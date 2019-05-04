نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 الفصل الدراسي الثاني ” ٣ إعدادي” رابط استعلام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019، مازلنا نتابع معكم موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ للشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، حيث أن وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية قد أعلنت من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني خلال الساعات القليلة القادمة، وأن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بالفعل وسيتم الإعلان عنها في أي وقت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019

هذا وقد قام طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية بأداء كافة الاختبارات بجميع المواد الخاصة من (مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الإنجليزية، ومادة الرياضيات لفرعيها الجبر والهندسة، ومادة العلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية، وغيرها من المواد الغير أساسية) وقد جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولم تصدر أية بلاغات أو شكاوى حول صعوبة الامتحانات. وقد سارت فترة الامتحانات كما هو مخطط لها من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد تم تأمين لجان الامتحانات على أعلى مستوى للحفاظ على الطلبة والطالبات.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019

ويمكن الآن الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الغربية بعد أن يتم اعتمادها من محافظ الغربية وسيتم رفعها على مديرية التربية والتعليم لجميع الطلبة والطالبات ويمكن الاستعلام عنها باستخدام الاسم ورقم الجلوس، من جميع أنحاء ومدن محافظة الغربية، وسنتابع معكم كافة أخبار نتائج الإعدادية لحظة بلحظة، مع خالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا من الطلبة والطالبات.

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