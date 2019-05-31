ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الصف الثالث برقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع مديرية التعليم وتوزيع درجات امتحان اللغة العربية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الشرقية، بعد أن انتهت جميع لجان التصحيح في محافظة الشرقية، وانتهت عملية رصد الدرجات أمس بجميع إدارات التعليم بالمحافظة، إلا أن سفر المحافظ هو أخر ظهور نتيجة الترم الثاني حتى اليوم، وقد اعتمد سيادته النتيجة اليوم، ويمكنك الحصول عليها عبر موقع الشرقية توداي المعروف، وقد انتظر العديد من طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، ونقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية، رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس عبر الإنترنت، كل ما عليك فعله عزيزي الطالب هو الدخول على الرابط المقدم لكم من قبل موقعنا.
ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، ويمكن لك الآن تحميل ملف النتيجة، ثم معرفة نتيجتك بسهولة، ونتمنى لكم دوام النجاح والتفوق.
وقد تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية رمضان عبد الحميد غرفة الكنترول، وذلك للإطمئنان على تأمينها
وأوصي بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، و شدد بضرورة توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019
- نقدم لكم روابط رسمية للاستعلام عن النتيجة من هنا.
- كما نقدم لكم موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هذا الرابط.
- وقد تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية على موقع الشرقية توداي.
- سوف تظهر لكم نافذة جديدة، تطلب منكم إدخال رقم الجلوس الخاص بك.
- تقوم عزيزي الطالب بإدخال رقم جلوسك بشكل صحيح، ثم انقر أظهر النتيجة.
- سوف تظهر لك بالتفصيل صفحة تتضمن بياناتك الشخصية، وبيان بدرجات الطالب في كل المواد، وأيضا مجموعك الكلي.
- يذكر أن نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية، تحتوي نتائج جميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.
- ومن أمثلة ذلك إدارة كفر صقر والقرين، وفاقوس، ديرب نجم، وإدارة القنايات، وإدارة مشتول السوق.
- إدارة ههيا ومعهم العاشر من رمضان، وأيضا منيا القمح وغرب الزقازيق، وإدارة شرق مدينة الزقازيق، وإدارة بلبيس والصالحية.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي
يمكنكم متابعة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، من خلال موقع الشرقية توداي، أو بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة، أو من موقع اليوم السابع، أو من خلال الرابط المباشر الموجود في المقالة، وينتظر العديد من طلاب محافظة الشرقية، ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، ويبلغ عدد سكان الشرقية أكثر من 8 مليون فرد، مما يعني كثرة طلاب المرحلة الإعدادية بها، ويترقب الأهالي وأولياء الأمور.
ويتضمن مجموع الفصل الدراسي الثاني في ثالثة اعدادي 140 درجة كاملة، تم توزيعهم بين 40 درجة فقط للغة العربية، و30 درجة لمادة الرياضيات، حيث هناك 15 درجة للجبر، ومثلهم للإحصاء، ويوجد 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، أما العلوم والدراسات، فكلا منهما له 20 درجة فقط، ويتمنى لكم موقع نجوم مصرية الكثير من التفوق والنجاح بإذن الله.
توزيع درجات امتحان اللغة العربية بالشرقية
نتيجة المحافظات المصرية مع متابعة حصرية ودورية لأخبار النتائج، وروابط مباشرة لمعرفة النتائج برقم الجلوس.
- ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، لمعرفة نتائج محافظة الجيزة، يرجى زيارتنا من هنا.
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- ويمكن متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة من هنا.
