جمال فؤاد رزق الله تدارس
تانيه اعدادي
347
مدرسه الشهيد السعيد التباع محله مرحوم الاسم محمد اسامه حمدي حسب الله الرقم ٤٢٦
ليه مبينزلش لينك اللى اقدر اجيب من عليه النتيجه😠
ناديه مصطفي الحسانين محمد
١٧٤
محمداشرف سعد
0101884693
مارينا عاطف يسري
رقم الجلوس.211
مدرسة طه حسين الإعدادية بناء
محافظة الغربية – المحلة الكبري
212 مدرسة بلال بن رباح الصف الثاني بالسنطة
ثانيه اعدادي الغربيه رقم الجلوس ٣١٨
انا حسين ايمن جمال الدين الهنداوي بمحافظه الغربيه مدرسه عمر بن الخطاب رقم جلوسي 97 و لجني 4
الغربيه 414
الغربيه 801
893 مدرسة الشهيد محمد صلاح الدين
663 عماد محمد تركى
عماد محمد تركى الغربية رقم الجلوس 663 تانية اعدادى
محمود محمد على علام رقم الجلوس 495
56565 مركز كفر الزيات محافظه الغربيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 55.5 36 55 36.5 257 29.5 15 1
ا نا احمد محمود ا الهلالي
رقم الجلوس :34607
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 42.5 30 22 37 21 152.5 20 10 16
عايز الشهادة. 54884
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 58 24 27.5 33 35.5 178 14 12 3.5
شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربىة الترم الثانى 2018
رقم جلوسي 23001 مدرسه الشهيد محمد صلاح الدين الاعدادية بدمرو مركز المحله الكبري الغربية اريد النتيجة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 59.5 30.5 26 10 16.5 142.5 28.5 13 10
محمود عبدالسلام صلاح. ٥٠٣٢٣
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 57 40 56.75 38.5 270.25 35 10 13
10136 عبدالله حسن زيدان
مدرسه عمروابن العاص
الغربيه
طنطا
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 50 22 30 35 31.5 168.5 33.5 12 13.5
زياد أحمد عبد العزيز محمد موسي
60651
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 51.5 38 50 39.5 256.5 36 12 16.5
7033
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 26.5 25 20 23 23 117.5 31 15 14.5
شروق محمد عبد العظيم سيد
مدرسة نبيل الواقاد اعدادية بنات
رقم الجلوس 11076
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70.5 39 30.5 39 29.5 208.5 33.5 14 11.5
عايزه الشهاده
يا
9231
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 52 36.5 43.5 39.5 242.5 26 10 10
رقم الجلوس 22761محافظه الغربيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 54 15 30 23 23.5 145.5 25.5 11 18
ندى طارق السعيد زكى
مدرسه الجعفريه الجديده
رقم الجلوس ٤٦٨١٨
إدارة السنطه
حسام عاطف علي مصطفي درويش رقم جلوسي 59169
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 54 30 28.5 21 17.5 151 23.5 11 10
1117
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 61 34.5 25.5 35.5 29 185.5 27.5 10 11
ناهد أشرف محمد سليمان
مدرسة سحيم التعليم الأساسي مركز السنطه إدارة السنطه
رقم الجلوس: 49599
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 47 36 49.25 33 241.75 37.5 13 14.5
ساره عبد الغني بسيونى عبدالغني الاضم
مدرسة العمه الاعدادية مركز قطور محافظة الغربية
رقم الجلوس 56210
اسماء محمدمحمدحافط الشافعي
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78.5 59 39.5 55.5 39.5 272 35.5 12 19