التعليقات
رقم الجلوس 70487محافظة الشرقيه
نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه ترم ثانى
صلاح محمد محمود — محافظه الشرقيه —- رقم الجلوس 513
صلاح محمد محمود علي رقم الجلوس 513
عيز اجيب النتيجه ومش عارف
اسراء حسن محمد عبد العظيم
رقم الجلوس 513
رقم الجلوس ١١٩٥٣
نورهان السيد أحمد 99858
الحمد لله
ندى محمد احمد عبد الله
93113
شروق محمد عبد العال
مريم حسين محمد مدحت
39164
مرحبا
مريم حسين محمد مدحت 39164 انجيل مدحت راضي 39123
مريم حسين محمد مدحت 39164 انجيل مدحت راضي 39123
عٌآيَزٍةّ آجّيَبً آلَنِتٌيَجّةّ
رقم الجلوس ٨٨١٢٢
زينب محمد عبدالرؤف
محافظة الشرقية
مدرسة سنجها للتعليم الاساسي
ادارة كفر صقر التعليمية
فاطمه عبدالله عبدالرحمن9682محافظه الشرقيه فاقوس
٦٨٠٣٦الشرقية ديرب نجم
اللي عايز يعرف النتيجة يبعت رقم الجلوس
الايمو
واتس
01208932643
إيمان مهيب
٧٦١٩٠
منة الله عبدالخالق محمود
رقم الجلوس 95860
منة الله عبدالخالق محمود
رقم الجلوس/٩٥٨٦٠
سماعيل فهمي محمد محمد نا عورة
اسراء عماد سليم ….. رقم جلوس ٥٥٧٣٧ .. ابوحماد
شيماءعبدربةالسيد34500
سهيلة ناصر احمد محمد
مروه عاطف محمد السيد عطيه
رقم الجلوس ٥٣٢٩٨ محافظه الشرقيه مدرسه الطوبجى
اريد معرفتها بعد اذنكم ..
السيد سعيد السيد محمد حسن رقم الجلوس 25412
41400 محافظه الشرقيه
8719الشرقيه نورا احمد
8721الشرقيه نورهان احمد
أسيد طه
أية نعيم محمد ابراهيم
زياد محمد محمد علي ١٢٠٣٨
كريم محمد عبد الستار محمد
رقم جلوس ٣٨٠٣٥ عبد الرحمن شعبان حسن
رقم الجلوس 95975
أحمد سمير عبد الرؤوف أبراهيم 69955 النتيجه لو سمحت
74418 مريم سامي عبدالهادي
محمد عيد عويمر زيدان سليمان محافظة الشرقيه
رقم الجلوس 93664
محمد عيد عويمر زيدان محافظة الشرقيه
رقم الجلوس 93664
الاسم محمود النميري محمد ابراهيم عبدربه
رقم الجلوس 72544
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس 102645
نيره اشرف عبد العاطي احمد سالم الشيخ
ناجح
100من140
سالي محمد عبد الستار. رقم الجلوس ٨١٨٢٨
اسلام عبد القادر محمد رقم الجلوس ١٠٦١٩٠ محاف
سماح ياسر فرج يونس
١١٧٤٦٧
اسلام عبد القادر محمد رقم الجلوس ١٠٦١٩٠
10907رقم الجلوس
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
10907 عبدالرحمن رضا عبدالرحمن السيد شرق الغار ع بنين 34.5 25 19.5 8 13.5 14 114.5 14.5 7 5.5
منال حسام غريب رقم الجلوس 54712
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
54712 منال حسام الدين عبدالسلام غريب أبو حماد الحلميه ع بنات 32 16 16 13 12.5 14.5 104 16 8 5
٦٤٨٧٧ نتيجه رقم الجلوس ده
18084 الشلرقية
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
18084 حبيبه السيد ابراهيم قمحاوى غرب الطيبة ع م 27.5 15 14 10 10 16 92.5 12 8 8.5
رقم الجلوس 37805
منه الله فؤاد السيد محمود منيا القمح شرقية
رقم الجلوس _ ٤٥١٠٤
محافظه الشرقيه
62680 ده رقم الجلوس عايز نتيجة
شهاب الدين ياسر محمد غريب مصطفى
14429
مدرسه القوميه
أمنيه احمد محمد عبد الجليل
من الشرقيه
11494
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
11494 امنيه احمد محمد عبدالجليل شرق اولاد وافى ت س 20 8.5 14.5 7.5 8.5 11.5 70.5 12.5 6 7
١١٣٨٤
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
11384 مازن محمد حسن حسيني شرق السعادة ت س 15.5 11.5 11 9 8.5 10 65.5 10 6 7
ياسمين عمرومحمد ادره شرق الزقازيق رقم الجلوس 3667
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
3667 ياسمين عمرو محمد نجيب شرق الناصرية ع م 26.5 20.5 12.5 5 3.5 10 78 14 7 1.5
محافظ الشرقيه مش موجود ميعتمدها سكرتيرالمحافظ والنتيجه وتظهر عالم عرر
امنية محمد امين عبدالرحمن 105087
69948 الشرقية ديرب نجم
امنية احمد محمد عبد الجليل
من الشرقيه
11494
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
امنيه احمد محمد عبدالجليل شرق اولاد وافى ت س 20 8.5 14.5 7.5 8.5 11.5 70.5 12.5 6 7
اايه يا عسل
أمنية احمد محمد عبد الجليل
من الشرقيه
رقم الجلوس11494
رغدة ابراهيم محمد عطية
رقم الجلوس 99778
الاسم/معتز هاني علي السيد
محافظه/الشرقيه
رقم الجلوس/٣٥٨٢٣
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
35823 معتز هانى على السيد السيد العاشر خالد بن الوليد ع 26.5 24.5 17.5 8.5 7.5 17.5 102 11.5 9 5.5
111816
ابراهيم محمد سعيد
بسمه جمال عبدالسلام
الاء محمود علي ٤٢٨٦٦
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
42866 الاء محمود على على حسن شحاته مشتول المنير ع بنات 28.5 15.5 15 8.5 8.5 14 90 12 8 8
اين الشهادة
منة حسان صلاح الدين أحمد
محمد احمد سليم حسين
رقم الجلوس ٦٩٢٨٣
محمد محمود محمد فضل ابراهيم سويلم
24533
الشرقيه
أنا آلاء عثمان عبد الرحمن …..رقم جلوسى 82963
إبراهيم محمد سعيد
111816
اسماء علاء محمد علي محافظه الشرقيه برقم جلوس 10 22 10 مدرسه الحجاجيه المستجده الخطاره الكبرى
ساره حمدي احمد 29851 الشرقيه
جلوس اسم الطالب الادارة المدرسة عربي انجليزي دراسات جبر هندسة علوم المجموع دين فنية حاسب
29851 سارة حمدى احمد محمد عبدالرحمن بلبيس شبرا النخله ع بنات 39 30 18.5 15 14 20 136.5 17.5 8 9
مبروك المجموع 136.5
ضياء احمد محمد ابراهيم ٦٩٥٥٣
شكري امنح شكري امين 76645 محافظة الشرقية. مركز. الابراهيمية
شكري امنح شكري امين 76645
مصطفى السيد مصطفى السيد حجاب /رقم الجلوس 38082 محافظه الشرقيه
ناجح مبروك
9205 الشرقيه
اسماء ناصر ابراهيم
91080
بدي شهاده ثالثه اعدادي الشرقيه محافظه الشرقيه مش عارفه اجيبها
الاسم ريهام أمام السيد السيد محمد رقم الجلوس٢٥٤٧
اريد شهاده محمد سامي ابرهيم محمد
يوسف محمد السيد٧١٥٩١
٧٩٢٥٦ محمد محسن سعد الدين نصر حسن
فتحيه صبري محمد الشناوي٨٧٩٣٤
مريم محمد رزق بسللنت .رقم الجلوس هو 7148
اسماء مخمد 87250
محمد احمد محمد احمد مرسى
محمد علي اسماعيل عبدالسميع ٨٤٣٥٠
ممكن اعرف النتيجه ،٨٧٠١٧ وهذا رقم الجلوس
السنة الجاىة بخىر
انتى جا يبة 123
متى سوف تظهر النتيجة
اريد معرفه نتجتي
اجيب النتيجة منين
٨٠٧٦٧احمدعلى ابوكبير
شروق محمد عبدالحميد عبدالحميد احمد
91761
انتي من محفظة اية